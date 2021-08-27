Стали известны подробности встречи Лукашенко с политзаключенными; 1,5 года колонии учителю. Главное за неделю в Беларуси

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

49 минут назад

Автор фото, Getty Images

Беларусь получит от МВФ миллиард долларов, закрыто дело IT-стартапа Pandadoc; учитель получил полтора года колонии за видео про Конституцию, а вышедший на свободу адвокат впервые рассказал подробности встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

На этой неделе правозащитники признали девять человек политзаключенными. Всего на 27 августа этот статус получили 650 человек.

Беларусь получит от МВФ 1 млрд долларов

Минск получит от Международного валютного Фонда (МВФ) около миллиарда долларов. Это решение вступило в силу в рамках распределения помощи странам-участницам МВФ (всего их 190) несмотря на активные призывы оппозиции не оказывать режиму Лукашенко финансовую поддержку.

МВФ распределил 650 миллиардов долларов помощи странам для преодоления последствий пандемии коронавируса. Это крупнейшая в истории фонда эмиссия так называемых специальных прав заимствования (СПЗ), безналичной "внутренней валюты" ВМФ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Белорусские эмигранты потребовали от МВФ не давать деньги Александру Лукашенко

Помимо Беларуси из стран бывшего СССР помощь получит Россия, Украина, Казахстан и Узбекистан. Мьянме, Афганистану и Венесуэле в поддержке было отказано: МВФ усомнился в легитимности власти в этих странах.

Лидеры белорусской оппозиции призывали заблокировать помощь Беларуси. После решения о выдаче средств в нескольких странах мира у зданий МВФ прошли протесты.

"Сейчас у нас есть два пути блокировки доступа режиму к СДР, над которыми мы параллельно работаем: непризнание [действующей власти] и санкции для нацбанка и минфина Беларуси", - рассказал Би-би-си руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Напомним, что США и страны Европы не признали итогов белорусских выборов.

Дело Pandadoc закрыто

Со всех сотрудников белорусской IT-компании Pandadoc сняты обвинения. Русской службе Би-би-си это подтвердили в самой компании. Pandadoc - стартап, предлагающий решения по работе с цифровыми документами. Инвестиции в него составили порядка 50 млн долларов.

В октябре прошлого года силовики задержали директора Pandadoc Дмитрия Рабцевича, главного бухгалтера Юлию Шардыко, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и кадрового менеджера Владислава Михолапа. Их обвинили в хищениях в особо крупном размере и отправили в СИЗО.

Автор фото, Pandadoc

Все задержанные сразу были признаны политзаключенными.

Дело против сотрудников Pandadoc было открыто вскоре после того, как основатель компании Микита Микадо (он уехал из Беларуси) публично пообещал силовикам трудоустройство за то, что они не будут выполнять приказы об избиении людей.

11 октября после встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ на свободу вышел Дмитрий Рабцевич. Вскоре после этого под подписку о невыезде были отпущены Юлия Шадыко и Владислав Михолап.

Менеджер по продукту Виктор Кувшинов пробыл в СИЗО больше года, 20 августа 2021 года его освободили.

1,5 года колонии учителю истории за ролик про Конституцию

Учителя истории из Сморгони, который показал старшеклассникам видео про Конституцию, приговорили к полутора годам колонии. Об этом сообщает лишенный лицензии правозащитный центр "Весна".

В марте этого года бывший педагог местной гимназии Андрей Петровский показал своим ученикам видеоролик "Конституция ушла в проституцию" канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским).

Среди старшеклассников оказался сын местной чиновницы, который снял видео на мобильный телефон и выложил в "семейный чат", сообщает "Весна". После этого Андрея Петровского, у которого около 20 лет педагогического стажа, уволили и завели на него уголовное дело.

По версии обвинения, ролик про Конституцию "содержит заведомо ложную информацию, порочащую президента". Андрея Петровского признали виновным по статье 367 УК (клевета в отношении президента Республики Беларусь).

Бывший учитель вину не признал.

Бывший член штаба Виктора Бабарико рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ

Адвокат Марии Колесниковой и член штаба Бабарико Илья Салей рассказал изданию "Наша Нива" подробности встречи в СИЗО КГБ с Александром Лукашенко, прошедшей в октябре прошлого года (на которой присутствовал сам Салей).

Автор фото, телеграм-канал Пул первого Подпись к фото, Александр Лукашенко встретился с 12 политзаключенными еще в октябре прошлого года, но подробности стали известны только сейчас

Илью Салея задержали в сентябре прошлого года по уголовному делу против участников координационного совета оппозиции. В октябре его перевели под домашний арест, в апреле - выпустили под залог. В августе Илья Салей покинул Беларусь.

Он рассказал, что в так называемом "круглом столе" приняли участие 12 политзаключенных, включая Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и Максима Знака, подробности встречи до этого не разглашались.

"Там стояли таблички с именами, только рядом с одним стулом таблички не было. Я не мог предположить, что это будет Лукашенко. Потом завели [политолога Юрия] Воскресенского, за ним зашел Лукашенко и сказал: "Присаживайтесь", - вспоминает Илья Салей.

По словам адвоката, одним из первых инициативу взял Виктор Бабарико: он призвал к прекращению насилия и к соблюдению законов, отметив, что стране нужны экономические реформы.

"Лукашенко выслушал, сделал пометки, потом сказал, что не разделяет рыночный подход, мол, он это проходил, люди бы это не поддержали", - рассказал Салей.

Все участники встречи, по его словам, понимали, что она не приведет ни к каким результатам: Лукашенко заявил, что в Беларуси "все прекрасно", политзаключенных нет, на пике протестов на улицы выходили 46 тысяч человек, утверждает Илья Салей.

Отдельно адвокат рассказал о муже Светланы Тихановской - Сергее, который, по его словам, выступал довольно резко, интересовался, зачем ему вскоре после его задержания подбросили миллион долларов, "если мама миллионера ездит на дизеле".

"Лукашенко тоже сделал ему замечание, чтобы не перебивал президента, - продолжает Салей, - на что Тихановский ответил, что его этим не удивить - у него жена президент. Все засмеялись. "Тогда у жены об освобождении и проси", - сказал Лукашенко".

На вопрос о фальсификации выборов Лукашенко заявил, что предлагал пересчет, но он "никому не был интересен".

"Он искренне верит, что он лучший руководитель страны, что его поддерживает большинство", - добавил Салей.