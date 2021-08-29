Научный дайджест: ярость - еще не признак вины и как осьминожихи отваживают ухажеров

Леонид Лунеев

Би-би-си

49 минут назад

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Почему оправдываться лучше спокойно

Автор фото, Getty Images

Если человек начинает яростно оправдываться в ответ на обвинения в свой адрес, большинству из нас обычно кажется, что он таким образом хочет отвести от себя подозрения, а значит - он в самом деле виноват. Но признайтесь, как часто вы на самом деле можете отличить ложь от правды? Редко. Только если вы сами - не прожженный лжец.

Вот и исследователи из Университета Торонто во главе с Кэтрин Деселлес, опросив в интернете более 4 тыс. добровольцев, в своей новой работе (она опубликована в Psychological Science) утверждают, что ярость или злость неизменно воспринимается как признак вины.

Причем эта схема работает в самых разных контекстах, от воссоздания судебных процессов над обвиняемыми в тяжких преступлениях до сценариев, когда речь идет об обвинениях в супружеской измене или банальном воровстве.

В каждом случае участники эксперимента были более склонны возложить вину на вымышленных персонажей, которые яростно ее отрицали, чем на тех, кто сопротивлялся более вяло, не повышая голоса и не прибегая к ненормативной лексике. И еще больше они были готовы поверить в невиновность тех, кто мягко и спокойно доказывал свою непричастность к преступлению.

Но, быть может, такой подход - удел непосвященных, а уж те, кто постоянно имеет дело с преступлениями и доказательствами, на такую удочку не ловятся? Очень даже ловятся. В ходе экспериментов с участием профессионалов - следователей, юристов, полицейских - выяснилось, что они точно так же ведутся на спокойное отрицание вины и склонны увидеть в яростном отрицании эту самую вину.

Любопытно, что участники эксперимента, когда им предложили вспомнить реальные ситуации из собственной жизни, признавались, что намного более бурно реагировали на необоснованные обвинения, нежели на реальные, причем вне зависимости от того, насколько тяжелым был проступок - от измены супругу до взятой из холодильника на работе чужой упаковки йогурта.

Разумеется, в любых ситуациях важно понимать, что служит настоящим признаком вины или ее отсутствия. Однако имеется сразу несколько причин, по которым на основе нового исследования не стоит принимать однозначных решений.

И в первую очередь потому, что неадекватная эмоциональная реакция, которая не соответствует уровню предъявленных обвинений, все же может быть признаком вины. По крайней мере, настоящее исследование опровергнуть это не берется.

Под горячую щупальцу: как отвадить назойливого ухажера-осьминога

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лучше не подходи, а то так заеду...

Человек - не единственное живое существо, которое умеет бросаться разными предметами, однако прицельно швырять, скажем, камни в других животных или даже представителей собственного вида умеют лишь считаные единицы видов, в том числе шимпанзе. И вот теперь к ним неожиданно присоединились представители совсем другой ниши - осьминоги.

Анализ подводных съемок у берегов Австралии наглядно продемонстрировал, как осьминоги, в подавляющем большинстве - самки, кидаются разными предметами (и частенько попадают) в осьминогов-самцов, которые к ним пристают.

"Это довольно редкое явление, - поясняет автор исследования, сотрудник Сиднейского университета Питер Годфри-Смит. - И тем более редки случаи, когда мишенью являются представители своего вида".

Еще в 2015 году, наблюдая за поведением обыкновенных сиднейских осьминогов (Octopus tetricus) в океаническом заливе Джервис-Бэй, который даже получил название "Октополис" благодаря огромной колонии этих моллюсков, Годфри-Смит и его коллеги обратили внимание на то, что некоторые осьминоги сознательно швыряли раковины моллюсков, ил и прочие попадающиеся под щупальцы предметы в разные стороны, в том числе и в своих сородичей.

Осьминоги брали предметы в щупальца и подносили их к отверстиям сифонов - специальных трубок, через которые под давлением выходит вода. Обычно эта струя воды используется головоногими моллюсками для реактивного движения, но в данном случае сифоны выполняли роль водяных пушек, запускающих снаряды на приличное расстояние.

Но тогда ученые не были уверены в том, что осьминоги сознательно в кого-то целятся, тем более что и раньше было известно, что они умеют ловко отшвыривать остатки пищи или грунт при выкапывании своих убежищ.

Однако длительные наблюдения подтвердили, что осьминоги и в самом деле осознанно бросаются друг в друга разными предметами.

К примеру, одну из самок застали за тем, как она не менее 10 раз швырялась илом в осьминога, который настойчиво набивался к ней в женихи, и при этом пять раз попала в ухажера.

"Эта череда действий показалась мне самой убидетельной из всех", - признается Годфри-Смит.

При этом самец пытался уклониться, и дважды даже угадал намерения самки и успел увернуться.

К тому же при "буровых работах" осьминоги обычно швыряют грунт передними двумя щупальцами, а при желании в кого-то попасть используют первое и второе щупальца справа или слева - так удобнее совершать прицельный бросок.

В одном случае осьминог не стал пользоваться сифоном, а ловко метнул створку раковины - и попал - закрутив ее щупальцем наподобие летающего диска фрисби.

Любопытно, что, несмотря на целенаправленные атаки со стороны самок, самцы не пытались отвечать тем же. К тому же, часто самки начинали швыряться предметами уже после ссоры, причем кидали их не в других осьминогов, а просто так, словно хотели не задеть конкретного обидчика, а скорее выплеснуть эмоции.

И только один раз ученые заметили, как самец, отвергнутый самкой, в расстройстве швырнул в сторону створку моллюска. И покраснел.

Почему первые колонисты Марса могут стать пещерными жителями

Автор фото, NASA Подпись к фото, Эта крошечная дырка на снимке на самом деле может быть входом в огромную пещеру

Марс - планета негостеприимная. Поскольку там нет ни плотной атмосферы, ни магнитного поля, его поверхность подвержена жесткому ультрафиолетовому и ионизирующему облучению, которое в 900 раз сильнее, чем на Земле, так что без специальной защиты ни люди, ни местная жизнь, если она и существует, не вынесли бы таких условий.

Однако, как свидетельствуют снимки, сделанные с марсианской орбиты, во многих местах на поверхности зияют дыры, которые, скорее всего, являются входами в пещеры. А под землю ультрафиолет, как известно, практически не проходит.

Именно поэтому сотрудник испанского Национального института аэрокосмической техники Даниэль Вьюдес-Морейрас решил подсчитать, какие именно дозы радиации проникают в различные марсианские пещеры.

Он выяснил, что во многих случаях уровень ультрафиолетового облучения внутри пещер (вблизи от входов) составит всего лишь 2% от уровня радиации на поверхности планеты, что вполне приемлемо для человека, но все еще слишком много для растений, которым требуется свет для фотосинтеза.

С ионизирующим излучением, которое потенциально опаснее ультрафиолета, не все так просто, однако, по мнению испанского ученого, скорее всего, его уровни тоже могут оказаться вполне приемлемыми.

Его исследование дает повод надеяться, что пещеры могут стать первым надежным убежищем для людей, которые прилетят на Марс, чтобы обживать эту планету, и, во вторых, что это, быть может, самые удачные места для поиска возможной марсианской жизни.