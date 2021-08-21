Старые друзья "Талибана". Станет ли Афганистан снова убежищем для террористов?

Ольга Просвирова

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

“Талибан”* в последние годы неоднократно утверждал, что больше не сотрудничает с террористами и времена, когда в Афганистане укрывались и проходили тренировки боевики “Аль-Каиды”*, давно прошли. На это публично рассчитывает Россия, однако западные политики и эксперты сомневаются, что талибы готовы разорвать старые связи.

Стремительный и хаотичный уход из Афганистана американцев, которые в 2001 году оттеснили и “Талибан”, и “Аль-Каиду”, воодушевил джихадистов во всем мире.

“Аль-Каида” празднует в соцсетях “историческую победу” и надеется, что ей удастся повторить успех талибов.

Еще одна влиятельная в регионе джихадистская группировка - “Исламское государство”* - некоторое время хранила молчание. Во вторник заговорила и она.

*"Талибан", "Аль-Каида" и "Исламское государство" признаны террористическими организациями и запрещены во многих странах мира, в том числе России.

“Нет того, что называется “Аль-Каидой”

Все три группировки объединяет жесткое толкование ислама, допускающее насилие против иноверцев. На подконтрольных территориях боевики устанавливают нормы шариата, радикально трактуют положения Корана, игнорируя особенности современного общества, и категорически отрицают западные ценности.

Однако в отличие от “Аль-Каиды” и “Исламского государства”, которые видят своей миссией создание мирового халифата, амбиции “Талибана” сосредоточены на захвате и управлении Афганистаном.

Автор фото, Robert Nickelsberg/Getty Images Подпись к фото, В 2001 году американцы разгромили лагеря "Аль-Каиды" по подготовке террористов. В опустевших пещерах нашли оружие

Представляя свое видение будущего страны после захвата Кабула, талибы вновь пообещали не допустить присутствия в Афганистане террористов - это один из пунктов соглашения, подписанного с американцами в феврале 2020 года.

“В стране нет того, что называется “Аль-Каидой”. Ни ее представителей, ни ее центров”, - так на переговорах в Москве уже в январе 2021 года говорил представитель талибов Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

Он ссылался на подписанное с американцами соглашение, которое запрещало присутствие в Афганистане любых экстремистских группировок и террористических организаций, которые представляют угрозу для США. На пресс-конференции, которую талибы провели после захвата Кабула, они еще раз пообещали соблюдать этот пункт соглашения.

Однако за два месяца до этого, 10 ноября 2020 года, на западе страны афганский спецназ убил заместителя руководителя “Аль-Каиды на Индийском субконтиненте” (филиал группировки, признанный мировым сообществом террористической организацией) Мохаммада Ханифа, известного среди боевиков как Абдулла.

В ООН уверены, что Ханиф находился в Афганистане под защитой “Талибана” и занимался изготовлением бомб для боевиков.

Еще двое командиров “Аль-Каиды” и “Талибана” были убиты на востоке страны в конце марта.

Автор фото, GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images Подпись к фото, Лидер политического крыла "Талибана" мулла Барадар на подписании соглашения с администрацией Дональда Трампа

В предыдущий раз, когда талибы были у власти, они предоставили убежище боевикам “Аль-Каиды” и их лидеру - Усаме бин Ладену, который организовал теракты 11 сентября в США. На территории Афганистана располагались тренировочные лагеря группировки, где новобранцев учили обращаться со взрывчатыми веществами. Через лагеря прошли тысячи человек.

Сейчас большая часть руководства “Аль-Каиды” сосредоточена в основном в районе афгано-пакистанской границы, но в других регионах Афганистана также находятся сотни вооруженных боевиков.

Совет безопасности ООН не сомневается, что во время переговоров с США талибы регулярно консультировались с “Аль-Каидой”, заверяя боевиков, что будут и дальше уважать исторические связи между двумя группировками.

Главным связующим звеном между талибами и “Аль-Каидой” выступает другая террористическая группировка - “Сеть Хаккани”, давние друзья “Талибана”, которые в середине 1990-х даже занимали высокопоставленные должности в правительстве талибов. С годами эти отношения только укрепились благодаря новым брачным союзам.

Помимо этого, в стране действуют и другие вооруженные группы, но все они в той или иной степени связаны или с “Аль-Каидой”, или с “Исламским государством”.

Боевики, оружие и деньги

“Судя по тому, что пишут [в соцсетях] боевики и сторонники “Аль-Каиды”, они очень довольны захватом страны [“Талибаном”]. Они думают, что в долгосрочной перспективе это принесет пользу группировке. Возможно, они попробуют провернуть то же самое в Сахеле, в Мали и в Сомали, где также есть филиалы “Аль-Каиды”. Они явно будут использовать “Талибан” как образец для подражания”, - говорит журналист Би-би-си Мина Аль-Лами, специализирующаяся на изучении джихадистов.

Автор фото, WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images Подпись к фото, Талибы обещали порвать отношения с "Аль-Каидой" и другими террористическими группировками

Несмотря на радостные посты, хэштеги, эмодзи с аплодисментами и фотографии, рассказывающие о победе талибов и “освобождении Афганистана”, которые распространяют сторонники “Аль-Каиды”, официально группировка заявлений не делала.

“Я думаю, они намеренно хранят молчание, опасаясь сказать или сделать что-то, что могло бы навредить успеху талибов. Особенно с учетом того, что “Талибан” публично пообещал разорвать все связи с “Аль-Каидой”, - считает Аль-Лами.

Нэйтан Сейлс, бывший координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом при президенте Дональде Трампе, критикует действия нынешней администрации США. Он настаивает: соглашение между администрацией Трампа и “Талибаном” предполагало, что США выведут войска, если боевики сдержат свои обещания - то есть порвут с “Аль-Каидой” и пойдут на переговоры с афганским правительством.

“Последние 18 месяцев талибы систематически нарушали эти обещания. Поэтому США были не обязаны выполнять свою часть сделки, - считает Сейлс. - И я опасаюсь, что теперь, когда “Талибан” контролирует Афганистан, они смогут оказать помощь “Аль-Каиде”. Боевики, выпущенные из тюрьмы, оружие, захваченное у афганской армии, деньги, украденные из центрального банка Афганистана, - все это могло оказаться в руках “Аль-Каиды”.

Сейлс уверен, что главную победу одержали даже не талибы, а именно “Аль-Каида”, которая с новыми ресурсами может снова стать угрозой для западных стран.

Автор фото, MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES Подпись к фото, Талибы захватили власть в Кабуле. Солдат афганской армии снимает военную форму после десяти лет службы

Британский специалист по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Пол Роджерс видит проблему шире: “Даже если Талибан сам решит разорвать связи с этими группировками, террористы все равно восхищены успехами талибов и воспринимают это как огромный толчок. Так что не имеет большого значения, будет ли “Аль-Каида” или кто-то другой существовать в Афганистане. Более широкая проблема в том, что победа талибов - это победа их всех”.

Нужно ли талибам “Исламское государство”?

“Исламское государство” после захвата талибами Кабула некоторое время хранило в соцсетях сдержанное молчание. Группировки объявили друг другу войну еще в 2015 году, когда ИГ впервые создало ячейку на территории Афганистана, посягнув таким образом на земли, которые талибы считали своими.

“Конечно, ИГ радости не испытывает. Их противник победил. Так что, вероятно, они будут делать все возможное, чтобы испортить праздник талибам. Например, совершать теракты в афганских провинциях, чтобы продемонстрировать, что “Талибан” не может в полной мере контролировать ситуацию”, - считает эксперт по джихадистам Мина Аль-Лами.

За последние месяцы боевики ИГ совершили несколько нападений в Афганистане. В июне они напали на группу международных специалистов по разминированию, работавших в провинции Баглан к северу от Кабула. Погибли десять человек, еще 14 были ранены.

Руководитель команды по разминированию позже заявил, что жертв могло быть больше, если бы боевиков не спугнули талибы.

Автор фото, ZAKERIA HASHIMI/AFP via Getty Images Подпись к фото, Нападения на людей в Афганистане не прекращались все последние годы. Боевики разных террористических группировок брали на себя ответственность за теракты

Подобные нападения чаще всего масштабного характера не носят, но подтверждают, что “Исламское государство” не готово прекращать войну против “Талибана”. Во вторник, собравшись с мыслями, боевики ИГ обрушились на движение с критикой. Основной посыл их постов в соцсетях в том, что “Талибан” - это “агент США”, которому “американцы передали Афганистан”. ИГ пытается доказать, что талибы будут “делать грязную работу” за США, “прикрываясь исламом”.

Этот нарратив “Исламское государство” поддерживает уже много лет. С некоторыми утверждениями, кстати, согласны и сторонники “Аль-Каиды”, но сейчас они редко выступают с такой критикой, рассчитывая на преимущества для самих себя.

Помимо желания навредить давним врагам у “Исламского государства” есть и другая проблема: после поражения самопровозглашенного халифата в Ираке и Сирии оставшиеся джихадисты стремятся найти новую базу. Кроме того, летом 2020 года в ИГ появился новый амбициозный лидер - Шахаб аль-Мухаджир, который уже позиционирует “Исламское государство” как единственную группировку на Ближнем Востоке, не готовую идти на уступки Западу.

Автор фото, Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Подпись к фото, Американцы оставили военную базу "Баграм", где в тюрьме содержались тысячи заключенных. Пришедшие талибы открыли двери камер

Несмотря на территориальные, финансовые и кадровые потери, “Исламское государство” снова активно вербует людей в свои ряды. Не в последнюю очередь - талибов, которые недовольны участием своих руководителей в мирных переговорах.

“Меня беспокоит, что, наступая, талибы освободили около пятисот человек из тюрьмы в городе Кундуз. Среди освобожденных были и боевики “Исламского государства”, - говорит Гейл Хельт, профессор американского Королевского университета в Теннесси, а в прошлом - аналитик ЦРУ. - Я не имею в виду, что талибы внезапно подружатся с ИГ. Но что они будут делать с этими освобожденными боевиками? Приютят их? Если так, то это огромный красный флаг, который свидетельствует о том, что “Талибан” действительно планирует снова дать убежище террористам”.

“С другой стороны, может быть, какой-то рядовой боец “Талибана” просто по незнанию открыл все двери камер”, - предполагает бывший сотрудник Госдепа Нэйтан Сейлс.

Мина Аль-Лами не верит, что “Талибан” может объединиться с “Исламским государством”: “Талибам это просто не нужно. Они сами намного более сплоченные и сильные. Более того, ИГ объявило талибов отступниками, а в исламском мире это очень серьезное обвинение. Любое сотрудничество с талибами после этого подорвет их позиции”.

Запад боится терроризма, Россия чувствует искренность

Помимо Кундуза, в воскресенье “Талибан” освободил более пяти тысяч заключенных, которые содержались в тюрьмах на авиабазе Баграм. Двери камер центральной тюрьмы Кандагара также открылись нараспашку. Среди освобожденных - боевики “Исламского государства” и “Аль-Каиды”.

В Пентагоне на это заявили, что терроризм может возродиться в регионе гораздо раньше, чем они предполагали (военные аналитики отводили на это два года).

Но говорить о том, что за несколько дней Афганистан откатится на 20 лет назад, может быть преждевременно. Практически все опрошенные Би-би-си эксперты сходятся в том, что сейчас - в отличие от конца 1990-х - талибы хотят международного признания, а значит понимают, что открытое сотрудничество с террористами им не на руку.

Нейтан Сейлс менее оптимистичен - он уверен, что с точки зрения террористической угрозы ситуация уже приближается к состоянию 2001 года. Тогда, напоминает Сейлс, талибы контролировали большую часть Афганистана, но на севере все-таки оставались свободные земли. Сейчас в руках “Талибана” вся страна.

“Помимо этого, сейчас талибы лучше, чем накануне 11 сентября [2001 года]. И они думают, что непобедимы - такого ощущения у них раньше не было. Все это означает, что нынешней американской администрации надо следить за террористическими ячейками в Афганистане, чтобы предотвратить их возрождение”, - считает Сейлс.

Автор фото, Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images Подпись к фото, В Москве считают, что талибы будут соблюдать договоренности

Одна из немногих стран, которая - по крайней мере публично - не опасается возрождения международного терроризма в Афганистане, - это Россия. Спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов недавно уверил слушателей “Эха Москвы”, что никакого “Исламского государства” в Афганистане при талибах не будет.

"Я видел на практике, как вот эти самые талибы - в отличие от американцев, всего НАТО вместе взятого, включая сбежавшее афганское правительство, которые не боролись с ИГИЛ (старое название ИГ - Би-би-си), а потворствовали ему, - а талибы как раз с ним воевали и воевали беспощадно. И мне представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один: пленных брать не будут", - заявил он.

Кабулов также признался, что почувствовал искренность в словах талибов, которые уверяли россиян, что второй раз “свою печальную судьбу повторять не хотят”.

Отставной американский генерал Джозеф Вотел этот оптимизм во многом разделяет: “Когда талибы разрешали “Аль-Каиде” делать все, что они хотят, в том числе устраивать теракты в США, ничем хорошим для них это не закончилось. Думаю, они извлекли из этого какие-то уроки”.

Даже если ситуация будет развиваться по самому неблагоприятному сценарию, экс-представитель Госдепа считает, что с 2001 года ситуация значительно изменилась не только в Афганистане, но и в странах Запада, у которых теперь больше возможности защитить себя от террористов.