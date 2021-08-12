Жертвы Капитолийского синдрома. После беспорядков 6 января покончили с собой уже четверых американских полицейских

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На многих американских полицейских беспорядки 6 января в Капитолии произвели даже большее впечатление, чем события в горячих точках, где они воевали

29 июля стало известно о смерти четвертого офицера полиции, защищавшего Капитолий 6 января от сторонников президента Трампа. Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме, и власти подтвердили, что он совершил самоубийство. В январе покончили с собой офицеры Говард Либенгуд и Джеффри Смит. В начале июля самоубийство совершил 26-летний полицейский Кайл Дефрейтаг.

"Как будто я опять оказался в Ираке"

Больше, чем через полгода после попытки штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, сержант полиции Акуилино Гоннел с трудом подбирает слова. На его руках видны шрамы, до сих пор болит плечо, и он пока полностью не восстановился после операции на травмированной во время этих событий ноге.

После службы в Ираке у бывшего резервиста армии США диагностировали посттравматический синдром, но сам Гоннел в беседе с Би-би-си утверждает, что он впервые за последние годы был вынужден обратиться за помощью к психотерапевту только после январских событий в центре Вашингтона.

"Вернулось состояние тревожности, о котором я уже забыл. Я могу чувствовать себя нормально, но потом мне кажется, что я слышу какие-то звуки, меня захлестывают эмоции, и я начинаю плакать", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полицейский Акуилино Гоннел до сих пор залечивает раны, полученные 6 января

Во время штурма 6 января Гоннел получил несколько травм, когда нападавшие пытались отнять у него щит, били по голове и лицу древками от флагов, несколько раз ударили мегафоном, а затем распылили в глаза слезоточивый газ.

"Мы дрались [со сторонниками Трампа] на террасе Капитолия, и порой мне казалось, что я не в Америке, я как будто опять оказался в Ираке", - говорит он.

Последствия битвы при Капитолии

По официальным данным, в результате попытки штурма Капитолия в январе 2021 года более 140 офицеров полиции Капитолия и городских управлений Вашингтона получили травмы и увечья различной тяжести. Полицейских били бейсбольными битами и древками от флагов, пытались сорвать с них снаряжение, сбивали с ног, избивали ногами и ослепляли лазером.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Толпа, ворвавшаяся в Капитолий 6 января, была готова к столкновениям

Сержант Гоннел был одним из полицейских, рассказавших о произошедшем на специальных слушаниях в Конгрессе в начале июля 2021 года. "В Ираке мы ожидали, что столкнемся с вооруженным противником. Но к тому, с чем нам пришлось столкнуться 6 января, нас никто не готовил", - говорил он.

В день штурма офицер Брайан Сикник потерял сознание после удара огнетушителем по голове. Его доставили в больницу, на следующий день он умер.

В течение шести месяцев четверо полицейских покончили жизнь самоубийством.

По утверждению конгрессмена Дэвида Сициллине, одна из сотрудниц охраны Капитолия решила добровольно сдать свое оружие из-за опасений, что может использовать пистолет для самоубийства.

Несколько десятков офицеров полиции, которые получили различные травмы 6 января, утверждают, что до сих пор испытывают болезненные симптомы, и вынуждены обращаться к врачам.

Одну из сотрудниц полиции Капитолия во время нападения сбили с ног. После удара по голове она потеряла сознание, и когда очнулась "с трудом могла ходить и говорить". Позднее у нее диагностировали тяжелое сотрясение мозга, и она до сих пор проходит лечение.

Офицер городской полиции получил серьезную травму шеи, когда нападавшие попытались сорвать с него шлем. После удара древком флага по голове он также потерял сознание, и теперь регулярно посещает невролога и психотерапевтов.

Психологические раны

По словам как минимум трех офицеров, которые согласились выступить в Конгрессе, главная проблема - даже не физические, а психологические травмы, полученные их коллегами во время неудачной попытки штурма.

"Мое состояние постоянно меняется, - отметил полицейский (его имя не было названо) в письменном обращении к членам Конгресса. - Я злюсь, потом прихожу в замешательство, потом в отчаяние. Я не знаю, хочу ли вернуться на работу, или покинуть ее".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Захват Капитолия произвел впечатление на весь мир и стал очень болезненным событием для полицейских

По данным полиции Вашингтона, как минимум шесть полицейских, участвовавших в обороне Капитолия, до сих пор проходят курс лечения.

"Они получили настолько тяжелые повреждения, что есть сомнения, что они когда-либо смогут вернуться к службе", - уточнили в городском управлении полиции, отказавшись раскрыть другие подробности.

На слушаниях в Конгрессе в начале июля офицер полиции Капитолия Гарри Данн особо подчеркнул, что он физически не пострадал во время событий 6 января.

Афроамериканца, прослужившего в правоохранительных органах 13 лет, испугали откровенно расистские выкрики и замечания в его адрес со стороны нападавших. "Меня пытались атаковать только из-за цвета моей кожи", - говорил он.

Видимые и невидимые травмы

Медицинский директор вашингтонской городской программы помощи сотрудникам полиции Беверли Андерсон говорит, что сотни офицеров полиции в последние месяцы не стали обращаться за помощью к психологам, несмотря на подавленное состояние.

Один из сотрудников, получивший травму шеи во время штурма Капитолия, перенес операцию и прошел курс физиотерапии. Офицер продолжал жаловаться на самочувствие, утверждая, что по-прежнему страдает от болей и депрессии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

"Я не могла понять, что с ним происходит, пока не пригласила его на прием, и не попросила показать, где именно он получил первый удар во время штурма", - говорит Андерсон.

Полицейский указал на макушку. Доктор заподозрила, что на самом деле офицер получил тяжелое сотрясение мозга, а травма шеи была лишь одним из последствий этой травмы.

"Официальный диагноз подтвердил мои выводы, но к этому моменту сотрудник почти четыре месяца обходился без адекватного лечения", - вспоминает она.

По словам доктора Андерсон, после штурма 6 января она провела несколько групповых психологических сессий для офицеров, участвовавших в защите Капитолия.

Частные приемы для них она ведет до сих пор.

Андерсон считает, что полицейские в Вашингтоне и так испытывали огромный стресс после прошедших летом в городе массовых демонстраций против полицейского насилия.

Осенью в столицу начали стекаться сторонники президента Трампа, и полицейским пришлось пресекать столкновения между ними и сторонниками движения "Жизни чернокожих имеют значение".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последний год президентства Дональда Трампа Вашингтон был очень беспокойным местом

Финалом стали события 6 января, когда полицейские впервые столкнулись с многотысячной и готовой к бою толпой.

Многочисленные сообщения о психологических проблемах у защитников Капитолия заставили главу полиции Вашингтона Роберта Конти создать в городском управлении специальный отдел психологической помощи.

Сотрудников приглашают на сеансы индивидуальной и семейной терапии, и, по распоряжению начальника полиции, на эти сеансы даже доставляют собак, рассчитывая на терапевтический эффект.

"Некоторые из тех, кто был 6 января в Капитолии, до сих пор не восстановились от видимых, физических травм, которые они тогда получили, - говорил Конти весной этого года. - Но эти травмы мы можем увидеть. А как быть с внутренними, психологическими травмами, которые мы не замечаем?".

"Это просто попытка обвинить во всем Трампа"

В конце прошлой недели лидер демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелоси призвала американцев почтить память офицеров полиции, умерших после событий 6 января.

"На этой неделе мы узнали, что уже пять офицеров, защищавших демократию в те дни, расстались с жизнью", - сказала она, назвав погибших "героями" и "мучениками".

Президент Джо Байден подписал распоряжение о награждении Золотыми медалями Конгресса США - высшей гражданской наградой Палаты представителей - четырех сотрудников полиции Капитолия и города Вашингтона.

"Америка в долгу перед вами, и этот долг мы никогда не сможем выплатить полностью, - сказал президент США, упомянув о пяти погибших и 140 пострадавших полицейских. - Если кто-то из вас по прежнему испытывает физические или психологические страдания, то, пожалуйста, знайте, что мы готовы помочь".

Демократы в Конгрессе не скрывают, что сотрудники полиции, пострадавшие во время штурма Капитолия, могут стать главными свидетелями в будущем политическом процессе против Дональда Трампа.

Все без исключения лидеры республиканцев в Конгрессе отказались участвовать в работе комиссии по расследованию событий 6 января, называя ее деятельность политически мотивированной и "односторонней".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В расследовании Конгресса о событиях 6 января принимают участие только демократы

"У меня есть серьезные опасения, что это будет уже третья по счету попытка импичмента Трампа", - объяснил свою позицию конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

По его мнению, работа подобной комиссии "имела бы смысл", если бы, кроме событий 6 января, законодатели изучили бы протестные акции, прошедшие в крупнейших городах Америки минувшим летом.

Позицию республиканцев поддержали и представители влиятельных объединений офицеров правоохранительных органов.

Отставной сержант полиции Чикаго Бетси Смит, занимающая сейчас должность официального представителя Национальной полицейской ассоциации США, призвала законодателей в Конгрессе "не политизировать" случаи самоубийства полицейских.

"Мы не знаем, почему эти офицеры совершили самоубийства, - заявила она. - Офицеры полиции сталкиваются с ужасными вещами каждый день, с той минуты, когда они покинули полицейскую академию. Мы не знаем, почему они пошли на самоубийство, до тех пор, пока не выясним все детали произошедшего".

"Это просто попытка обвинить во всем Трампа", - подчеркнула она.

В статье, опубликованной в газете USA Today, жена совершившего самоубийство в конце января полицейского Джеффри Смита, Эрин, заявила, что причиной смерти ее мужа стали психологические травмы, полученные, когда он защищал Капитолий 6 января.

Несмотря на это, власти отказываются признать, что он погиб "на боевом посту".