Шариат: что говорят о нем ученые и как его применяют в мире

22 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Источник шариатского права - священная книга мусульман Коран

Возвращение талибов в Афганистан вновь сделало актуальным вопрос о законах шариата, которые движение "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вводит в стране. Но Афганистан не первая и не последняя страна в мире, где следуют этим законам. Русская служба Би-би-си постаралась ответить на основные вопросы о шариате.

Что такое шариат?

Шариат - это система правил и обычаев, на которых строится исламское право. Она основана на священной книге мусульман, Коране, а также сунне и хадисах, комплексе текстов, в которых собраны жизнеописание и высказывания пророка Мухаммеда.

Шариат - арабское слово, часто переводится как "правильный путь" или "путь к воде", что в контексте жизни в Аравийской пустыне может означать путь богоугодный, праведный. Возможно поэтому словом этим пользовались не только мусульмане, но и арабы-христиане, а также зороастрийцы.

Шариат - это не свод законов, но комплекс предписаний, определяющих жизнь каждого мусульманина, в том числе связанных с молитвой, постом, паломничеством, а также взаимоотношениями с соседями и окружающим миром в целом.

В идеале его предназначение - дать мусульманину полное понимание о том, как сделать богоугодным каждый аспект своей жизни: веру и благотворительность, брак и семейные отношения, деловые связи и наследственные споры и т.д.

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Если судебное решение не может быть принято на основе этих священных писаний, исламские правоведы могут дать рекомендацию или решение по отдельной теме или вопросу, порой выраженные в виде религиозного эдикта - фатвы.

По словам профессора исламских исследований Университета Глазго Моны Сиддики, суры Корана, в которых имеется правовой аспект, довольно немногочисленны по сравнению с общим текстом священной книги. Дело в том, что в ней определяется, в основном, личная жизнь правоверных.

"Суры [Корана], не будучи законом, указывают на то, как правильно обращаться с супругом, как воспитывать детей, как дети должны относиться к своим родителям. Потому многие из этих сур, не будучи законом в том смысле, как мы себе сегодня представляем право - как правила и установления, стали основой исламского законодательства", — объясняет профессор Сиддики.

Например, если коллеги приглашают мусульманина в паб после работы, он может попросить совета у богослова, чтобы получить рекомендацию для подобных случаев.

Таким же образом шариат определяет для мусульман семейное право, финансовые и деловые отношения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шариат - комплекс предписаний, определяющих жизнь каждого мусульманина: от брака до бизнеса

Насколько шариат открыт для интерпретаций?

Существует пять различных школ исламского права. Среди них четыре - суннитского направления: ханбали, малики, шафи и ханафи, - и одна шиитского - джафари.

Суннизм и шиизм две самые большие ветви ислама, которые появились после кончины пророка Мухаммеда. Их сторонники разошлись во взглядах на то, кто должен стоять во главе мусульманской общины - уммы. Суннитов в мире больше, живут они в таких странах как Саудовская Аравия, Пакистан, Турция. Шииты в основном живут в Иране, Азербайджане, Ираке.

Разница между школами шариата буквально в том, как они интерпретируют тексты и указания, на которых основаны законы шариата.

Ханбали считается самой жесткой: именно ей следуют в Саудовской Аравии, а также талибы Афганистана. Ханафи называют самой либеральной - она доминирует, например, в Египте, Пакистане, Турции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правила в шариате в числе прочего касаются и личной гигиены

Закон шариата - есть слово Аллаха, но описывают его люди. Наказание выносит судья - кади, говорит Хью Кеннеди, профессор арабского языка Лондонской школы востоковедения и африканистики. А значит, кади исходит из собственной интерпретации и понимания закона.

"Шариат требует делать добро и запрещает зло, это может сочетаться, или нет, с демократическими правами, в зависимости от интерпретации политического движения - но призыв к следованию шариату обязательно формирует основу любой политической программы в мусульманском мире", — пишет в своем объяснении сути шариата Роберт Глив, профессор арабских исследований в английском Университете Эксетера.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Женщины на остановке такси в Кабуле. Июль 2021 г.

Но есть еще один фактор, который влияет на интерпретацию и применение шариата. Это - племенные правила, объясняет Гутьеррес де Теран, директор департамента арабистики и ориенталистики Мадридского автономного университета.

"Шариат, которым пользуются талибы, основан на племенных правилах пуштунов, очень патриархальных, потому и положение женщины так занижено", - полагает он.

Ультраконсервативные режимы в исламском мире часто подстраивают шариат под свои политические нужды. Например, теократический режим в Иране, пришедший к власти после Исламской революции 1979 года, преднамеренно изменил правила шариата под свою политическую повестку, снизив возраст согласия для девочек до 13 лет, запретив им посещение университетов и заставив носить хиджаб.

В каких странах признают шариат?

Во многих странах - в основном Ближнего Востока и Северной Африки - шариат играет роль в семейном праве: бракоразводных вопросах, наследственных спорах, определении родительских прав и опекунства. Лишь в некоторых странах он также вписан в систему криминального законодательства: таких как

Пакистан

Афганистан

Иран

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива

Ирак

Йемен

Мавритания

Бруней

Сомали.

Полный список - здесь.

А как насчет Великобритании?

Великобритания - светское государство, но мусульманам позволяется следовать правилам шариата, если это не нарушает законы.

Здесь есть "шариатские суды" (их также называют шариатскими советами), правда, действуют они на общественных началах и занимаются исключительно помощью в разрешении брачных проблем (регистрацией мусульманских браков и разводов) и рекомендациями в личной жизни среди местных мусульман..

Первый шариатский совет был основан здесь в 1982 году и за 40 лет их число росло с появлением новых мечетей и исламских благотворительных центров. Всего, согласно Фаузие Аззуз из Бристольского университета, по различным подсчетам, в Британии действует от 30 до 80 шариатских советов.

И хотя их решения не имеют юридической силы, беспокойство о том, что действия шариатских советов могут войти в противоречие с британским законодательством, стало причиной обсуждения в парламенте в 2019 году.

А в России есть шариатский суд?

Шариатское право на Северном Кавказе практиковалось с момента распространения ислама и до наших дней. В Чечне, например, браки, разводы, раздел имущества совершались по шариату даже в советский период.

Официально шариат пришёл на Кавказ в конце 90-х годов, между двумя чеченскими войнами. В 1997 году все светские суды были упразднены, появилось министерство шариатской госбезопасности (МШГБ).

С вводом российских войск в 1999 году, шариатское право в Чечне перестало действовать официально, но неофициально оно все ещё присутствует в решении бытовых вопросов. На Северном Кавказе в мусульманских семьях браки и разводы имеют силу, только если они заключены по шариату.

В ЗАГС молодожены ходят, как правило, для регистрации и дальнейшего оформления пособий на ребёнка. Так же, как в советское время, по шариату люди разводятся, решают спорные имущественные, наследственные и другие вопросы.

Правда, что в шариате применяются средневековые наказания?

Шариат, по крайней мере в теории, включает физические наказания, в том числе публичную порку, забивание камнями и ампутацию конечностей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Шариатский суд в Нигерии в штате Сокото. Фото сделано в марте 2002 года

Строгость наказания определяется тяжестью совершенного преступления, которое подпадает под одну из двух широких категорий.

"Хадд" - серьезные преступления, с установленными для них наказаниями. Под эту категорию подпадают некоторые виды воровства, за которые полагается ампутация руки нарушителя.

"Тазир" - более легкие преступления, наказание для которых определяет сам судья.

Но добиться подведения нарушения под категорию "хадд" нелегко.

Вот что говорит об этом профессор Роберт Глив в интервью Би-би-си: "Надо помнить, что крайние наказания, которые можно найти в Коране, в юридической (исламской) литературе, выделяются исключительно высокой доказательной планкой. Например, наказанием за прелюбодеяние для человека, находящегося в браке, является забивание камнями до смерти. Но чтобы было основание для применения такого наказания, необходимо наличие четырех свидетелей, которые были бы очевидцами совершенного акта. А это крайне маловероятное обстоятельство".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В индонезийской провинции Ачех, публичное наказание женщине, которая была поймана с бойфрендом

"Даже в современную эпоху вуайеризма, добиться такого невозможно, - подтверждает Асма Афсаруддин, профессор исламских исследований Университета штата Индиана в США в статье в The Conversation в 2017 году. - Поэтому неудивительно, что оно почти никогда не применялось до наших дней".

"За все время, что я изучаю историю ислама, я ни разу не нашел примера побивания камнями за прелюбодеяние ни в одном из исторических текстов. Может быть, я недостаточно источников изучил. Но пока это так", — вторит ей в интервью Би-би-си профессор Хью Кеннеди из Лондонской школы ориенталистики и африканистики.

Почему же в современную эпоху эти, запрещенные ООН, наказания до сих пор могут применяться в некоторых странах, где большинство населения составляют мусульмане, например, в Пакистане или Нигерии? Профессор Афсаруддин считает, что шариатские суды, выносившие такие приговоры, не следовали шариатским правилам или находились под влиянием политиков, которые хотели выглядеть поборниками веры.

Согласно опросам, отношение мусульман к жестоким приговорам шариатских судов сильно разнится от страны к стране. И далеко не во всех исламских странах с действующими судами шариата применяются подобные наказания.

Но вот во время правления талибов в Афганистане в 1996-2001 годах поступали сообщения о применении подобных наказаний, в том числе забивания камнями. Потому их нынешнее возвращение в Афганистан вызывает столько озабоченности в мире, особенно о положении афганских женщин.

Что на самом деле запрещает шариат женщинам?

Коран признает абсолютное равенство между мужчинами и женщинами, напоминает Асма Афсаруддин. Многие права, которые он предоставляет женщинам, были практически революционными в свое время: им полагался равный с мужчинами доступ к знаниям, она могла выбирать мужа, имела право на наследование собственности мужа (приданое оставалось за ней), и могла начать бракоразводный процесс (при определенных условиях). Исламские богословы разрешали аборт до трех месяцев беременности, если была угроза жизни матери.

Кстати, о разводе. Классическая формулировка, напоминает Мона Сиддики, предполагает, что муж должен трижды сказать о намерении развестись, но между тремя заявлениями должен пройти некоторый период времени, обычно месяц. То есть Коран давал возможность семейной паре в течение трех месяцев восстановить отношения. Однако позже почти все богословы интерпретировали этот отрывок из священной книги так: мужчине достаточно сказать о разводе три раза подряд, чтобы он вступил в силу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Положение женщин во многих мусульманских странах определяет часто не собственно шариат, а местные племенные обычаи

Более поздние положения были привнесены в шариат в соответствии с племенными обычаями различных народов, принявших ислам. Собственно оттуда, считают ученые-исламоведы, идут некоторые правила, которые сегодня представляются многим отсталыми и даже варварскими.