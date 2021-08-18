Невский, Власов, День Победы: зачем СК допрашивал историка и краеведа в Новосибирске

Наталия Зотова

Би-би-си

час назад

Автор фото, Personal archive

Новосибирского ученого Сергея Чернышова, который назвал коллаборационистом князя Александра Невского, допрашивают следователи. В "Фейсбуке" он выступил против переименования в честь Невского городской площади, поскольку тот сотрудничал с татаро-монголами, завоевавшими Русь. Ранее местные следователи заинтересовались высказыванием краеведа о Дне Победы. Ревностное отношение государства к исторической памяти несет риски для ученых, считает историк Андрей Зубов.

Историк и директор колледжа в Новосибирске Сергей Чернышов сходил уже на два допроса в Следственный комитет. Следователи увидели в посте сравнение Невского с коллаборационистами и советским генералом Андреем Власовым, в Великую Отечественную перешедшим на сторону нацистов.

На допросе Чернышов узнал, что на него написали заявление за этот пост. Началась проверка по уголовной статье о реабилитации нацизма. Наказание по ней - до пяти лет тюрьмы, если обвиняемый оправдывал нацизм с использованием интернета.

"Да, на допросе мы со следователем разговариваем об истории, как бы это абсурдно не звучало", - рассказал Чернышов Би-би-си.

Он уверил, что не сравнивал Невского и перешедшего на сторону нацистов во время войны Власова. “Я вообще не склонен к аналогиям, любая аналогия не имеет никакой силы. Это как, знаете, говорят: у тети Маши сын женился давно, а ты все никак не женишься. Ну и что?” - приводит пример историк.

Кто написал на него заявление, Чернышов не знает и допускает, что это инициатива некоего "впечатлительного человека".

"Я думаю, государственная политика влияет, - добавляет историк. - Лет 15 назад ему сказали бы - дядя, иди домой, успокойся. А когда у нас такая риторика льется со всех экранов, то этот человек уже оказывается в тренде, и тратят силы целого полковника юстиции, чтобы разобраться".

Не первый случай в Новосибирске

За четыре месяца до Чернышова по той же статье проверяли новосибирского краеведа Андрея Позднякова - и тоже по заявлению гражданина. Гражданину не понравился фейсбучный пост Позднякова про День Победы: в частности, он критиковал популярный лозунг "Можем повторить" и рассказывал, что не разрешает одевать своего ребенка в военную форму на праздник.

Даже следователь у Чернышова и Позднякова один и тот же. Но лингвистическая экспертиза не нашла в посте краеведа оправдания нацизма, оскорбления ветеранов или памятных дат, так что дело не возбудили. Теперь Поздняков поддерживает коллегу, попавшего в схожую ситуацию.

"У меня-то материал был публицистический, это оценочные суждения. А с Сергеем вообще дурацкая ситуация, потому что он историк, он владеет предметом. И то, что он не имеет права высказываться - это глупость, - считает Поздняков. - Так научная мысль развивается. Если человек интерпретирует историю - это предмет научный. У нас так вся геометрия Лобачевского развалится, если нельзя будет подвергать сомнению факт, что параллельные прямые не пересекаются".

Поздняков убежден, что проблема - в атмосфере поиска врагов, которую нагнетает государство: "Эта истерика на 9 мая поддерживает градус, что страна в осаде. Гораздо легче воевать с внешним и внутренним врагом, чем с ценами на морковку. Я понимаю, почему товарищи на меня написали. Они увидели врага".

По его мнению, государство создает "резиновые статьи", ловушки, в которые может попасть практически любой человек.

Как власти охраняют историческую память

Одной из таких ловушек стала статья 354.1 УК о реабилитации нацизма. В феврале 2021 года в нее внесли поправки, расширив действие статьи: приравняли публикации в интернете к СМИ и добавили пункты об оскорблении памяти ветеранов и символов воинской славы.

"Историческая интерпретация - полное право историка, даже если другие ученые считают иначе, - прокомментировал Би-би-си историк Андрей Зубов. - Есть научная дискуссия, есть разные точки зрения, в это совершенно не должны вмешиваться следователи. Одним нравится Невский, другим не нравится. В Твери почитают Михаила Тверского, а в Торжке ненавидят, потому что он разорил Торжок. Это нормально".

Ревнивая защита памяти Великой Отечественной войны со стороны государства сужает поле работы для историков, подтверждает Зубов. В первую очередь в оценке войны, пакта Молотова - Риббентропа, в событиях 1939 - 1945 годов. При том что исследователи советского периода и так ограничиваются в свободе поиска из-за ограничений в архивах.

"Именно закрытие архивов - явный признак того что нынешняя власть не хочет исторической правды, она хочет хранить неправду, - полагает Зубов. - Многие архивные документы, которые были открыты в 1990-е годы, сейчас снова закрыты. Это большая проблема, из нее может выйти новая проблема - преследование за высказывание иных взглядов. Но пока это не стало массовым явлением. Надеюсь, и не станет".

Современные представления об Александре Невском сформированы советской мифологией, которая вслед за фильмом Эйзенштейна представляет князя гениальным полководцем и едва ли не объединителем русских земель.

Источники рисуют более сложную картину, пояснил Би-би-си Роман Шляхтин, историк, научный сотрудник университета Иоганна-Гутенберга в Майнце: "У Александра были сложные отношения с новгородцами, которые то приглашали, то прогоняли его. Битва, в которой Невский победил рыцарей Ливонского ордена и Дерптского епископства, вряд ли была на льду, и вопрос о том, проваливался ли кто-то под лед, остается открытым".

Из источников известно о тесных отношениях между Александром Невским и ордынцами, подтверждает Шляхтин. Именно из-за них Чернышов назвал князя коллаборационистом.

“Александр соперничал за княжение Владимирское с братом Андреем, четыре раза ездил в Орду и получил из рук Батыя ярлык на великое княжение. За это князь помогал татарам устанавливать на Руси систему сбора дани, - объясняет историк. - В фильме Эйзенштейна это пропущено, да и в современных школьных учебниках это зачастую опускается”.

Какие памятные даты защищает государство

Юридические риски связаны не только с высказываниями о событиях Великой Отечественной, сказал Би-би-си юрист Сергей Марков, управляющий партнёр юридической фирмы "Марков и Мадаминов". Государство защищает ряд памятных дат, касающихся защиты Родины.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, До 2019 года в параде Победы участвовало совсем немного танков Т-34. В 2018 году на Красной площади он был один. В январе 2019 года Лаос передал России 30 тридцатьчетверок, которые после войны долго оставались на вооружении в этой стране

"К дням воинской славы и памятным датам относятся не только какие-то очевидные вещи [вроде] 9 мая, но и весьма экстравагантные", - заметил юрист.

Можно заработать уголовное дело, если неуважительно высказаться про 21 сентября (день победы Дмитрия Донского в Куликовской битве в 1380 году) или про 29 июня (день партизан и подпольщиков).

Александр Невский в этом списке тоже упоминается: там указана дата победы князя на Чудском озере. Неуважительные слова о Ледовом побоище будут считаться именно что реабилитацией нацизма, потому что так называется уголовная статья.