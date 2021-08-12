Путешествующее по Китаю стадо слонов возвращается домой в заповедник
Путешествующие по Китаю слоны наконец-то идут домой: им осталось меньше 200 км до родного заповедника Мэнъян, откуда они сбежали.
Животные уже пересекли Красную реку (Юаньцзян) на самом юге Китая в провинции Юньнань.
"Великий поход" слонов по КНР стартовал почти полтора года назад. За это время стадо преодолело более 500 км по городам и сёлам, лесам и полям, наев сельхозкультур на миллионы долларов.
Все это время их пытались направить назад в Мэнъян, для чего пришлось эвакуировать 150 тысяч человек из их домов.
Маршрут великанов корректируют, расставляя ограды и раскладывая съедобные приманки. За стадом следят более 25 тысяч полицейских с дронами и спецтехникой.
В июне слоны топтались в пригородах Куньмина - столицы Юньнани. Тогда же неутомимые хоботные всё же решили повернуть в сторону малой родины.
Экологи всё ещё гадают, что послужило импульсом для слоновьих скитаний: возможно, животным не хватало места в заповеднике.
Азиатский слон - вид под угрозой вымирания: в КНР их осталось всего 300, подавляющее большинство - на юге Юньнани. Африканские слоны также оказались видом на грани вымирания из-за массовой охоты.
12 августа - Всемирный день слонов, экологи используют этот день как повод привлечь внимание к проблеме массового уничтожения одного из самых крупных и красивых животных на планете.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды