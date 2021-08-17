Исход из Кабула: фото из космоса... и самолета

час назад

Появились фотографии, снятые со спутников, на которых виден масштаб происходившего в понедельник в международном аэропорту Кабула, где тысячи афганцев пытаются покинуть страну, перешедшую под контроль боевиков "Талибана" (в России движение признано террористической организацией и запрещено).

Автор фото, Толпы на взлетно-посадочной полосе

Этот снимок обошел мировые СМИ. На нем несколько сотен афганцев, в основном мужчин, но также женщин и детей, на борту военно-транспортного самолета ВВС США.

Снимок не верифицирован Би-би-си и получен американским сайтом, специализирующимся на военном анализе, Defense One.

Автор фото, Defense One

На борту этого самолета C-17 Globemaster удалось поместить 640 человек, довольно близко к максимальному числу людей, перевезенных не только на самолете этого типа, но и на воздушном судне вообще. В 1991 году израильский военно-транспортный Boeing 747 перевез более тысячи еврейских мигрантов из Эфиопии в Израиль.