Путин уволил заместителя Бастрыкина, который начал сажать губернаторов

42 минуты назад

Автор фото, Investigative Committee of Russia Подпись к фото, Рассохов, будучи назначенным на место замглавы СКР, заменил нынешнего генпрокурора Игоря Краснова

Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета России Ростислава Рассохова. Рассохов санкционировал уголовное преследование бывшего министра Михаила Абызова и курировал другие резонансные расследования.

Генерал-лейтенант юстиции Рассохов был назначен на этот пост указом Путина 12 мая 2020 года. Он пришел на место Игоря Краснова, который тогда стал генпрокурором России вместо Юрия Чайки.

До этого Рассохов был начальником главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР (сейчас оно упразднено), а в 2014-2017 годы - старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине.

"Именно он открыл счет губернаторским посадкам: на основании проведенного им расследования девять лет и шесть месяцев заключения в 2013 году получил экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка", - писала газета "Коммерсант". По ее данным, впоследствии Рассохов курировал расследования "десятков резонансных дел".

В частности, на посту начальника ГУРОВД генерал Рассохов занимался уголовным делом бывшего министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова. Абызов был задержан 26 марта по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд рублей.

Именно Рассохов санкционировал уголовное преследование экс-министра, отмечает "Новая газета". До возбуждения дела ФСБ вела прослушку телефонных разговоров Абызова, которые легли в основу дела. Об этом рассказывал Би-би-си источник, знакомый с материалами дела. "ФСБ пришла к Рассохову, сказала: мы хотим. Те взяли под козырек, арестовали человека", - говорил в суде один из адвокатов Абызова Александр Вершинин.

Став зампредом СКР, генерал курировал ГУРОВД, а также судебно-экспертное управление.

Однако в конце марта этого года Бастрыкин издал приказ, согласно которому Рассохов перестал контролировать все следствие в центральном аппарате СКР. Ему было поручено контролировать деятельность главков и управлений комитета, дислоцированных в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также надзирать за работой ведомственного санатория "Родина". "Коммерсант" называл это серьезным понижением.

В декабре прошлого года - еще до этого распределения полномочий - генерал Рассохов рассказывал "Комменсанту" о планах по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного летом прошлого года по делу об убийстве, а также о следствии, связанном с коррупцией на космодроме Восточный.