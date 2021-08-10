Лица белорусского протеста - о жизни до и после
Год назад в Беларуси прошли президентские выборы. Победил на них, по официальным данным, Александр Лукашенко - он набрал больше 80 процентов голосов.
Многие белорусы, которые поддерживали на этих выборах лидера оппозиции Светлану Тихановскую, еще не зная результатов, но предполагая, что они будут сфальсифированы, вышли на улицы своих городов.
Русская служба Би-би-си поговорила с людьми, ставшими героями самых резонансных фотографий, сделанных за год - о насилии, разочаровании и надеждах на победу:
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