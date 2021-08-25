"Судьба медведей". Как Шойгу и Лавров агитируют за ЕР и поможет ли это партии власти

час назад

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Сергей Шойгу и Сергей Лавров резко нарастили публичную активность после того, как возглавили список "Единой России" на выборах в Думу. Министр обороны предложил перенести города в Сибирь, а глава МИД сравнил судьбу индейцев и российских медведей. Не факт, что такая "закамуфлированная" предвыборная риторика поможет ЕР на выборах, предупреждают политологи.

Федеральную часть списка "Единой России" в Думу президент Владимир Путин объявил на съезде 19 июня. Кроме Лаврова и Шойгу, в нее вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В новом статусе Лавров и Шойгу стали заметно активнее в СМИ: они выступили с рядом резонансных "непрофильных" заявлений. Русская служба Би-би-си собрала эти высказывания, которые больше похожи на предвыборные, и попросила экспертов оценить их эффективность в рамках избирательной кампании.

Сергей Шойгу о столице в Сибири и кроликах

Значительная часть заявлений министра обороны в статусе лидера списка ЕР посвящена будущему. Шойгу предпочитает говорить не о планах на ближайшие несколько лет, а о значительно более отдаленной перспективе, либо же сравнивать нынешнюю ситуацию в стране с 1990-ми.

В начале августа Сергей Шойгу на встрече с учеными из Сибирского отделения РАН предложил перенести столицу в Сибирь. Там надо построить от трех до пяти крупных научно-промышленных городов с населением до миллиона человек, уверен лидер списка ЕР.

"И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", - подчеркнул министр.

Он сослался на опыт крупных проектов строительства в СССР: БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС, Комсомольск-на-Амуре. "Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки", - обратился министр к ученым.

Предложение Шойгу прозвучало на фоне продолжающегося многие годы оттока населения из Сибири.

Кролики и "безудержное потребление"

В интервью журналу "Вокруг света" министр обороны назвал главную опасность для мира: безудержное потребление.

"Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому - безудержное стремление к потреблению. Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", - сказал Шойгу.

Министр объяснил мысль о неумеренном потреблении на примере добычи кроликов.

"Ты добыл одного кролика - и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Но зачем тебе эти десять кроликов?!" - сказал министр обороны.

В качестве примера осознанного потребления Сергей Шойгу привел опыт деда-охотника.

"Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", - рассказал министр.

Доход Шойгу за 2020 год составил 15,9 млн руб., а его супруги - 12,3 млн руб.

В 2015 году "Фонд борьбы с коррупцией" (внесен в реестр иноагентов, признан экстремистской структурой и запрещен в России) опубликовал фотографии большого загородного особняка в восточном стиле в элитном поселке Барвиха, неподалеку от Рублево-Успенского шоссе. Стоимость дома ФБК оценил в 18 млн долларов - в фонде утверждали, что участки записаны на сестру жены министра.

По данным ФБК, еще в ноябре 2009 года эту землю в Барвихе купила 18-летняя студентка Ксения Шойгу - дочь министра. Ксения Шойгу отрицала причастность к этим участкам.

Анекдот про Крым

В начале августа Сергей Шойгу прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма в состав Украины - лишь вопрос времени. Министр обороны России рассказал "старый одесский анекдот".

"Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет", - ответил Шойгу.

"Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским", - пояснил министр.

О тяжелых 90-х

12 августа на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения Сергей Шойгу рассказал учащимся, большинство из которых родились в начале 2000-х, о сложной экономической ситуации 1990-х годов.

"Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем", - сказал министр.

Шойгу выразил уверенность в том, что ситуация в России с того времени поменялась кардинально.

О "лихих 90-х" регулярно рассуждает президент Владимир Путин - он любит говорить об экономическом росте в стране при его власти по сравнению с эпохой Ельцина.

О "внутренних угрозах"

На Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 10 августа Шойгу рассказал о "невоенных" угрозах.

"Есть более страшная часть - она в последнее время, или, точнее, десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", - сказал Шойгу.

Он добавил, что до 2000 года к России многие государства относились как к стране, которая "будет постепенно деградировать".

"Мы ее загоним в долги, мы ее поставим в такое положение, что они будут вечно рассчитываться - то по Европейскому банку реконструкции и развития, то по Международному валютному фонду и так далее", - так он представил ход мыслей западных партнеров России.

Высказывания Шойгу укладываются в рамки избирательной кампании, прокомментировал Би-би-си политолог Григорий Голосов.

"Я не думаю, что заявление Шойгу о намерении построить пять городов в Сибири особенно кого-то порадовало, но и никакого особенного негатива в этом нет", - отметил эксперт.

Политолог Александр Кынев согласен с тем, что такие заявления не несут негативного смысла. Но вместе с тем демонстрируют "очевидное отсутствие профессионализма и полное непонимание того, что на самом деле происходит в регионах", считает он.

Сергей Лавров о медведях, индейцах и коварстве Запада

Сергей Лавров за время избирательной кампании ЕР не только традиционно критиковал западные страны, но и анонсировал Олимпийские игры в России и введение Дня поисковика.

12 августа министр иностранных дел заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что Россия в мире ассоциируется с балалайками, медведями и водкой.

По мнению Лаврова, это положительный образ. А вот США до сих пор ассоциируются с печальными страницами в истории страны, например, судьбой индейцев, считает министр.

"Их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи вот гуляют у нас по всей стране", - сказал Лавров.

Запад и результаты выборов в Думу

Страны Запада пытаются помешать проведению выборов в Госдуму через международные структуры, в частности ОБСЕ. Об этом Лавров заявил 9 августа на открытии штаба общественной поддержки "Единой России".

"Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее [страны Запада] хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов", - сказал он.

О "поясе нестабильности" вокруг России

23 июля Лавров заявил, что западные страны пытаются сформировать вокруг России "пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией".

По словам Лаврова, недоброжелатели России уже пробовали "обкатать" методики "цветных революций" в Белоруссии.

О "провале" операции США в Афганистане

В начале июля глава Сергей Лавров заявил, что США, решившись на вывод войск из Афганистана, признали провал своей 20-летней операции в этой стране.

"США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их де-факто признав провал своей 20-летней миссии", - сказал министр.

День поисковика

13 августа Лавров предложил ввести в России День поисковика, сославшись на то, что поисковики - "растущий сегмент гражданского общества".

День поисковика пока отмечается только в Московской и Смоленской областях.

Олимпиада-2036

Россия намерена бороться за проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом Лавров рассказал в середине августа во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр в военно-историческом музейном комплексе ВОВ "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Он уточнил, что Россия готовит несколько заявок на проведение Олимпиады-2036. Среди городов, которые могли бы принять Игры, министр упомянул Казань и Петербург.

Что общего в риторике министров? И помогут ли они "Единой России"?

Выступления министров похожи на предвыборные заявления в рамках избирательной кампании, сходятся во мнении политологи Григорий Голосов и Александр Кынев.

Голосов называет "закамуфлированным" характер нынешней избирательной кампании партии власти: "Они [Лавров и Шойгу] министры, но в то же время они занимают места в первой тройке "Единой России". И хотя формально это не часть избирательной кампании, но фактически избирательная кампания началась уже давно".

Закамуфлированные кампании в традициях российской политики, уверен эксперт. В пример он приводит кампании Путина, который перед выборами сообщает о своих достижениях и намерениях, что по сути является обещаниями электорату.

Эксперт не считает успешным такой подход к кампании.

"Но перед выборами нужно заполнять информационное пространство чем-то позитивным для правящих кругов, ну они и заполняют. Потому что если бы просто стояло молчание по поводу того, что они делают и собираются делать, то, возможно, этот вакуум был бы заполнен чем-то другим", - рассуждает Голосов.

Такой вакуум партия власти заполняет агитацией по всей стране, в которой "приписывает в свои заслуги всё, построенное на бюджетные деньги", развивает эту мысль Александр Кынев.

Выплаты бюджетникам стали главной новостью второй части съезда "Единой России": Путин анонсировал выделение денег пенсионерам, военным и силовикам. Лидер фракции КПРФ в заксобрании Забайкальского края Юрий Гайдук назвал эти выплаты "подкупом" населения.

По мнению Кынева, кампания ЕР направлена на конформистов, "на тех, кто максимально внушаем через официальные медиа и тех, кто "подневолен" - сотрудников бюджетной сферы.

На этом фоне личная активность лидеров списка "не приносит никакой пользы "Единой России", и, скорее, является результатом их "избыточного рвения", стремления внести вклад "в общую победу", уверен Кынев.

Он замечает, что нынешняя избирательная кампания ЕР меньше контролируется из федерального центра, нежели в прошлом. Поэтому кандидаты стараются дистанцироваться от партии власти, из-за чего логотип "Единой России" в их агитационных материалах иногда тяжело найти.

Отступление от "жесткого канона" и четкой концепции избирательной кампании сказывается и на поведении лидеров федерального списка, считает эксперт. "Каждый из них дудит в какую-то свою дуду, и получается, что вместо оркестра мы слышим какие-то отдельные всхлипы то там, то сям", - заключает Кынев.