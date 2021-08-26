"Все вдруг осознали, в каком опасном месте работаем". Почему на оборонном заводе в Каменске погибли люди

Тимур Сазонов

Би-би-си

59 минут назад

В конце июля в секретном цеху химкомбината "Каменский" в Ростовской области из-за пожара погибли семь человек. Прошел уже почти месяц, но до сих пор не ясно, почему возник пожар и кто виноват в трагедии. Русская служба Би-би-си разбиралась, что произошло на заводе, выполняющем контракты для оборонки.

"Они выбежали из горящего цеха сами, все черные. Почти ни на ком не было одежды - она хлопчатобумажная, целиком обгорела. На одной из женщин, кроме бюстгальтера, ничего не осталось", - так описывает вечер 29 июля один из работников "Каменского".

Завод находится в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Комбинат "Каменский" здесь самый крупный работодатель, который обеспечивает своим работникам стабильную и относительно высокую по местным меркам зарплату.

Трагедия произошла в одном из "закрытых" полимерных цехов. В тот вечер в цех зашли семь человек, пятеро мужчин и две женщины, чтобы устранить неисправность. Во время ремонта произошла вспышка горючего вещества. Быстро начался пожар.

Работники, находившиеся в цеху, обгорели почти полностью. У некоторых было поражено до 100% поверхности тела. В течение нескольких дней они умерли в реанимации.

В понедельник 2 августа скончался последний пострадавший, а через два дня в городе объявили траур.

"Это было удобно"

Среди погибших был 31-летний сборщик Геннадий Андреев, самый молодой из бригады.

Его друг детства Алексей Гращенков сначала не поверил, что Андреев мог пострадать от пожара. Всегда думаешь, что плохое произойдет не с тобой, вспоминает он в беседе с Би-би-си. Но в каменской горбольнице подтвердили, что мужчина оказался в числе пострадавших.

"Неизвестность хуже всего, - Гращенков закуривает очередную сигарету. Его ладонь слегка дрожит, а чуть позже начинает дрожать и голос. - Конечно, нам сказали про стопроцентные ожоги тела. Но ты не веришь. Сидишь на ступеньках больницы и не веришь. И ждёшь неизвестно чего".

Жена Андреева Элеонора тоже находилась возле больницы. Гращенков уговаривал ее поехать домой - "искупаешься, поешь".

"А она мне в ответ: "Я должна быть здесь. Если я раньше мужа просыпаюсь и смотрю на его спину, он тоже просыпается. Чувствует мой взгляд". Так и жила около ЦГБ в машине. Четыре дня, ни разу оттуда не уехала", - вспоминает Гращенков.

Алексей познакомился с Андреевым в каменской школе-интернате, куда сам попал в восьмом классе. "Я был трудным подростком, - объясняет Гращенков, не вдаваясь в подробности. - Мама с братом не могли со мной справиться". Элеонора - тоже выпускница этой школы-интерната.

Подпись к фото, Алексей Гращенков: "Неизвестность - хуже всего"

Тем не менее, у ребят не было стереотипного "детдомовского" детства. Гращенков вспоминает интернат как "большую семью", где детей обеспечивали всем необходимым.

"Мы увлекались спортом и ездили на соревнования по всей Ростовской области, - улыбается Гращенков. - Гена вырос силачом, в Каменске ему не было равных в армрестлинге. Борол всех подряд, невзирая на возраст и вес противника. Спорил на дорогущий виски - и никогда не проигрывал".

После училища и армии Андреев отслужил один срок по контракту: состоял в охране химкомбината "Каменский". Работал на сборке мебели - Геннадию это занятие нравилось, позже он оборудовал мини-мастерскую у себя дома и дополнительно подрабатывал, беря частные заказы. Но хотелось большего.

"Что можно делать в нашем городе? - перечисляет Алексей Гращенков. - Либо служить в одной из трех воинских частей, расположенных здесь, либо пойти в обслуживающий персонал - такси, магазины, охрана. Либо - устроиться на "Каменский". Гена выбрал последнее. Это было удобно. Шесть часов отработал, помылся и поехал домой. И зарплата там выше, чем в среднем по Каменску".

Подпись к фото, "Что можно делать в нашем городе?"

К своей семье Геннадий относился с трепетом, вспоминает Гращенков. "Вот у меня вечером спроси: "Леша, чем занимаешься?". И я могу ответить, мол, после работы сижу на диване, смотрю телевизор. А если спросить Гену, он бы ответил: "Таксую". Или "мебель собираю". Или "взял детей, жену и повез их в лес".

О том, чем он занимается на заводе, Андреев особо не распространялся. Шутил: "Макароны делаем". Живя в Каменске, Алексей Гращенков примерно понимал, о чем идет речь. Но проблемы в этом он не видит: "Нормальная мужская работа". О трудностях или риске Геннадий тоже не говорил.

"А зачем? Проще сказать, что все хорошо, чтобы не беспокоить. Мы же мужчины - наша задача кормить семью", - рассуждает Гращенков.

Что это за комбинат?

Деятельность комбината "Каменский" действительно окутана тайной. Рабочие отказываются обсуждать с журналистами нюансы производства, ссылаясь на подписку о неразглашении и угрозу уголовного дела.

Би-би-си удалось пообщаться с десятком бывших и нынешних сотрудников предприятия. Почти все они согласились поговорить на условиях полной анонимности и запрета на обсуждение деталей производственного процесса.

Химкомбинат "Каменский" был создан в 1939 году. По данным СПАРК Интерфакс, учредитель завода - министерство промышленности и торговли России.

Основной вид деятельности, согласно ЕГРЮЛ, - "производство оружия и боеприпасов", однако на заводе выпускается и широкий спектр "мирной" химической продукции: натриевая соль, лаки, смолы, антифризы, клей, емкостное оборудование.

"На протяжении всей истории комбинат развивался, осваивая и выпуская важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны", - говорится на сайте предприятия.

При этом, согласно СПАРКу, до трети госконтрактов завода приходится на НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева - предприятие по выпуску реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч", "Ураган".

В открытых материалах одного из судебных дел, связанных с ФКП "Каменский", цитируется часть устава предприятия. Согласно ему, комбинат создан для "производства смесевых ракетных топлив, в том числе топливных зарядов, для вооружения и военной техники, находящихся в сфере национальных интересов Российской Федерации и обеспечивающих национальную безопасность".

Работа на комбинате считается "вредной" и позволяет сотрудникам раньше, чем обычно, выходить на пенсию - мужчинам после накопления 10 лет заводского стажа, женщинам - после семи с половиной.

Вкупе с увеличенным отпуском и хорошим соцпакетом это и привлекает на предприятие людей. Но работа на "Каменском" действительно тяжелая, признают собеседники Би-би-си. Особенно ночные смены.

"Ходишь после них как зомби, - описывает свое состояние одна из сотрудниц. - Ни на какую личную жизнь времени не хватает".

Женщина жалуется и на здоровье: у нее начались проблемы с кишечником. Она предполагает, что это может быть связано с условиями на производстве.

"Мы в начале года делали прививки от коронавируса. Меня спрашивали, как, мол, ощущения - голова не болит, не кружится? Да это мое постоянное состояние! Но терпишь из-за зарплаты и будущей пенсии", - признается она.

Подпись к фото, Каменск - маленький, тихий городок

"Терпеть до пенсии" приходится многим, соглашается ее коллега. Она с нетерпением ждет выработки "вредного" стажа, чтобы уволиться с комбината и вообще уехать из Каменска.

"Я сама родом из этого города, но не люблю его. Позорный город - дорог нет, улицы не убираются, все заброшенное. Живу, потому что мои корни тут, любовь моя здесь была. Но цель одна - доработать и переехать в другой регион".

"Об опасности не думали"

"Галчонок любила розы", - вспоминает свою жену Игорь Авдеев. Он встречается с корреспондентом Би-би-си во дворе частного дома на окраине Каменска.

Рядом с домом ухоженный сад с цветами и небольшой бассейн. Во время беседы по двору прыгают трое рыжих котят: "Это дочка наша, Лиза, кошку завела. И котята потом. Я бы их утопил, но они на Пасху родились. Пришлось оставить, не хочется грех на душу брать", - объясняет Авдеев.

Галина Авдеева тоже погибла после пожара на "Каменском". В цеху она была мастером смены. На комбинате работали оба супруга - сначала Галина пошла на завод, а потом туда перетянула и мужа.

Подпись к фото, Игорь Авдеев: "Галчонок любила розы"

До завода Галина работала швеей. "Она любила шить, - вспоминает Игорь Авдеев. - Покупала журнал "Бурда", там были выкройки, сама себе делала шикарные вещи… Но в середине 2000-х на ее швейном производстве стало нестабильно. А на комбинате нормально платили. Ну, она и сказала: "Надо идти туда". Сперва в столовую устроилась, а потом и на "Полимеры". Каменск такой город - тут сильно не развернешься с работой".

На химкомбинате его жена проработала более 12 лет. Выработала необходимый "вредный" стаж и все равно осталась - из-за зарплаты.

Устройство на завод помогло его семье решить многие проблемы, признает Игорь Авдеев. Отремонтировали дом, провели газ, машину купили - все это им удавалось, хотя и с кредитами.

"Галя у меня никогда жадной до денег не была - что имели, того и хватало. И никогда не жаловалась - ни на боль, ни на усталость. А когда Лиза родилась, то мы ради нее стали все делать", - вспоминает Авдеев.

Шитье Галина, устроившись на завод, забросила.

То, что оба работают на опасном производстве, Авдеева, по его словам, сильно не беспокоило. Последний раз большая трагедия произошла на комбинате в середине 1980-х - тогда во время пожара сгорела целая смена рабочих. Эту историю Авдееву рассказал его старый знакомый, который лично вытаскивал людей. Но производственные трагедии прошлого казались чем-то далеким, говорит Игорь.

"На опасности мы не зацикливались", - разводит руками мужчина. По его словам, он раньше, сразу после возвращения из армии, работал на производстве серной кислоты. "Вот там был ад. Иногда девочки идут мимо серного цеха, метров за триста, ветер подует в их сторону - и у них капроновые чулки разъедает. Или вот мы, к примеру, работаем. Вдохнешь чего-нибудь, кислотные пары в нос попадут - и потекла кровь. Вот это тяжело было. А тут… О плохом не думали", - вспоминает мужчина.

Несмотря на неплохую для Каменска зарплату (по данным Би-би-си, у рабочих она достигала 42 тысяч, у мастеров - еще выше), Авдеев подрабатывал после смен на комбинате: "Ходил на шабашки, не могу без строительства. На заводе вдохновения нет".

На очередном заказе он и находился, когда ему сообщили о пожаре. Сразу кинулся в больницу, там - толпа родственников. К жене не пускали, намекнули готовиться к худшему. Осознав масштаб катастрофы, Авдеев начал постепенно готовить 12-летнюю дочь к возможной потере.

"Сначала говорил ей: "Мама на работе задержалась". Но она же новости читает, узнала, что произошло. Успокаивал, мол, нормально все будет. Потом люди стали умирать, и я начал беседы вести: "Вот, один дядя умер, вот другой… Это бывает. Но даже если люди умирают, они все равно с нами остаются", - Авдеев закрывает лицо рукой. - А потом позвонили, сказали мне, что все… Я поехал к жене. Не знал, как сказать дочери. А она все узнала из соцсетей".

"Все шло хорошо"

29 июля в одном из полимерных цехов во время важной технологической операции не закрылся до конца отсекатель пресс-формы - так описывают произошедшее сотрудники завода.

Задача отсекателя - перекрывать вытекание взрывоопасной массы из корпусов "изделий". Он работает автоматически и должен плотно прилегать к конструкции. Но в этот раз что-то пошло не так. Рабочие зашли в цех, чтобы вручную устранить неисправность.

Как утверждают собеседники Би-би-си на комбинате, подобные ситуации с оборудованием уже возникали. Но их устранение раньше не приводило к трагедиям.

"Вручную подтягиваешь гайку ключом, и деталь садится, куда надо, - говорит бывший работник "Каменского" Владимир Золочевский. - Это происходило не впервые. Оборудование в цехах стоит еще с советских времен. Но сто раз все может пройти гладко, а на сто первый рвануть. Так оно и произошло".

Что именно привело к пожару, опрошенные Би-би-си сотрудники комбината точно не знают: это могли быть случайный удар, детонация, трение или искра.

"Вспышка произошла не сразу, а минут через 15 после того, как бригада зашла в цех. Они даже успели позвонить коллегам, находившимся у компьютеров, чтобы уточнить какие-то показатели. Все шло хорошо", - рассказал один из источников.

Люди переживают, что в трагедии теперь могут обвинить самих погибших.

Владимир Золочевский предполагает, что могут "говорить о том, что бригада сама отправилась в цех, - проще всего свалить вину на погибших".

Однако "Алексей Бойко, начальник цеха, был очень квалифицированным сотрудником. Как и вся бригада", - говорит Золочевский. По его словам, как правило, такие работы не выполняются без ведома главного инженера и "спецрежима", и в подобных случаях обычно составляется специальное распоряжение.

В минпромторге ситуацию прокомментировали в первые же дни после трагедии.

"Технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху", - отметили в министерстве.

Собеседники Би-би-си на комбинате предполагают, что в трагедии свою роль могла сыграть спешка на производстве и экономия ресурсов. По их мнению, во внештатной ситуации систему стоит останавливать, искать и устранять дефекты. "Но это брак, потери во времени и в продукте. А значит - и в деньгах тоже", - рассказывает работник комбината.

Строгие стандарты по плану он связывает с тем, что завод выполняет оборонзаказ.

Подобные заказы - одна из основ существования предприятия.

Би-би-си изучила доступные для анализа данные о закупках, в которых участвовал за последние годы ФКП "Комбинат "Каменский". В частности, согласно СПАРК Интерфакс, в 2016-2018 годах комбинат заключил с тульским НПО "Сплав" имени А.Н.Ганичева" (производитель систем реактивного залпового огня) 11 контрактов на сумму более 1,3 млрд рублей.

Предмет поставок - засекреченные изделия под условными обозначениями. Сумма самого большого контракта по СПАРКу - 352,7 млн рублей.

На портале госзакупок можно найти и другие, не учтенные СПАРКом, контракты "Каменского" за эти годы - например, на сумму 410 млн рублей. В извещении о заключении договора, которое опубликовано в приложении к лоту, "Каменский" упоминается как единственный поставщик.

Последние контракты "Сплава" на портале госзакупок, где фигурирует комбинат "Каменский", размещены в 2019 году. После этого года все данные о контрагентах завода при закупке "изделий", идентичных тем, что ранее поставлял "Каменский", скрыты. Би-би-си насчитала более двух десятков таких контрактов - их общая сумма превышает миллиард рублей.

В разные периоды объем госзаказов может увеличиваться. Но число сотрудников при этом, как правило, остается прежним, говорит собеседник Би-би-си. Причину он видит в банальной экономии - если текущие работники справляются с задачами, то зачем набирать еще?

"Пришло десять человек на смену - им дают задание. Пришло пять человек - задание то же самое. И попробуй не выполни", - жалуется одна из бывших работниц "Каменского". За нарушения в работе на сотрудников могут накладываться санкции - вплоть до увольнения.

По словам заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина, для всей российской экономики характерно ухудшение условий труда наемных работников.

"Права работников недостаточно защищены. За этим должны следить профсоюзы, но они, как правило, стоят на соглашательских позициях", - отметил эксперт в беседе с Би-би-си.

Из-за перегрузки работать приходится в постоянной спешке, рассказывают сотрудники. Один из них вспоминает, как постепенно менялись требования к скорости технологических операций. Сначала за смену просили собрать одну кассету с "изделиями", потом уже две и даже три.

В начале июля на "Полимерах" внезапно ввели 12-часовой рабочий день вместо прежних шести часов, рассказали сотрудники. Они связывают это с тем, что нужно было срочно укладываться в сроки выполнения "госзаказа".

Но в первые же 12-часовые смены произошло ЧП - в одном из цехов от пожара пострадал работник. Продленный рабочий день там сразу отменили, но соседний цех еще пару недель работал по двенадцать часов вместо шести. Пострадавший работник отказался обсуждать тот случай с Би-би-си.

Работа комбината не прекращается даже в экстремальных ситуациях. В прошлом году в Каменском районе были сильные пожары. Из-за сильного ветра и жары огонь распространялся очень быстро. В какой-то момент он подобрался и к химкомбинату "Каменский": начала гореть стоянка для машин сотрудников, пламя находилось в сотне метров от корпусов.

"Но наш цех даже в этот момент не остановил производство, - вспоминает одна из сотрудниц "Полимеров". - Половина мастеров ушла помогать тушить пожар, часть осталась с нами. Людей и так не хватает, а тут стало еще меньше. Но мы продолжали работать. Представьте - тополя полыхают, пепел летит, от дыма дышать нечем… Было очень страшно".

"Ты все время на стрессе"

Спешка и нагрузки - не единственное, на что жалуются работники "Каменского".

"Ладно, 12-часовой рабочий день - мы бы справились, если надо. Но убивает моральная сторона дела", - говорит один из рабочих. Он недоволен тем, как и почему на заводе сокращают премии, что сотрудники воспринимают как штрафы.

Речь о так называемом спецрежиме: инспекторы следят на заводе за соблюдением техники безопасности и всех регламентов.

По словам собеседников Би-би-си, все началось несколько лет назад, когда на комбинате сменился главный инспектор по спецрежиму. Раньше он работал в полиции, а теперь и на заводе ввел похожие порядки, говорят работники.

"До того мы работали спокойно, - описывает ситуацию одна из собеседниц Би-би-си. - А теперь ты все время на стрессе, не знаешь, к чему прицепятся. Чуть что - сразу лишают премии или ее части. А это минус пять-десять тысяч в месяц. И ладно бы "штрафовали" за серьезные вещи - курение, пьянку, несоблюдение норм. Но ведь наказывают за то, что у тебя обертка от конфеты в мусорном ведре. Нельзя ее по технике безопасности! Или бутылка с водой - тоже нельзя. Не надела косынку? Получи "штраф". И так постоянно - разные смены спецрежима как будто соревнуются, кто больше "штрафов" наберет".

Подпись к фото, Выбор работы в Каменске, прямо скажем, небогатый

После нескольких "наказаний" человека могут отправить на переаттестацию. Пройти ее сложно, говорят работники, поэтому переаттестацию они воспринимают как грядущее увольнение. В итоге, утверждают сотрудники, они оказываются как бы "между молотом и наковальней".

"С одной стороны, тебя мастера торопят, потому что надо выполнять сменное задание. Из-за этого ты по мелочи то там, то здесь нарушаешь - потому что а как иначе? А с другой стороны, тебе и от спецрежима прилетает. Только они зашли в цех, сразу напрягаешься: найдут что-нибудь или нет? И возразить не получается - у большинства на комбинате ипотеки, кредиты. Люди издерганы, озлоблены. Но они боятся лишиться работы. Где еще в Каменске найдешь такую зарплату? Поэтому и делают, что им скажут. Хотя есть и те, кто не выдерживает, увольняется", - рассказывает один бывший работник.

Сотрудница "Каменского" с многолетним стажем вздыхает: "Смотришь репортаж по телевизору - красавица моя полетела. Даже гордость какую-то испытываешь. А потом возвращаешься в цех - и опять чувствуешь себя дерьмом".

Как рассказала Би-би-си жена одного из погибших, ее муж предвидел будущую трагедию: "Он всегда говорил, что когда-то такое произойдет. И понимал, что все спишут на него. На любого ответственного начальника. Что с этим делать? Все, что можно - это развернуться и уйти".

Русская служба Би-би-си попросила руководство "Каменского" оценить причины аварии и ситуацию на комбинате, однако там отказались от комментария. В минпромторге отметили, что новых комментариев в дополнение к уже опубликованному не будет.

Государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники в Следственном комитете сообщили, что по факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело. Би-би-си направила запрос по этому поводу в СК РФ.

"Рыбный день"

Трагедия в полимерном цеху так потрясла работников "Каменского", что в первую неделю после нее сразу несколько человек подали заявление об увольнении, рассказывают собеседники Би-би-си на комбинате. А те, кто остался, стали требовательнее относиться к правилам безопасности: "Все вдруг осознали, в каком опасном месте работают".

Семьям погибших власти Ростовской области выплатили по 1 млн рублей. Начались выплаты компенсаций и по линии минпромторга - в зависимости от стажа сотрудника они могут достигать 10 млн рублей.

Однако семьи погибших не знают, что делать с этими деньгами.

И, в принципе, как им жить дальше.

"Когда выйду из отпуска на завод, тогда буду решать, - говорит Игорь Авдеев. - Мне до ускоренной пенсии осталось чуть больше полугода. Но если на комбинате все будет по-старому, то, наверно, уволюсь. Прошу у судьбы еще хоть лет семь - дочку вырастить, на ноги поставить. Теперь жить мне только ради неё".

По словам Алексея Гращенкова, в его ближайших планах - уговорить родных Геннадия Андреева съездить на море, чтобы помочь им "хоть немного отвлечься".

"Я знаю, они планировали с Элей попасть на море. Но ни разу так толком и не съездили. Почему? - Алексей на секунду задумывается. - [Все время до этого] мы обустраивали свой быт, жизнь. Можно было поехать и потратить какие-то деньги. Но это откладывалось, потому что всегда находились другие траты. Тот же ремонт - Гена его так и не доделал…"