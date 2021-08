Sparks великие, но малоизвестные. Эдгар Райт снял фильм о самой английской рок-группе из США

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

8 августа 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Sparks: Братья Рассел и Рон Маэл

Может ли рок-группа быть успешной, недооцененной, невероятно влиятельной и преступно обойденной вниманием одновременно? Ответ на этот непростой вопрос попытался найти режиссер Эдгар Райт, иcследуя в новом документальном фильме "Братья Спаркс" полувековую историю американской группы Sparks.

Автор фото, UK_R5-Online Подпись к фото, Рекламный плакат к фильму "Братья Спаркс"

"Марк Болан и Адольф Гитлер"

В рок-мифологии есть замечательный апокриф. В 1979 году Джон Леннон, пораженный увиденным им на телеэкране, звонит Полу Маккартни (по другой версии Ринго Старру) и говорит: "Представляешь, тут по телеку показывают группу, в которой поет Марк Болан, а на клавишах играет Адольф Гитлер?!"

Даже Марка Болана, не говоря уже об Адольфе Гитлере, уже несколько лет не было в живых, а по телевизору Леннон увидел выступление попавшей тогда в американские чартс и, соответственно, на телевидение со своим синти-поп-диско альбомом No 1 in Heaven американской группы Sparks.

Выглядели они на самом деле странно: постоянно извивающийся в полупристойных движениях андрогинного вида вокалист с пышной гривой развевающихся волос и с декадентским, восходящим к британскому глэм-року начала 70-х маньеризмом, и статичный, невозмутимый, не открывающий рта клавишник с коротко подстриженными волосами, неулыбчивым лицом, в костюмной рубашке с наглухо застегнутым под шею воротом и с крохотными усиками на верхней губе, делающими его каким-то сюрреалистическим гибридом Адольфа Гитлера и Чарли Чаплина.

Со своим открытием Леннон опоздал по меньшей мере на полдесятилетия. Еще в 1974 году, когда он отчаянно боролся с властями США за право остаться жить в Америке, у него в Британии перебравшиеся туда из родной Калифорнии Sparks взорвали поп-мир своим ярким, ни на что не похожим хитом This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

Sparks - группа двух братьев. Младший, красавчик-андрогин с гривой волос - Рассел. Старший, невозмутимый и деревянный полу-Гитлер, полу-Чаплин - Рон. Фамилия у братьев Маэл, разница между ними в три года: Рон родился в 1945 году, Рассел в 1948-м.

Автор фото, Jake Polonsky

Несмотря на то, что молодость их пришлась на расцвет лос-анджелесского "калифорнийского звука" (The Doors, Beach Boys, Mamas and Papas), в окружении которого они росли, братья с молодости ориентировались на британский рок: Kinks, The Who, ранний Pink Floyd с Сидом Барретом и с гордостью называли себя "англофилами".

И еще в числе вскормивших их культурных влияний были французское кино "новой волны", искусство сюрреализма и абсурдистский юмор.

Неудивительно потому, что, едва встав на профессиональные ноги, они, навстречу ищущим за океаном признания британским группам, ринулись в обратном направлении, в Лондон, где и совершили свой прорыв с This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

Под скачущий, безумный и постоянно меняющийся взрывной ритм Рассел прыгал по сцене, как кукла на шарнирах, и на пределе легких голосил своим оперным фальцетом абсурдистский текст о вырвавшихся из зоопарка носорогах, слонах и тиграх, о надвигающемся на Хиросиму бомбардировщике, о двадцати каннибалах, нуждающихся в твоем протеине, и после каждого куплета звучала сакраментальная фраза в духе классического спагетти-вестерна: "Для нас двоих в этом городе нет места".

Во всем этом была некая абсолютно киношная комедийность, не случайно и название группы Sparks братья Маэл взяли по созвучию с названием знаменитого семейства комиков Братья Маркс.

Кино сопровождало Sparks на протяжении всей их полувековой карьеры, и сейчас, летом 2021 года, мы вспомнили о них именно в связи с двумя фильмами: открывшей Каннский кинофестиваль французской музыкальной комедией "Аннет" режиссера Лео Каракса, для которой Рассел и Рон написали и сценарий, и музыку, и документальным фильмом "Братья Спаркс", премьера которого прошла на американском кинофестивале Sundance в январе этого года, и который в эти дни выходит в мировой прокат.

Но дело не только в этом. Кино - не только часть карьеры Sparks, это неотъемлемая и органичная составляющая мышления и творческого видения братьев Маэл, и именно через кино режиссер нового фильма Эдгар Райт смотрит на полувековую историю группы.

Призма кино

Собственно, мысль эта буквальным образом выражена в фильме, причем не устами режиссера-кинематографиста, а устами музыканта Алекса Капраноса, лидера британской рок-группы Franz Ferdinand, сотрудничавшего со Sparks.

"Если вы хотите взглянуть на Рона и Рассела, то делать это нужно через одну призму. И призма эта - кино", - говорит он.

Лучшего кандидата, для того, чтобы бросить на Sparks такой "киношный" взгляд, чем британец Эдгар Райт, найти было бы, наверное, трудно.

Он родился в 1974 году, в год первого грандиозного успеха Sparks, и если и слышал их главный хит, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, то разве что в детской колыбельке.

Однако, как он рассказывает, уже в пять лет "родители понимали, что я обожаю музыку и покупали мне сборные альбомы. На одном из них мне попалась песня Sparks "Beat the Clock", и с тех пор я на всю жизнь стал их преданным, одержимым фаном".

Наверное, не без влияния абсурдистско-ироничной эстетики Sparks сформировался и собственный режиссерский стиль Райта, с многочисленными стилистическими наслоениями: начиная с дебюта "Пригоршня пальцев", ставшего пародийным переосмыслением знаменитой "Пригоршни долларов" Серджио Леоне и до искрометных, уморительно смешных пародийного ужастика "Зомби по имени Шон" и пародийного полицейского триллера "Типа крутые легавые", прославивших и его, и снятого им в главных ролях в обоих фильмах Саймона Пегга.

Автор фото, Jake Polonsky Подпись к фото, Рон Маэл, Рассел Маэл и режиссер фильма "Братья Спаркс" Эдгар Райт

Утвердив репутацию режиссера, Райт взялся и за давнюю мечту - снять фильм о любимой группе, который стал его дебютом в документальном кино.

"Братья Спаркс"

В том, что за фильм об американской рок-группе взялся британский режиссер, есть своя закономерность. Я уже говорил об "англофильстве" Sparks и том, что своего первого успеха они добились не на родине в Америке, а в Британии.

Более того, в США их долго воспринимали именно как британскую группу.

В 1976 году братья Маэл, повлияв на целую плеяду британских групп от Queen (корни Bohemian Rhapsody совершенно очевидно видны в This Town Ain't Big Enough for the Both of Us до будущих Depeche Mode), все же вернулись в Америку.

На следующий год, вдохновившись новаторской работой итальянского электронного продюсера Джорджио Мородера, они сумели привлечь его в качестве продюсера к своему синти-поп альбому No 1 in Heaven.

И вновь кино стало тянуть их к себе. В 1980-е они начали работать над мюзиклом по японскому манга "Май", который должен был ставить сначала Тим Бертон, потом Фрэнсис Форд Коппола, и который сами братья в конце концов превратили в радио-мюзикл "Соблазнение Ингмара Бергмана" - вымышленная история о пребывании известного шведского режиссера в Голливуде.

В 2011 году они представили этот мюзикл в виде живого концертного шоу на Лос-Анджелесском кинофестивале. Долгое время шла речь о превращении его в полноценный художественный фильм. В 2017 году было объявлено о начале работы над анимационной версией. Анимацией - такой же яркой, изобретательной и фантасмагоричной как и их песни, пронизаны и видеоклипы.

Еще один нереализованный кинопроект - совместный фильм с великим французским комиком Жаком Тати.

Каждый новый альбом был не похож ни на один предыдущий. В 1997-м они записали Plagiarism - кавер-версии своих собственных старых песен с участием музыкантов из Faith No More, Erasure и звезды британского синти-попа Джимми Соммервиля. Продюсером был легендарный Тони Висконти.

В 2002 вышел Lil' Beethtoven, по их собственному определению, "опус, определяющий новый жанр" - ироничная поп-трактовка классического музыкального наследия. Причем в отличие от других поп- и рок-артистов, перепевающих или переигрывающих классику, их альбом состоял исключительно из оригинального материала: на пышные оркестровые аранжировки ложился многослойный оперный вокал Рассела с традиционно саркастическими абсурдистскими текстами Рона.

В 2015 году они объявили о создании супергруппы FFS - Franz Ferdinand Sparks с находящейся тогда на вершине популярности шотландской группой Franz Ferdinand. Проект просуществовал недолго, но оставил неизгладимый след в сознании лидера шотландцев Алекса Капраноса.

Даже Пол Маккартни в видеоклипе к своей песне "Coming Up" воздал должное эстетике Sparks, посадив за клавиши такого же невозмутимого клона Рона Маэла с такими же чаплинско-гитлеровскими усиками.

За 50 лет своей карьеры Sparks выпустили 25 альбомов - каждый из них свеж, дерзок, требователен к себе и к своей аудитории. В каждом из них, от первого до последнего, есть тот же бунтарский, лукавый, саркастический прищур.

В них всегда есть загадка и тайна, ты никогда не знаешь, где они серьезны, а где в их музыке издевка. И если даже ты и чувствуешь издевку, то все равно задаешься вопросом: а над кем издевка? Над слушателем, над коллегами или над самими собой?

И фильм Эдгара Райта, хоть и пытается на протяжении почти двух с половиной часов скрупулезно восстановить богатейшую биографию Sparks зачастую со своими анимационными вставками, абсурдистскими комментариями и сам выглядит как некая фантасмагорическая придумка, единственная возможная форма для передачи непостижимого гения братьев Маэл.

В конце фильма невозмутимая парочка встала перед камерой с готовностью якобы "совершенно искренне" ответить на многочисленные накопившиеся за десятилетия к ним вопросы. Ответы уморительно смешны и остроумны, ни никаких разгадок тайны Sparks вы в них не получите.

Что, по-моему, и прекрасно.

Эдгар Райт ставит в фильме сакраментальный вопрос. Почему же столь замечательная, переполненная неистощимым творческим зарядом и юмором группа остается относительно в тени мировой поп- и рок-сцены? Почему их миновала грандиозная суперпопулярность? И сам дает на этот вопрос ответ: