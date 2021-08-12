Задержаны трое беглецов из ИВС в Истре. Обвиняемый в убийстве "колбасного короля" пока на свободе

час назад

Автор фото, Russian Ministry of Internal Affairs Подпись к фото, Задержанный Иван Цуркану

Третий участник побега из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре сдался полиции. Накануне были задержаны еще двое беглецов. Двое других пока на свободе, в том числе Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Охранявшим их сотрудникам изолятора предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

Сбежавший вместе с четырьмя другими подсудимыми Николай Тетеря сам явился в полицию Истры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанный доставлен в следственный отдел, его допрашивают.

Источник агентства Интерфакс утверждает, что Тетеря отрицает причастность к организованной группе и не знает о местонахождении и планах остальных. "На допросе он заявил, что все разбежались в разные стороны и связь не поддерживали", - сказал собеседник агентства.

Вечером в среду в МВД сообщили о задержании двух других беглецов - это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану.

По словам Волк, они скрывались на съемной квартире в Подольске. С ними были арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которых подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

По данным источника Интерфакса, беглецы признали вину и сотрудничают со следствием.

На свободе остаются два участника побега - Александр Бутнару и Александр Мавриди. Мавриди обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Розыск остальных беглецов продолжается, сказала Волк. За помощь в его поимке МВД ранее объявило награду в 1 млн рублей.

Истринский побег

6 августа пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Следственный комитет (СКР) возбудил уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ) и побеге (ч.2 ст.313 УК РФ).

По версии следствия, сбежавшие открыли камеру пронесенным с собой гаечным ключом.

Газета "Коммерсант" писала, что в тот же день были задержаны начальник дежурной группы Сергей Лаврентьев и его помощница Елизавета Бурдаковская. Суд отправил их под арест. Перед помещением в СИЗО их оставили на ночь в том же изоляторе, где они служили, отмечало издание.

Предъявили обвинения охранникам

В четверг в СКР сообщили, что двум задержанным сотрудникам ИВС в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК). Следствие не называет их имен.

Предварительно установлено, что один из них, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, которые вели запись в коридоре, а также те, которые были направлены на помещение дежурной части.

Затем охранники "покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать", говорится в пресс-релизе СКР.

Перед этим, по данным СКР, "дежурные оставили открытыми так называемые "кормушки" - окна камер для передачи еды, чем и воспользовались при побеге подсудимые.

9 августа агентство РИА Новости сообщало, что беглецов ищут по всей России.

Кто такой Мавриди

50-летний уроженец Казахстана Мавриди, по данным СКР, в ноябре 2020 года участвовал в нападении на истринский дом владельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова, застрелив его в бане из арбалета.

Тогда сообщалось, что нападение произошло в бане возле дома Маругова. Несколько человек в масках проникли в помещение, связали предпринимателя и его спутницу и стали требовать деньги.

После этого женщине каким-то образом удалось сбежать и вызвать полицию, но на момент приезда полиции бизнесмен был уже мертв, а нападавшие скрылись.

Автор фото, Investigative Committee of Russian Federation Подпись к фото, Александр Мавриди

СМИ писали, что предпринимателя пытали перед тем, как убить.

Вскоре Мавриди был задержан. По информации источника Интерфакса, он был знаком с бывшей супругой убитого Татьяной Маруговой, но отрицал причастность к преступлению.