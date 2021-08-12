Путешествующее по Китаю стадо слонов возвращается домой в заповедник

час назад

Автор фото, VCG

Путешествующие по Китаю слоны наконец-то идут домой: им осталось меньше 200 км до родного заповедника Мэнъян, откуда они сбежали.

Животные уже пересекли Красную реку (Юаньцзян) на самом юге Китая в провинции Юньнань.

"Великий поход" слонов по КНР стартовал почти полтора года назад. За это время стадо преодолело более 500 км по городам и сёлам, лесам и полям, наев сельхозкультур на миллионы долларов.

Все это время их пытались направить назад в Мэнъян, для чего пришлось эвакуировать 150 тысяч человек из их домов.

Маршрут великанов корректируют, расставляя ограды и раскладывая съедобные приманки. За стадом следят более 25 тысяч полицейских с дронами и спецтехникой.

Автор фото, China Central Television (CCTV) Подпись к фото, По дороге уставшие слоны ночевали в лесу

В июне слоны топтались в пригородах Куньмина - столицы Юньнани. Тогда же неутомимые хоботные всё же решили повернуть в сторону малой родины.

Экологи всё ещё гадают, что послужило импульсом для слоновьих скитаний: возможно, животным не хватало места в заповеднике.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слоны-путешественники наели и натоптали сельскохозяйственных культур на круглую сумму

Азиатский слон - вид под угрозой вымирания: в КНР их осталось всего 300, подавляющее большинство - на юге Юньнани. Африканские слоны также оказались видом на грани вымирания из-за массовой охоты.