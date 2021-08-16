Афганцы под властью талибов горюют о потерянной свободе

Родри Дэвис и Отдел расследований Би-би-си

Иллюстрации Элейн Юнг

35 минут назад

29-летняя Нурия Айя - акушерка. Ее работа невозможна без общения с врачами-мужчинами. Теперь это запрещено, и она не знает, как ей быть дальше.

Таков был первый приказ боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) после того, как они заняли Ишкамиш - сельский район со скудной инфраструктурой в провинции Тахар на афгано-таджикской границе.

По словам Нурии, остается гадать, что еще запретят.

Ишкамиш находится в горном массиве Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Как и другие районы и провинции, он был занят талибами в ходе стремительного наступления в мае-августе.

В середине мая американцы ушли с крупной авиабазы близ Кандагара - второго по величине города Афганистана, центра одноименной провинции на юге страны.

Сразу же вслед за этим там начались бои между торжествующими повстанцами и оказавшимися морально не готовыми к такому повороту событий правительственными войсками.

Происходящее остро переживали местные жители.

"Каждый был напуган", - говорит Джан Ага, 54-летний торговец фруктами из района Аргистан, расположенного на афгано-пакистанской границе и в двух часах езды по извилистой дороге от Кандагара.

Люди закрылись в своих домах, но талибы обосновались практически в каждой деревне, так что скрыться от них негде.

Вооруженные боевики расхаживают по улицам. Каждое утро и каждый вечер они стучатся в дома, требуя еды и не обращая внимания на то, насколько бедны их обитатели в хронически бедной стране.

"В каждом доме для них приходится держать три-четыре порции или каравая хлеба, - рассказывает Джан Ага. - Если им вздумается переночевать в доме, тоже не откажешься".

В течение июня талибы заняли северные провинции Тахар, Фарьяб и Бадахшан. Правительственные силы отступили, и с ними все институты демократии. К тому времени американцы ушли отовсюду, кроме Кабула и его аэропорта.

Афганцы критикуют вывод международных сил как неоправданно поспешный. По мнению многих из них, переговоры между американцами и талибами, шедшие два года в столице Катара Дохе, только укрепили легитимность последних, придали им самоуверенности и таким образом привлекли к ним новых сторонников.

На самом деле, конец конфликта, начавшегося в 2001 году, никогда не просматривался.

Талибы отбирают нечто большее, чем продукты и спальные места - свободы, которыми афганцы пользовались последние 20 лет.

Нурия Айя столкнулась с дискриминацией женщин впервые в жизни.

"Появилась масса ограничений, - рассказывает она. - Я могу выходить из дома только со спутником-мужчиной и должна при этом носить бурку".

Мужчинам запретили брить бороды, а парикмахерам - делать им короткие стрижки, считающиеся "иностранными".

Внутри "Талибана" есть особое подразделение под названием Amri bil Marof (в буквальном переводе - "принуждение к добру"). Именно эта организация, сильно запомнившаяся афганцам после первого правления талибов в 1996-2001 годах, следит за соблюдением установленных ими социальных норм.

Действует так называемое "правило двух ударов". На первый раз предупреждение, во второй - наказание: публичное унижение, тюрьма, порка.

"Почти все свободы вдруг отняли у нас, - жалуется Нурия. - Это так тяжело. Но выбора нет. Они жестоки, приходится делать, что велят".

"Они пользуются исламом для своих целей, - говорит она. - Мы тоже мусульмане, но их ислам другой".

Положительной стороной прихода талибов является некоторое сокращение преступности и прекращение боев. Местные жители приветствуют относительное затишье, хотя если бы правительственные силы победили и установили свой порядок, пускай не навсегда, они радовались бы не меньше.

Раньше афганцы любили ездить на отдых в Тахар, одну из 34 провинций страны, знаменитую чистым горным воздухом, снежными вершинами, изумрудными лугами и прозрачными реками.

Водитель такси Асиф Ахади из района Фархар говорит, что прежде зарабатывал в среднем 900 афгани (11 долларов) в день. Но теперь туристы исчезли.

"Приезжие были моими основными клиентами, - говорит 35-летний Асиф. - На эти деньги я кормил семью. Теперь у меня выходит максимум 150 афгани в день. Этого мало даже для того, чтобы покупать бензин, который, кстати, подорожал в два с лишним раза. И так обстоит дело со всеми видами предпринимательства".

Но больше всего пострадало общение. "Раньше люди каждую пятницу устраивали вечеринки, слушали музыку, танцевали и получали удовольствие, - рассказывает Асиф. - Теперь все это полностью запрещено".

4 июля, через два дня после того, как американцы покинули свою крупнейшую авиабазу, на которой держались все их операции в течение 20 лет, талибы отбили район Панджвай в южной провинции Кандагар, считающийся колыбелью и оплотом их движения.

Меньше чем через неделю они объявили о захвате ключевого переходного пункта Ислам-Кала на границе с Ираном.

В третью неделю июля талибы, по их словам, уже контролировали 85% территории и 90% протяженности границ Афганистана.

Когда стихла стрельба, люди начали потихоньку выползать из домов, рассказывает Асиф. Многие из них прежде не сталкивались со скорым судом и методами управления "Талибана".

"В плане преступлений они решают за считаные дни, - говорит Асиф. - Никакого бюрократии, никаких формальностей - и никакой возможности обжалования".

Талибы также собирают с населения закят. Согласно Корану, это добровольное пожертвование обеспеченного мусульманина беднякам, составляющее 10% урожая или денежного дохода. Новая власть превратила закят в обязательный налог, и идет он не бедным, а на ее собственные нужды.

Это дополнительная финансовая нагрузка в придачу к росту цен на все товары, которые, по словам Асифа, взлетели до небес.

Внутренняя и внешняя торговля страдает от ограничений, экономика находится под прессом, общественные работы прекратились.

"Люди очень обеднели, потому что нет ни рабочих мест, ни инвестиций", - добавил он.

Кое-кто хорошо помнит предыдущее правление талибов.

"Их идеология и мышление точно такие же, как во времена прежнего Исламского эмирата [1996-2001]. Ничего не поменялось", - говорит Джан Ага.

По его словам, талибы временно закрыли все школы в округе. Они объявили, что все учебные программы должны быть перестроены соответственно их трактовке шариата. Это еще один тревожный знак.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему "Талибан" снова набирает силу. Пять главных вопросов

В 1996-2001 годах талибы полностью запретили женщинам и девушкам работать и учиться и сильно ограничили их доступ к медицинской помощи. После их изгнания афганские женщины вернулись в общественную жизнь, в частности, заняв около четверти мест в парламенте.

В начальных школах девочки составили половину обучающихся, в школах старшей ступени - 20%. Средняя продолжительность жизни афганок выросла с 57 до 66 лет. Не очень-то много, но прогресс был налицо. Теперь все ждут отката назад.

В начале августа "Талибан" установил контроль над крупнейшими городами - Гератом, Кандагаром, Лашкаргахом, Кундузом, Талуканом. 15 августа пал Кабул.

Американская авиация поддерживала афганскую армию ударами с воздуха, но 11 сентября все иностранные военные должны покинуть страну.

Дата приурочена к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Именно эти нападения стали причиной ввода в Афганистан сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, поскольку талибы превратили страну в базу "Аль-Каиды" (запрещена в России) и предоставили убежище Усаме бин Ладену.

По данным ООН, только в июле погибли около тысячи мирных афганцев, сотни тысяч бежали из своих домов.

Куда теперь пойдет Афганистан, не вызывает сомнений.

"Чтобы жить, надо склонить голову, - говорит Джан Ага. - Никто не осмеливается сопротивляться. Им нельзя сказать слова поперек".

"Хотя люди, с которыми вы говорите, могут внешне выглядеть беззаботными, в душе у них страх, - вторит ему Нурия Айя. - Мы сидим и молим Аллаха, чтобы он забрал их от нас".