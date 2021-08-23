"Целое поколение афганцев похоронило свои мечты". Репортаж из аэропорта Кабула
- Лиз Дусет
- Би-би-си
Выходишь на поле кабульского аэропорта - и вся тяжесть, вся трагичность момента обрушивается на тебя, как бетонная плита.
Повсюду, куда ни посмотри, огромные серые транспортные самолеты из США и других стран. В небе - боевые вертолеты. И нескончаемые очереди людей к каждому самолету.
Им позволено взять с собой только один чемодан. Люди бегут из Афганистана - из своей страны, которую захватили талибы ("Талибан" - организация запрещена в России).
Люди бегут, оставляя за спиной свою страну, свою жизнь, свои мечты, которыми они жили последние двадцать лет.
В аэропорту, которым управляют американские военные, скопилось около 14 тыс. человек.
Среди них - журналист-фрилансер Билаль Сарвари. Он с семьей добрался до этого летного поля, бросив все, кроме пары смен одежды.
Билаль, бывший журналист Би-би-си, хотел вырастить свою дочку по имени Сола, что означает "мир, спокойствие", в родной стране, события в которой он освещал двадцать лет, начав в 2001 году как помощник и переводчик иностранных корреспондентов.
Теперь он лишь надеется, что Сола когда-нибудь поймет, почему он решил бежать.
"Целое поколение афганцев похоронило свои мечты, свои планы и свои жизни", - говорит Билаль.
По подсчетам американцев, за неделю из кабульского аэропорта было вывезено почти 30 тыс. человек. Большая часть из них - сколько точно, неизвестно - это афганцы, которые работали с иностранцами и теперь боятся мести талибов.
Многие из них - образованные профессионалы, и Билаль Сарвари боится представить, как эта утечка мозгов отразится на Афганистане. "В этой стране хорошие специалисты на деревьях не растут", - говорит он.
За воротами аэропорта - еще тысяч десять или даже больше рвущихся на летное поле, на самолет, прочь из страны. Время уходит, и людей охватывает отчаяние.
Суббота, как рассказывают очевидцы-репортеры, была самым черным днем. Несколько женщин погибли в давке, в огромной напиравшей толпе.
Всего, по данным НАТО, в аэропорту за эту неделю, что прошла с момента взятия Кабула талибами, погибли не меньше 20 человек.
В воскресенье у ворот аэропорта было уже спокойнее. Как передает агентство Рейтер, бойцы "Талибана", стреляя в воздух, палками загоняли людей в более-менее организованные очереди.
Западные страны все больше беспокоятся, что не успеют вывезти всех своих граждан и работавших с ними афганцев до 31 августа - до дня, когда американские военные планировали завершить эвакуацию.
В субботу глава внешнеполитического ведомства Евросоза Жозер Боррель сказал, что это "математически невозможно".
Билаль Сарвари говорит, что он уезжает, но не сдается.
"Наши отношения с Афганистаном - это трагический роман. Что бы ни случилось, мы от него не откажемся", - говорит Сарвари.
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