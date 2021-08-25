О чем мечтает председатель Си

Си

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Среди мировых лидеров XXI века немного тех, чей путь во власть начинался с жизни в пещере и тяжелого крестьянского труда.

Полвека назад, когда Пекин поглотила Культурная революция, пятнадцатилетнему Си Цзиньпину пришлось учиться новой жизни - в деревне среди желтых каньонов и гор континентального Китая.

С тех далеких пор он сумел подняться на вершину политической власти в Китае.

Си Цзиньпин успешно продолжает укреплять свою власть. Но как один человек смог стать воплощением великого китайского будущего? Рассказывает корреспондент Би-би-си Керри Грейси: