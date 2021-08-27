Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя "ИГ-Хорасан". Что известно о радикальной группировке?

Фрэнк Гарднер

Корреспондент Би-би-си

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Боевиков ИГ обвиняют в серии смертоносных нападений в последние годы - например, в свадебном зале в Кабуле в 2019 году

Ответственность за взрывы в районе аэропорта Кабула, унесших жизни по меньшей мере 90 человек, взяли на себя радикальные исламисты одного из крыльев группировки "Исламское государство" (признана террористической, запрещена в России). Что известно об Исламском государстве-Хорасан?

"ИГ-Хорасан" (полное название - "Исламское государство вилаят Хорасан") было создано в январе 2015 года. Вилаят - административно-территориальная единица в ряде мусульманских стран; Хорасан - название исторической области, включавшей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана (английское название группировки IS-K - от Khorasan).

Это самая экстремистская и жестокая из всех воинствующих джихадистских групп в Афганистане. Ее создание частично связывают с вытеснением ИГ из Ирака и Сирии.

Она вербует сторонников в Афганистане и Пакистане, особенно бывших талибов, которые сочли свое бывшее движение недостаточно радикальным.

"ИГ-Хорасан" обвиняется в самых худших зверствах последних лет, включая нападения на школы для девочек, больницы и даже родильный дом, где, согласно сообщениям, боевики застрелили несколько беременных женщин и медсестер.

В отличие от "Талибана", интересы которого ограничиваются Афганистаном, "ИГ-Хорасан" является частью глобальной сети, чья конечная цель - создание всемирного халифата.

Они нападают на всех, кого считают "неверными", к числу которых относят не только Запад, но и мусульман-шиитов, везде, где могут до них добраться.

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Где они базируются?

Основной оплот "ИГ-Хорасан" - провинция Нангархар на востоке Афганистана, откуда удобно контролировать маршруты переброски людей и наркотиков через афгано-пакистанскую границу.

На пике своего могущества группировка насчитывала порядка трех тысяч бойцов, но затем понесла существенные потери в столкновениях с силами международной коалиции, афганской армией и талибами.

К каких они отношениях с "Талибаном"?

Группировка враждует с "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в России), считая представителей движения "неверными", и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами с США.

Тем не менее, аналитики не исключают, что косвенным образом контакты между двумя организациями поддерживаются через так называемую "сеть Хаккани", являющуюся полуавтономной частью "Талибана".

Сираджуддин Хаккани, за голову которого назначена награда в пять миллионов долларов, возглавляет самую организованную и боеспособную часть талибского ополчения и, по имеющимся данным, сейчас отвечает за порядок в Кабуле.

Как считает Сайджан Гохель из Фонда Азиатско-Тихоокеанского региона, несколько лет наблюдавший за развитием отношений между разными джихадистскими группами в Афганистане, "ряд крупных терактов в 2019-2021 годах были бы невозможны без взаимодействия "ИГ-Хорасан" с "сетью Хаккани" и рядом террористических групп, базирующихся в Пакистане".

Взяв 15 августа Кабул, талибы освободили из тюрьмы Пули-Чархи большое количество заключенных, часть из которых предположительно являлась боевиками ИГ и "Аль-Каиды" (признана террористической и запрещена в России).