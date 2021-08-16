"Америка совершила огромную ошибку". Афганистан потерян, критика в адрес Джо Байдена звучит все громче
- Тара МакКелви & Сэм Фарзане & Боэр Денг
- Би-би-си, Вашингтон
Молниеносное продвижение "Талибана" (организация признана экстремистской и запрещена в России) вынуждает американцев афганского происхождения, бывших генералов и ведущих политиков все активнее критиковать президента Джо Байдена за поспешный вывод войск. Пока большинство американцев в этом вопросе на его стороне - но надолго ли?
Хадья Эссазада и сегодня плачет, вспоминая детский ужас, пережитый ею двадцать с лишним лет назад, когда талибы пришли в ее дом, жестоко избили отца и расправились с братом.
"Они били отца железной палкой, чтобы он выдал старшего сына, участвовавшего в сопротивлении талибам в 1990-х годах", - рассказала она Би-би-си.
После этого семья бежала из своего дома в Мазари-Шарифе, а когда вернулась через полгода, талибы явились снова и увели младшего сына.
"Не помню, через сколько дней человек, державший по соседству с нами магазин, пришел и рассказал отцу, что мой младший брат мертв", - продолжает она печальный рассказ.
Талибы убили его, проволокли труп по улицам и бросили на съеденье собакам.
Хадья Эссазада теперь живет в США и говорит, что боится не только за Афганистан, но и за Америку.
"Талибан" нисколько не изменился", - говорит она и предсказывает, что ее родина снова станет прибежищем международных террористов, и Запад сделается их мишенью.
"Вы [американцы] действительно хотите снова отправиться в Афганистан через какое-то время?" - говорит она сквозь слезы.
Обещания Байдена
По мнению критиков, решение президента поспешно закруглить самый продолжительный военный конфликт в истории США свело на нет 20 лет усилий и жертв, привело к гуманитарной катастрофе и подорвало доверие к Америке.
Те, кто был погружен в тему больше других, - афганские иммигранты, военные и государственные чиновники - всегда скептически воспринимали утверждения Джо Байдена, что афганское правительство справится само и ничего страшного не случится.
После падения Кабула многие из них считают, что разочарование массы избирателей в решении президента выполнить свое давнее обещание и уйти из Афганистана - вопрос времени.
Между тем, сюрпризом оно не стало.
Еще в бытность вице-президентом при Бараке Обаме нынешний хозяин Белого дома всегда настаивал, что американская миссия в Афганистане должна носить ограниченный характер.
В 2001 году в качестве сенатора от штата Делавэр он поддержал применение силы, но спустя восемь лет выступил против решения Обамы нарастить американский контингент.
"Позиция Байдена по Афганистану всегда был чертовски ясной, - заявил Би-би-си Бретт Бруэн, бывший дипломат, участвовавший в заседаниях Совета национальной безопасности при Бараке Обаме. - Он вечно твердил, что надо убираться оттуда ко всем чертям".
На совещаниях по Афганистану Байден напористо навязывал свое мнение всем и порой переходил на личности, вспоминает Бруэн.
В качестве претендента на Белый дом Байден напоминал избирателям, что в случае своей победы станет первым американским президентом после Дуайта Эйзенхауэра, чей сын участвовал в боевых действиях.
Как написал в мемуарах бывший спецпредставитель по Афганистану Ричард Холбрук, однажды Байден с раздражением сказал ему: "Не желаю отправлять моего мальчика рисковать собой ради прав афганских женщин".
Джо Байден всю жизнь много занимался внешней политикой.
"Он пережил такое множество подобных конфликтов - Вьетнам, Ирак, Косово, Гренаду, - что в конце концов утомился от них", - считает Бруэн.
В 2020 году Байден заявил телеканалу CBS, что единственная цель пребывания американских военных в Афганистане - "обеспечить невозможность для "Талибана" и ИГИЛ или "Аль-Каиды" (все три организации признаны экстремистскими и запрещены в России) устроить там себе опорный пункт".
Не вышло. В минувшее воскресенье талибы достигли Кабула. Афганская армия почти не оказала сопротивления. США и их союзники принялись судорожно эвакуировать по воздуху свой персонал.
Международный аэропорт имени Хамида Карзая прекратил гражданские полеты. Боевики захватили главную государственную тюрьму близ авиабазы в Баграме.
В субботу Джо Байден направил в Кабул несколько тысяч военных, чтобы, как было заявлено, обеспечить упорядоченный и безопасный выезд американского и союзнического персонала и эвакуировать афганцев, подвергающихся при талибах повышенному риску.
Ранние предупреждения
Сделавшийся в этом месяце достоянием гласности доклад американской разведки предсказывал, что афганское правительство после вывода международных сил падет максимум через 90 дней.
Предшественник Байдена Дональд Трамп обвинил действующего президента в слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности.
Правда, Трампу тут же напомнили о договоренности о выводе американских войск, которую его команда заключила с талибами в прошлом году, указав, что и он отчасти несет ответственность за происходящее.
Некоторые из возражений на байденовский план по выводу войск из Афганистана звучат как отголоски тех предупреждений, что высказывались еще много лет назад.
"Отвечу коротко: нет!" - заявил в 2009 году тогдашний командующий американскими силами в Афганистане генерал Стэнли Маккристал, когда его спросили, приведет ли их сокращение к положительным результатам.
"Ситуация просто катастрофическая, - заявил Би-би-си его преемник генерал Дэвид Петреус. - Боюсь, нам придется пожалеть о принятом решении, и это уже происходит. США должны признать, что совершили огромную ошибку".
"Он [Джо Байден] говорил: "Мы боремся в Афганистане не с талибами, а с "Аль-Каидой". Я всегда находил это наивным", - сказал в интервью Би-би-си бывший пакистанский посол в Вашингтоне Хусейн Хаккани.
Афганец Шер Хосейн Ягори потерял руку, когда работал переводчиком у американских военных в 2003 году. Теперь он гражданин США.
Ягори возмущен и разгневан. "Мистер Байден оставил народ Афганистана в руках талибов", - заявил он Би-би-си.
"Я больше не доверяю правительству США. Мои жена и сын голосовали за Байдена. Я говорил им этого не делать. Теперь они сказали, что я был прав", - добавил он.
Участие в зарубежных войнах непопулярно у американских избирателей, особенно если те затягиваются надолго. Их утомили 20 лет людских потерь, материальных расходов и многолетних обещаний положить им конец.
Согласно опросу, проведенному в июле социологической службой Харриса, вывод войск приветствовали около 70% американцев - убедительное большинство.
Правда, это было до последних событий, когда еще можно было надеяться, что афганское правительство овладеет ситуацией, а талибы пойдут на компромисс.
Теперь, когда американские ветераны афганской кампании узнают о расправах над их боевыми товарищами, идут сообщения о запретах и репрессиях, а гуманитарные организации предупреждают о грядущем кризисе, вывод войск из Афганистана сравнивают с постыдным отступлением из Вьетнама в 1975 году.
"В принципе, американцы хотели ухода, - говорит Бретт Брюэн. - Но вид торжествующих талибов, раскатывающих по улицам, и поспешно убегающих американцев - это пилюля, которую трудно проглотить".
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