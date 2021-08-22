Научный дайджест. Лилипуты - сказка или галлюцинация и в чем секрет скрипок Страдивари

Леонид Лунеев

Би-би-си

35 минут назад

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Сказка или галлюцинация? Откуда взялись лилипуты Джонатана Свифта

Автор фото, Barry King/FilmMagic

Если вам вдруг начали мерещиться вокруг маленькие веселые человечки, не отчаивайтесь (и особо не задавайтесь), потому что вы - не единственный, кто их видит. Это нормальная такая галлюцинация.

Еще в 1909 году французский психиатр Рауль Леруа опубликовал работу, в которой описал любопытное психическое расстройство, при котором людям мерещились лилипуты (Леруа сознательно использовал название, придуманное для маленьких человечков Джонатаном Свифтом). Психологу и самому довелось увидеть этих человечков, которых он описывает как крошечных, разноцветных, очень подвижных и не лишенных приятности.

"В моих галлюцинациях я видел крошечных мужчин, женщин и детей, гномов и чертенят, часто одетых клоунами, арлекинами, танцовщиками, солдатами, крестьянами и даже китайскими чиновниками", - так описывал Леруа свой опыт.

В наши дни подвести базу под этот психологический феномен решил исследователь Ян Дирк Блом, который внимательно изучил 226 задокументированных свидетельств наблюдения лилипутов.

В большинстве случаев людям виделось множество, от нескольких тысяч до (в двух конкретных случаях) нескольких миллионов человечков, причем, как правило, лилипуты вели себя очень подвижно, прыгали на стульях, танцевали на столах, маршировали или выполняли акробатические трюки.

Блом называет это ориентированными на реальность проецируемыми галлюцинациями, поскольку они происходили в трехмерном пространстве в реальной обстановке и с полным соблюдением законов физики.

Рост существ составлял от одного миллиметра до одного метра (в среднем 23 сантиметра, если необходимо знать среднюю температуру по палате), но иногда в видениях появлялись настоящие гиганты, как из страны великанов Бробдингнег (опять прямо как по Свифту, что наводит на мысль о том, что и у самого автора могли быть подобные галлюцинации).

Галлюцинации сильно различались и по продолжительности: от нескольких секунд до видений, которые посещали людей десятилетиями. К тому же Блом опроверг теорию Леруа о том, что такие галлюцинации всегда приятно наблюдать. По его выкладкам получается, что только 36% пациентов находили их занимательными, веселыми и умиротворяющими, в то время как 46% называли видения пугающими, угрожающими и утомительными (остальные 8% затруднились дать точное определение своим ощущениям).

По расчетам Блома, такого рода галлюцинации наблюдаются у 30-80 человек на каждые 10 тысяч пациентов психиатрических клиник, что делает это явление чрезвычайно редким для широкой публики, на учете в психдиспансерах не состоящей.

К тому же это отклонение не представляет реальной опасности как для самого пациента, так и для окружающих , поскольку ускользнуть из галлюцинации в реальный мир маленькие человечки не могут.

Секрет Страдивари и Гварнери разгадан?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Настоящая скрипка Страдивари - мечта любого профессионального скрипача (если он, конечно, не предпочитает Гварнери)

Старинные скрипки, созданные мастерами кремонской школы Антонио Страдивари и Джузеппе Гварнери в XVII-XVIII веках, считаются лучшими в мире, и превзойти мэтров пока никому не удавалось. Эти скрипки, как казалось, были изучены досконально: форма, толщина дек, состав древесины, лак, клей, однако секрет уникального звучания до сих пор оставался нераскрытым.

И вот теперь американские ученые полагают, что совершили прорыв. Они сосредоточили внимание на верхней деке, которая прежде всего отвечает за акустику инструмента.

"В ходе нового исследования выяснилось, что у Гварнери и Страдивари был свой уникальный метод обработки древесины, которому они придавали большое значение, - говорит один из авторов исследования (его результаты опубликованы в издании Angewandte Chemie), биохимик Техасского университета сельского хозяйства и механики Джозеф Нагивари. - Должно быть, в ходе работы эти мастера поняли, что особые соли, которыми они обрабатывали древесину, давали ей дополнительную механическую прочность и акустические преимущества".

Нагивари и его коллеги давно уже развивают теорию о том, что именно химическая обработка в лучшую сторону отличает скрипки Гварнери и Страдивари от работ других мастеров Кремоны, не говоря уже о скрипках из других регионов и стран. Однако на этот раз они попытались выяснить, каким именно составом обрабатывали мастера свои скрипки.

Применив комбинированный метод анализа, включая спектроскопию, команда ученых пришла к выводу, что среди прочего в секретный состав входили бура (тетраборат натрия), сульфаты цинка и меди, квасцы и известковая вода.

Все вместе эти вещества (а они были известны и применялись с древних времен) были призваны не только лучше сохранять дерево, но и придавать инструментам особое звучание.

Древесина, которая шла на изготовление инструмента, покрывалась этим составом не только снаружи, но и предварительно тщательно вымачивалась в нем. На то были и иные причины.

"Присутствие этих веществ говорит о том, что скрипичные мастера тесно сотрудничали с местными аптекарями, - говорит Нагивари, - ко всему прочему и Гварнери, и Страдивари хотели уберечь свои инструменты от древоточцев, которые представляли серьезную угрозу изделиям из дерева".

Не стоит забывать и о том, что в те времена патентов и защиты авторских прав не существовало, и кремонским мастерам приходилось тщательно скрывать свои секреты, поэтому они делали все, чтобы даже на глаз невозможно было определить, чем именно обработан инструмент. Именно поэтому, скорее всего, и были утеряны секреты старых мастеров, не желавших делиться ими с другими.

Сегодня в мире сохранилось лишь несколько сотен скрипок, созданных этими двумя королями скрипичного дела, они стоят баснословных денег, и даже при этом первоклассные музыканты порой годами ждут своего шанса, чтобы приобрести такую скрипку.

И хотя команда Нагивари слегка приподняла завесу секретности, о воссоздании в полной мере старинной техники обработки инструментов пока не идет и речи.

Мумия, пережившая гибель Помпеи

Автор фото, Archaeological park of Pompeii

Собственно, пережить катастрофу вселенского масштаба - а именно так представлялось жителям древнего мира извержение Везувия, можно было только в том случае, если вы к тому времени, как бы это выразиться помягче, уже были мертвы.

А для мертвеца этот бывший житель Помпеи, скончавшийся в возрасте около 60 лет незадолго до извержения, сохранился прекрасно: на снимках, сделанных археологами, можно разглядеть короткую стрижку и даже ухо.

Частично мумифицированное тело было обнаружено в недавно обнаруженном склепе в некрополе Порто Сарно, расположенном вблизи городских стен. Там хоронили видных жителей города, в число которых попал и Марк Венерий Секундий. Некоторые подробности из его жизни археологи выяснили из ранее обнаруженной "картотеки" (записей на табличках), сделанных помпейским банкиром Цецилием Джиокондием.

Если верить этим записям, Марк успел побыть рабом в храме Венеры, к концу жизни получил свободу и даже сан служителя престижного культа, прославлявшего память императора Августа. Так бывший раб стал весьма состоятельным и уважаемым священником, проводившим богослужения на латинском и греческом языках.

Марк также принимал участие в так называемых Августалиях - торжествах в честь Октавиана Августа, которые устраивались со времен победы над армией Антония и включали спортивные и музыкальные состязания, а позже и представления греческих комедий.

Автор фото, Archaeological park of Pompeii Подпись к фото, Историю жизни Марка археологи узнали из записей на гробнице и "картотеки" помпейского банкира

Кстати, по словам директора музея в Помпеях, надписи на саркофаге священника стали первым прямым указанием на то, что в городах империи в театрах использовался греческий язык.

"То, что представления в Помпеях давались на греческом, свидетельствует о живом и открытом культурном климате, царившем в городе", - подчеркивает Гэбриель Цухтригель.

Несмотря на множество любопытных подробностей, которые археологи смогли узнать о жизни самого Марка и его земляков, у них остается еще много вопросов. И один из главных - почему все же священника похоронили, а не кремировали, как это было принято в те времена в Римской империи.

Автор фото, Archaeological park of Pompeii Подпись к фото, Урна с прахом "Доброй жены" была обнаружена в гробнице священника