Полез на сцену, дудел в дудку. Кого в России судят за срыв митингов

Наталия Зотова

Би-би-си

28 минут назад

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Отказы оппозиции в проведении митингов - обычное дело в современной России. Тем не менее в законе есть административная статья за помехи массовым акциям - за девять лет ее применили 121 раз. По ней местных чиновников судят за то, что обычно вменяет оппозиция московским властям, выяснила Русская служба Би-би-си. Это и попытки переноса митингов на окраину, и отказы под предлогом городского праздника. Эксперты связывают подобные случаи с внутриэлитными конфликтами.

В последние годы оппозиции все сложнее согласовывать протестные акции. Власти ужесточили регламент их проведения из-за пандемии коронавируса - под предлогом заботы о здоровье граждан. А еще с 2012 года организаторов митингов обязали подавать заявление за 15 дней до акции. Тогда же ввели "специально отведенные" для массовых мероприятий места, как правило, на городских окраинах.

Но пока в крупных городах митинги запрещают по любым поводам, в глубинке за отказы согласовать и срывы акций иногда все-таки судят. И даже назначают штрафы главам городов, районов и сельских поселений.

По подсчетам Amnesty International, с 2012 года по статье 5.38 КоАП ("Нарушение законодательства о собраниях") возбуждено 121 дело и наказаны 30 должностных лиц.

Чтобы разобраться, кого и как в России судят за срыв митингов, Би-би-си изучила по этой статье судебные дела в базе "ГАС Правосудие".

Кого штрафуют за отказ согласовать митинги

В 2016 году отделение КПРФ решило устроить в селе Переяславка (Хабаровский край) традиционный для коммунистов первомайский митинг "против ухудшения жизни населения". Но глава поселения Костин отказал, объяснив, что заявленное место - площадь Ленина - в этот день занята. На ней запланировали праздник Весны и Труда - официальный Первомай.

Взамен староста предложил коммунистам митинговать возле дома культуры. Это предложение Костин сделал лишь за три дня до митинга. Это суд и поставил ему в вину: по закону, альтернативное место администрация должна предложить в трехдневный срок после получения уведомления. Костина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Судя по картотеке дел, парламентские партии регулярно жалуются на отказы согласовать митинг.

В подмосковных Котельниках зимой 2020 года начались протесты из-за вырубки Кузьминского лесопарка, в них участвовал депутат от ЛДПР Андрей Хромов. В феврале 2020 суд рассмотрел дело против замглавы администрации Котельников Виктора Семина, который не согласовал митинг в защиту лесопарка. Семин получил штраф. А через несколько месяцев - в июле 2020 года - чиновника перевели на работу в Щелково, более отдаленный город Московской области.

В мае 2018 года мэра Саяногорска (Республика Хакасия) Леонида Быкова оштрафовали на 30 тысяч за то, что не разрешил митинг КПРФ. В суде его защитник объяснял, что уведомление партия прислала слишком поздно. Но суд отметил, что Быков не предложил организаторам изменить место и время акции, как положено по закону.

В сентябре 2018 года Быков, который возглавлял Саяногорск с 2004 года, проиграл выборы кандидату от ЛДПР. Через месяц он возглавил представительство РУСАЛа в Хакасии.

В поселке Максатиха Тверской области протестующим отказали в согласовании места "​​в непосредственной близости к железнодорожной магистрали, детской площадке, зданию органа местного самоуправления".

Суд наказал главу поселка, сославшись на позицию Верховного суда. Согласование митинга вообще не предполагает, что власть может его запретить, заявил суд. Администрация может лишь предложить изменить место и время проведения, чтобы не нарушать работу жизненно важных объектов и транспорта.

В судебной практике есть случай, когда глава поселения предложил другие места для митинга. Но от суда и штрафа его это не спасло.

В августе 2018 года глава станицы Кагальницкая под Ростовом Наталья Логачева предложила протестующим перенести акцию. Случай типичный: протестная акция наложилась на подготовку к городскому празднику. В день митинга в желаемом месте ожидался субботник перед проведением акции "Я люблю Россию" к Дню флага. Суд не посчитал этот повод достаточно веским.

"Такое мероприятие, как субботник, не относится по смыслу Федерального закона № 54-ФЗ к публичному мероприятию, и это не могло являться основанием для изменения места проведения митинга", - говорится в решении суда. Логачева получила 30 тысяч рублей штрафа.

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Похожий случай произошел в городе Новозыбкове в 2016 году. Протестующие собирались привлечь внимание общества "к проблемам юго-западных районов Брянской области". Но им отказали в митинге, поскольку на площади Октябрьской революции в это время разбирали елку после Нового года. Глава администрации города Александр Чебыкин объяснял в суде, что находиться на площади было бы опасно.

"Отрицательное решение органа публичной власти не может быть обусловлено лишь причинами организационного или подобного характера, - выговорил ему суд. - Цели одной рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод".

А в 2018 году в Батайске Ростовской области митинг попытались запретить на том основании, что место его проведения - площадь Ленина - находится в 50 метрах от профилактория. По закону акции нельзя устраивать ближе 50 метров к медицинским и учебным заведениям.

Но прокуратура обратилась в городское управление архитектуры, где подсказали: от площади до профилактория не 50, а 62 метра. Первый замглавы администрации Батайска получил штраф - все те же 30 тысяч.

Как отбиваются от штрафов за отказы митингующим

Есть в картотеке дел случаи, когда чиновникам удается отбиться от штрафов в апелляции.

В 2019 году жители Архангельской области пытались согласовать митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. И.о. главы Вилегодского района Никишин запретил акцию на площади Ленина, потому что в 50 метрах находились учреждения культуры и образования. Другого места он организаторам не предложил, сроки ответа им тоже пропустил.

Суд первой инстанции оштрафовал Никишина, но на апелляции чиновник добился закрытия дела.

Архангельский облсуд счел, что отказ провести мероприятие в запрещенном месте "не порождал у администрации обязанности предлагать альтернативное место". А сама по себе просрочка ответа не значит нарушения статьи 5.38. Наказание Никишину отменили.

Когда организаторам все-таки предлагают альтернативное место митинга, одни суды толкуют это как ущемление свободы собраний, другие - как законную просьбу.

В 2018 году кандидату в заксобрание Ростовской области запретили митинг в поселке Орловский. Глава администрации Сергей Омельченко объяснил, что предложил кандидату-коммунисту Александру Дедовичу провести митинг на стадионе. Тот отказался, ведь на стадион придет меньше людей, чем на площадь в центре города.

Суд поддержал не организатора митинга, а чиновника. Предложение изменить место или время митинга - не отказ, сказано в решении.

В Якутии суд отказался считать помехой свободе собраний требование к организаторам дать справку о несудимости. Замглавы администрации якутского города Нерюнгри предупредил, что без такой справки акцию не согласует. По закону о митингах, человек с непогашенной судимостью не имеет права быть заявителем акции.

"Требование о предоставлении сведений об отсутствии судимости нельзя признать воспрепятствованием проведению публичного мероприятия", - постановил суд.

Иногда подобные дела суды отправляют обратно в полицию из-за ошибок в оформлении.

Дудка, фонарь и порванный баннер: как мешают митингам обычные люди

Воспрепятствовать митингу можно не только с использованием служебного положения, но и с помощью, например, дудок. Так поступила целая группа людей в Магадане. Согласно решению суда, они пришли на митинг КПРФ, посвященный произволу в сфере ЖКХ, и дудели в дудку, чтобы заглушить выступавших.

"Граждане пытались сорвать митинг, выкрикивали оскорбительные лозунги и демонстрировали плакаты, не соответствующие тематике митинга. На замечания не реагировали, вели себя вызывающе, намеренно создавая шум, препятствуя выступлениям собравшихся", - говорится в решении суда.

За попытки срыва митинга статья 5.38 применяется редко. Но в ГАС "Правосудие" есть протоколы и на тех, кто мешал провластному мероприятию, и кто срывал оппозиционный митинг.

В Йошкар-Оле в 2017 году назначили штраф человеку, который разрезал баннер за Навального. Тогда политик выдвигался в президенты при поддержке своего Фонда борьбы с коррупцией (он внесен в реестр НКО-иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России). "Агиткубы" массово применяли участники мэрской кампании Навального 2013 года, позже идею взяли на вооружение другие политические силы.

"​​К агитационному кубу подошел мужчина, который стал высказывать претензии, после чего порезал ножом баннер", - говорится в решении суда. Мужчину задержали и оштрафовали.

Волонтеры, связанные с Навальным и его командой, регулярно сталкивались с агрессией в свой адрес и с попытками срыва агитации. Сторонники Навального сказали Би-би-си, что такие решения суда против провокаторов очень редки, в Москве и Петербурге они не помнят ни одного.

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"У нас были ситуации, что кубы резали и портили, в том числе и в прошлом году, мы обращались в полицию, и ни разу не дошло до расследования и наказания", - рассказал Би-би-си бывший координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.

В судебной базе можно найти административное дело за помехи пикету в Новосибирске: летом 2018 года мужчина "умышленно загораживал" баннер-"куб".

В Ульяновске в 2018 году произошла обратная ситуация на первомайском митинге официозной Федерации независимых профсоюзов России. Во время выступления с патриотической песней к сцене подошли 20 человек, которые, как отметил суд, "создали давку, не реагировали на замечания охранявших общественный порядок сотрудников полиции, выкрикивали оскорбления, пытались прорваться на трибуну".

Активисты прорвались на сцену, прервав выступление профсоюзников. За срыв акции осудили одного из них. В суде он не признавал вину, настаивая, что не мешал митингу, а только вел видеосъемку.

Если чиновников по статье 5.38 судят преимущественно в маленьких городах и селах, то обычные люди, решившие помешать митингу, получают штрафы и в городах-миллионниках, например, в Петербурге.

Там один недовольный митингом пытался помешать ему с фонарного столба. В 2016 году в городе больше тысячи человек протестовали против планов назвать один из безымянных мостов в городе именем Ахмата Кадырова. Там выступали оппозиционеры Илья Яшин, Максим Резник, краеведы и активисты. Мужчина залез на фонарь, с которого перебивал выступающих.

Привлеченный к ответственности вину признал частично. "Показал, что действительно пытался воспрепятствовать проведению митинга, с этой целью залез на фонарный столб, кричал, так как был возмущен клеветой при прослушивании речей участников митинга, выступавших с трибуны, призывал к защите чести Героя России Ахмата Кадырова. Отказался слезать со столба, так как опасался расправы со стороны разъяренной толпы митингующих", - отметил суд.

Защитнику Ахмата Кадырова назначили штраф в 10 тысяч рублей, но мост в честь первого президента Чечни все-таки назвали.

Дел против мешающих митингам граждан - в масштабе всей России - крайне мало, и силовики выбирают, кого наказать, похоже, не по принципу значимости правонарушения.

Летом 2019 года в Ижевске мужчина порвал плакат одинокой защитницы дельфинов. Она пикетировала дельфинарий с плакатом: "Их вырастили в тесном бассейне на потеху! Их место - в море!" Мужчина подошел и порвал плакат, за что и получил 10 тысяч рублей штрафа.

Инструмент внутриэлитных конфликтов

"Я детально не изучал эти дела, но сама статистика (в среднем по статье 5.38 привлекают по 3 чиновника в год) говорит о том, что применение этой статьи является точечным, некой "инициативой на местах", - рассуждает исследователь Amnesty International Олег Козловский. - Могу предположить, что это происходит при каких-то политических конфликтах между чиновниками, когда их круговая порука перестает действовать".

Козловский подчеркнул, что не известно ни одного случая привлечения чиновников к ответственности в связи с большими акциями в крупных городах, хотя по идее там вред от запретов серьезнее и именно эти правонарушения надо разбирать в первую очередь.

"Видимо, федеральная власть следит за тем, чтобы не создавать подобных прецедентов и не давать "бузотерам" надежду на то, что их права могут быть как-то защищены", - считает Козловский.

Судимость по административной статье - рычаг для глав регионов, при помощи которого они могут контролировать мэров и других чиновников. Так считает политический юрист Олег Молчанов.

"Эта норма появилась, когда большинство мэров были еще избраны, а губернаторы назначались, то есть легитимность мэров была выше", - объяснил он Би-би-си.

Другим противником мэров и глав районов в борьбе элит может выступать полиция, считает эксперт: "административка" за отказ в митинге может стать оружием в борьбе силовиков с местной администрацией.

"Любая судимость может негативно сказаться при переназначении или назначении на другую работу, когда его характеристика будет рассматриваться в высоких кабинетах, - объясняет Молчанов. - Поэтому мэры, как правило, не ездят за рулем, чтобы не быть оштрафованными за нарушение правил дорожного движения".

Что касается активистов, которые рвут митингующим баннеры и заглушают их дудками, то Молчанов уверен в наличии у таковых влиятельных покровителей: "Эти люди, как правило, не сами приходят на митинги и начинают дудеть в дудку". По его мнению, это нанятые для срыва протестов провокаторы.

В законодательстве существует уголовная статья за воспрепятствование митингу, если оно совершено с использованием служебного положения или насилием.