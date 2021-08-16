Неизвестный Вальтер Скотт: 10 любопытных фактов, связанных с его жизнью и творчеством

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

38 минут назад

Автор фото, Ad Meskens Подпись к фото, Монумент Вальтеру Скотту в Эдинбурге. Слева у ног хозяина пристроилась любимая собака Майда, которая под шумок тоже просочилась в историю. Очень по-британски

15 августа 2021 года исполняется 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта. Все знают хотя бы названия его романов, но далеко не все в курсе, что его наследие распространилось далеко за пределы литературы. И вот лишь несколько любопытных фактов из жизни основоположника исторического романа.

1. Не было бы счастья, да несчастье помогло

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Башня Смайлхолм, неподалеку от того места, где маленький Вальтер Скотт поправлял здоровье. Судя по всему руины произвели на него сильное впечатление

В детстве Вальтер Скотт перенес полиомиелит. Случай был довольно серьезный, и у ребенка на какое-то время даже отнялась правая нога. Родители отправили сына на поправку к дедушке, у которого было небольшое поместье неподалеку от города Келсо в районе Скоттиш-Бордерс.

Там-то он и проникся любовью и к самому району, и к его фольклору. В результате Скотт сначала выпустил сборник народных баллад, а потом и сам написал поэму "Песнь последнего менестреля". С этого-то все и началось.

2. Он придумал слово "гламур"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не вполне понятно, каким образом иллюстрировать понятие "гламур". Будем считать, что позолоченная дама с блестками вполне отвечает "заклинанию, чарующему глаз"

Это действительно так, хотя поначалу оно имело несколько другое значение. Вообще-то Вальтер Скотт воспользовался старым шотландским словом "gramarye", которое означало что-то вроде заклинания, которое чарует глаз. Оно появилось в его первой работе, в той самой "Песне последнего менестреля", изданной в 1805 году.

3. Он отдавал должное Джейн Остен

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теперь-то в ее значимости никто не сомневается, вот даже на 10-фунтовую банкноту попала

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А Скотт - на 10-фунтовой банкноте Банка Шотландии. Он тут на заднем плане, а на переднем - Роберт Бернс. Но его выпустил Королевский Банк Шотландии. Главное - не перепутать

В отличие от Скотта значительная часть его современников мужского пола к романам Остен относилась с пренебрежением. Ирония же состоит в том, что сама Остен после публикации "Уэверли" ворчливо (иначе не скажешь) написала следующее: "Лучше бы Вальтер Скотт романов не писал, особенно хороших. Это просто не честно - ему и так довольно славы и денег от поэзии, вот и не вытаскивал бы кусок изо рта у других людей. Он мне не нравится. И я категорически не намерена восхищаться "Уэверли", если у меня на то хватит сил, но боюсь, что придется".

4. Без "Айвенго" не было бы и "Робин гуда, принца воров"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Будем считать, что это - Робин Гуд. Одет во что-то зеленое, в руках лук, идет по лесу. Степень благородства осталась за кадром, но вполне возможно, что сэр

Скотт первым подбросил в массовое сознание версию, что мол, Робин Гуд был на самом деле Робином Локсли, не простым, хотя и благородным разбойником, а бандитом самых что ни на есть голубых кровей. Хотя первым Робин Гуда назвал Робином Локсли не он, а антиквар Роджер Додсуорт еще в XVII веке.

5. Он первым ввел в обиход термин "Война роз"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Война алой и белой розы - блестящий пример того, как литературный вымысел стал практически историей

Не исключено, что мы бы до сих пор называли этот конфликт гражданской войной за английский престол, если бы Шекспир для красного словца не поместил бы ссорящихся Йорков с Ланкастерами у парочки розовых кустов, так чтобы стороны могли выбрать себе соответствующий цвет в качестве эмблемы.

Но Скотт первым назвал этот период политической нестабильности "Войной роз" в романе "Анна Гейрштейнская, дева Мрака". В русском переводе он называется значительно проще: "Карл Смелый".

6. Он нашел королевские регалии Шотландии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С этого ракурса даже не очень верится, что на дворе XXI век. Вот тут-то королевские регалии и лежали в сундуке, пока Скотт их не вытащил на свет божий

Не то, чтобы они были зарыты в дубовом сундуке в неизвестном месте на безлюдных пустошах. Все знали, что они хранятся где-то в Эдинбургском замке. Но именно Скотт уговорил Георга IV (большого поклонника его творчества) начать поиски, и именно он нашел ту самую кладовку, где действительно стоял дубовый сундук, в котором находились корона, скипетр и меч.

Теперь они выставлены на обозрение всем желающим, готовым заплатить деньги за вход в древний оплот шотландских королей.

7. Его произведения идеально подходят для оперных либретто

Автор фото, Bibliothèque nationale de France Подпись к фото, Финал "Лючии ди Ламмермур" в Парижской опере. Как водится в правильной опере, умирают все

Что нужно для хорошей оперы кроме хорошего композитора? Хороший сюжет, игра страстей и, в качестве дополнительного бонуса, трагический финал, в котором герои закалывают себя кинжалом, бросаются в колодец или погибают от руки коварных злодеев. В романах Скотта и страстей, и несчастных любовников, и коварства было предостаточно.

Самой известной оперой на его сюжет стала "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. На самом деле у Скотта героиню звали Люси Эштон, но итальянская версия звучит гораздо гламурнее (см. пункт 2)

8. "Аве Мария" - это "Третья песня Эллен"

Автор фото, Royal Holloway, University of London Подпись к фото, Картина Чарльза Лесли "Остров Эллен на озере Лох-Катрин". На этом совершенно конкретном острове прожвала вымышленная героиня поэмы Вальтера Скотта "Дева озера", которой вдохновлялись не только художники, но и композиторы тоже

Одно из самых известных произведений Шуберта было написано в цикле из семи песен на стихи из поэмы Вальтера Скотта "Дева озера" и называлось оно "Третьей песней Эллен". В ней героиня действительно просит Деву Марию помочь ей в крайне непростой ситуации, в которой смешались любовь, ревность, политический конфликт, ну и так далее. А сейчас весь мир знает его, как "Аве Мария".

Найдите в YouTube любую версию и слушайте на здоровье. Правда, для аутентичности женское исполнение будет лучше.

9. Он любил коллекционировать всякую всячину

Подпись к фото, Мушкетная пуля и окаменевшая овсяная лепешка из коллекции Вальтера Скотта в Эбботсфорде. Далеко не каждому из нас понравится идея хранить что-то такое в своей коллекции, но Скотт обожал маленькие предметы, связанные с большой историей

В библиотеке Вальтера Скотта в поместье Эбботсфорд стоит небольшой восьмиугольный стол-витрина, на котором под стеклом хранятся любопытные, скажем так, артефакты.

Среди них распятие, которое было в руках Марии Стюарт, когда бедная низложенная шотландская королева шла на казнь, пресс-папье Наполеона Бонапарта (они со Скоттом родились в один день, 15 августа, но с разницей в два года. Наполеон был старше), и мушкетная пуля и окаменевший кусок овсяной лепешки, найденные в кармане солдата - якобита, убитого при Каллодене.

И это не считая рыцарских лат, мечей палачей и прочих разностей, на которые отец исторического жанра был весьма падок.

10. Есть порода собак, названная в честь одного из его героев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вы только посмотрите, какой очаровательный зверь! И сразу видно, что мастер эмоционального шантажа! Он бы и без литературных связей был бы хорош, но так - еще интереснее