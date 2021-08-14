Быть беженцем - не приговор. Как выступают спортсмены, которые оказались без своей страны

27 минут назад

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Эта команда не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Токио, но ее спортсменам неоднократно устраивали овацию. Их главным достижением были не рекорды, а невероятная сила духа.

Эти спортсмены часами толкали в холодной воде лодку с десятком людей, месяцами спали на улице, переходили пешком пустыню и жили в депортационных центрах. Спустя несколько лет они оказались в Олимпийской деревне в Токио в составе самой необычной сборной - беженцев.

Неподъемный вес

В 2014 году 19-летний Сириль Чачет приехал из Камеруна в Шотландию на "Игры Содружества". Старты начались для атлета удачно - он занял пятое место.

До сих пор Сириль не может рассказать, что произошло после того выступления - по соображениям безопасности. Он понял, что дома ему может грозить беда, и бежал из расположения сборной, взяв с собой только рюкзак и тренировочный пояс. Следующий месяц он скитался по Англии, ночевал на улице и голодал.

Сириль отчаялся и думал свести счеты с жизнью. Но в последний момент увидел яркий плакат с телефоном горячей линии психологической помощи местной благотворительной организации.

"Мне ответила женщина, которая очень по-доброму со мной говорила. Видимо, она же вызвала наряд полиции. Они тоже терпеливо говорили со мной, в итоге я отошел от края и подошел к ним", - вспоминает Сириль.

Его забрали в участок, где выяснилось, что виза спортсмена давно закончилась. Сесиля отправили в лагерь для мигрантов, затем в депортационный центр, его прошение об убежище отклонили. Но спортсмен продолжал бороться и подал апелляцию. Спустя почти два года он получил разрешение остаться в Великобритании.

Автор фото, UNCR Подпись к фото, Получив статус беженца, Сириль смог поступить в университет, выучиться на медбрата и найти работу. Он гордится, что в прошлом году не только готовился к Играм в Токио, но и смог поучаствовать в борьбе с эпидемией коронавируса

"Все время, пока я ждал решение, я не находил себе места. В один из дней я просто нашел в интернете адрес местного клуба тяжелой атлетики. Он находился на другом конце города. Я приходил туда пешком - денег на проезд у меня не было. Часами я сидел и смотрел, как ребята тренируются, - это помогало как-то спрятаться от тяжелых мыслей. В один из дней ко мне подошел тренер и просто принес запасной ключ от зала: "Приходи и тренируйся, когда хочешь". Он просто поверил мне и поверил в меня", - вспоминает Сириль.

Через некоторое время он стал чемпионом Великобритании и установил несколько национальных рекордов. Параллельно Сириль поступил в университет и отучился на специалиста по ​​реабилитации психологических травм.

"Хочу помогать людям, ведь подобная помощь спасла жизнь мне", - объясняет он. Сейчас Сириль работает медбратом. После смены обычно сразу идет в зал на тренировку - часа на три.

"Участие на Олимпиаде - это честь и крутейший опыт. Надеюсь, смогу снова туда попасть, - говорит он. - Быть беженцем - это не приговор. Я беженец - и я нес олимпийский флаг на стадионе в Токио. Был на передовой в борьбе с коронавирусом. Нашел работу, получил образование. И теперь я хотел бы показать другим беженцам по всему миру, что надежда есть".

Спасенные жизни в награду

Впервые сборная беженцев выступила на Олимпиаде-2016.

Тогда зрителям больше всех запомнилась 17-летняя пловчиха Юсра Мардини. Она тренировалась в Сирии и подавала большие надежды, но в стране началась война. Когда оставаться в стране стало совсем опасно, Юсра с сестрой решили бежать.

Проще всего было попасть в Турцию, а оттуда - в Европу. Для этого на последнем этапе нужно переплыть через Эгейское море на лодке. Организаторы таких переправ часто давали беженцам неисправные лодки или перегружали баркасы. Так было в день, когда переправлялась Юсра.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2015-2016 годах десятки таких лодок с беженцами ежедневно направлялись из Турции в Грецию. Многие тонули, не достигнув другого берега.

Вместо семи человек в лодку посадили 20. К середине маршрута мотор заглох, а сама лодка начала пропускать воду. Плавать умели только сестры Мардини - и они не смогли оставить людей в беде. Сестры более трех часов толкали лодку к берегу, и спастись удалось всем.

У Мардини - как и у многих других спортсменов, вынужденно покинувших свои страны, нет возможности отобраться на Олимпиаду по стандартным критериям. Обычно для того, чтобы попасть на Игры, атлет должен показать высочайшие результаты на нескольких международных стартах. Беженцы даже теоретически не могут выполнить эти требования, потому что не являются членами национальных сборных. У них не только нет денег на сборы и соревнования, но чаще всего нет даже действующих паспортов.

Чтобы привлечь внимание к проблемам вынужденных переселенцев по всему миру МОК при поддержке ООН решил допустить до участия в Играх необычную сборную.

"У этих беженцев нет ни дома, ни команды, ни флага, ни национального гимна. Мы предложим им дом в Олимпийской деревне вместе со всеми спортсменами мира. В их честь прозвучит олимпийский гимн, и олимпийский флаг приведет их на Олимпийский стадион. Это будет символом надежды для всех беженцев в нашем мире" - так глава Международного олимпийского комитета Томас Бах пояснил появление сборной беженцев в 2016 году.

Для попадания в эту сборную спортсмены должны предоставить в МОК документы о том, что они имеют официальный статус беженца, а также стабильно показывать высокие результаты в одной из олимпийских дисциплин.

Накануне Олимпиады в Токио жюри МОК рассмотрели 56 заявок спортсменов-беженцев. Для поездки в Японию отобрали 29 человек. История каждого из них могла бы лечь в основу книги или фильма.

Беженцам пока не удалось завоевать ни одной медали на Играх. Пловчиха Юсра Мардини, спасшая 18 жизней, пришла к финишу своего заплыва в Токио последней. Штангист Сириль Чачет стал десятым в своей весовой категории. Ближе всех к награде была тхэквандистка иранского происхождения Кимия Ализаде - она стала четвертой.

В отличие от национальных сборных, спортсмены-беженцы часто совмещают тренировки с постоянной работой.

"Обычно я не мог проводить в зале столько, сколько хотелось бы и сколько нужно высочайших результатов, потому что нужно зарабатывать себе на жизнь. Когда я получил стипендию МОК перед Играми, я мог позволить себе сосредоточиться на спорте. А сейчас - после Олимпиады - я буду снова искать работу", - говорит тхэквондист Абдулла Седики.

Медаль для мамы

Подпись к фото, В Афганистане Абдулла Седики был подающим большие надежды спортсменом. Но после того, как его показали по местному телевиденью, им заинтересовались местные криминальные банды. После одного из нападений, он год не мог тренироваться.

В детстве - в родном Афганистане - Абдулла Седики тренировался на ковре часами, и это быстро давало результат. Он начал выигрывать национальный чемпионат, потом завоевал несколько международных медалей.

Абдуллу показали по местному телевидению. После этого к нему пришли местные бандиты с угрозами.

"Они несколько раз нападали на меня. Я не знаю, в чем именно была проблема. Мне кажется, они делали это просто из зависти. Одно из нападений было настолько серьезным, что потом больше года я не мог тренироваться", - вспоминает Абдулла.

"Мы поговорили с родственниками и решили, что мне лучше покинуть страну. Я не мог больше тренироваться в Афганистане. Но я хотел продолжать спортивную карьеру. Я вынужден был бежать", - добавляет он.

Абдулла преодолел сотни километров пешком. "Часто я шел по 15-16 часов ежедневно" - вспоминает он. Через Иран и Турцию он попал в Европу, оказавшись в итоге в Бельгии.

Он жил в лагере для беженцев, потом нашел неподалеку клуб тхэквондо, где тренер разрешил ему тренироваться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На Олимпиаде в Токио Абдулла дошел до 1\8 финала

Все эти годы главным болельщиком Абдуллы была его мама.

"Сперва мама хотела, чтобы я не занимался никакими единоборствами. Но в итоге я смог ее переубедить своей любовью к тхэквондо. Когда я пришел домой с первой золотой медалью, она была в восторге. Она всегда хотел, чтобы я достиг своих целей, дошел до вершины. Когда мама мне звонила, она всегда спрашивала, потренировался ли я и готовлюсь ли я к соревнованиям как следует", - говорит Абдулла, и его голос начинает дрожать.

В 2020 году парню сообщили, что его мама заболела коронавирусом. Вскоре она умерла. Они ни разу не виделись с тех пор, как Абдулла покинул Афганистан.

"Я до сих пор это переживаю, - признается спортсмен. - Но спорт очень помогает мне справиться с болью. Мама мечтала о моих победах, и теперь я тренируюсь еще сильнее, чтобы ее мечты исполнились", - говорит Абдулла.

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