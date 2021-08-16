Неизвестный Вальтер Скотт: 10 любопытных фактов, связанных с его жизнью и творчеством
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
15 августа 2021 года исполняется 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта. Все знают хотя бы названия его романов, но далеко не все в курсе, что его наследие распространилось далеко за пределы литературы. И вот лишь несколько любопытных фактов из жизни основоположника исторического романа.
1. Не было бы счастья, да несчастье помогло
В детстве Вальтер Скотт перенес полиомиелит. Случай был довольно серьезный, и у ребенка на какое-то время даже отнялась правая нога. Родители отправили сына на поправку к дедушке, у которого было небольшое поместье неподалеку от города Келсо в районе Скоттиш-Бордерс.
Там-то он и проникся любовью и к самому району, и к его фольклору. В результате Скотт сначала выпустил сборник народных баллад, а потом и сам написал поэму "Песнь последнего менестреля". С этого-то все и началось.
2. Он придумал слово "гламур"
Это действительно так, хотя поначалу оно имело несколько другое значение. Вообще-то Вальтер Скотт воспользовался старым шотландским словом "gramarye", которое означало что-то вроде заклинания, которое чарует глаз. Оно появилось в его первой работе, в той самой "Песне последнего менестреля", изданной в 1805 году.
3. Он отдавал должное Джейн Остен
В отличие от Скотта значительная часть его современников мужского пола к романам Остен относилась с пренебрежением. Ирония же состоит в том, что сама Остен после публикации "Уэверли" ворчливо (иначе не скажешь) написала следующее: "Лучше бы Вальтер Скотт романов не писал, особенно хороших. Это просто не честно - ему и так довольно славы и денег от поэзии, вот и не вытаскивал бы кусок изо рта у других людей. Он мне не нравится. И я категорически не намерена восхищаться "Уэверли", если у меня на то хватит сил, но боюсь, что придется".
4. Без "Айвенго" не было бы и "Робин гуда, принца воров"
Скотт первым подбросил в массовое сознание версию, что мол, Робин Гуд был на самом деле Робином Локсли, не простым, хотя и благородным разбойником, а бандитом самых что ни на есть голубых кровей. Хотя первым Робин Гуда назвал Робином Локсли не он, а антиквар Роджер Додсуорт еще в XVII веке.
5. Он первым ввел в обиход термин "Война роз"
Не исключено, что мы бы до сих пор называли этот конфликт гражданской войной за английский престол, если бы Шекспир для красного словца не поместил бы ссорящихся Йорков с Ланкастерами у парочки розовых кустов, так чтобы стороны могли выбрать себе соответствующий цвет в качестве эмблемы.
Но Скотт первым назвал этот период политической нестабильности "Войной роз" в романе "Анна Гейрштейнская, дева Мрака". В русском переводе он называется значительно проще: "Карл Смелый".
6. Он нашел королевские регалии Шотландии
Не то, чтобы они были зарыты в дубовом сундуке в неизвестном месте на безлюдных пустошах. Все знали, что они хранятся где-то в Эдинбургском замке. Но именно Скотт уговорил Георга IV (большого поклонника его творчества) начать поиски, и именно он нашел ту самую кладовку, где действительно стоял дубовый сундук, в котором находились корона, скипетр и меч.
Теперь они выставлены на обозрение всем желающим, готовым заплатить деньги за вход в древний оплот шотландских королей.
7. Его произведения идеально подходят для оперных либретто
Что нужно для хорошей оперы кроме хорошего композитора? Хороший сюжет, игра страстей и, в качестве дополнительного бонуса, трагический финал, в котором герои закалывают себя кинжалом, бросаются в колодец или погибают от руки коварных злодеев. В романах Скотта и страстей, и несчастных любовников, и коварства было предостаточно.
Самой известной оперой на его сюжет стала "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. На самом деле у Скотта героиню звали Люси Эштон, но итальянская версия звучит гораздо гламурнее (см. пункт 2)
8. "Аве Мария" - это "Третья песня Эллен"
Одно из самых известных произведений Шуберта было написано в цикле из семи песен на стихи из поэмы Вальтера Скотта "Дева озера" и называлось оно "Третьей песней Эллен". В ней героиня действительно просит Деву Марию помочь ей в крайне непростой ситуации, в которой смешались любовь, ревность, политический конфликт, ну и так далее. А сейчас весь мир знает его, как "Аве Мария".
Найдите в YouTube любую версию и слушайте на здоровье. Правда, для аутентичности женское исполнение будет лучше.
9. Он любил коллекционировать всякую всячину
В библиотеке Вальтера Скотта в поместье Эбботсфорд стоит небольшой восьмиугольный стол-витрина, на котором под стеклом хранятся любопытные, скажем так, артефакты.
Среди них распятие, которое было в руках Марии Стюарт, когда бедная низложенная шотландская королева шла на казнь, пресс-папье Наполеона Бонапарта (они со Скоттом родились в один день, 15 августа, но с разницей в два года. Наполеон был старше), и мушкетная пуля и окаменевший кусок овсяной лепешки, найденные в кармане солдата - якобита, убитого при Каллодене.
И это не считая рыцарских лат, мечей палачей и прочих разностей, на которые отец исторического жанра был весьма падок.
10. Есть порода собак, названная в честь одного из его героев
Денди-динмонт-терьер был назван в честь одного из персонажей романа "Гай Маннеринг" - Денди Динмонта. Есть мнение, что Динмонт является литературной версией вполне реального Джеймса Дэвидсона, которого считают человеком, выведшем нынешнюю породу.
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