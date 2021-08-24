Путин на предвыборном съезде "Единой России" пообещал дополнительные выплаты силовикам

44 минуты назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Путин на съезде

Президент Владимир Путин, второй раз за два дня выступая на предвыборных мероприятиях "Единой России", продолжил разговор о деньгах, которые власти обещают выплатить гражданам. Эксперты указывали, что Путин раздает деньги не столько по экономическим соображениям, сколько по политическим. В партии настаивают, что Путин закон не нарушает.

Во вторник на пленарном заседании съезда "Единой России" Путин предложил распространить единовременную выплату военным в 15 тысяч рублей еще и на сотрудников правоохранительных органов, а также на курсантов.

Кроме того, он заявил о планах индексации пенсий и денежного довольствия силовиков в 2022 году выше уровня инфляции.

В прошедшее воскресенье Путин встречался с представителями партии. Главной новостью тогда стало его обещание о единоразовой выплате 10 тысяч рублей пенсионерам и 15 тысяч военным. Эксперты назвали этих избирателей "ядерным электоратом" (то есть основным) "Единой России".

Во вторник Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры должны получить по 10 тысяч рублей уже в сентябре. Хотя в воскресенье Путин говорил о том, что "Единая Россия" дожна будет заняться этим после выборов, когда сформирует фракцию в Госдуме. Выборы пройдут 17-19 сентября.

На выплаты из бюджета потребуется примерно 500 млрд рублей. Аналитики предупреждают, что выплаты могут немного притормозить замедление инфляции. Единовременную выплату получат около 43 млн пенсионеров, заявила замминистра труда Ольга Баталина. Подавать заявление на единоразовую выплату пенсионерам не нужно - Пенсионный фонд сам подготовит нужные бумаги и направит деньги.

Путин ничего не нарушил, анонсировав выплаты пенсионерам и военным на встрече с единороссами, заявил во вторник руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

"Потому что мы обсуждали эту тему, и неоднократно обсуждали тему поддержки пенсионеров, особенно в условиях пандемии, и я думаю, президент это сделал, ни в коей мере не нарушая законодательство", - сказал Неверов журналистам.

Как и на воскресной встрече с "Единой Россией", Путин снова говорил о том, что принуждение к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнения недопустимо (в десятках регионах при этом власти ввели режим обязательной вакцинации для некоторых профессиональных и социальных групп).

Еще он предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья, выделить на нее 45 млрд рублей, а также кардинально усилить систему лесоохраны на фоне лесных пожаров в разных регионах России. Он также пообещал, что Россия не даст втянуть себя в конфликт в Афганистане.

На съезд партии во вторник приехал ее формальный лидер Дмитрий Медведев, которого на встрече Путина с представителями "Единой России" в воскресенье не было. "Я не могу сказать, почему", - говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Единая Россия" должна выиграть на выборах "честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов", не оставляя конкурентам шансов, заявил Медведев.

Он не входит в списки кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму.

В парламентских выборах принимают участие 14 партий, а также одномандатники. Значительное число представителей оппозиции, в том числе соратники Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, на выборы допущены не были. Дума прежнего созыва приняла закон, запрещающий баллотироваться тем, кто был так или иначе связан с Навальным.