"Америка совершила огромную ошибку". Афганистан потерян, критика в адрес Джо Байдена звучит все громче

Тара МакКелви & Сэм Фарзане & Боэр Денг

Би-би-си, Вашингтон

16 минут назад

Подпись к фото, Хадья Эссазада теперь живет в США и говорит, что боится не только за Афганистан, но и за Америку

Молниеносное продвижение "Талибана" (организация признана экстремистской и запрещена в России) вынуждает американцев афганского происхождения, бывших генералов и ведущих политиков все активнее критиковать президента Джо Байдена за поспешный вывод войск. Пока большинство американцев в этом вопросе на его стороне - но надолго ли?

Хадья Эссазада и сегодня плачет, вспоминая детский ужас, пережитый ею двадцать с лишним лет назад, когда талибы пришли в ее дом, жестоко избили отца и расправились с братом.

"Они били отца железной палкой, чтобы он выдал старшего сына, участвовавшего в сопротивлении талибам в 1990-х годах", - рассказала она Би-би-си.

После этого семья бежала из своего дома в Мазари-Шарифе, а когда вернулась через полгода, талибы явились снова и увели младшего сына.

"Не помню, через сколько дней человек, державший по соседству с нами магазин, пришел и рассказал отцу, что мой младший брат мертв", - продолжает она печальный рассказ.

Талибы убили его, проволокли труп по улицам и бросили на съеденье собакам.

Хадья Эссазада теперь живет в США и говорит, что боится не только за Афганистан, но и за Америку.

"Талибан" нисколько не изменился", - говорит она и предсказывает, что ее родина снова станет прибежищем международных террористов, и Запад сделается их мишенью.

"Вы [американцы] действительно хотите снова отправиться в Афганистан через какое-то время?" - говорит она сквозь слезы.

Обещания Байдена

По мнению критиков, решение президента поспешно закруглить самый продолжительный военный конфликт в истории США свело на нет 20 лет усилий и жертв, привело к гуманитарной катастрофе и подорвало доверие к Америке.

Те, кто был погружен в тему больше других, - афганские иммигранты, военные и государственные чиновники - всегда скептически воспринимали утверждения Джо Байдена, что афганское правительство справится само и ничего страшного не случится.

После падения Кабула многие из них считают, что разочарование массы избирателей в решении президента выполнить свое давнее обещание и уйти из Афганистана - вопрос времени.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эвакуацию дипмиссии США из Кабула сравнивают с падением Сайгона (ниже)

Автор фото, Reuters

Между тем, сюрпризом оно не стало.

Еще в бытность вице-президентом при Бараке Обаме нынешний хозяин Белого дома всегда настаивал, что американская миссия в Афганистане должна носить ограниченный характер.

В 2001 году в качестве сенатора от штата Делавэр он поддержал применение силы, но спустя восемь лет выступил против решения Обамы нарастить американский контингент.

"Позиция Байдена по Афганистану всегда был чертовски ясной, - заявил Би-би-си Бретт Бруэн, бывший дипломат, участвовавший в заседаниях Совета национальной безопасности при Бараке Обаме. - Он вечно твердил, что надо убираться оттуда ко всем чертям".

На совещаниях по Афганистану Байден напористо навязывал свое мнение всем и порой переходил на личности, вспоминает Бруэн.

В качестве претендента на Белый дом Байден напоминал избирателям, что в случае своей победы станет первым американским президентом после Дуайта Эйзенхауэра, чей сын участвовал в боевых действиях.

Как написал в мемуарах бывший спецпредставитель по Афганистану Ричард Холбрук, однажды Байден с раздражением сказал ему: "Не желаю отправлять моего мальчика рисковать собой ради прав афганских женщин".

Джо Байден всю жизнь много занимался внешней политикой.

"Он пережил такое множество подобных конфликтов - Вьетнам, Ирак, Косово, Гренаду, - что в конце концов утомился от них", - считает Бруэн.

В 2020 году Байден заявил телеканалу CBS, что единственная цель пребывания американских военных в Афганистане - "обеспечить невозможность для "Талибана" и ИГИЛ или "Аль-Каиды" (все три организации признаны экстремистскими и запрещены в России) устроить там себе опорный пункт".

Не вышло. В минувшее воскресенье талибы достигли Кабула. Афганская армия почти не оказала сопротивления. США и их союзники принялись судорожно эвакуировать по воздуху свой персонал.

Международный аэропорт имени Хамида Карзая прекратил гражданские полеты. Боевики захватили главную государственную тюрьму близ авиабазы в Баграме.

В субботу Джо Байден направил в Кабул несколько тысяч военных, чтобы, как было заявлено, обеспечить упорядоченный и безопасный выезд американского и союзнического персонала и эвакуировать афганцев, подвергающихся при талибах повышенному риску.

Ранние предупреждения

Сделавшийся в этом месяце достоянием гласности доклад американской разведки предсказывал, что афганское правительство после вывода международных сил падет максимум через 90 дней.

Предшественник Байдена Дональд Трамп обвинил действующего президента в слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности.

Правда, Трампу тут же напомнили о договоренности о выводе американских войск, которую его команда заключила с талибами в прошлом году, указав, что и он отчасти несет ответственность за происходящее.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему "Талибан" снова набирает силу. Пять главных вопросов

Некоторые из возражений на байденовский план по выводу войск из Афганистана звучат как отголоски тех предупреждений, что высказывались еще много лет назад.

"Отвечу коротко: нет!" - заявил в 2009 году тогдашний командующий американскими силами в Афганистане генерал Стэнли Маккристал, когда его спросили, приведет ли их сокращение к положительным результатам.

"Ситуация просто катастрофическая, - заявил Би-би-си его преемник генерал Дэвид Петреус. - Боюсь, нам придется пожалеть о принятом решении, и это уже происходит. США должны признать, что совершили огромную ошибку".

"Он [Джо Байден] говорил: "Мы боремся в Афганистане не с талибами, а с "Аль-Каидой". Я всегда находил это наивным", - сказал в интервью Би-би-си бывший пакистанский посол в Вашингтоне Хусейн Хаккани.

Афганец Шер Хосейн Ягори потерял руку, когда работал переводчиком у американских военных в 2003 году. Теперь он гражданин США.

Ягори возмущен и разгневан. "Мистер Байден оставил народ Афганистана в руках талибов", - заявил он Би-би-си.

"Я больше не доверяю правительству США. Мои жена и сын голосовали за Байдена. Я говорил им этого не делать. Теперь они сказали, что я был прав", - добавил он.

Участие в зарубежных войнах непопулярно у американских избирателей, особенно если те затягиваются надолго. Их утомили 20 лет людских потерь, материальных расходов и многолетних обещаний положить им конец.

Согласно опросу, проведенному в июле социологической службой Харриса, вывод войск приветствовали около 70% американцев - убедительное большинство.

Правда, это было до последних событий, когда еще можно было надеяться, что афганское правительство овладеет ситуацией, а талибы пойдут на компромисс.

Теперь, когда американские ветераны афганской кампании узнают о расправах над их боевыми товарищами, идут сообщения о запретах и репрессиях, а гуманитарные организации предупреждают о грядущем кризисе, вывод войск из Афганистана сравнивают с постыдным отступлением из Вьетнама в 1975 году.