Как отдыхают уставшие олимпийцы: фото

Ахмед Эль-Генди отдыхает после матча

Автор фото, Leon Neal

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Усталый фехтовальщик Ахмед Эль-Генди их Египта прилег отдохнуть

Олимпиада - событие яркое, но весьма утомляющее, причем, как для спортсменов, так и для зрителей.

На протяжении Игр в Токио фотографам неоднократно удавалось запечатлеть спортсменов, отдыхающих на поле после соревнований, а также болельщиков, прикорнувших во время слишком долгого спортивного забега.

Например, спортсмены, завершившие забег в 1500 метров на 13-й день Олимпиады, прилегли отдохнуть прямо на стадионе.

А некоторые зрители велосипедной гонки 28 июля уснули прямо на скамейках в ожидании финала.

Техническому персоналу и операторам порой тоже приходится непросто - некоторые засыпают прямо на посту.