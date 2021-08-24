Минюст заявил о получении "Дождем" денег от ЕС. Телеканал рассказывал об этом сам

8 минут назад

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Телеканал "Дождь" получил от Евросоюза более 130 тысяч евро за освещение отношений ЕС и России, заявило во вторник министерство юстиции России. Этим в министерстве объяснили включение "Дождя" в реестр "иностранных агентов". Телеканал публично отчитывался о получении денег от европейских структур.

Минюст России принял решение о включении ООО "Телеканал "Дождь" в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа. В тот же день "иностранными агентами" власти признали издание "Важные истории" и семерых журналистов.

Русская Би-би-си тогда же направила запрос в пресс-службу министерства. Минюст ответил во вторник, прислав ссылку на свой пресс-релиз.

Что заявил минюст

В пресс-релизе сказано, что решение было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.

Телеканал получил от Евросоюза в лице Еврокомиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро. А Росфинмониторингом "установлено получение" "опосредованного иностранного финансирования через российские фонды".

При этом "Дождь", как сказано в сообщении министерства, "систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование". Примеры - проекты "Радио Свобода" и "Медуза" (признаны "иностранными агентами" ранее).

Как писала Би-би-си, таким образом выполнено условие новой нормы закона "О СМИ", которая появилась в конце 2019 года - она позволяет причислять к "иностранным агентам" любого человека или компанию, если они распространяют материалы СМИ-"иноагента" и получают при этом иностранное финансирование.

Именно на эту статью закона ссылается министрество. "Таким образом, Минюст России, принимая решение о включении ООО "Телеканал Дождь" в реестр, действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке", - резюмируют чиновники.

Что ответил "Дождь"

"Ничего нового из этого не следует. Наталья Синдеева об этом рассказывала еще накануне: об этих контрактах - вот ссылка", - написал главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

В 2019 году получающей финансирование из российского бюджета телеканал RT уже сообщал, что "Дождь" получал деньги от Еврокомиссии, о чем теперь заявил минюст. Средства были выделены в рамках конкурса для СМИ на создание просветительских проектов. Телеканал тогда запустил проект "Россия - это Европа", о чем "Дождь" отчитался перед Роскомнадзором, сейчас контракт приостановлен, цитирует Синдееву РБК.

После заявления министерства юстиции России главный редактор "Дождя" добавил: "Опосредованного иностранного финансирования через российские фонды" мы не получали - мы получали финансирование у российских фондов. Было ли у них иностранное финансирование, нам было неизвестно. Кроме того, у нас был один договор с "иностранным агентом" - Сахаровским центром, о чем Роскомнадзор также знал".

Дзядко повторил в телеграм-канале рассказ Синдеевой о договоре с ЕС, заключенном в 2018 году, "о котором знал Роскомнадзор и знали все - это содержалось в нашей финансовой отчетности на сайте".

По его словам, такие же договоры в разные годы с ЕС заключали другие СМИ - в частности, "Российская газета", издание правительства России. "Дождь" есть в перечне редакций, получавших денежные средства от иностранных источников, но во втором квартале 2021 года там 33 юрлица, заявил Дзядко .Среди них Russia Today TV и rt.com, государственный ТАСС.

После включения "Дождя" в реестр "иностранных агентов" в Москве и других городах России прошли пикеты солидарности с журналистами. Многие пикетчики столяли с плакатами в поддержку независимого телеканала. Зимой канал вел прямые эфиры с акций протестов в поддержку Алексея Навального.

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказывал мнение, что "Дождь" выступал в роли организатора акций протеста.