"Ударит там, где не ждем". Почему Россия проиграет от глобального потепления вместе со всеми

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аномально жаркое лето в Москве уже почти никого не удивляет

В России проблема изменения климата до последнего времени стояла далеко не так остро, как во многих других государствах. В политической повестке страны климатический кризис практически не фигурировал, а треть населения страны отказывалась признать, что разогрев планеты - дело рук человека, а основная причина потепления - выброс парниковых газов.

Президент Владимир Путин также не раз высказывался о глобальном потеплении довольно скептически. В декабре 2019 года он утверждал, что точных причин изменения климата никто не знает.

"Посчитать, как современное человечество влияет на изменение глобального климата очень сложно, если вообще возможно", - заверил тогда журналистов президент, предложив в качестве возможных вариантов объяснения "глобальные процессы во Вселенной" - вроде возможных изменений угла наклона вращения Земли или ее орбиты вокруг Солнца.

Ученые действительно долгое время воздерживались от однозначных выводов по поводу причин глобального потепления, однако опубликованный на этой неделе доклад международной экспертной группы IPCC о состоянии климата на планете содержал однозначный вывод.

Документ, под которым подписались почти все страны мира, признает деятельность человека основной причиной климатических изменений. По словам одного из авторов доклада, ведущего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Алексея Елисеева, в целом это было и так понятно, но последние данные наблюдений и результаты компьютерного моделирования просто не оставляют других вариантов.

Еще никому не удавалось построить на основе имеющихся данных климатическую модель, которая объясняла бы наблюдаемые изменения климата только за счет природных факторов - без учёта антропогенных парниковых выбросов. Если же принять их в расчет, то формулы сходятся. За последние полтора века на планете потеплело в среднем на 1,09 градуса, из которых на долю природных факторов приходится не более 0,02. Остальные 1,07 "дополнительных градуса" - вне всяких сомнений дело рук человека.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прошлым летом в заполярном Якутске температура поднялась до 38 градусов

При этом процесс потепления ускоряется, и удержать повышение средних температур на планете в пределах 1,5 градуса Цельсия, как предусматривает принятое шесть лет назад Парижское соглашение по климату, не удастся уже почти наверняка. Если люди продолжат накачивать атмосферу парниковыми газами, не сбавляя темпов, то полутораградусная отметка будет пройдена уже в ближайшие 10-15 лет.

Еще примерно через двадцать лет температура повысится уже на 2 градуса (по сравнению с доиндустриальной эпохой) - и какие катастрофы ждут человечество за этим рубежом, можно только гадать. Но России - вопреки распространенному мнению - это вряд ли пойдет на руку.

В этом, по мнению большинства экспертов, заключается второй основной вывод доклада: глобальное потепление и вызванные им последствия (в том числе в виде экстремальных проявлений погоды) затрагивают все регионы мира без исключения. А Россию - чуть ли не в первую очередь, поскольку Арктика нагревается существенно быстрее, чем планета в среднем, а две трети территории страны располагается в зоне вечной мерзлоты.

"Страшная реальность"

В числе авторов доклада, который восемь лет готовили две с лишним сотни ученых из 66 стран, шесть российских граждан (у троих из которых в качестве места работы указан зарубежный университет).

Профессор Альпийского университета Гренобля во Франции Ольга Золина проводит часть своих исследований в Институте океанологии РАН. По ее словам, описанные в докладе сценарии климатических изменений - это "страшная реальность, которую нужно принять, как бы она кому-то ни не нравилась".

"Доказывать, что потепление существует, сейчас вообще довольно глупо, - уверена она, - потому что это абсолютный факт".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Понемногу страны Запада переходит на возобновляемую энергию, но планету это пока не спасает

В причинах катастрофического нагрева планеты сомневаться тоже не приходится, продолжает профессор. Концентрация в атмосфере всех парниковых газов сейчас выше, чем когда-либо в последние 800 тысячелетий. А такого уровня СО2 не было примерно 3 млн лет.

"Была когда-то концентрация больше - когда жили динозавры и была тропическая растительность, - но мы, к сожалению, не можем у них спросить, насколько им было хорошо и комфортно", - улыбается профессор Золина.

Человеку в таких условиях "хорошо и комфортно" точно не будет. Периоды экстремальной жары, засухи, а также масштабные пожары, ураганы и тропические ливни уже заметно участились во всех уголках планеты - и, как предупреждают ученые, их частота будет только расти.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Британию в этом году уже пару раз затапливало

Еще весной никто и подумать не мог, что температура в Канаде может достигнуть 50 градусов по Цельсию и держаться несколько дней. А теперь это факт.

Но самое неприятное, по словам профессора Золиной, заключается в том, что предсказать такие катастрофические погодные явления заранее просто невозможно.

"Они могут возникать в самых неподходящих для этих вещей местах, где никогда ничего такого не было, - объясняет она. - А у моделей погоды есть физический предел - это цикл влаги, примерно две недели. За это время у нас вся влага меняется в атмосфере, и мы физически не можем предсказывать погоду на более долгий срок. В этом году все может идти, как обычно, а на следующий год та же жара вдруг ударит еще сильнее - и ударит где-то там, где мы вообще не ждем."

Жареное солнце больших городов

Алексей Елисеев предупреждает: напрасно радуются те, кто надеется, что такой северной стране как Россия глобальное потепление даже пойдет на руку. Навигация по Северному морскому пути действительно удлинится, как и сельскохозяйственный сезон. Однако совершенно не факт, что произойдет это именно так, как нам бы хотелось.

"Не исключено, что на территории страны просто не будет места, где можно будет выращивать сельскохозяйственные растения, поскольку они ограничены не только температурой, но и осадками. А эти два фактора могут разойтись - объясняет ученый. - Например, легко может выясниться, что правильное количество осадков для пшеницы теперь где-нибудь в районе Новосибирска, а вот правильной температуры там нет - она где-нибудь южнее".

Автор фото, US Forest Service Подпись к фото, Потепление удлиняет сезон созревания растений, но угрожает пожарами и другими катаклизмами

Смещение климатических зон к северу уже началось. Вместе с климатом отступает растительность, за ней следуют животные. А Россия все же северная страна, две трети территории которой погружено в вечную мерзлоту. Сейчас тысячелетиями замороженный грунт активно тает - на что совершенно не рассчитаны расположенные там дороги, здания и другие постройки.

По словам Ольги Золиной, именно по городам - где бы они ни находились - потепление нанесет самый ощутимый удар: на природе любая погода переносится легче, а вот городская инфраструктура к таким испытаниям явно не готова. Черный асфальт и крыши еще больше разогревают теплый воздух, системы ливневой канализации перестают справляться с интенсивностью осадков.

Это уже не говоря о том, что много крупных городов расположено на морском побережье, а остановить повышение уровня мирового океана уже невозможно.

"Даже если мы снизим сейчас выбросы СО2 до нуля - по мановению волшебной палочки, мгновенно - ледяные щиты продолжат таять и уровень океана будет повышаться еще тысячи лет, - объясняет профессор Золина. - Это процесс, на который мы уже повлияли необратимо и остановить который мы никак не можем вообще. Даже если мы возьмемся за сокращение [выбросов] очень серьезно, то мы можем повлиять на темпы - уменьшить скорость климатических изменений. Но это единственное, что мы можем сейчас сделать

Алексей Елисеев уточняет: в теории почти все происходящие сейчас климатические изменения обратить можно. Другой вопрос - что на это уйдет не одно тысячелетие.

"За это время могут необратимо измениться экосистемы: исчезнут какие-то виды животных, еще что-то может произойти, - размышляет он. - Другими словами, возвращение системы в исходное состояние займет такой промежуток времени, что на него невозможно ничего планировать экономически".

Проекты охлаждения планеты - вроде забора из атмосферы углекислого газа, раскраска Арктики в белый цвет при помощи искусственных айсбергов или распыления в стратосфере аэрозолей, частично отражающих солнечный свет, эксперты называют фантастикой и всерьез не воспринимают.

"Все эти методы действуют локально, а процесс потепления - глобальный, - объясняет Ольга Золина. - Если одна страна покрасится в белый цвет, это ни к чему это не приведет".