Венеция-2021: Долгожданная "Дюна", принцесса Диана; классики и дебютанты; картины из России и Украины

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Золотой Лев" - эмблема и главный приз Венецианского кинофестиваля

Открывающийся 1 сентября 78-й Венецианский кинофестиваль обещает не только напряженную борьбу за главный приз - "Золотого Льва", но и блестящую подборку конкурсных и внеконкурсных картин, в том числе из России и Украины.

В прошлом году Венецианский фестиваль оказался единственным, который удалось провести практически без ущерба, в обычном офф-лайновом формате. Произошло это благодаря везению. Срок проведения фестиваля - конец августа, начало сентября - пришелся на летний спад коронавируса и, соответственно, временное ослабление коронавирусных ограничений. Поэтому Венеция, и без того справедливо гордящаяся своим титулом старейшего кинофестиваля в мире, теперь может несколько свысока взирать на своих конкурентов из "большой тройки" - двух других фестивалей категории "А" в Каннах и Берлине, не говоря уже о других менее именитых своих собратьев.

Венеция - не такая пышно-гламурная, как Канны с их набережной Круазетт и неизбежным сбором звезд первой величины - зачастую к показанным там фильмам отношения не имеющим. И не такая сдержанно-суровая как принципиально арт-хаусный Берлин. Она занимает в большой тройке позицию золотой середины.

Здесь традиционно очень высокий, без уклона в ту или иную крайность, уровень представленных для показа фильмов - как в конкурсной борьбе за "Золотого Льва", так и во внеконкурсных программах.

В борьбе за "Золотого Льва"

Главное внимание, конечно - конкурсным картинам, которые поведут борьбу за одну из самых престижных наград мирового кино - "Золотого Льва" Венецианского кинофестиваля.

У давно уже признанного классиком испанского мэтра Педро Альмодовара настолько высокая, сложившаяся десятилетиями репутация, что любой его новый фильм автоматически считается фаворитом.

В новом фильме "Параллельные матери", как всегда у гея Альмодовара, в центре картины - женские судьбы. Три женщины становятся матерями в один день, и на протяжении двухчасовой картины мы прослеживаем их жизнь и жизнь их детей, меняющиеся вместе со временем. В главных ролях Айтана Санчес Гийон, Милена Смит и практически неизменная для Альмодовара Пенелопа Круз.

У Круз на фестивале еще одно воссоединение с давним партнером. Вместе с Антонио Бандерасом они играют главные роли в испанской комедии "Официальный конкурс" двух аргентинских режиссеров, Мариано Кона и Гастона Дюпра, решивших в ироничном ключе рассказать о претенциозном бизнесмене-миллиардере, вознамерившемся снять фильм, который должен войти в историю кино.

Не смог обойтись без своего любимого актера Тони Сервилло в своем новом фильме "Рука Бога" и завоевавший за последние годы высочайшую репутацию итальянский режиссер Паоло Соррентино ("Последствия любви", "Великая красота", "Молодой папа").

Подробности сюжета не разглашаются, но название дало основания для предположений, что в центре фильма - великий футболист Диего Марадона, именно так - "рука Бога", объяснивший забитый им рукой гол в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Тем более, что фильм снимался в Неаполе, где Марадона в течение нескольких лет играл за местный "Наполи".

Предположения эти спровоцировали намерение юристов Марадоны подать иск против создателей картины, однако финансирующая ее производство компания Netflix заявила, что никакого отношения к футболу фильм не имеет и основан на личной истории Соррентино.

Новозеландка Джейн Кэмпион со своего вот уже почти тридцатилетней давности прорыва с фильмом "Пианино", удостоенного в 1993 году "Золотой пальмовой ветви" в Каннах - первая такая награда для женщины-режиссера - относится к элите мирового кино, пусть даже другие ее картины подобного признания и не получали.

Привезенная ею в Венецию "Сила собаки" отнесена в глубокую американскую провинцию, на ферму в штате Монтана в начале ХХ века, где молодая вдова становится жертвой жестокого, садистского преследования со стороны фермера, разозленного тем, что она осмелилась выйти замуж за его брата. В главных ролях - Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесс Племонс.

Автор фото, Venezia Biennale Подпись к фото, Бенедикт Камбербэтч в фильме "Сила собаки"

Живущая и работающая в США иранка Ана Али Амирпур произвела сенсацию на фестивале "Сандэнс" в 2014 году своим стильным ироничным дебютом "Девушка возвращается ночью одна домой", который она сама окрестила "первый иранский вампирский вестерн". Не менее скандальной была ее вторая картина "Плохая партия" - "пост-апокалиптическая каннибалистская история в техасской пустыне" с Джимом Керри и Кину Ривзом, удостоенная специального приза жюри в Венеции в 2016 году.

Само название новой картины "Мона Лиза и кровавая Луна" предполагает не менее головокружительные приключения, помещенные на сей раз в пропитанные влажностью и залитые неоновой рекламой улицы Нового Орлеана. Обладающая невероятными способностями главная героиня (Кейт Хадсон) сбегает из психиатрической клиники и погружается в реальную жизнь.

Чилийский режиссер Пабло Ларраин, более всего известный своим байопиком "Джеки" (2016) о Жаклин Кеннеди-Онассис, вступает на аналогичную территорию, решив пойти по более чем избитому пути и воссоздать в фильме "Спенсер" средствами художественного кино жизнь принцессы Дианы, урожденной Спенсер. В главной роли Кристен Стюарт.

Автор фото, Venezia Biennale Подпись к фото, Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в фильме "Спенсер"

Известная и популярная актриса Мэгги Джиленхолл для своего режиссерского дебюта "Незнакомая дочь" выбрала экранизацию одноименного романа популярного итальянского автора, скрывающегося за псевдонимом Элена Ферранте. В центре картины - женщина, у которой случайная встреча на курорте пробуждает тревожные воспоминания юности. В главных ролях Оливия Колман, Дакота Джонсон, Эд Харрис, Питер Сарсгаард.

Заслуженный ветеран американец Пол Шредер ("Американский жиголо", "Люди-кошки", "Мисима: жизнь в четырех главах", "Пэтти Херст" а также сценарии к классическим фильмам Мартина Скорсезе "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа") представит спродюсированный его давним другом Скорсезе криминальный триллер "Холодный расчет", в котором бывший военный, а ныне профессиональный картежник отправляется мстить своему давнему врагу. В ролях Оскар Айзек и Уиллем Дефо.

Россия и Украина

Именно здесь, в Венеции, фильмы из СССР, России и постсоветских стран - случайно ли, закономерно - пользуются наибольшей благосклонностью жюри. "Золотой пальмовой ветви" в Каннах была удостоена лишь одна советская картина - "Летят журавли" Михаила Калатозова в 1959 году. "Золотого медведя" в Берлине две - "Восхождение" Ларисы Шепитько в 1976 году и "Тема" Глеба Панфилова в 1987-м.

"Золотого Льва" из Венеции увозили сразу четыре советско-российских режиссера: Андрей Тарковский в 1962 году за "Иваново детство", Никита Михалков в 1991-м за "Ургу", Андрей Звягинцев в 2003-м за "Возвращение" и Александр Сокуров в 2011-м за "Фауста".

В конкурсе 2021 года есть фильм из России - "Капитан Волкогонов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и фильм из Украины - "Отблеск" Валентина Васяновича.

Супруги Наталья Меркулова и Алексей Чупов обратили на себя внимание в 2013 году дерзким провокативным дебютом "Интимные места". Не менее провокационно в нынешнем российском медийном пространстве прозвучал и фильм "Человек, который удивил всех" (2018), где простой сибирский мужик, в исполнении одного из главных мачо российского кино Евгения Цыганова, неизлечимо больной раком, в отчаянии решается самым кардинальным образом изменить свою жизнь и превращается в женщину.

"Капитан Волкогонов бежал" - история капитана милиции, внезапно объявленного преступником, пускающегося в бега и превращающегося в изгоя общества.

Украинский кинематографист Валентин Васянович обратил на себя внимание еще в 2014 году, выступив как продюсер и оператор успешно прошедшей по европейским фестивалям ленты Мирослава Славошпицкого "Племя".

"Отблеск", как и предыдущая картина Васяновича "Атлантида", посвящен самой болезненной для украинского общества теме - военному противостоянию на Донбассе. Здесь же в Венеции в 2019 году "Атлантида" получила награду за лучший фильм в конкурсе "Горизонты". Теперь же "Отблеск" вступает в борьбу за главный приз - "Золотого Льва".

А в конкурсе "Горизонты" Украину представляет со своей первой снятой после освобождения из российской тюрьмы картиной Олег Сенцов. Его "Носорог" - криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы.

Автор фото, Venezia Biennale Подпись к фото, Кадр из фильма Олега Сенцова "Носорог"

В украинской Одессе, точнее в одесской женской тюрьме, происходит действие еще одной картины в конкурсе "Горизонты" - совместного чешско-словацко-украинского фильма "Цензорша (107 матерей)" словацкого режиссера Петера Керекеша. Героиня фильма Леся, совершив преступление по любви, оказывается с новорожденным ребенком в тюрьме. Основанная на реальных судьбах и снятая в строгой, почти документальной манере картина погружает зрителя не только в драматичную историю борющейся за своего ребенка молодой женщины, но и в прекрасно переданную атмосферу жизни матерей и их детей за решеткой.

Автор фото, Films Boutique Подпись к фото, Кадр из фильма "Цензорша (107 матерей)"

Из России в показы "Горизонты Экстра" известный продюсер Александр Роднянский привез картину Владимира Битокова "Мама, я дома". Битоков, как и знаменитый теперь Кантемир Балагов ("Темнота", "Дылда") и удостоенная в этом году главного приза конкурса авторского кино «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за свой фильм "Разжимая кулаки" Кира Коваленко, - выпускник режиссерской школы Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике. Там же в Нальчике происходит и действие фильма "Мама, я дома". Его героиня проводила единственного сына на войну в Сирию и получает известие о его гибели. В главной роли - Ксения Раппопорт.

Вне конкурса

Главная приманка внеконкурсного показа - долгожданная мировая премьера фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнёва. Кроме внушительного звездного состава актеров - Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем фильм интересен еще и грандиозной, растянутой на полвека историей предыдущих попыток экранизации лежащего в его основе фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта. Подробнее об этой истории мы расскажем в отдельном материале, который будет опубликован накануне премьеры.

Автор фото, Venezia Biennale Подпись к фото, Тимоти Шаламе и Ребекка Фергьюсон в фильме "Дюна".

Из других фильмов внеконкурсного показа стоит выделить картину заслуженного британского ветерана Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Бегущий по лезвию", "Марсианин"). Его новый фильм "Последняя дуэль" - экранизация отнесенного в XIV век исторического романа Эрика Джегера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции". В ролях Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек.

Британец Эдгар Райт, автор культовых пародийных ужастиков "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые", после экскурса в документально-музыкальное кино с только что вышедшими на экраны "Братьями Спаркс" об американской группе Sparks возвращается в фильме "Прошлой ночью в Сохо" на хорошо знакомую ему территорию стилизованного ироничного ужастика.

Документальные музыкальные фильмы также хорошо представлены во внеконкурсной программе Венеции-2021. Название 137-минутной картины "Становясь Led Zeppelin" говорит само за себя. На сайте группы фильм представлен как "официальная биография" и во всех подробностях воспроизведет историю великой группы.

Точно так же 150-минутная итальянская картина "Эннио" - подробный и обстоятельный рассказ о жизни и музыке знаменитого Эннио Морриконе.

Зато почти такой же по длине 115-минутный фильм "Hallelujah: Леонард Коэн, путешествие, песня" сужает фокус обзора и смотрит на жизнь скончавшегося пять лет назад поэта и музыканта сквозь призму его самой знаменитой песни.

Ну и, наконец, невозможно не упомянуть включенный во внеконкурсный показ состоящий из пяти эпизодов американский телесериал "Сцены из супружеской жизни".

Автор фото, Venezia Biennale Подпись к фото, Оскар Айзек и Джессика Честейн в телефильме "Сцены из супружеской жизни"