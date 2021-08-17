20 тысяч просьб об американской визе. Военные опасаются, что США забудут работавших с армией афганских специалистов

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У многих американских ветеранов Афганистана после поспешного вывода войск возник вопрос: за что же тогда там погибли их товарищи

Американцы поддерживали вывод своих войск из Афганистана, но оказались шокированы тем, как быстро и с какими осложнениями он произошел. Воевавшие в Афганистане говорят, что США забыли про местных переводчиков и работавших с американцами специалистов - и теперь их жизнь в опасности.

Офис организации "Ветераны зарубежных войн" (Veterans of Foreign Wars) в городе Маклин, штат Вирджиния был переполнен с раннего утра. Телевизор в углу комнаты транслировал кадры захвата талибами Кабула, и стремительное продвижение боевиков вызывало у собравшихся только удивленные вздохи.

"Я не ожидал такого, - говорит Русской службе Би-би-си Чак Рич, впервые попавший в Афганистан в 2008 году. - Теперь у меня есть только два вопроса - зачем мы находились там двадцать лет, и за что погибли мои друзья?

Рич служил в качестве военного советника в подразделениях афганских правительственных сил, и, по его словам, переводчики и местные специалисты, помогавшие американцам, несколько раз спасли ему жизнь.

"Я обязан им тем, что сейчас нахожусь здесь, а не лежу на кладбище, - говорит он. - Но я до сих пор не знаю, сможет ли наше правительство вывезти из страны всех, кто нам помогал".

Еще один ветеран Мэтт Зеллер говорит, что в 2009 году его афганский переводчик, Джанис Шинвари, во время боестолкновения застрелил двоих талибов, которые уже взяли солдата на прицел.

Позднее он помог Шинвари получить американскую визу, и уехать из Афганистана. Вдвоем, уже в США, они создали общественную организацию, название которой можно перевести, как "Своих не бросаем" (No One Left Behind).

Главной задачей организации стал вывоз в Америку афганских переводчиков, работавших с американскими войсками. Шинвари помогал с оформлением необходимых документов, а Зеллер взял на себя переговоры с официальными лицами в Пентагоне и Госдепартаменте.

"Сейчас я вижу, что потерпел полное поражение", - говорит Мэтт Зеллер. Из-за поспешного вывода американских войск тысячи помощников из числа афганцев и члены из семей остались под оккупацией талибов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Никто не может сказать, что будет с афганцами, которые сотрудничали с армией США. Американские власти не успевают вывезти из страны их всех

Еще в апреле этого года почти 70% американцев утверждали, что поддерживают вывод войск США из Афганистана. Но репортажи из Кабула в последние дни полностью изменили эти настроения - поддержка вывода войск за считанные часы упала, и теперь только 49% опрошенных социологами согласны с поспешным уходом войск. Остальные говорят, что это отступление можно было подготовить куда лучше.

Морской пехотинец Дуглас Град, трижды ездивший в Афганистан, говорит, что вывод войск был давно ожидаемым, но администрация в Вашингтоне не смогла обеспечить безопасность американских граждан, переводчиков и специалистов, помогавших военному контингенту.

В понедельник, на фоне хаоса в аэропорту Кабула, Пентагон заявил о том, что в страну будут вновь направлены воинские подразделения. По словам министра обороны США Ллойда Остина, уже в ближайшие дни в Афганистан будут переброшены до 6 000 военнослужащих, которые обеспечат эвакуацию.

"Сейчас мы опять посылаем туда солдат, которые будут рисковать своей жизнью ради вывоза дипломатов и переводчиков, хотя все это можно было сделать гораздо раньше, когда в стране еще находился полноценный воинский контингент", - констатирует Град.

По данным Госдепартамента, к середине августа более 20 тыс. афганцев подали документы на иммиграционную визу в США. К 15 августа в Соединенные Штаты в рамках операции "Убежище для союзников" (Operation Allies Refuge) было перевезено лишь 1 200 афганцев, сотрудничавших с американскими военными, и членов их семей.

16 августа стало известно, что президент Джо Байден готов выделить дополнительные средства для того, чтобы ускорить эвакуацию афганцев, уже подавших документы на визы. При этом в Вашингтоне говорят, что не все из них будут вывезены в США: некоторым придется переехать в "третьи страны".

Куда именно администрация планирует направить бывших переводчиков и специалистов - пока неизвестно.

Как заявила в интервью телекомпании CNN президент Альянса ветеранов Нью-Йорка Кристен Роуз, которая провела в Афганистане более 30 месяцев, а американские войска должны были быть выведены из этой страны "еще много лет назад".

"То, что мы сделали сейчас, похоже на ситуацию, когда мы просто резко выдернули ковер из-под ног наших союзников, оставив их без помощи и поддержки", - говорит она.

Роуз рассказала, что переводчик, который помогал ей в Афганистане, сейчас скрывается от талибов. В опасности и вся его семья, включая пятерых детей.