Новые политзаключенные и первые помилованные; Роман Протасевич завел телеграм-канал. Главное за неделю в Беларуси

16 минут назад

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Первые помилования, 25 суток за надпись "Пишите письма" на футболке у активиста, новый телеграм-канал Романа Протасевича и арест сотрудников редакции "Белапан". Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

На этой неделе белорусские правозащитники признали семь человек политзаключеными. Всего на 20 августа этот статус присвоен 637 людям.

Первые помилования

19 августа четыре сотрудника "Пресс-клуба" (это некоммерческая образовательная организация для СМИ) были освобождены - их помиловал Александр Лукашенко.

На свободу вышли основательница компании Юлия Слуцкая и ее сын Петр, финансовый директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Основательницу "Пресс-клуба" Юлию Слуцкую (слева) на свободе встретила дочь

Всего по делу "Пресс-клуба" в декабре 2020 года задержали шесть человек - их обвинили в уклонении от уплаты налогов, а организацию вскоре ликвидировали. Все они были признаны политзаключенными.

Еще двое фигурантов дела - Ксения Луцкина и Денис Соколовский по-прежнему находятся за решеткой. По информации "Нашей Нивы", Луцкина отказалась писать прошение о помиловании.

Это первые помилования Лукашенко с начала масштабных преследований оппозиции в августе 2020 года. По словам руководителя "Круглого стола демократических сил" (это белорусская общественная организация; в описании ее деятельности сказано, что она "не аффилирована ни с властью, ни с оппозицией) Юрия Воскресенского, письма с предложением просить о помиловании были разосланы сотням политзаключенных, включая Сергея Тихановского - не состоявшегося кандидата в президенты и мужа Светланы Тихановской.

Политолог Юрий Воскресенский сам был среди арестованных белорусскими властями. В октябре 2020 года его перевели под домашний арест. Оппозиция уверена, что это - награда за сотрудничество с властями.

Воскресенский утверждает, в списке тех, кто просит о помиловании, есть создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик (задержан в июне прошлого года). Его супруга Дарья отказалась это комментировать.

"Это очень важно, что люди с течением времени начали понимать, что пора возвращаться в свои семьи, а не сидеть попусту, особенно с учетом того, чо все те, кто подстрекал нас выходить на улицу сбежали и находятся за рубежом", - заявил Воскресенский в интервью "Дождю".

Роман Протасевич завел телеграм-канал

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Близкие Романа Протасевича по-прежнему уверены, что он говорит совсем не то, что хотел бы говорить

Бывший главред телеграм-канала "Нехта" (признан в Беларуси экстремистским) журналист Роман Протасевич завел новый канал под названием Sprava. В первом посте он пообещал читателям "эксклюзивные подробности" и "точные инсайды", а также "мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад".

"Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде", - говорится в первом посте Sprava.

Второй пост призывает арестованных оппозиционеров к чистосердечному признанию "своей вины". И тогда они смогут рассчитывать на помилование.

Роман Протасевич был задержан в мае 2021 года после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, следовавшего из Афин в Вильнюс. В отношении Протасевича заведено несколько уголовных дел. Родители Романа Протасевича неоднократно заявляли, что на него оказывается давление со стороны спецслужб.

С конца июня Протасевич находится под домашним арестом. В подавляющем большинстве случаев такая мера пресечения предусматривает запрет на пользование интернетом и средствами связи.

25 суток ареста за надпись "Пишите письма" на футболке

Автор фото, VK.com Подпись к фото, Гомельский активист Илья Миронов получил "сутки" за надпись на футболке

Гомельского активиста Илью Миронова арестовали на 25 суток по за надпись "Пишите письма" на его майке. Власти сочли призывом к несанкционированному пикетированию.

Илья Миронов написал более 2,5 тысяч писем политзаключенным, сообщает издание Naviny.by. На суде активист отрицал, что проводил несанкционированный пикет и отметил, что эту майку он надевал на протяжении несколько месяцев.

"Когда все пользуются мессенджерами, я хочу призвать людей чаще писать настоящие письма, которые способны передать тепло человеческих чувств", - пояснил активист в последнем слове перед административным арестом.

Арест сотрудников "БелаПАН"

18 августа правоохранители задержали нескольких сотрудников независимого информационного агентства "БелаПАН", сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна". Они проходят по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). В офисе компании прошли обыски, сайт "БелаПАН" недоступен.

Задержаны главный редактор издания Ирина Левшина, главный бухгалтер Екатерина Боева и бывший директор Дмитрий Новожилов. Они - подозреваемые по статье о призывах к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Все трое признаны политзаключенными

"Также есть вопросы к финансовой части работы редакции: речь идет о выдаче зарплаты в конверте", - позже заявили на государственном телеканале "Беларусь-1".

Белорус улетел из страны на мотопараплане

Житель Минска, медик Андрей Суша перелетел белорусско-литовскую границу на мотопараплане, спасаясь от преследования со стороны белорусских властей. О своем побеге Суша рассказал в интервью "Настоящему времени".

По словам активиста, в Беларуси на него заведены два уголовных дела (оба касаются протестной деятельности), а подобный способ побега он выбрал из-за отсутствия у него шенгенской визы. Активист опасался, что на сухопутной границе его развернут обратно.

На вопрос о рисках такого побега Андрей Суша отметил, что "лучше быть подстреленным, чем гнить в лукашенковской тюрьме".