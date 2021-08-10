Приморский Бэнкси: что знаменитый художник хотел сказать английским курортам

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На улице Эдмиралти-Роуд в городке Грейт-Ярмут неожиданно появился рисунок танцующей пары.

В нескольких городах восточного побережья Англии появились граффити в стиле Бэнкси. Сам знаменитый художник-аноним пока не признал авторство, но многие считают, что он провел несколько дней у моря в своеобразном отпуске. Мы собрали новые граффити, найденные жителями прибрежных городов.

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Где нашли? Парк Николаса Эверитта, Олтон Броуд, графство Саффолк.

Что нарисовано? Трое детей, будто бы плывущие на лодке, и надпись: "Мы все в одной лодке".

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Что с ним будет? Распоряжением городского совета металлический лист убрали, потому что он блокировал слив. Однако представитель совета пообещала, что лист вернут на место.

Что думает эксперт? Профессор Пол Гаф, директор Борнмутского университета искусств, говорит: "Команда художника, должно быть, долго разведывала потенциальные места для граффити на восточном побережье: у Бэнкси всегда все продумано."

"Он прекрасно умеет использовать лежащие вокруг предметы - шину от велосипеда, кучку песка, или, как здесь, лист рифленого металла, который в роли лодки становится экологическим предупреждением: дети выпрыгивают с корабля", - добавляет профессор.

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Где нашли? Кэтвийк-Уэй, Лоустофт, Саффолк.

Что нарисовано? На торце здания изображена огромная чайка, которая будто бы ест "чипсы" из изоляционного материала из контейнера для строительных отходов.

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Что с ним будет? Это одно из трех граффити, обнаруженных в Лоустофте. Местные власти говорят, что "заинтригованы", но ждут подтверждения авторства Бэнкси. Возможно, граффити защитят законом.

Что говорит эксперт? Профессор Гаф отмечает, что в творчестве Бэнкси и раньше иногда появлялись чайки, особенно в приморских городах.

"Здесь на стене мы видим огромную чайку, прорисованную более детально, чем обычно у художника. Она висит над контейнером, полным огромных "чипсов", намекая на привычку терроризирующих наши курортные города свирепых чаек копаться в помойках

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Где нашли? Лондон-Роуд, Лоустофт.

Что нарисовано? Ребенок с ломом рядом с поломанной плиткой.

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Что с ним будет? Как и в случае в другими граффити, найденными в Лоустофте, местные власти ждут подтверждения авторства и, возможно, сохранят граффити.

Что говорит эксперт? Профессор Гаф говорит, что в новых граффити "игривость и легкость сочетаются с чем-то угрожающим."

"Особенно здесь, в Лоустофте. Ребенок строит замок из песка, но не совочком, а ломом".

Он видит в этой работе отсылку к студенческой революции 1968 года в Париже с ее лозунгом "под мостовой - пляж" и считает, что лом может быть отсылкой к сквоттерам, незаконно живущим в пустых зданиях, и практике их изгнания.

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Где нашли? Пляж у подножия холма Линкс-Хилл, Лоустофт.

Что нарисовано? Крыса в шезлонге попивает коктейль.

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Что с ним будет? Как и остальные рисунки в Лоустофте, этот будет защищен законом, если будет подтверждено авторство Бэнкси.

Что говорит эксперт? Пол Гаф подчеркивает, что "крысы на протяжении десятилетий остаются любимыми грызунами художника - этих наглых и игривых персонажей можно увидеть в его творчестве периода пандемии".

"Здесь, на пляже в Лоустофте, крыса с коктейлем сидит под дренажной трубой, из которой капает грязная вода", - отмечает профессор.

"Бэнкси и его команда всегда очень тщательно выбирают место, ничего не отдавая на волю случая. Это объясняет силу его работ", - говорит ученый.

Автор фото, Getty Images

Где нашли? Эдмиралти-Роуд в городке Грейт-Ярмут, графство Норфолк.

Что нарисовано? На крыше автобусной остановки трое: пара танцует, мужчина играет на аккордеоне.

Автор фото, Getty Images

Что с ним будет? Эта работа - одно из двух найденных в городе граффити, местные власти также ждут подтверждения авторства.

Что говорит эксперт? "Бэнкси сделал танцпол из крыши автобусной остановки и нарисовал на нем несколько прекрасных фигур", - говорит профессор Гаф.

"Мы видим масштаб почти один к одному, это художник в расцвете своего мастерства. Очень немногие уличные художники так умело пользуются трафаретом, и никто из них не смог бы сделать это быстро, находясь на крыше видимой со всех сторон остановки", - добавляет он.

Автор фото, Getty Images

Где нашли? Набережная в Горлстоне, графство Норфолк.

Что нарисовано? Кран или захват игрового автомата, с помощью которого вытаскиваются игрушки.

Что с ним будет? Местные власти ждут подтверждения авторства, однако во вторник под краном обнаружили шестерых медвежат, а рядом с ним - слова "коллаборация Бэнкси и Имо".

Что говорит эксперт? "У Бэнкси сложные отношения с курортами, особенно с их залами игровых автоматов", - говорит Гаф.

"В Горлстоне он воспользовался сильным силуэтом, сделав его большим, чтобы напугать сидящего на скамейке, но также - чтобы увековечить один из самых узнаваемых символов умирающего вида развлечений".

Автор фото, Merrivale Model Village

Где нашли? Миниатюрная деревня "Мерривейл", Грейт-Ярмут.

Что нарисовано? На мини-конюшне написано "Go big or go home" (можно перевести как "пан или пропал", "всё или ничего"), а рядом на прислоненном к стене колесе балансирует крыса.

Что с ним будет? Хозяин миниатюрной деревни Фрэнк Ньюсом в беседе с Би-би-си сказал, что мини-конюшню ночью вынесли из деревни для обработки. Как и власти города, он ждет, пока Бэнкси подтвердит свое авторство.

Что говорит эксперт? "Бэнкси работает с командой аниматоров и может нанять людей для изготовления самых изящных миниатюр и моделей", - говорит профессор Гаф.

"Избушка в мини-деревне "Мерривейл" - отличный пример. На ней подпись соответствующего размера и надпись "Всё или ничего". На английском это игра слов, связанная с масштабами и размерами, но основной мотив здесь - амбиция. Бэнкси ничего не делает вполсилы," - считает он.

Автор фото, Laurent Forestier

Где нашли? Набережная города Кромер, графство Норфолк.

Что нарисовано? Группа крабов-отшельников с табличкой "Сдаем только роскошное жилье" (Кромер известен своими крабами).

Автор фото, Laurent Forestier

Что с ним будет? Местные власти решили не трогать рисунок, пока, по словам представителя совета, "море не удалит рисунок, как задумано природой".

Что говорит эксперт? "Это в общем гениальная работа, которая сочетает юмор и серьезный смысл - она говорит о бездомных, о беженцах и о рынке недвижимости," - считает Пол Гаф.