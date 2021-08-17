Во сколько Западу обошлась военная кампания в Афганистане?

8 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Войска США находились в Афганистане с 2001 года

После вывода иностранных войск из Афганистана и захвата власти талибами Би-би-си пытается подсчитать, сколько США и их союзники по НАТО потратили в стране за 20 лет военных операций.

Какими силами велась борьба с талибами?

Американские военные начали кампанию против талибов в октябре 2001 года. Поводом послужило то, что талибы, по мнению американцев, укрывали Усаму бен Ладена и других членов группировки "Аль-Каиды" (запрещена в России), связанных с терактами 11 сентября.

Численность войск США росла, достигнув пика в 110 тысяч человек в 2011 году. Вашингтон постоянно выделял миллиарды долларов на борьбу с боевиками движения "Талибан" (запрещено в России) и финансирование восстановления Афганистана.

В прошлом году в Афганистане оставалось всего 4 тысячи американских военнослужащих .

Официальные данные не всегда включают силы специальных операций и другие временные подразделения.

Остальные страны, включая других членов альянса НАТО, также включили своих военных в состав контингента иностранных войск в стране. Но наиболее значительную его часть все равно составляли американские военные.

НАТО официально завершила свою боевую задачу в декабре 2014 года, но сохранила там 13 тысяч человек для помощи в обучении афганских сил и поддержки контртеррористических операций.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Силы НАТО помогали в обучении Афганской национальной армии

В Афганистане также работало значительное количество частных охранных компаний. Согласно исследованию Конгресса США, по состоянию на последний квартал 2020 года в них работали еще 7800 граждан США.

Сколько денег было потрачено?

Подавляющее большинство расходов в Афганистане также приходится на США.

По данным американского правительства, с 2010 по 2012 год, когда в Афганистане в течение некоторого времени находилось более 100 тысяч солдат, стоимость войны выросла почти до 100 миллиардов долларов в год.

Затем американские вооруженные силы сместили акцент с наступательных операций и сконцентрировались на обучении афганских сил, в результате расходы резко упали.

К 2018 году годовые расходы составили около 45 миллиардов долларов, отчитался Конгрессу США в тот год высокопоставленный чиновник Пентагона.

По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.

Кроме того, Госдепартамент США вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и другими правительственными агентствами потратил 44 миллиарда долларов на проекты реконструкции.

Таким образом, общая стоимость - по официальным данным - составила 822 млрд долларов в период с 2001 по 2019 год. В эту сумму, однако, не входят расходы в Пакистане, который США используют в качестве базы для операций, связанных с Афганистаном.

Согласно исследованию Университета Брауна в 2019 году, в котором рассматривались военные расходы как в Афганистане, так и в Пакистане, США потратили около 978 миллиардов долларов (эта оценка также включает деньги, выделенные на 2020 финансовый год).

В исследовании отмечается, что оценить общую стоимость сложно, поскольку методы бухгалтерского учета различаются в зависимости от государственных ведомств, а также со временем меняются, что приводит к различным общим оценкам.

Великобритания и Германия, которые содержали в Афганистане самые крупные после США контингенты, потратили в течение войны примерно 30 и 19 миллиардов долларов соответственно.

Несмотря на вывод почти всех своих войск, США и НАТО пообещали в общей сложности 4 миллиарда долларов в год до 2024 года для финансирования собственных сил безопасности Афганистана.

В этом году НАТО отправила в Афганистан товаров и оборудования на 72 млн долларов.

Куда пошли деньги?

Основная часть денег, потраченных в Афганистане, была направлена ​​на операции по борьбе с повстанцами и на нужды войск, такие как продукты питания, одежда, медицинское обслуживание, особые выплаты и льготы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США помогали в восстановлении Афганистана

Согласно официальным данным, с 2002 года США также потратили около 143,27 миллиарда долларов на реконструкцию Афганистана.

Более половины (88,32 миллиарда долларов) было потрачено на укрепление афганских сил безопасности, включая Афганскую национальную армию и полицию.

Около 36 миллиардов долларов было выделено на управление и развитие, а меньшие суммы были также выделены на борьбу с наркотиками и гуманитарную помощь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Афганские силы безопасности понесли тяжелые потери

Часть этих денег пропала из-за растрат, мошенничества и злоупотреблений на протяжении многих лет.

В отчете Конгрессу США в октябре 2020 года наблюдательный орган, отвечающий за надзор за усилиями по восстановлению в Афганистане, подсчитал, что с мая 2009 года по 31 декабря 2019 года таким образом было потеряно около 19 миллиардов долларов.

Сколько людей погибло?

С начала войны против "Талибана" в 2001 году погибло более 3500 членов коалиции, из них более 2300 американцев.

Погибло более 450 британских военнослужащих.

Еще 20 660 солдат США получили ранения.

Автор фото, Getty Images

Но по сравнению с потерями среди афганских сил безопасности и гражданского населения эти цифры невысоки.

В 2019 году президент Гани заявил, что более 45 тысяч сотрудников афганских сил безопасности были убиты за те пять лет, что он возглавлял страну.

По оценке Университета Брауна в 2019 году, с октября 2001 года, когда началась война, национальные вооруженные силы и полиция Афганистана потеряли более 64 тысяч человек.