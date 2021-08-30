Сексуальная эволюция. Как меняется рынок секс-товаров и отношение россиян к сексу

Амалия Затари

Би-би-си

12 минут назад

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18+

Секс в России по-прежнему остается табуированной темой. Но эволюция сексуальной культуры постепенно происходит: в интернете стало появляться больше информации, есть секс-блогеры, родители чаще готовы обсуждать эту тему с детьми. Просветительскую функцию взяли на себя и крупные магазины - они начали продавать секс-игрушки. Постепенно интерес к подобным товарам становится нормой. Би-би-си разобралась, что изменилось на рынке секс-игрушек и в самом отношении россиян к сексу.

Продажи товаров для взрослых сильно выросли в прошлом году на фоне пандемии и введенного из-за нее режима самоизоляции. В этом году эта тенденция продолжилась.

В первом полугодии 2021 года продажи товаров для взрослых на Ozon увеличились в два раза по сравнению с первой половиной прошлого года, рассказали Би-би-си в компании. Быстрее всего растет спрос на эротические игры, БДСМ-товары и секс-игрушки. Продажи секс-игрушек на Ozon за январь-июнь 2021 года выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

То, что россияне стали все чаще приобретать товары категории 18+, заметили и в интернет-магазине Wildberries, где продажи таких товаров в первой половине года выросли в шесть раз по сравнению с тем же периодом год назад, рассказали Би-би-си в компании. В Wildberries связывают такие показатели с увеличением ассортимента и с доставкой, которая позволяет сохранить анонимность покупки.

Самыми активными покупателями товаров категории 18+ стали жители Москвы, Краснодарского края, Петербурга, а также Свердловской, Ростовской и Нижегородской областей. Чаще всего россияне приобретают в Wildberries лубриканты и презервативы, а из секс-игрушек - вибраторы, анальные пробки и фаллоимитаторы.

На русскоязычном AliExpress в этом году продажи в категории товаров для взрослых выросли на 18% по сравнению с прошлым годом.

"Безоговорочный лидер продаж - категория "секс-игрушки". Если сравнивать тенденции спроса на площадке, можно отметить, что в прошлом году покупатели площадки выбирали недорогие игрушки базового уровня, а в этом году они в большей степени сфокусировались на покупках сложных технологических гаджетов", - рассказали Би-би-си в пресс-службе AliExpress Россия.

Маркетплейсы - крупные торговые площадки в интернете, которые объединяют мелкие магазины в единую систему, - предоставили данные только о росте спроса, они не раскрывают данные о количестве проданных товаров.

Российская журналистка Дарья Игнатьева провела дата-исследование рынка секс-игрушек, чтобы выяснить, какие товары чаще всего покупают россияне. В основу исследования легли открытые данные продаж русскоязычного AliExpress.

Согласно результатам исследования, которыми Игнатьева поделилась с Би-би-си, из секс-игрушек на AliExpress чаще всего покупают вибраторы, следом за ними идут анальные игрушки и эрекционные кольца, затем - фаллосы, страпоны, секс-куклы и мастурбаторы. Реже всего на российском AliExpress покупают секс-машины.

Открытые данные продаж на русскоязычном AliExpress охватывают приблизительно последние полгода, но при этом могут не отражать реальной картины, заявили Би-би-си в компании. В карточке товара на сайте могут быть указаны не все продажи, а некоторые продавцы маркетплейса и вовсе не раскрывают этих данных. Кроме того, русскоязычным AliExpress пользуются не только россияне, но и жители соседних стран.

Однако, если основываться только на открытых данных продаж русскоязычного AliExpress, не принимая во внимание продажи на других площадках, можно сделать вывод, что как минимум у каждой 50-й женщины в России в тумбочке лежит вибратор - и в среднем один из 350 россиян имеет дома страпон, говорит Игнатьева.

Как крупные магазины просвещают россиян

Продажи секс-игрушек в России постепенно растут еще с 1990-х годов, когда в стране начали открываться секс-шопы и индустрия начала развиваться, говорит владелец сети "Розовый кролик" Максимилиан Лапин. Это одна из старейших сетей секс-шопов в России.

"У нас нет в стране полового воспитания в школах, в институтах. У нас некое табу на половое воспитание в стране. Сейчас наша страна довольно консервативна в этом вопросе. В 90-е шли разные программы образовательные, что-то было, сейчас этого нет, - говорит Лапин. - Сейчас эту роль сыграли маркетплейсы".

Лапин считает, что именно появление таких товаров в крупных интернет-магазинах и обеспечивает своего рода сексуальное просвещение населения: "Эти товары появились на маркетплейсах, где сидят миллионы людей - по сути вся страна, ведь на маркетплейсах покупают все. Страна увидела на маркетплейсах эти товары, что эти товары продаются рядом с другими, с детскими товарами, рядом с едой, и поняла, что это нормально. Раньше люди считали, что это товары для извращенцев, маркетплейсы показали, что это для всех".

С этим согласна и сексолог Елена Фоер: "Маркетплейсы выполняют отчасти нормализующую функцию, что секс-игрушки - это не что-то, что только где-то под полой можно купить в маленьком магазинчике на окраине, но и вполне нормальные товары, как и все остальные".

Как меняются предпочтения россиян

Рынок секс-игрушек в России развивается быстро, а спрос на товары для взрослых растет ежегодно, как и ассортимент, говорит руководитель интернет-магазина erohouse.store Дмитрий Лондон: "Российский пользователь мало чем отличается от пользователя из любой другой страны. У нас есть предвзятое ощущение, что за пределами нашей страны пользователь более раскрепощенный, открытый. Это все стереотипы. С точки зрения открытости у нас все сложнее, потому что есть определенные культурные ценности, которые сильно на нас влияют".

Россияне стали чаще покупать секс-игрушки, чаще посещать розничные магазины и интернет-площадки, отмечает Лондон. Во многом это связано с тем, что в интернете появляется все больше информации о сексе - больше статей, растет аудитория секс-блогеров в "Инстаграме" и на YouTube.

Если раньше люди чаще всего покупали игрушки реалистичной формы, напоминающие человеческие части тела, то теперь стали отдавать предпочтение более абстрактным девайсам, говорит Фоер.

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"Раньше людям было сложно в принципе представить себя использующим какую-то игрушку. Игрушки, которые были похожи на "что-то про тело", так и воспринимались, как "что-то про тело". А с опытом использования, с растущим потреблением появилась возможность как-то в собственной голове абстрагироваться от того, что секс - это с другим человеком, и прийти к этой идее абстракции секса с машинкой, моторчиком", - объясняет она.

Сейчас резиновые дилдо, которые раньше были самым популярным товаром на рынке секс-игрушек, занимают не более 10-15% ассортимента розничного магазина, говорит Лондон.

По его словам, половину рынка товаров для взрослых сейчас составляют игрушки для пар. В последние 10 лет производители стали выпускать больше секс-игрушек для мужчин - на рынке появилось большое количество массажеров простаты, анальных стимуляторов и мастурбаторов, замечает он: "Ассортимент для женщин намного разнообразнее, но радует, что и о мужчинах производители теперь думают с трепетом и максимальными деталями".

"На сегодняшний день рынок завоевывают игрушки, работающие под управлением через смартфон и девайсы, работающие через интернет. Но так же остается и "классика" - девайсы со встроенными аккумуляторами, с кнопками управления на ручках самого гаджета", - продолжает Лондон.

Лапин также замечает, что у россиян вырос интерес к дорогим секс-девайсам стоимостью от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, но на фоне пандемии спрос именно на эту категорию товаров упал - из-за общего снижения доходов. Хотя в целом спрос на товары для взрослых, презервативы и лубриканты во время пандемии повысился, считает он.

"Людям задерживали зарплаты, людей увольняли, и люди на фоне этого дорогие вещи стали меньше покупать. В пандемию у нас выросли продажи костюмов. Потому что люди хотели разнообразия. Люди умирают, смерть, стресс, работы нет, непонятно, что происходит. Лучше уж наверно играть в ролевые игры, чем пить и курить", - замечает Лапин.

Как секс помогает справиться со стрессом

Товары для взрослых россияне чаще всего покупают к праздникам - на Новый год и 14 февраля. В этот период продажи секс-игрушек значительно выше, чем в остальные месяцы года, следует из открытых данных Ozon.

Однако наибольший рост спроса на товары для взрослых традиционно приходится на кризисы - спрос вырос и в кризис 2008 года, потом в 2014 году, когда произошел обвал рубля, и в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, знает Лондон.

"Это объясняется повышенным уровнем стресса в обществе, который как-то надо снимать. Кроме того, интерес к товарам интимного характера подогревает популяризация сексуальности в медийном пространстве. Современная молодежь не стесняется экспериментировать, хочет изучать и понимать себя, находится в поиске лучших способов удовлетворения своих сексуальных потребностей", - считает эксперт.

Стресс нередко приводит к стимуляции сексуальности, говорит сексолог Игорь Прокопенко: "В особенности это происходит у тех, у кого собственного исходного возбуждения недостаточно, чтобы иметь близость так часто, как мечтается".

Прокопенко при этом оговаривается: кризисы влияют на сексуальные желания далеко не большинства людей, на многих они не оказывают никакого влияния: "Когда-то были исследования о влиянии Октябрьской революции и Гражданской войны на половое влечение (имеется в виду книга "Половая жизнь современной молодежи" - И.Гельман, 1922 год. - Би-би-си). Оказалось, что у половины мужчин и женщин ничего не изменилось, примерно у четверти влечение повысилось, у четверти снизилось. Все то же и с любыми другими кризисами. Хоть военными, хоть денежными, хоть религиозными".

Кризисы влияют не на влечение, а на импульсный спрос - люди меньше откладывают и больше тратят на себя, рассказывает Фоер.

На Wildberries в первом полугодии наиболее динамично рос спрос на БДСМ-товары. Продажи веревок для бондажа выросли в 43 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года, продажи зажимов для сосков - в 25 раз, кляпов - в 23 раза, БДСМ-комплектов - в 21 раз.

По мнению Прокопенко, на росте интереса к БДСМ-практикам могла отразиться в том числе пандемия коронавируса: "Это [рост интереса к БДСМ] общая тенденция для любого уставшего общества, переносящего акценты в сексе с гормонов и рефлексов на сверх-возбуждение и рефлексию. В России этот процесс протекает на фоне регулярных кризисов, а ныне и пандемии".

"Большой рост приспособлений [для БДСМ-практик], скорее всего, объясняется исходной недонасыщенностью этого рынка в России. Пройдет год-два, и уровень продаж придет в статистические нормы", - предполагает Прокопенко.

Психолог и коуч по немоногамным отношениям Алина Толмачева считает, что рост интереса к БДСМ связан с тем, что эта тема стала чаще появляться в культуре - в кино и сериалах. Например, после выхода фильма "50 оттенков серого" секс-шопы как в России, так и на Западе отчитывались о росте спроса на БДСМ-товары. "То есть, с одной стороны, появилось больше информирования на эту тему (статьи, блоги, передачи), с другой стороны - сильно проявилось в массовой культуре", - говорит Толмачева.

Что беспокоит россиян

Сейчас люди стали больше заниматься изучением своей сексуальности, пытаться улучшить качество секса и интересоваться этой темой, замечает Толмачева: "Ко мне стали чаще обращаться люди с историями о том, что им хочется каких-то экспериментов. Раньше, где-то год назад, такого количества запросов, с этим связанных, не было. Я коуч по немоногамным отношениям, поэтому ко мне многие люди часто обращаются именно с этой темой. Если раньше это были люди, уже состоявшие в полиаморных отношениях, то сейчас очень много запросов, связанных с тем, как перейти в такие отношения, как их открыть".

"Что касается секса, есть запросы, связанные с тем, что люди узнают о каких-то своих кинках [возбуждающих вещах], которые их пугают - то, что их начинают возбуждать какие-то социально стигматизированные вещи. Людям требуется принятие и поддержка в плане того, что все, что существует в этом мире, - все кого-то может возбуждать. И это нормально, и в этом нет ничего страшного", - добавляет Толмачева.

Частая причина, по которой люди ходят перейти в открытые отношения, - разные предпочтения в сексе, продолжает она: "Ко мне приходит, например, девушка, ей хочется попробовать какие-то новые практики - порку, шибари, что-то из сферы БДСМ, а ее партнеру эту не интересно, его это не возбуждает, его полностью устраивают какие-то классические варианты секса. Он тоже может экспериментировать, но не в плоскости боли и доминации".

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В советское время к сексологам обращались в основном мужчины, сейчас количество запросов от мужчин и женщин сравнялись.

"В советские времена на 10 мужчин-пациентов сексолога приходилась одна женщина. И та, как правило, жаловалась на психологические расхождения с партнером, утрату любви и, возможно, на аноргазмию. Ныне жалобы в основном материальны: нет оргазма - что делать? При этом надеются на то, что доктор даст оргазм с кем угодно и когда угодно, потому что партнерские отношения в расчет не принимаются. С мужчинами еще более простая картина: были и остались две основные причины обращения - ускоренное семяизвержение и слабая эрекция", - говорит Прокопенко.

Типичная проблема для пар в любую эпоху - то, что в долгосрочных отношениях секс заканчивается. Частый запрос от людей - как вернуть секс в длительных отношениях, говорит Фоер. Кроме того, на мужчин и женщин часто давят гендерные стереотипы и мифы о теле и сексуальности, считает сексолог.

"У женщин очень много тревожности, которая основана на мифах о теле, сексуальности, на том, как женщина должна или не должна выглядеть, как она должна или не должна вести себя во время секса. У мужчин есть проблема, опять же связанная с тревогой и фобиями эректильная дисфункция. И она во многом связана с мифом, что мужчина должен хотеть женщину всегда, когда видит ее раздетой. Иначе с ним что-то не так в плане его мужественности. Эта привязка гендерных установок сексуальности портит жизнь и мужчинам, и женщинами. И мужчины и женщины приходят с этой проблемой достаточно часто", - рассказывает Фоер.

Как влияет на людей отсутствие секс-просвета

Сейчас информация о сексе благодаря интернету становится все более доступной широкому кругу людей, с нарастающей силой секс-просветительская информация стала появляться в последние три года, но секс все равно остается табуированной темой, рассказывает Толмачева.

"Даже в Москве, крупном городе, ко мне приходят с запросами: а вот нормально ли пользоваться смазкой во время секса или я какая-то пошлая? Или был запрос у девушки: у меня парень говорит, что применение секс-игрушек во время секса - это что-то неправильное, "тебе что, меня не хватает?" Все равно очень много стигмы вокруг этой темы, очень много неприятия себя. И с этим я очень много работаю. И с парами, и отдельно с людьми", - говорит она.

По словам Толмачевой, из-за общей табуированности темы секса людям часто сложно обсуждать секс даже со своими партнерами: "Я все еще вижу, что людям очень сложно коммуницировать друг с другом. Если мы говорим про немоногамные отношения или вообще про секс, то чем больше ты скрываешь в сфере своей сексуальности, тем тебе хуже. Человек не может догадаться о том, что тебе нравится, особенно если это какой-то кинк или какие-то специфические особенности. У всех все очень индивидуально, и поэтому нужно учиться много разговаривать. У людей этого навыка нет. Они могут жить вместе очень долго - пять, 10, 15 лет - и совершенно не затрагивать эту сферу и никак о ней не разговаривать".

При этом в России сейчас все больше россиян готовы обсуждать тему секса со своими детьми, и растет число людей, с которыми о сексе говорили в детстве родители, замечает Фоер. По результатам опроса, который в 2020 году провел ВЦИОМ совместно с компанией "Гедеон Рихтер", 90% россиянок считают, что разговоры с детьми на темы полового созревания помогут им во взрослой жизни принять свое тело и что ответственность за половое воспитание детей лежит в первую очередь на родителях.

Доля тех, с кем темы полового созревания обсуждали в детстве, оказалась выше среди молодых респондентов - 62-64% среди респондентов 18-34 лет против 54% среди респондентов 35-35 лет.

Осенью 2018 года введение уроков полового воспитания в школах, по данным ВЦИОМ, поддерживали 60% россиян. По результатам опроса, который осенью 2020 года провели сервис "Доктор рядом" и медицинское сообщество "Найди своего доктора", за введение уроков полового воспитания в школах выступили 75% россиян. Причем 45% респондентов полностью поддержали идею рассказывать школьникам на уроках о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции.

"По моим наблюдениям, низкая информированность об эффективности разных видов контрацепции ведет к высокому уровню предохранения методом прерванного полового акта. И, соответственно, это повышает уровень незапланированной беременности. Низкий уровень знакомства со своим телом и с собственной сексуальностью ведет к мифам, которые повышают чувство тревожности, и рождению мифов, которые эту тревожность увеличивают. Например, если нет оргазма от вагинальной стимуляции, то со мной что-то не то", - говорит Фоер.

Сексуальная эволюция

Сексолог Фоер советует людям, которые к ней обращаются, использовать секс-игрушки для исследования собственной сексуальности - или в случаях, когда есть сложности с достижением оргазма при вагинальной стимуляции во время секса с партнером. "Игрушки сами по себе проблемы не решают, но могут добавить новых ощущений", - полагает она.

Люди чаще используют секс-игрушки в одиночестве, но если именно пара готова использовать их для улучшения ощущений хотя бы одного из партнеров, то они способствуют лучшему пониманию запросов и возможностей, говорит сексолог Прокопенко.

"В то же время бывают пары, возлагающие на игрушки ответственность за эти улучшения, хотя причины неполадок в паре не физические, а психологические", - знает он.

"Я понял, что мы действительно укрепляем семью, благодаря товарам, которые продаем, благодаря информации, которую даем. И я вижу трансформацию в покупателях - например, в 2004 году в мои секс-шопы приходили в основном мужчины и женщины по отдельности, а сейчас приходят пары - семейные, в отношениях или те, кто только налаживает контакт. У меня есть скрин-шоты сообщений благодарности. Мне одна девочка написала, что я "благодаря твоим товарам" дождалась парня из армии. Таких историй миллион", - рассказывает Лапин из "Розового кролика".

В 2009 году Центр содействия сексуальному здоровью в университете Индианы провел исследование о том, какой процент населения США использует вибраторы. Это стало первым подобным исследованием в США - хотя у американских врачей к тому времени уже вошло в практику рекомендовать пациентам использовать вибраторы для лечения сексуальных дисфункций или просто для получения сексуального удовольствия.

Оказалось, что более половины американок (53%) и почти половина американцев (45%) в возрасте от 18-ти до 60 лет хотя бы раз в жизни использовали вибратор. Причем каждая четвертая участница опроса, использовавшая вибратор, заявила, что делала это в течение последнего месяца.

"Исследование использования вибратора среди женщин подтверждает то, что многие врачи и терапевты уже знали на протяжении десятилетий, - что использование вибратора является обычным явлением, оно связано с положительной сексуальной функцией, такой как желание и легкость достижения оргазма, и редко связано с какими-либо побочными эффектами", - заявляла одна из руководителей исследования Дебби Хербеник.

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"Исследование использования вибратора среди мужчин также важно, потому что оно показывает, что среди мужчин это также распространено", - заявлял Майкл Рис, занимавший на тот момент должность директора центра, который проводил исследование.

Доля тех, кто хоть раз в жизни использовал вибратор, среди гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин статистически отличается не сильно, заявили авторы исследования. Однако гетеросексуальные мужчины чаще всего сообщали, что использовали вибратор во время прелюдии или во время полового акта с женщиной.

Би-би-си направила запросы в компании Womanizer и Satisfyer (одни из самых популярных брендов секс-игрушек) о том, какая доля их продаж приходится на Россию, но не получила на них ответа.

Российский рынок секс-товаров развивается постепенно, на нем не происходит какого-то бума спроса или предложения, но он постепенно растет и расширяется.