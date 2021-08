20 тысяч просьб об американской визе. Военные опасаются, что США забудут работавших с армией афганских специалистов

час назад

Офис организации "Ветераны зарубежных войн" (Veterans of Foreign Wars) в городе Маклин, штат Вирджиния был переполнен с раннего утра. Телевизор в углу комнаты транслировал кадры захвата талибами Кабула, и стремительное продвижение боевиков вызывало у собравшихся только удивленные вздохи.

Позднее он помог Шинвари получить американскую визу, и уехать из Афганистана. Вдвоем, уже в США, они создали общественную организацию, название которой можно перевести, как "Своих не бросаем" (No One Left Behind).