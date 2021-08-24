Десять лет без Стива Джобса. Как Apple пытается сохранить свою магию

Григор Атанесян

Би-би-си

22 минуты назад

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Десять лет назад Стив Джобс ушел с поста генерального директора компании, основанной в гараже его родительского дома. Через несколько месяцев он умер от рака.

За прошедшее десятилетие Apple стала самой дорогой компанией в мире - но выпустила лишь несколько новых продуктов, совершенствуя компьютеры и гаджеты, созданные прежде. Кроме того, ее зависимость от Китая только усилилась - и заставила компанию идти на политические компромиссы, говорят критики.

Предыстория: первое десятилетие без Джобса

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время анонса iPad в 2010 году Джобс (справа) вывел на экран совместное фото со Стивом Возняком

В 1976 году Стив Джобс вместе со своим другом Стивом Возняком основал Apple Computer Company. Ему был 21 год, он успел поучиться и отчислиться из колледжа, пожить в хиппи-коммуне, попробовать психоделические наркотики и несколько радикальных диет. Он поработал в Hewlett-Packard и производителе видеоигр Atari, провел семь месяцев в Индии, изучал дзен-буддизм.

В 1984-м Apple выпустила Macintosh, который изменил рынок персональных компьютеров. У компании появились тысячи фанатов, ожидавшие новинок как альбомов любимой рок-группы. Джобс заработал десятки миллионов долларов и репутацию визионера. Но внутри компании его популярность падала из-за сложного характера. Через год, когда он настроил против себя даже самых преданных акционеров, совет директоров избавился от него.

Без своего основателя Apple пошла ко дну. Убытки превысили 1 млрд. долларов, началось массовое сокращение сотрудников. В 1996 году Джобс согласился вернуться - и сделал Apple мировым лидером в своей отрасли. Именно его гению поклонники приписывали появление iMac и MacBook, а вслед за ними iPod, iPhone и iPad.

Имя Стива Джобса стоит на более чем 200 патентах компании, включая дизайн упаковки для гаджетов и магнитный разъем питания для ноутбуков.

В 2011 году Джобс, давно боровшийся с раковой опухолью, объявил о своем уходе с поста CEO и передал пост Тиму Куку, которого он сам выбрал в преемники. До этого Кук служил операционным директором и исполнял обязанности главы компании, когда Джобс ложился в больницу.

“Тим Эппл”

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Скептики и конкуренты сразу заговорили о неминуемом упадке детища Джобса. Они предрекали, что без новых изобретений и инноваций компанию ждет та же судьба, что постигла в ее первое десятилетие без него.

“Мы видели Apple с Джобсом. Мы видели Apple без Джобса”, - говорил миллиардер Ларри Эллисон, предвещая закат корпорации. “Apple прошла свой пик: дальше - только спад”, - писал бывший инженер компании Дэн Кроу в газете Guardian. Колумнист Forbes Питер Коэн год за годом упорно настаивал, что Apple обречена.

Все произошло иначе: Apple завоевала новые рынки и продолжила бить рекорды, первой в мире преодолев отметку в миллиард и два миллиарда долларов оценочной стоимости. Собственная прибыль Apple также достигла рекордных отметок, несмотря на пандемию.

В январе 2021 года компания объявила, что аудитория активных пользователей iPhone превысила 1 млрд. человек.

Тим Кук со временем стал ассоциироваться с компанией не меньше, чем ее отцы-основатели. “Tim Apple” - так назвал его экс-президент Дональд Трамп, оговорившись.

Новые продукты или хорошие старые

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Но рыночные триумфы не убедили скептиков. Они указывают на то, что за последнее десятилетие было выпущено лишь несколько новых продуктов - в первую очередь, Apple Watch и AirPods.

“Радикальные инновации, которые происходили при Джобсе, не могут происходить постоянно”, - сказал в разговоре с Би-би-си промышленный дизайнер Ярослав Рассадин, работавший над самоуправляемым электромобилем от SberAutoTech (проект “Сбербанка”).

“Автомобилестроение на протяжении последнего полувека делало одно и то же - двигатель внутреннего сгорания. А когда-то это была радикальная инновация, пересели с лошади на машину. То же самое в электронике - мы уже получили то, чем хорошо пользоваться”, - объясняет он.

Производители покрыли почти все потребности своих клиентов, и с каждым годом создавать инновационные решения становится все сложнее и сложнее, соглашается Саша Ермоленко, глава департамента дизайна сервисов Mail.ru.

Сооснователь стартапа Endel Олег Ставицкий считает, что новым продуктом стали не гаджеты, а экосистема, которая автоматически синхронизирует и позволяет мгновенно передавать файлы между компьютерами, смартфонами и планшетами.

“Все разрозненные продукты Apple наконец объединились в единую, очень тесно взаимодействующую между с собой экосистему. Они постоянно между собой переговариваются, - объясняет он. - И непонятно, зачем дополнительные продукты, если те, что есть, начали между собой взаимодействовать”.

Ставицкий работал над несколькими приложениями для операционной системы iOS, и он говорит, что компания проделала колоссальную работу, чтобы позволить сторонним разработчикам создавать продукты для всей экосистемы.

Но в истории корпорации после ухода Джобса были не только успехи. Им сопутствовали “местами удачные, местами неудачные гонки за конкурентами”, говорит Диана Касай, CEO платформы Readymag. Например, стриминговые сервисы Apple она считает “полным разочарованием”.

Художник и арт-директор (и фанат идей Стива Джобса) Кирилл Глущенко тоже считает, что основатель компании действовал смелее, чем его преемник: “Джобс бы точно пробовал больше странных идей. Сейчас мы находимся в цикле бесконечных улучшений, вытачивания формы”.

“Джобс руководил прежде всего компанией-андердогом, вел дела в режиме стартапа и быстрой реакции, урезания издержек. Он сокращал модельный ряд компьютеров с десятка моделей до двух, чтобы сэкономить время инженеров. Теперь это совсем другая компания, с другими ресурсами и ответственностью перед инвесторами”, - говорит Глущенко.

Не все новые продукты Apple фанаты встречают так же восторженно, как iPod и iPhone. Беспроводные наушники AirPods вначале вызвали много насмешек и мемов.

Но в 2020 году Apple зарабатывала на наушниках больше всей прибыли целых технологических компаний, таких как Twitter, Spotify и Snap (владелец Snapchat).

Гольф с Трампом и компромиссы с Китаем

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Apple времен Стива Джобса отражает свою эпоху: основная ориентация на американский и отчасти европейский рынки. Теперь же все изменилось. Стремительно разбогатевший Китай диктует свои правила игры”, - говорит Глущенко про сегодняшнюю Apple.

Китай не только важный рынок - он и еще производственная база корпорации.

Перенос производства в КНР произошел еще при Джобсе, но именно Тим Кук стал архитектором китайской стратегии Apple, которая сделала ставку на гигантские заводы, где рабочая сила в разы дешевле американской, а производительность - выше.

В последний год жизни Джобса ему пришлось защищать эту политику. На ужине тогдашнего президента Барака Обамы с предпринимателями из Кремниевой долины глава Apple, по словам присутствующих, прямо сказал: “Эти рабочие места не вернутся”.

Кук всегда был дипломатичнее своего предшественника. Он выдержал давление двух администраций и смог выстроить хорошие отношения даже с Трампом, который объявил Пекину торговую войну и честил корпорации за отказ возвращать в Америку “дурацкие производственные цепочки”.

Глава Apple играл в гольф с президентом, поддерживал общественные инициативы его дочери Иванки, а Трамп называл его своим другом - и согласился исключить продукцию Apple из введенных им тарифов на китайскую продукцию. Кук убедил своего нового приятеля в том, что эти пошлины могут ослабить его компанию и усилить главного конкурента, Samsung.

“Некоторые нанимают очень дорогих консультантов. Тим Кук звонит напрямую Дональду Трампу”, - одобрительно замечал 45-й президент США.

Но гольф с Трампом - не самый большой компромисс в истории Apple. Меняющийся политический климат в Китае потребовал от компании все большей гибкости.

Расследование New York Times установило, что компания удаляет из китайского AppStore приложения, в которых упоминаются запретные темы - Далай-лама, расстрел демонстрантов на площади Тяньаньмэнь, движения за независимость Тибета и Тайваня.

Apple также передала данные местных пользователей на правительственные серверы в Китае и начала предоставлять китайским властям доступ к ним.

Дизайн и магия

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Джобс был визионером, и его интересовали полупроводники, наследие художественной школы Bauhaus и дзен-буддизм. Он первым из будущих лидеров Кремниевой долины понял, насколько важен функциональный и минималистичный дизайн для пользователей электроники.

Apple сохранила эти принципы, говорят собеседники Би-би-си.

“В компании есть те ценности, которые принес в нее основатель. Они заключаются в том, что дизайн является рыночным преимуществом. Apple создала подход, где дизайнер может быть драйвером бизнеса, где дизайнер осознает свою значимость”, - говорит Саша Ермоленко из Mail.ru.

“Стив Джобс и созданная им компания повлияла на всех дизайнеров поголовно, во-первых потому, что мы все пользуемся их продуктами. А во-вторых, есть определенный стандарт, на основании которого мы формируем язык своих продуктов. Стив Джобс и его компания создали среду для этого: как выглядит операционная система, как выглядят девайсы, какой опыт мы на этих девайсах получаем - это все контекст, в котором мы работаем каждый день”.

После возвращения в Apple в 1996 году Джобс заметил пришедшего в компанию в его отсутствие британского дизайнера Джони Айва, который собирался уходить. Джобс уговорил его отстаться, сделал вице-президентом, и они вместе работали над прототипами всех последующих продуктов в секретном пространстве, куда вход был закрыт даже топ-менеджерам.

В 2019 году Айв - ныне сэр Джонатан - покинул корпорацию и основал собственное дизайн-бюро.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джобс проводил часы с Айвом, работая над дизайном будущих гаджетов

Наследие Джобса - “это фундаментальная идея о том, что настоящая магия происходит на пересечении современных технологий и искусства”, говорит Ставицкий.

Apple выделяется среди всех технологических гигантов детальной подготовкой и экстатической атмосферой событий, на которых Джобс представлял новинки - традиция, продолженная Куком.

“Кажется, Джобс был первым "компьютерщиком", который хорошо выглядел и смешно шутил со сцены. Вот эта очень американская способность к безупречной презентации себя изменила мой взгляд на вещи. Хотелось бы научиться рассказывать о своих идеях, как он”, - говорит Глущенко.

“Сейчас нет настолько же яркой персоны. Безусловно, есть Джефф Безос, Илон Маск, Ричард Брэнсон и еще масса современных героев, и они талантливые бизнесмены-новаторы. Джобс же был не только новатором и бизнесменом, он умел обращаться к самой глубине человеческих желаний”, - считает Рассадин.

Едва ли не главным соперником Джобса был Билл Гейтс и его Microsoft, вначале сотрудничавшая с Apple, а затем ставшая опасным конкурентом. Они не просто боролись за рынок компьютеров - они видели мир совершенно иначе.

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Гейтс называл основателя Apple странным человеком со странными недостатками, который мало понимает в технологиях. Главе Microsoft не помешало бы расширить кругозор - например, посетить обитель восточных гуру, говорил в ответ Джобс.

Но Гейтс также называет Джобса гением.

“Его способность подбирать людей, его чутье к людям, даже с теми навыками, которых у него самого нет, совершенно феноменально”, - сказал Гейтс в интервью.

Его заслуги признавали не только старые знакомые, но и новые конкуренты, боровшиеся с Apple на рынке мобильных устройств.

“Джобс совершил несколько революционных изменений в сфере информационных технологий и был великим предпринимателем", - так генеральный директор Samsung Чхве Ги Сон отреагировал на новость о смерти Джобса.