Дайджест: "Большая игра XXI века" в Афганистане, начатая Россией и Китаем

56 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency

Афганистан: талибы обещают свободу СМИ

Находившиеся в изгнании в Катаре лидеры талибов возвращаются в страну, чтобы сформировать собственное правительство. В частности, в Афганистан вернулся лидер так называемого политического крыла "Талибана" мулла Абдель Гани Барадар.

Мулла вылетел именно в Кандагар, на духовную родину "Талибана" и в город, бывший главным оплотом исламистов до того, как 20 лет назад талибов изгнали американцы.

Представитель "Талибана" (в России признан террористической организацией и запрещен) Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что "Талибан" прощает тех, кто с ним боролся, назвав это амнистией.

Также он заверил журналистов, что новый талибский режим будет давать женщинам полноправную роль в обществе "в рамках ислама", а права и безопасность граждан будут надежно защищены.

"Я бы хотел также заверить СМИ в том, что мы уважаем средства массовой информации в наших культурных рамках, - заявил представитель талибов. - Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми".

Тем временем многие жители Кабула, в особенности те, кто сотрудничал с военными стран Запада и иностранными организациями, говорят, что всерьез опасаются за свою жизнь, и просят международное сообщество приложить больше усилий для их спасения.

Из кабульского аэропорта, где с воскресенья находятся тысячи людей, включая дипломатов и граждан западных стран, возобновились рейсы. США с начала эвакуации успели вывезти из аэропорта более трех тысяч своих граждан, в том числе две тысячи "особых мигрантов". В операции по эвакуации участвуют также военно-воздушные силы Британии, Германии, Франции, Испании и других стран.

Подробнее о том, что в эти минуты происходит в захваченном талибами Афганистане, можно узнать из нашей прямой трансляции.

Британский парламент соберется на экстренную сессию

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ситуация в Афганистане вызвала в Лондоне массовые протесты

Нижняя палата британского парламента соберется на экстренную сессию по ситуации в Афганистане.

Как ожидается, премьер-министр Борис Джонсон объявит об открытии правительственной программы по перевозу в Британию примерно 20 тысяч мигрантов из Афганистана "как дань благодарности им со стороны Британии" и о выделении фондов для их адаптации.

Согласно правительственной схеме, в первый год в Британию должны будут прибыть 5000 афганских беженцев. Приорет будет предоставляться тем, кто "в наибольшей степени подвергается риску нарушений фундаментальных прав человека и бесчеловечному обращению со стороны талибов": женщинам, девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам.

Ранее две тысячи беженцев из Афганистана согласилась по просьбе США принять у себя Уганда. Прибывающих в страну мигрантов протестируют на Covid-19, прежде чем отправить в центры временного содержания. У страны давняя история по приему беженцев: сегодня в Уганде проживают примерно 1,3 млн человек, бежавших от войн и прочих бедствий в своих странах.

ЕС обсудит мигрантов на литовско-белорусской границе

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Министры Евросоюза в ходе видеоконференции обсудят ситуацию в Литве, где недавно было введено чрезвычайное положение в связи массовым наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

В МВД Литвы заявляют, что в этом году в страну из Беларуси нелегально проникло уже 4000 человек. Александра Лукашенко обвиняют в использовании мигрантов из ближневосточных стран как средства агрессии. Власти Литвы хотят построить на границе стену высотой в четыре метра.

В Москве начнется процесс по делу Джумаева, подравшегося с ОМОНом на митинге

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Тверской суд Москвы приступит к прениям сторон по делу в отношении чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на акции в поддержку Алексея Навального 23 февраля. После задержания в январе Джумаеву начали посвящать стихи, тысячи людей подписали петицию в его поддержку.

Заседание пройдет в закрытом режиме, что объясняют ограничениями в связи с пандемией. Русская служба Би-би-си подробно рассказывала о деле Джумаева: "Теперь у них есть Джумаев". Что говорят о чеченце, подравшемся с полицией на митинге в Москве

Под Москвой разбился новейший самолет

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Подмосковье разбился военно-транспортный самолет. Видео

Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье рядом с аэродромом Кубинка. Трое членов экипажа погибли. Это третий после Sukhoi Superjet и МС-21 небоевой самолет, полностью спроектированный в России. Авария произошла во время тренировочного полета, после того, как у машины загорелся один из двигателей.

Разбившийся Ил-112В - был первым опытным образцом нового изделия. Как сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, несмотря на катастрофу, летные испытания двух других опытных образцов будут продолжены.

Гаити: ураган после землетрясения

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После разрушительного землетрясения 14 августа на Гаити в ночь с понедельника на вторник обрушился еще и тропический шторм "Грейс". Он серьезно осложнил оказание помощи пострадавшим и поиск выживших.

По последним данным, подземный толчок магнитудой 7,2 унес жизни 1940 человек. Около 6900 человек получили ранения и травмы. Разрушены почти 40 тыс. жилых построек.

Аспирин может быть полезен при раке груди

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Аспирин может помогать женщинам с раком груди, в особенности тем, у когда болезнь проявляется в наиболее агрессивной форме, считают ученые из Манчестера. Медики отмечают, что после приема аспирина особенно упорные опухоли - рак с тройным негативным фенотипом - начинают уступать химиотерапии и другим методам лечения.

Их выводы далеко не окончательны, и речи о том, чтобы советовать страдающим от этого недуга начать принимать аспирин, пока не идет. Команда ученых вскоре начнет испытания на пациентках с раком.

Эффект аспирина, как считают ученые, связан с его противовоспалительными свойствами.

Галактики в высоком разрешении

Автор фото, R. TIMMERMAN/LOFAR

Астрономам проекта LOFAR удалось в сверхвысоком разрешении заснять другие галактики в глубинах космоса.

Эти фото - гораздо качественнее обычных. Происходящее в других галактиках на них видно в невероятных деталях.

Автор фото, N. RAMIREZ-OLIVENCIA/LOFAR

Ученые считают, что эти фото изменят наше представление о том, как появляются и как живут другие галактики.

Автор фото, AFP

Times: Россия и Китай начали новую "Большую игру"

Пока западные дипломаты уничтожали секретные документы и выстраивались в очередь на вертолет, два посольства в Кабуле как ни в чем не бывало продолжали работу, пишет корреспондент Times Кэтрин Филипс.

Бегство граждан западных стран после выхода сил НАТО и развал афганского правительства принципиально изменили дипломатическую карту этой критически важной страны, перекрестка в сердце Азии. Началась "Большая игра" XXI века.

Отношение России и Китая к "Талибану" может определить то, как будет выглядеть ответ стран ООН на захват страны талибами.

США и из союзники грозятся превратить Афганистан в страну-изгой, если талибы будут править жестоко. Но эти угрозы могут оказаться пустыми, если Россия и Китай решат, что им не по пути с Западом.

У обеих стран есть право вето в Совбезе ООН - пользуясь им, Пекин по сути уже лишил организацию возможности наказать его за нарушения прав в Китае.

В Афганистане у обеих стран свои интересы. Россия, как сложилось исторически, заинтересована в развитии отношений с талибами для обеспечения стабильности и своего влияния в Центральной Азии. Спецпосланник президента Путина Замир Кабулов уже заявил российскому телеканалу, что "Талибан" более договороспособен, чем "марионеточное правительство" Гани.

Пекин, тоже вступивший в переговоры с талибами, со своей стороны заинтересован в поддержке собственной крупнейшей торгово-инфраструктурной инициативы "Один пояс и один путь". Раньше Афганистан относился к ней осторожно, боясь разгневать западных партнеров, но теперь ситуация может перемениться.

"Как проиграть во всем"

Автор фото, The Washington Post

Обозреватель Би-би-си Джон Сопел отмечает, что с политикой "Америка прежде всего" пока лучше справился Дональд Трамп.

В книге "Убить пересмешника" есть такой момент: Джем говорит мисс Моди, что на самом деле положение никогда не бывает настолько страшным, каким оно выглядит. Положение Джо Байдена прямо сейчас выглядит достаточно мрачным, пишет редактор Би-би-си в Северной Америке.

Но лучше обратиться к Киплингу и его "Заповеди": "Равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив". Политиков учат, что от подобных катастроф не восстанавливаются, но некоторые из них все равно возвращаются.

Бездумный и беспорядочный выход США из Афганистана - это глава из еще не написанного учебника "Как проиграть во всем". К предупреждениям не прислушивались, информированность явно была на нуле, планирование было прискорбным, исполнение - ужасным.

Но давайте сосредоточимся вот на чем, хотя и помимо этого в ситуации очень много достойных внимания моментов.

Вывод начался в "сезон боев". Эта формулировка всегда казалась мне странной, пишет Джон Сопел. Но в Афганистане действительно есть сезон активных боевых действий, который начинается весной, а зимой, когда страна замерзает, талибы возвращаются в родные регионы. Разве никто не подумал, что вывод войск можно было начать в середине зимы, когда боевики-исламисты не были бы во всеоружии?

Многие рассматривают политику Байдена в Афганистане прямым продолжением линии Дональда Трампа "Америка прежде всего", но, как мрачно шутят некоторые, организованным гораздо хуже.

Потенциально это может привести к весьма скверным последствиям.

Майк Пенс: Байден нарушил наше обещание

Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что Джо Байден нарушил договоренность, которую администрация Пенса, и по совместительству Дональда Трампа, заключила с талибами. Об этом Пенс написал в пространной колонке в Washington Post.

Пенс пишет, что на момент прекращения работы администрации Трампа в стране находилось всего 2500 американских военных, которые должны были постепенно уйти в обмен на сотрудничество талибов и их обещание создать в стране коалиционное правительство.

Пенс утверждает, что Байден в одностороннем порядке нарушил это соглашение, объявив, что войска останутся в Афганистане еще на четыре месяца без внятной причины.

Именно это спровоцировало вооруженное наступление талибов, считает Пенс.

Глава МВД Британии о новой миграционной системе: возьмем самых нуждающихся

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Во вторник вечером стало известно, что Британия примет около 20 тысяч беженцев из Афганистана в течение пяти лет и выделит деньги на их обустройство.

Министр внутренних дел Британии Прити Пател, автор ряда инициатив по сдерживанию нелегальной миграции в страну, написала по этому поводу колонку с заголовком "Британия всегда будет поддерживать тех, над кем погас свет свободы".

Пател говорит о том, как, по ее мнению, должна выглядеть будущая миграционная система Британии. Помимо квалифицированных работников королевство должно принимать и самых нуждающихся, уверена она.

Первые пять тысяч мигрантов из Афганистана прибудут в Британию уже в следующем году. В их число не входят сотрудничавшие с британскими войсками и дипломатами переводчики и другой персонал, их эвакуируют отдельно.

За выходные из Афганистана успели улететь 370 граждан Британии и переводчиков-афганцев, еще 150 британцев прибыли в Соединенное Королевство в понедельник.

Какой удар белорусской экономике нанесут западные санкции

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В августе западные страны ввели новые санкции против властей Беларуси, приурочив их к годовщине президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Европейские страны и США результаты выборов не признали. Как их санкции могут отразиться на белорусской экономике? Читайте об этом в материале Ксении Чурмановой "России это может стоить очень дорого. Какой удар белорусской экономике нанесут западные санкции".