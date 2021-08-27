От видео казней до ироничных мемов. Как "Талибан" освоился в социальных сетях

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пресс-конферецния политического руководства "Талибана" в Москве

Захватившие власть в Афганистане талибы победили не только на поле боя, но и в информационной войне. Для этого они, возможно, с помощью серьезных специалистов в PR, использовали собственные медиа, социальные сети, мессенджеры, сотрудничали с блогерами и инфлюенсерами.

Официальные представители "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) проводят пресс-конференции, на которых дают задавать вопросы иностранным журналистам и женщинам, а проталибовские тролли распространяют мемы, высмеивающие Запад и либеральные ценности.

Лидеры движения через "Твиттер" заверяют мир в готовности к сотрудничеству, а талибы на местах открывают горячие линии в WhatsApp, по которым местные жители могут сообщать о мародерстве и преступлениях.

Победа в медиа-войне

Автор фото, EPA Подпись к фото, Плакаты с лидерами талибов и их флагом на улице Кабула

Талибы утверждают, что они изменились – и в этот раз не будут устраивать массовые казни на стадионах и лишать женщин всех прав, как во времена их первого правления страной в 1996-2001 годах.

Эти обещания пока выглядят скорее пропагандой, чем реальностью. Правозащитники сообщают о казнях, мести против тех, кто работал с Западом, и даже их родственников, а также преследовании этнических меньшинств.

Талибы вряд ли стали толерантнее, но их движение действительно сильно изменилось с 2001 года, когда его разгромили американские войска. Спрятавшись в Пакистане, они сели за трактаты о партизанской войне Мао Цзэдуна и Че Гевары, говорит Би-би-си Томас Джонсон, профессор Высшей школы ВМФ США.

Примерно тогда же пропаганда заняла ключевое место в борьбе талибов против США и их союзников, которая возобновилась в 2003 году. Они запустили радиостанцию “Голос шариата”, у которой теперь есть и мобильное приложение.

Сайт радиостанции "Аль-Имара" стал официальным вестником движения. Сейчас он публикует новости и манифесты на пяти языках - дари, пушту, арабском, урду и английском, - и имеет страницы в "Твиттере", "Телеграме" и на других платформах.

Некоторые авторы этого сайта также активны в "Твиттере"; один из них, например, называет себя журналистом-расследователем и защитником прав женщин.

Образ новых талибов идеально выражает кадр на странице пользователя, который называет себя "редактором и директором по журналистике" Талибана: стол, на котором разместилась винтовка, смартфон с открытым на нем "Твиттером" и ноутбук.

"Медиа - базовый и важный элемент продолжающейся войны между нами и врагом-оккупантом. Может быть, [победа] в медиа-войне - это уже больше половины победы в войне", - говорил представитель "Талибана" еще в 2012 году.

Афганские власти указывали на пропаганду талибов как один из факторов того, что правительственные силы без боя сдавали город за городом. Боевики убедили солдат и местных чиновников, что сопротивление бесполезно, а в случае сотрудничества их не тронут.

После падения Кабула талибы стараются заверить своих соотечественников и весь мир, что им нечего бояться.

Примеры недавних постов: видео девочек, идущих в школу в провинции Герат, с заверениями о том, что талибы обеспечивают их безопасность; фото со встречи лидеров движения с китайским послом; сообщение о создании комиссии по СМИ, призванной "успокоить медиа"; отчет о встрече с капитаном сборной по крикету.

Публичная дипломатия и помощь пиарщиков

Автор фото, EPA Подпись к фото, Талибы проводят пресс-конференции в медиа-центре, построенном на американские деньги

Высокопоставленные талибы используют "Твиттер" для публичной дипломатии и агитации на нескольких языках.

"Люди счастливы. Сейчас - время прощать, мы не ищем мести. Для решения проблем всех афганцев будет создано правительство, которое [будет] справедливым и [будет] в гармонии с миром, - написал в "Твиттере" Анас Хаккани, член "Сети Хаккани", признанной террористической организацией и запрещенной в России и США. - Мы заверяем страны региона и мира, что будущая система не будет угрозой ни для кого, но будет ответственным партнером в международном мире и безопасности".

Его старший брат Сираджуддин Хаккани - один из лидеров талибов и их важнейший полевой командир. Но и он не пренебрегает отношениями с общественностью. В прошлом году перед подписанием мирного договора с США он опубликовал колонку в New York Times, в которой обещал всем соотечественникам жизнь в достоинстве и мире в новом Афганистане.

Коммуникации новых властителей Афганистана выглядят настолько профессиональными, "что эксперты считают: как минимум одна компания по связям с общественностью консультирует "Талибан" на предмет того, как продвигать ключевые темы, распространять сообщения на разных платформах и создавать потенциально вирусные изображения и видео", - пишет Washington Post.

Но даже важнее, чем обещания гармонии, может быть отсутствие призывов к насилию, пишет в New York Times Ричард Стенгел, возглавлявший отдел по борьбе с дезинформацией и пропагандой в администрации Обамы: "Они не публиковали фотографии расправ или жесткого принуждения к исполнению шариата".

Это признак того, что руководство радикального движения готовится стать полноценным правительством и рассчитывает на международную поддержку и финансовую помощь, считает бывший дипломат.

Горячие линии, инфлюенсеры и мемы о бездуховном Западе

Талибы наняли популярных в YouTube блогеров, которые снимают видео о том, какой мирной якобы стала жизнь в Кабуле при их власти, пишет в газете Guardian Вида Михран, преподаватель Эксетерского университета в Англии.

Самим талибам сложнее использовать YouTube и “Фейсбук” - эти платформы удаляют весь связанный с ними контент, который могут обнаружить. Впрочем, анализ New York Times выявил, что в ответ на блокировки сторонники движения создают десятки новых страниц.

Twitter не банит талибов, если они не нарушают правила пользования платформой. Этот факт вызывает возмущение американских консерваторов: бывший президент Дональд Трампа изгнан из соцсети, а боевики свободно постят, возмущаются они.

Дело в том, что власти США не считают афганский "Талибан" террористической организацией - в их списке есть только пакистанский "Талибан". Против афганских талибов Вашингтон ввел санкции, но это не обязывает американские платформы банить их.

Для общения талибы используют WhatsApp, Telegram и Signal - мессенджеры, которые имеют функции сквозного шифрования сообщений. Номера для связи в них указаны на страницах некоторых представителей движения.

WhatsApp, правда, принадлежит Facebook, и в соответствии с политикой компании он банит групповые чаты талибов.

Когда боевики взяли под контроль Кабул, они распространяли номер горячей линии в WhatsApp, по которому жители могли сообщать о правонарушениях. Администраторы платформы заблокировали его - и вызвали критику некоторых западных экспертов.

"Давно известно, что у "Талибана" есть эти горячие линии, они рекламируют их по всей стране в ответ на новости или жалобы правозащитников о мародерстве, потому что если они что-то и пытаются делать, то это поддержание закона и порядка," - цитирует Financial Times цитирует бывшую сотрудницу гуманитарных организаций Эшли Джексон.

Она назвала действия администраторов ошибкой, которая повредит самим афганцам.

Если старшие талибы пользуются соцсетями так же, как это делают политики по всему миру, то их сторонники освоили троллинг.

Один из таких аккаунтов постил мемы по популярным в "Твиттере" шаблонам и быстро набрал 21 тыс. подписчиков. Когда он был временно заблокирован за нарушение правил платформы, автор создал новую страницу - и скоро его опять читали тысячи человек.

В этих мемах противоречия и упадок бездуховного Запада показаны на контрасте с целостностью и духовным здоровьем исламских радикалов, как это видят сторонники талибов.

А в одном из мемов победа талибов в 20-летнем противостоянии с американцами сравнивается с победой примитивной расы эвоков над войсками Галактической империи в "Звездных войнах" Джорджа Лукаса.

Тролли "Талибана" также атакуют представителей бывших властей.

"Он думает, что он спартанский царь Леонид с его 300 [спартанцами] в Панджшере и что его поддержит весь Афганистан. Что ты куришь в эти дни?", - написал один из них, отвечая вице-президенту Амрулле Салеху, который объявил себя и.о. президента и присоединился к антиталибскому сопротивлению в провинции Панджшер.

На прошлой неделе в соцсетях распространилась фотография отряда талибов специального назначения “Бадри 313”, в которой многие СМИ увидели пародию на знаменитый кадр поднятия флага США над Иводзимой в 1945 году.