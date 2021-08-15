Деруны и халяльный борщ. Как и почему арабские туристы полюбили Украину

Диана Курышко, Георгий Эрман

BBC News Україна

21 минуту назад

Автор фото, Пресслужба Буковелю, Павло Заровецький Подпись к фото, Многие арабские туристы выбирают для отдыха Буковель

За первое полугодие этого года Украину посетило более 17 000 арабских туристов. В Карпатах рекламу и меню теперь переводят на арабский, гости покупают карпатских баранов, едят халяльный борщ и тратят серьезные деньги - туристический бизнес оживает.

10-летняя Хур, 12-летняя Абуди и 3-летняя Харер плели венки в парке "Киевская Русь", рассматривали оленей в Межигорье и вместе с родителями - Хани и Ахмедом - катались на самокатах по Киеву.

Эта семья из Саудовской Аравии вместо привычного летнего отпуска в Европе впервые приехала на Украину. Гид Леля Филимонова пять дней показывала им Киев и его окрестности.

Если раньше на экскурсиях у нее никогда не было арабских туристов, то этим летом почти каждый день - и индивидуальные туры, и большие группы.

Автор фото, facebook.com/lyolya.filimonova Подпись к фото, "Катались на корабле, посещали музеи украинского быта и много гуляли по городу". Арабские туристы были в восторге от Киева, говорит гид Леля Филимонова

По данным Госпогранслужбы, только за первое полугодие 2021 года Украину посетило более 17 тысяч туристов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Катара и Бахрейна. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы.

На первом месте саудиты - более 14 тысяч.

"Это действительно туристический бум, и гостей из арабских стран в Украине сейчас больше, чем из других стран. В гостиницах они занимают до 50% номеров", - говорит Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма.

Автор фото, Пресслужба Буковелю, Павло Заровецький Подпись к фото, Арабские туристы часто покупают в Карпатах баранов

Дожди, зелень и лоукостеры

"Вы бы видели, как арабы радуются, когда начинается дождь. Это такой шквал эмоций! Никто у нас так не радуется дождю, как они. У них там жара, а у нас прохладно", - рассказывает Александра Гагарина, заместитель директора отеля "Днестр" во Львове, где этим летом арабские туристы - самые многочисленные иностранные гости.

По ее словам, наибольшей популярностью в отеле пользуются номера не с видом на город, а с видом на парк, чтобы из окна было видно зелень.

Снимают грозу на телефоны и звонят родственникам, чтобы показать дождь, фотографируют каждое дерево, в восторге от лесов, водопадов и гор, катаются на самокатах и водных аттракционах - так рассказывают о досуге арабских туристов украинские гиды и отельеры.

Автор фото, ВВС

В арабских СМИ десятки публикаций посвящены Украине. Из-за карантина в Европе арабские туристы были вынуждены искать новые направления для путешествий и так открыли для себя Украину.

Билеты в Киев и Львов в Саудовской Аравии пользуются большим спросом, пришлось увеличить количество рейсов.

Еще прошлым летом Украина ввела безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Омана. В январе 2021 Киев и Эр-Рияд подписали соглашение о воздушном сообщении. Теперь из Саудовской Аравии на Украину летают десятки прямых рейсов в неделю.

В соцсетях международного лоукостера Flynas появилась промокампания Львова, а на улицах Львова - множество арабских туристов.

Автор фото, Flynas

Чартерные рейсы из Саудовской Аравии во Львов с июля запустила и украинская авиакомпания SkyUp. Большую часть мест в этих рейсах продают в пакетных турах с проживанием в пятизвездочных отелях Львова и Буковеля.

Закрытая на карантин Европа, открытая Украина и огромное количество авиарейсов - основные причины арабского туристического бума, считают эксперты.

"Количество гостей в отелях выросло пропорционально увеличению количества авиарейсов. Сразу с запуском первых рейсов в июне мы почувствовали приток арабских туристов", - говорит Кристина Кагуй, руководитель отдела по работе с курортными отелями сети Reikartz Hotel Group.

Приезжают арабские туристы большими семьями, с родителями и детьми, обычно на 10-14 дней. Успевают по несколько дней посвятить Киеву, Львову и Карпатам. Чуть меньше едут в Одессу, рассказывает о маршрутах арабских туристов Украина Леля Филимонова.

"Это мой первый визит на Украину, и я поражена просто всем. Во Львове такая замечательная архитектура, особенно хороши старинные дома", - рассказывает туристка из Саудовской Аравии Ханна.

Одним из сложных моментов путешествия Ханна называет трудности с переводом и меню в ресторанах, где так много блюд из свинины. Но, по ее словам, все легко решается с помощью телефона и онлайн-переводчика. Удалось даже попробовать борщ без мяса.

"У вас очень открытые и приветливые люди. Это очень приятно", - говорит туристка. Украину, по ее словам, они выбрали, потому что другие европейские страны закрыты для путешествий: "Путешествие без виз, без обязательного карантина - вот основные причины, почему мы здесь".

Автор фото, unian

Большие деньги

"Мы прогнозировали, что арабский рынок до нас доберется, но не ожидали, что туристов будет так много. Это просто чудо. За этих туристов борется весь мир. Они тратят большие деньги, ходят на шопинг. Во Львове для них не хватает минивэнов, ведь они привыкли путешествовать с комфортом и большими семьями ", - рассказывает Александра Гагарина.

По экспертным оценкам, расходы одного такого туриста на Украине составляют около трех тысяч долларов. То есть несколько десятков миллионов долларов уже потрачено.

Автор фото, Пресслужба Буковелю

"Благодаря этим туристам наш туристический рынок оживает. Многие отели Киева загружены куда больше, чем в аналогичный период 2019 года. Немногие страны могут похвастаться такими показателями", - отмечает Марьяна Олеськив.

По ее наблюдениям, от такого наплыва туристов больше выиграли те регионы, где есть хорошие отели и хорошая инфраструктура: "Арабскому туристу требуется высокий уровень сервиса, качественное жилье, питание, аттракционы для семейного отдыха".

Автор фото, unian Подпись к фото, Туристы на улицах Киева

Спросом пользуются номера с большой площадью и несколькими спальнями, есть специальные требования к ванной комнате - биде, гигиенические души. Обычно путешествуют семейными парами или большими семьями, часто нужно с комфортом разместить 5-6 человек в одном номере, рассказывает Кристина Кагуй.

По ее словам, в июле количество гостей из стран Персидского залива в Reikartz превысило июньские показатели в четыре раза. Как ожидается, в августе их будет еще больше.

В пятизвездочных гостиницах арабские гости останавливаются на три дня и дольше, платя в среднем 200 евро в сутки, рассказывает Валерия Секисова, директор департамента продаж и маркетинга Premier Hotels and Resorts.

Более 2 тысяч гостей из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ за последние два месяца остановились в пятизвездочном отеле Hilton Kyiv.

Автор фото, Hilton Kyiv Подпись к фото, Hilton Kyiv встречает арабских гостей специальной открыткой

В Hilton меню ресторана и приветственные письма перевели на арабский язык, добавили больше халяльных блюд. В лобби туристы могут взять Коран и коврики для молитвы, а для лаундж-зон закупили нарды - популярную в арабских семьях игру.

Реклама на арабском и бараны

Украинский бизнес быстро перепрофилировался на новых туристов, и меню в ресторанах запестрели арабской вязью, делится наблюдениями Юрий Цымбал, управляющий отелем Ribas Karpaty, который с июня принимает арабских туристов.

Автор фото, Ribas Karpaty Подпись к фото, Меню ресторана Ribas Karpaty

"Мы сделали это одни из первых. Убрали из арабского меню блюда из свинины, добавили курицу и мясо с сертификатом "Халяль". Добавили блюда из восточной кухни - фалафель, хумус, кускус, баклажаны, чтобы были и знакомые им блюда. Но и наши сладости, фрукты, ягоды они любят. Заказывают деруны и халяльный борщ", - рассказывает Гагарина.

В Карпатах все чаще встречается реклама, меню и даже надписи на кофейных машинах на арабском, а еще много объявлений о продаже овец.

Во время Курбан-байрама, одного из главных праздников мусульман, который в этом году пришелся на время с 19 по 23 июля, приносят в жертву овцу. И шашлык или люля-кебаб из баранины - популярное блюдо среди арабских туристов.

Юрий Цымбал рассказывает историю, как барана принесли в жертву по всем религиозным правилам прямо в номере одного из апарт-отелей Буковеля, что стало большим сюрпризом для персонала.

В Буковеле от наплыва арабских туристов существенно выросли цены. А арабские блогеры, посетившие Украину, в соцсетях призывают сограждан проверять цены, потому что в арабской версии меню они могут быть завышенными.

Автор фото, Пресслужба Буковелю Подпись к фото, В Буковеле на фоне туристического бума подняли цены

"В целом арабские гости - не конфликтные, если знать их законы и уважать их правила. Конечно, как и в любой сфере, могут возникать недоразумения, но они легко решаются и не связаны с национальностью", - рассказывает Елена Войтинская, менеджер по связям со общественностью Hilton Kyiv. Например, их нельзя фотографировать. Поэтому, если в лобби отеля есть кто-то из арабских туристов, фотографов туда не пускают.

"То, что они приезжают сюда за секс-туризмом, - это заблуждение. Такого количества путешествующих семьями у нас не было. Это семейный отдых", - говорит Гагарина.

"Арабские туристы оставляют немалые средства в нашей экономике. Нам нужно адаптироваться к особенностям их культуры", - отмечает Олеськив.