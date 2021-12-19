Настоящая игра престолов, сезон III, часть1. Уэльс: под скрепой иноземца и массовый забег за коронами

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это теперь никто не перепутает и сразу скажет, что, мол, красный дракон - это символ Уэльса. Однако и дракон, и знамя, и даже столица у него появились гораздо позже. А его первыми объединителями были захватчики и враги: римляне и англосаксы

Борьба за корону Уэльса была в исторической перспективе не слишком долгой и, казалось бы, закончилась давным-давно: корону объединенного Уэльса получил... король Англии Эдуард I. Впрочем, после этого завоевания валлийцы не покорились и несколько раз пытались вернуть свою независимость, причем один раз у них это почти получилось. А в XV веке отпрыск валлийской фамилии даже уселся на Английский престол, став основателем чуть ли не самой знаменитой английской королевской династии - Тюдоров.

Честно говоря, сложно рассуждать о престоле, которому по самой этимологии этого слова положено находиться в стольном городе, когда столица как таковая у объединенного Уэльса появилась только в конце 1955 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ратуша в столице Уэльса - Кардиффе. Скажем честно, исторических прав на звание столицы у него нет никаких, просто повезло

Ею стал Кардифф, но с тем же успехом мог быть и Карнарвон, и Аберистуит: валлийцы устроили что-то вроде соревнования, и Кардифф победил, благодаря развитой инфраструктуре и урбанизированным окрестностям.

Говорить об Уэльсе как о целостном социальном образовании, да и то с натяжкой, можно только после прихода римлян.

Племена и легионы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Крепость-поселение на вершине холма неподалеку от валлийского города Крикхоуэлл. В бронзовом, а позднее и в раннем железном веке, холм был идеальным местом жительства: видно далеко, защищать просто, а если что, то и добычу на войне либо охоте было куда уносить

До того, как территория нынешнего Уэльса попала в добровольно-принудительном порядке в состав Римской империи, на ней проживали немного дикие, но очень отважные племена силуров, ордовиков, деметов и декеанглиев. Первые два на веки вечные закрепились в науке, дав имена двум геологическим периодам, Ордовикскому и Силурийскому.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сланцы раннего Силурийского периода на пляже у города Аберистуит. От племен уже давно ничего не осталось, кроме разве что поселений на холмах, а с горной породой и с геологическим периодом ничего не сделается

Занимались они преимущественно тем, что постоянно выясняли отношения, дружбы между ними не наблюдалось, и даже когда на горизонте появились римские легионы, ненависть к соседям была сильнее, нежели перспектива оказаться под пятой иноземцев. Это, однако, не означает, что завоевание Уэльса было для самой совершенной военной машины древнего мира делом легким и приятным.

Подпись к фото, Римские легионы на пути в Уэльс. Это - кадр из документального фильма Би-би-си "Повесть Уэльса". А размыта картинка слегка потому, что легионы, как вы понимаете, не стоят на месте. На этом месте за кадром звучит тревожная "имперская" музыка, но ее в фотографию никак не вставить

С Англией римляне разобрались довольно быстро. На Шотландию махнули рукой после битвы у Граупийских гор, а вот Уэльс был слишком лакомым кусочком, чтобы от него отказываться. Покорителя "дикого запада" ждала военная слава и немалая добыча, а империя при этом получала зерно, мясо, золото, медь и рабов.

Однако на то, чтобы эта перспектива стала реальностью, римлянам пришлось потратить 30 лет, подчиняя одни племена мечом, а другие - золотом и удобствами цивилизованного по тем временам мира.

Каратак (не путать с Калгаком)

Подпись к фото, В Уэльсе римляне обосновались всерьез и надолго. Построили огромное количество дорог и городов. В самых крупных было все, что положено иметь римскому городу: причал, склады, бараки для солдат и даже амфитеатр. Это реконструкция одного из них, сделанная археологами Университета Кардиффа

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Сравнивать, как население разных британских регионов реагировало на римлян, наверное, не стоит. В конце концов, неизвестно, что было бы с нынешней Шотландией, если бы императорские легионы и их полководец решили завоевать суровый северный край во что бы то ни стало.

Опять же, весьма сомнительно, что первый борец за шотландскую независимость, гордый пиктский воин по имени Калгак действительно существовал и произносил свою пламенную речь накануне решающей битвы. Более чем вероятно, что римский историк Корнелий Тацит и его самого, и текст его выступления просто придумал.

А вот с легендарным валлийским героем Каратаком все обстоит совершенно иначе, хотя следует отметить, что вообще-то он был родом из Англии. Его отцом был вождь (или король) крупного и сильного племени Катувеллаунов, обосновавшихся к северу от нынешнего Лондона.

Настоящий герой. Но не павший

Автор фото, https://www.britishmuseum.org/ Подпись к фото, Каратак перед императором Клавдием. Очень грамотную речь произнес, потому и жив остался. Хотя, конечно, павших героев история помнит лучше

Часть жителей английского юга решила, что борьба с римлянами - дело безнадежное, и заключила с ними союз. Каратак, однако, не покорился и вел активную партизанскую войну, которую, разумеется, проиграл, после чего бежал на запад, где на какое-то время возглавил вооруженные формирования ордовиков и силуров, сражавшихся в ту пору с войсками римского наместника Публия Остория Скапулы.

Но римские легионы были гораздо лучше обучены, нежели валлийские племена, и гораздо качественнее вооружены. Силы Каратака были повержены, а сам он был вынужден в очередной раз бежать, на сей раз на север, где надеялся получить убежище у королевы бригантов Картимандуи. И вот тут ему крупно не повезло, потому что коварная королева давным-давно заключила союз с римлянами, которым и выдала отважного воина, для удобства уже закованным в цепи.

Ну а те быстро отправили его в столицу империи, где ему предстояло сначала в цепях пройти в триумфальной процессии, а потом умереть во славу римского оружия.

Автор фото, James E. Doyle Wikimedia Commons Подпись к фото, Каратак после освобождения. Гуляет по Риму и удивляется, для чего богатым римлянам понадобился бедный британский край

Если верить тому же Тациту, то Каратак в процессии прошел, а вот умирать ему явно не хотелось, и, представ перед императором, он произнес следующую речь: "Моя участь так же славна для тебя, как унизительна для меня. У меня были люди и кони, оружие и богатство. Так стоит ли удивляться, что я не хотел с ними расстаться? И если вы, римляне, решили быть господами надо всем миром, означает ли это, что весь мир добровольно примет рабство? Если мне предстоит сейчас умереть, то ни мое падение, ни твой триумф не станут знаменитыми. За моей смертью последует забвение. Но если ты сохранишь мне жизнь, то я буду вечным свидетельством твоего милосердия". (Тацит,"Анналы", книга XII, главы 36 и 37).

Император, которым в ту пору был Клавдий, впечатлился и пленника освободил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Все-таки римляне строили на совесть, а главное, знали, что без хороших дорог с мостами цивилизацию не построить. Дорога до сих пор проходит по тому же месту. А мост покоится на римском основании

По словам другого римского историка, Кассия Диона, освобожденный Каратак, увидев великолепие и могущество Рима, в какой-то момент (совершенно логично) воскликнул: "Как мог ты, владеющий такими богатствами, позариться на наши бедные шатры?"

Небольшая поправка: в то время - как, впрочем, и раньше, - ни жители нынешней Англии, ни нынешнего Уэльса в шатрах не жили, потому что климат не позволял. Но как бы то ни было, а Каратак остался в живых и обосновался в Риме, где в какой-то момент и скончался от вполне естественных причин.

Много-много королевств и никакого порядка

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Замок Каррег Кеннен. Замки появились в Уэльсе не сразу после ухода римлян, а значительно позже. Короли раннего Средневековья постоянных мест жительства не имели, а просто кочевали со своим двором по долинам и по взгорьям. Благо особо рассиживаться было негде, да и некогда, приходилось постоянно воевать с соседями

Римляне провели в Уэльсе почти 350 лет, после чего были вынуждены его оставить, поскольку в самой метрополии дела шли довольно скверно, и сил на удержание далеких колоний уже не хватало.

Практически сразу стало понятно, что они были единственной, так и хочется сказать, скрепой, державшей разномастные местные племена хоть в каком-то единстве. Оставшееся без надзора население немедленно развалилось на несколько крупных и мелких, скажем так, королевств, которые сразу же принялись за старое: воевали с теми, кто был слабее, и старались не слишком раздражать тех, кто превосходил их и силой, и численностью.

Однако несправедливым было бы утверждение, что валлийцы воевали только между собой. Непосредственно к востоку от них располагалось англосаксонское королевство Мерсия, правителем которого во второй половине VIII века был король Оффа.

Первый намек на объединенный Уэльс

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Оффа на коне. Король в самой середине, на голове корона, чтобы никто не перепутал. Манускрипт XIII века

Границы в раннем Средневековье были весьма условными, а желание слегка пощипать соседей - ничуть не меньшим, чем в нынешние времена.

И валлийцы, и жители Мерсии постоянно наведывались друг к другу с нехорошими намерениями, в результате чего народ просто перестал селиться вблизи демаркационной линии. Ну какой смысл строить дом, засевать поля и разводить скот, если скорее рано, чем поздно придут дикие валлийцы/мерсийцы (нужное подчеркнуть) и все экспроприируют?

Оффа был королем решительным, и для того, чтобы хоть как-то приструнить воинственных соседей, решил построить пограничный вал.

Подпись к фото, По всей длине вала сейчас проходит пешеходный маршрут, протяженностью более чем 100 км. В один присест, конечно, не осилить, но по частям - можно

Это - одно из самых выдающихся оборонительных сооружений, когда-либо возведенных на Британских островах. Он простирался на 132 км, что называется, от моря до моря, причем местами его ширина, включая ров, достигала 25 метров, с высотой где-то метра в два с половиной.

В "Хронике принцев", самом древнем источнике по истории Уэльса, об этом говорится следующим образом: "Семь сотен и сорок было лет от Христа, когда бритты (так совокупно назывались кельтские жители нынешних Уэльса, Корнуолла и Шотландии. На территории нынешней Англии проживали англосаксы) побеждены были Оффой. А еще через три года летом Оффа еще раз их побил, и тогда повелел он возвести вал, как границу между ними, дабы было ему сподручнее отражать атаки врагов своих".

Автор фото, Chris Heaton Подпись к фото, Ни Мерсии, ни Поуиса уже давно нет, а ров с валом видны до сих пор. На Великую Китайскую стену это земляное укрепление все-таки не тянет, а вот со Стеной Адриана сравнить можно. Кто-то подсчитал, что если бы эти земляные работы производились сегодня, они обошлись бы в миллиарды фунтов. Конечно, Оффе было проще: ни профсоюзов, ни техники безрпасности

Высокая часть вала смотрела на Уэльс, точнее, на валлийское королевство Поуис. В отличие от римской Стены Адриана, постоянных гарнизонов на границе не было, хотя какие-то дозоры, скорее всего, ходили.

С некоторой натяжкой можно сказать, что вал Оффы был первой объединяющей Уэльс структурой. После него все валлийцы оказались по одну сторону рва, а англосаксы - по другую. Хотя если для жителей пограничного с Мерсией Поуиса такое разделение было понятным, то в более далеких королевствах о вале могли вообще ничего не знать.

Сам Оффа был убит в одной из стычек все с теми же валлийцами, когда вроде бы пытался протянуть свой вал еще дальше на север.

Собиратель земель валлийских

Подпись к фото, Родри ап Мервин. Как он на самом деле выглядел, вам никто не скажет и не покажет, но таким его изобразил актер в документальном фильме "Повесть Уэльса"

Родри ап Мервин, он же Родри Маур, он же Родерик Великий родился в 820 году. Его отцом был король Гвинеда, а мать происходила из королевской семьи соседнего - и не маленького - королевства Поуис. Тут, правда, надо сказать, что далеко не все историки согласны с тем, что его мать действительно была сестрой соседского короля, хотя большинство склоняется именно к этой версии.

В том, что Родри унаследовал королевство своего отца, нет ничего удивительного. А вот дальнейшие события либо являются результатом его невероятного везения, либо следствием военной мощи и умения пользоваться любым предоставленным шансом. Не исключено, что если шанс не предоставлялся, то Родри был готов судьбе немного помочь.

Автор фото, AlexD Подпись к фото, Карта Уэльса. Зеленым закрашены владения Родри Великого. Правда, весь Уэльс он прибрать к рукам не сумел, но владения его протянулись от самого севера к самому югу. Выдающееся (без шуток) достижение, которое, к сожалению, оказалось недолгим

После смерти своего, будем считать, дяди, Кингена ап Каделла (он отправился паломником в Рим и умер по дороге), Родри прибрал к рукам и Поуис. По этому поводу возникает как минимум два вопроса: у Каделла было три собственных сына, так что было кому сесть на трон, и пункт второй: в средневековом Уэльсе родство по женской линии не признавалось и не считалось достаточным основанием для наследования короны. Исходя из этого, с большой долей вероятности можно заключить, что король Гвинеда просто захватил соседнее королевство силой.

Но это было еще не все. Женой Родри стала Анхарад, сестра короля Сейсиллуга - Гугона. Гугон тоже умер. Подробности нам неизвестны, в "Хронике принцев" запись от 871 года просто говорит, что он утонул. Как, почему и где, летописец уточнять не стал. Родри и тут быстро воспользовался ситуацией и добавил владения покойного шурина к общей коллекции.

А теперь это все придется защищать

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гроза над Ирландским морем у побережья Уэльса. Викинги, устроив "штаб-квартиру" в Дублине, неоднократно наведывались к ближайшим соседям, хотя далеко от побережья не удалялись, в отличие от той же Англии, где они обосновались весьма обстоятельно

Судьба королей в раннем средневековье была, безусловно, лучше, чем судьба каких-нибудь крестьян, но назвать их жизнь спокойной и размеренной просто язык не поворачивается: владения мало было собрать воедино, их требовалось еще и оборонять.

К этому моменту статус Родри, как первого более-менее всеваллийского правителя, получил международное признание. В средневековой ирландской хронике "Анналы Ульстера" (или Ольстера) его называют "королем Уэльса". Запись от 856 года сообщает, что "Горм, вождь темных пришельцев (или варваров), был убит Родри, сыном Мервина, королем Уэльса".

Автор фото, Wikimedia UK Подпись к фото, Страница из "Хроники принцев", сфотографированная для проекта "Ранние манускрипты в коллекциях Оксфорда"

"Темными варварами" были викинги, а королем Уэльса ирландский летописец назвал Родри не просто так, а потому, что его владения охватывали к этому моменту большую часть нынешней валлийской территории и простирались от Англси на севере до полуострова Гауэр на юге.

Однако имя Родри попало в анналы еще и благодаря его выдающимся военным успехам. Та же "Хроника принцев" говорит, что только в 872 году он одержал две победы над викингами: победил их в Англси и уничтожил на острове Мэн. Возможно, летописец имел в виду, что если после первой битвы хотя бы какой-то части викингов удалось спастись, то после второй в живых не осталось ни одного незваного гостя.

Смерть на поле битвы. Но на каком?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Граница между Англией и Уэльсом была местом неспокойным и после того, как Эдуард I Уэльс захватил и к своей короне присоединил. Это - развалины замка Монтгомери. Его специально построили на относительно высоком холме, чтобы наблюдать и за западом, и за востоком. Его хозяином, впрочем, был уже на англосакс, а норманн, из тех, кто пришел с Вильгельмом Завоевателем. Можно сказать, что от смены правящего класса в Англии валлийцам стало еще хуже

Самая большая проблема для Родри заключалась в том, что ему приходилось отбиваться и от викингов с северо-запада, и от англосаксов с востока. Постоянные военные действия закончились для него и для его королевства довольно печально.

Об этих делах минувших дней нам известно не так уж много, учитывая, что и хроникеры писали свои сочинения, основываясь на информации, которая иногда доходила до них через несколько лет после соответствующего события. Поэтому сказать, в каком именно году Родри пал в сражении, не может никто. Есть две версии: то ли это случилось в 873 году в Англси от рук скандинавов, то ли в 877-м где-то ближе к английской границе, от рук англосаксов.

Автор фото, Daniel Phillips Подпись к фото, Замок Диневур на закате. Эта фотография получила специальный приз жюри в конкурсе Wiki Loves Monuments в 2018 году. Но для этой истории важно, что ныне развалившийся Диневур был построен на том месте, где стоял замок Родри Великого. Может быть, в основании какие-то камни от первоначальной постройки и остались

Если считать, что и Родри, и его брата Гуриада убили все-таки англосаксы, то скорее всего, в этом был замешан король Мерсии Кёлвульф, потому что другой англосаксонский правитель, теоретически способный нанести валлийцам существенный урон, король Уэссекса Альфред Великий в тот момент был очень занят, потому что выгонял викингов из Восточной Англии (Норфолк, Саффолк, Кембриджшир).

Свидетельством вины англосаксов является еще одна запись в "Хронике Принцев", в которой говорится, что победа сына Родри, Анарауда, над мерсийцами была "божеским отмщением за Родри". А о каком "божеском отмщении" может идти речь, если в его гибели были повинны не англосаксы, а викинги?

Слишком много детей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не исключено, что этот излишне серьезный рыцарь как раз замышляет братоубийство. В Османской империи подобные проблемы решались проще: все братья новоиспеченного султана в качестве подарка к коронации получали шелковый шнурок на шею. В христианской Европе открыто делать что-то аналогичное было нельзя, так что приходилось либо действовать втихаря, либо собирать войска и идти войной на брата

Проблемы королей на Британских островах часто были связаны с количеством детей. Это действительно являлось ключевым для выживания династии вопросом: слишком много - и они начинали изничтожать друг друга; слишком мало или их полное отсутствие - и близкие и дальние родственники опять берутся за ножи, топоры, флаконы с ядом и так далее, чтобы расчистить дорогу к вожделенному трону.

Так было с шотландским Александром (полное отсутствие детей), с Робертом II, первым шотландским королем из династии Стюартов (семь сыновей), Генрихом I английским (никаких сыновей, одна дочь) и Эдуардом III английским (пять сыновей и последующая Война роз в анамнезе).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гвинед. Его получил в наследство Анарауд. Не обращайте внимания на гору на первом плане, за ней видны долины - места плодородные и прибыльные. А на горах можно пасти овец, им такая пересеченная местность даже нравится

Первый король относительно объединенного Уэльса Родри Великий исключением не был, и одних только сыновей у него было шесть. Видимо, для того, чтобы избежать последующих конфликтов, а также потому, что в ту пору детей было принято оделять более-менее одинаково, он еще при жизни поделил свою немалую вотчину между тремя старшими. В ту пору его четвертый сын, Тудвал, был еще слишком молод, чтобы на что-то серьезно претендовать, а об остальной мелюзге и говорить не приходится: "И получил Каделл Южный Уэльс в 25 кантревов, а Анарауд - Северный Уэльс в 15 кантревов, а Мервин - Поуис в 14 кантревов".

Кантрев - это не географическое, а административное деление, поэтому 25 кантревов вовсе не означают, что Каделл получил больше всех.

Вы уже наверняка догадались, что новоиспеченные короли с жадностью поглядывали на земли своих братьев, логично считая, что объединенная корона гораздо лучше, нежели корона всего одного царства.

И вот тут стало интересно, потому что Каделл начал с того, что отобрал Поуис у Мервина. Есть и другой вариант трактовки событий, что Каделл Поуис не совсем отобрал, а как бы заставил брата признать его верховным королем. В любом случае, ничего хорошего в этой ситуации для Мервина не было, и вскоре с ним расправились его же собственные вассалы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Доля Каделла, нынешнее графство Пембрукшир. Объективно, все, что ближе к югу, выглядит более привлекательно

В то же самое время Анарауд, старший сын Родри, вступил в союз с заклятыми врагами, англосаксами, и стал планомерно опустошать земли Каделла, сжигая посевы и дома, убивая людей и угоняя скотину.

После смерти самого Каделла его земли, примерно треть от владений Родри, были опять поделены между его тремя сыновьями, в результате чего так до конца и не объединенный Уэльс стал быстро разваливаться на более мелкие образования. С наследством Родри Великого было покончено.

Так почему же все-таки он велик?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Очевидная аналогия, но действительно все попытки объединить Уэльс под одной короной и одним королем заканчивались ничем и рассыпались, как вот этот песчаный "куличик", несмотря на то, что в него воткнут валлийский флаг

Наверное, можно начать с того, что в IX веке только три европейских правителя заслужили прозвание "великого": Карл (Шарлемань), король франков, Альфред, король Уэссекса, который первым стал именовать себя королем Англии, и Родри, король если и не совсем объединенного, то почти объединенного Уэльса.

Считается также, что он первым дал жителям Уэльса почувствовать свою национальную идентичность.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Успехи Родри были недолгими, но, по крайней мере, они были первой попыткой. Хотя вряд ли его волновали вопросы национальной идентичности и национального единства

К тому же, если Уэльс и развалился при сыновьях Родри, то снова его сумел собрать его внук, Хивел Добрый, который считается одним из самых успешных валлийских королей до прихода норманнов. Но о нем -- в следующий раз.