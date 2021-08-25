Путин разрешил чиновникам иметь иностранное гражданство, если от него нельзя избавиться

20 минут назад

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам России, имеющим другое гражданство, но лишенным возможности отказаться от него, поступать на государственную и муниципальную службу. Запрет для чиновников на иностранное гражданство был вписан в Конституцию поправками, иницированными самим Путиным. Но возникла коллизия с Крымом.

Тот, чье иностранное гражданство не может быть "прекращено по независящим от него причинам", может быть назначен на должность, которая не предполагает допуска к государственной тайне, сказано в указе.

"Невозможность прекращения" иностранного гражданства будет устаналивать либо сам президент России, либо комиссия по вопросам гражданства при президенте.

В апреле этого года Госдума приняла пакет законов, которые вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для людей, осуществляющих государственную деятельность.

Законы были подготовлены в развитие положений обновленной Конституции, поправки к которой предложил в начале 2020 года Путин.

В Конституции теперь сказано, что на федеральной и муниципальной службе могут работать только те, у кого нет гражданства другого государства или вида на жительство. Той же поправкой чиновникам запретили иметь банковские счета за пределами России.

Принимая закон во втором чтении, депутаты предусмотрели поправку, позволяющую госслужащим со вторым гражданством в исключительных случаях все же продолжить работу. Речь в ней как раз шла о ситуациях, в которых гражданство не прекращено по независящим от чиновника причинам. Как и сейчас в указе Путина, было прописано и второе условие - отсутствие доступа к гостайне.

Порядок признания случая исключительным должен был определить президент, что он сейчас и сделал, подписав указ.

Ограничения на иностранное гражданство не будут касаться касаться чиновников в аннексированном Крыму, которые не смогли отказаться от украинского гражданства, объясняли СМИ необходимость таких исключений.

Хотя и до указа Путина у них была такая возможность. Еще в июне этого года Путин подписал закон, согласно которому жители Крыма, которые по независящим от них причинам не смогли отказаться от гражданства Украины, смогут замещать государственные и муниципальные должности.

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Этот документ вносил поправки в закон "О принятии Крыма в состав России" от марта 2014 года и предоставил людям, которые подали заявление в МВД России о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, право быть признанными гражданами без иностранного гражданства.

Ограничения на второе гражданство касается не всех: в Конституции сказано, что гражданин России может иметь гражданство иностранного государства, а его наличие не умаляет прав и свобод. Президенту России Конституция также запрещает иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство.