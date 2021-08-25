За 30 лет число гипертоников в мире удвоилось. Половина из них не знает о своем диагнозе

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

час назад

Автор фото, PA Media

Число людей, страдающих от повышенного артериального давления, за последние 30 лет выросло вдвое и теперь составляет в общей сложности почти 1,3 млрд человек. Больше половины из них не получают необходимого лечения, а почти каждый второй даже не знает о своей болезни.

Это притом что диагностировать гипертонию довольно просто в домашних условиях, поддерживать давление в норме сравнительно недорого даже в развивающихся странах, а типичные осложнения гипертонии - инсульт, инфаркт, сердечная и почечная недостаточность - входят в число самых распространенных причин смерти, ежегодно унося около 18 млн жизней.

Таковы выводы самого масштабного исследования, когда-либо проведенного в этой области, опубликованные в среду утром в журнале Lancet. Авторы работы собрали и проанализировали колоссальный объем данных: результаты измерения давления у пациентов со всего мира, с 1990 по 2019 гг.

Статистика показывает, что мужчины страдают от гипертонии значительно чаще женщин (51% и 41% соответственно), но к врачу при этом обращаются намного реже. По данным исследования, почти две трети страдающих от повышенного давления мужчин (62%), не получают вообще никакого лечения.

Хуже всего обстоят дела в Восточной Европе, где расположены сразу семь из 10 стран с самыми высокими показателями заболеваемости. В Венгрии, Польше, Литве, Румынии, Беларуси, Хорватии и Сербии от повышенного артериального давления страдает по меньшей мере половина мужчин в возрасте от 30 до 79 лет.

"В странах Восточной Европы проблема артериальной гипертонии (ее высокой распространенности) традиционно стоит более остро, чем, скажем в США и Великобритании", - поясняет Юлия Баланова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и одна из соавторов беспрецедентного исследования.

По ее словам, столь стремительный рост числа пациентов-гипертоников по всему миру в значительной степени объясняется постепенным старением населения: "С возрастом частота артериальной гипертонии возрастает, а увеличение числа пожилых увеличивает нагрузку на систему здравоохранения".

Точка отсчета

Россия на фоне своих восточноевропейских соседей выглядит довольно благополучной. Однако на самом деле гипертоников среди взрослых и пожилых россиян не намного меньше: около 45%. Под контролем давление держит лишь каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина.

Юлия Баланова называет три основные причины такого положения дел.

"Наши данные показывают, что не лечатся, во-первых, те, кто не знает [о своем заболевании] - а это зачастую недостаточно образованные мужчины, - перечисляет она. - Во-вторых. гипертонию называют молчаливым убийцей, потому что часто у нее нет симптомов. И в-третьих, нередко это лица, чрезмерно употребляющие алкоголь".

Автор фото, Reuters

Уровень осведомленности россиян о проблеме, по словам Юлии Балановой, вообще оставляет желать лучшего. Например, нормальную температуру тела сходу безошибочно назовет практически каждый. А как насчет нормальных показателей давления?

Они в разных странах немного разнятся, однако Всероссийское научное общество кардиологов считает, что гипертония начинается, когда давление пациента в норме превышает 140/90 мм рт. ст.

Это "так называемая отрезная точка, после которой наблюдается достаточно быстрый рост числа нежелательных событий".

"Убрать солонку со стола"

Чтобы лучше объяснить пациенту-гипертонику суть проблемы, британские врачи обычно сравнивают его сердечно-сосудистую систему с бойлером, где постепенно накапливается накипь (что неизбежно увеличивает давление воды, или с чрезмерно накачанным колесом автомобиля, шансы лопнуть у которого значительно выше.

При этом, чтобы не пропустить начало болезни и не дать ей нанести организму непоправимый ущерб большинству людей среднего возраста достаточно просто знать об этой опасности и регулярно мерить давление. Ведь остановить любую болезнь на начальном этапе развития намного проще - а в случае с гипертонией пациент зачастую может помочь себе без всяких лекарств.

"Здесь уместно вспомнить выражение "факторы риска не болят". Низкая физическая активность, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточное потребление соли - вот неполный перечень факторов риска артериальной гипертонии. Очень важно, что это - модифицируемые факторы риска, то есть исключения их из своей жизни человек может добиться сам".

Автор фото, Getty Images

Соль - пожалуй главный враг гипертоника, поскольку давно убедительно доказано, что развитие болезни тесно связано с количеством ежедневно употребляемой в пищу соли. Согласно рекомендациям ВОЗ, в день ее можно съедать в общей сложности не больше чайной ложки (5 г.). В реальности среднемировой показатель превышает норму вдвое.