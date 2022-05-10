Идеолог компартии, сторонник НАТО. Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

24 минуты назад

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Автор фото, UNIAN

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни.

В последний год он несколько месяцев провел в реанимации после перенесенной в июне операции на сердце.

Леонид Кравчук, как и, пожалуй, все украинские президенты, был крайне противоречивой фигурой. Но что отличало его от "наследников" на этом посту, - так это удивительная способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, обыгранная народом в анекдотах.

Наверно, самый известный из них - о том, как Кравчук, Борис Ельцин и Джордж Буш-старший должны перебежать из одного здания в другое под проливным ливнем. Президенты России и Штатов финишируют мокрыми до нитки, а украинский лидер - абсолютно сухим. "А я аккуратно, между капельками", - объяснил он коллегам.

Леонид Кравчук долгие годы боролся с "украинским буржуазным национализмом" на должности главного идеолога компартии УССР, а потом - стал "отцом независимости" Украины.

Он триумфально выиграл первые в истории Украины президентские выборы в первом туре, но не смог удержаться на этом посту даже один срок, проиграв досрочные выборы и став первым на постсоветском пространстве лидером, передавшим власть мирно.

Президентство Кравчука ознаменовалось пятизначной инфляцией и крахом экономики Украины, а его символом стала "кравчучка" - разновидность ручной тележки, особенно популярной среди челноков первой половины 90-х. Но в то же время многие украинцы вспоминают кравчуковские годы - бедные, но мирные - с доброй ностальгией.

После своего президентского срока Кравчук поначалу ратовал за сближение с Россией и поддерживал Виктора Януковича. Потом прекратился в убежденного сторонника НАТО и отстаивал интересы Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Памятник Щорсу

Леонид Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин возле города Ровно, тогда еще на территории Польши. Отец Кравчука в 1944 году погиб на фронте. Позже он вспоминал, что детство его было бедным: кусочек булки казался настоящим подарком.

После окончания школы Кравчук благодаря похвальной грамоте поступил в Ровенский кооперативный техникум. В 1953 году закончил его на "отлично", что дало возможность поступить в университет без экзаменов. Кравчук вспоминал, что по-настоящему рассматривал два варианта: или учиться во Львове на военного летчика, или в Киеве - на экономическом. В будущем президенте Украины, как это часто будет в его жизни, победил прагматик, и он стал первым в истории своего села студентом киевского вуза.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Леонид Кравчук утверждал, что стал моделью для памятника Щорсу, который до сих пор стоит в центре Киева

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Уже с первых курсов молодой Кравчук подрабатывал всеми возможными способами: например, ездил поднимать целину в Казахстан или даже выступал натурщиком. Уже много позже президент Украины будет утверждать, что именно он стал прототипом памятника Николаю Щорсу, который до сих пор стоит в центре Киева.

Примерно тогда же он начал встречаться со своей однокурсницей, Антониной Мишурой. Биограф Кравчука Андрей Кокотюха писал, что долгое время молодые люди были просто друзьями, но на старших курсах университета стало понятно: если они не сочетаются браком, их отправят по распределению в разные места.

Так молодая семья попала в Черновцы на западной Украине. Там Леонид сначала преподавал политэкономию в финансовом техникуме, а затем его пригласили на работу в обком партии - консультантом по политобразованию. Решающим аргументом в пользу нового места работы стало то, что сотруднику обкома партии полагалась квартира - а обладание своей жилплощадью было очень актуальным для Кравчуков, у которых как раз родился сын.

Пиком черновицкой карьеры Кравчука стало кресло заведующего отделом пропаганды и агитации местного обкома партии.

Судя по всему, Кравчук был неплохим пропагандистом: в 1967 году его отправили в Москву, в аспирантуру академии общественных наук при ЦК КПСС - партийный вуз, готовивший кадры для центральных учреждений партии. В 1970-м Кравчук вернулся на Украину и начал работать в ЦК Компартии Украины. За следующие двадцать лет он сделал партийную карьеру, поднявшись с должности заведующего сектором переподготовки кадров до второго секретаря украинского ЦК, отвечающего за агитацию и пропаганду. На этой работе его и застало начало конца Советского Союза.

От Союза к Украине

В 1988 году украинская Компартия перестала делать вид, что в республике не существует набирающей силы оппозиции, которая годом позже оформится в общественное движение "Народный рух Украины", и решила пойти с ней на диалог - в том числе в открытых дебатах на республиканском телевидении. Публичных политиков, способных выстоять в таком диалоге, в среде украинской компартии было, мягко говоря, немного, поэтому партия поручила вести такие разговоры своему главному идеологу-пропагандисту - то есть, Кравчуку.

Даже в этой ипостаси Кравчук вел свою характерную политику "хитрого лиса". Характерной называют такую историю: приходит как-то Кравчук на заседание Народного руха, а там ему предлагают повесить на лацкан пиджака значок с трезубцем - символом украинских буржуазных националистов, против которых Кравчук на своей должности боролся едва ли не половину сознательной жизни. Леонид Макарович, тем не менее, маленький трезубец принимает, вешает рядом с красным значком депутата Верховного совета УССР, но, присаживаясь на кресло в президиуме, пиджак снимает и вешает на спинку кресла. Ни нашим, ни вашим.

В 1990 году на Украине прошли первые частично свободные выборы в Верховную раду. Оппозиционеры показали блестящий результат в западной части страны и суммарно контролировали около 120 депутатских мандатов из 450, но большинство в Раде все равно принадлежало коммунистам. Фигура Кравчука виделась идеальной для того, чтобы балансировать интересы разных групп влияния в сессионном зале, и в июле 1990 года он стал главой Верховной рады.

Автор фото, Vladimir Falin/TASS Подпись к фото, Леонид Кравчук гордился, что лично побывал по всей Украине и досконально знал, чем живет его страна

16 июля 1990 года, Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Этот документ не имел статуса конституционного акта: он даже сохранял за республикой советское название УССР. Но сам факт его принятия позволил украинской власти самоустраниться от подготовки нового союзного договора, который Михаил Горбачев планировал подписать 20 августа 1991 года.

Впрочем, это подписание и так сорвалось. За день до этой даты начался августовский путч. ГКЧП отправил в Киев заместителя министра обороны СССР генерала Валентина Варенникова, который тут же потребовал встречи с Кравчуком. Гость из Москвы сходу потребовал от Кравчука ввести на Украине чрезвычайное положение. Тот, в который раз демонстрируя свой политический стиль, попросил у генерала официальный документ с печатью, который подтверждал бы его полномочия. Разговор велся на повышенных тонах, вспоминал Кравчук, но в итоге закончился ничем. Варенников вылетел из Киева во Львов, а Кравчук в тот же вечер выступил с телеобращением, в котором призвал сограждан сохранять спокойствие и продолжать трудиться.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Участники путча послали в Киев генерала Варенникова, но договориться о совместных действиях с Леонидом Кравчуком у того не получилось

Немало украинцев полагают, что такое поведение Кравчука было единственно правильным: во всяком случае, танков и вооруженных солдат, равно как и протестов против ГКЧП на улицах украинских городов, не было, эти события прошли без жертв.

А уже спустя несколько дней, после поражения ГКЧП, Рада собралась на внеочередное заседание. Под ее стенами шел многочасовой и многотысячный митинг. Коммунисты были деморализованы, и практически единогласно поддержали Акт провозглашения независимости Украины, написанный оппозиционерами буквально на коленке, на листке школьной тетради.

По воспоминаниям очевидцев, Кравчук до последнего сомневался, стоит ли ставить акт о независимости на голосование: уверенности в положительном исходе голосования у него якобы не было и он предлагал перенести решающий момент на пару дней. В этот момент к креслу спикера подошел один из лидеров Руха, поэт Дмитрий Павлычко и пригрозил задушить его, если голосование не состоится немедленно. Кравчук внял "просьбе", а зал дружно проголосовал "за".

День этого голосования, 24 августа 1991 года, с тех пор празднуется на Украине как День независимости.

Еще через неделю президиум Верховной рады, учитывая поддержку украинской Компартией августовского путча, принял решение о ее запрете. Говорят, что после этого на аудиенцию к Кравчуку пришла делегация коммунистической верхушки и заявила, что принимать решение о запрете Компартии может исключительно Верховный суд. "Так вы хотите, чтобы вас еще и судили?" - якобы отреагировал на заявление бывших коллег по ЦК Кравчук.

Автор фото, Aleksandr Sentsov/TASS Подпись к фото, Один из лидеров украинской Компартии, ее главный идеолог стал первым президентом независимой Украины

Тогда же Верховная рада под руководством Леонида Кравчука назначила на 1 декабря 1991 года референдум для подтверждения независимости страны, а также первые в истории страны президентские выборы.

Так Кравчук получил дополнительный аргумент для того, чтобы не принимать участие в переговорах о новом союзном договоре, которые пытался реанимировать Михаил Горбачев: дескать, до референдума обсуждать нечего.

А 1 декабря 90,3% украинцев проголосовали за независимость их страны. 61,6% пришедших на участки граждан поддержали Леонида Кравчука, избрав его первым президентом Украины.

Беловежские соглашения

Уже через несколько дней после референдума и выборов начались телефонные контакты Кравчука с президентом России Борисом Ельциным и белорусским лидером Станиславом Шушкевичем. 7 декабря 1991 года они встретились в Вискулях, что в Беловежской пуще, - якобы подписать соглашение об экономическом сотрудничестве между тремя республиками.

Но уже очень скоро стало понятно, что этим договором переговоры не ограничатся.

"За ужином решили официальные переговоры отложить на утро. В десять часов 8 декабря мы сели за стол переговоров. Именно тогда мы подсознательно почувствовали, что сегодня будет решена судьба Союза. Ельцин ничего не говорил, но смотрел на меня выжидающе. Очень красноречивым был и взгляд Шушкевича", - вспоминал позже Кравчук.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Станислав Шушкевич (справа) говорил, что Советский Союз развалили "Кравчук и украинцы"

"Советский Союз развалили Кравчук и украинцы", - спустя почти тридцать лет после тех событий говорил Шушкевич.

После долгих заседаний, которые сопровождались консультациями с юристами, появилось Беловежское соглашение, которое открывалось исторической фразой, авторство которой приписывается одному из ближайших соратников Бориса Ельцина Геннадию Бурбулису: "Союз ССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование".

Кравчук считал распад Союза закономерным и необходимым. "Произошло действительно великое историческое событие. Три великие державы встретились в Белоруссии, чтобы предложить путь к созданию нового содружества. Это путь к спасению. Спасению народов от конфронтации, от межнациональных войн", - заявил он по возвращении в Киев.

"Я горжусь тем, что распалась последняя империя в истории человечества. Я горжусь тем, что сегодня есть независимая Украина", - говорил Кравчук позднее.

Автор фото, Dmitry Sokolov/TASS Подпись к фото, Леонид Кравчук утверждал, что его собирались похитить, вывезти в Москву и вынудить отказаться от подписи под Беловежскими соглашениями, развалившими СССР

Подписание Беловежских соглашений будет считать самым значимым достижением Кравчука не только сам экс-президент. Через несколько лет, в 1998 году, рассказывал он, некая нелегальная организация под названием Союз советских офицеров якобы намеревалась похитить его, доставить в Москву и вынудить отказаться от подписи, положившей конец Советскому Союзу. Тогда, говорил Кравчук, ему усилили охрану, а сам он начал спать с кольтом в прикроватной тумбочке.

Но все это будет позднее. А 9 декабря 1991 года, на следующий день после возвращения Кравчука в Киев, ему позвонил Михаил Горбачев, для которого подписание Беловежских соглашений оказалось сюрпризом, и потребовал немедленно явиться в Москву.

"Я в Москву не поеду, потому что я президент независимого государства. У меня целая куча неотложных дел. А директивы мне не нужны", - якобы ответил Кравчук и закончил разговор.

Что же заставило человека, который значительную часть жизни работал на руководящих должностях в Коммунистической партии, поменять свои взгляды и приложить руку к развалу Союза? По словам Кравчука, у него раскрылись глаза после того, как он, уже будучи топ-идеологом Компартии, по должности получил доступ к архивным материалам о Голодоморе.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Кравчук утверждал, что стал "антисоветчиком" после того, как ознакомился с секретными документами о Голодоморе, но после этого боролся "изнутри системы" исподтишка

"После этого случился надлом, психологический, идеологический и политический. Я перестал верить в то, что делаю. Я не знал, как можно изменить ситуацию, но понимал, что нужно что-то делать. И когда настало время, я пошел на то, чтобы Украина стала независимым государством", - говорил Кравчук.

На вопросы о том, почему он в таком случае продолжил делать партийную карьеру, а не изобличил Компартию еще тогда, Кравчук отвечал, что открытое несогласие привело бы его в тюрьму, поэтому он решил бороться "изнутри системы".

Впрочем, ответить на изначальный вопрос можно было бы и другой крылатой фразой Кравчука, хоть и сказанной по другому поводу: "Свою точку зрения не меняют только мертвые и дураки".

Плюсы и минусы

Годы правления Леонида Кравчука стали одним из самых сложных периодов в истории Украины. Инфляция, достигавшая показателей в 10200%, безработица, хаотичная приватизация, разгул преступности, многомесячные задержки выплаты и без того мизерных зарплат быстро снижали популярность первого президента в глазах украинцев, еще недавно живших идеей независимости.

Сам Кравчук, тем не менее, относился к упрекам в свой адрес с иронией и даже говорил, что у него самого дома тоже есть тележка-"кравчучка".

"Говорил и сейчас говорю: тот, кто "кравчучку" в свое время взял, в Турцию или Польшу поехал и товар там купил, сегодня уже маленький или большой бизнес имеет. А тот, кто вместо "кравчучки" взял флаг, до сих пор за деньги на митинги ходит", - говорил Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент США Джордж Буш-старший поначалу не поддерживал провозглашение Украиной независимости. Позже отказ Киевом от ядерного оружия стал условием налаживания отношений Украины со Штатами

Критиковали Кравчука и за Будапештский меморандум 1994 года о передаче Москве третьего по мощности в мире ядерного арсенала, после распада Союза оказавшегося на территории Украины.

Формально от имени Украины этот договор подписывал второй президент Украины Леонид Кучма, но львиная доля переговорного процесса пришлась как раз на президентство Кравчука.

Взамен Киев якобы должен был получить гарантии безопасности и территориальной целостности от великих мировых держав. Аннексия Россией Крыма в 2014 году обесценила этот договор.

Впрочем, меньше говорят о том, что отказ от ядерного оружия в начале 90-х был ультимативным требованием стран Запада для установления ими конструктивных отношений с Киевом.

Сам Кравчук считал, что действовал правильно. "Ядерное оружие, находившееся на территории Украины, было чужим, российским оружием - "кнопка" в России, производство в России. Мы ничего не могли сделать с этим оружием", - говорил он в августе 2011 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отношения между Украиной и Россией стали напряженными еще при Леониде Кравчуке и Борисе Ельцине

Первые сложности в отношениях между независимыми Украиной и Россией начались еще тогда, при президентстве Кравчука. Особенно горячими в ту пору были споры о статусе Черноморского флота в Крыму. На заявления московских политиков, например мэра столицы Юрия Лужкова, о том, что полуостров - часть России, тогда еще внимания не обращали.

Еще один повод для критики Кравчука - его отказ от роспуска Верховной рады, избранной еще при Союзе, в 1990 году. Критики утверждают, что если бы украинцы избрали новый парламент на волне народного подъема, сразу после провозглашения их страной независимости, Украина, подобно Польше, быстро провела бы рыночные реформы и сблизилась с Западом.

Однако Кравчук оправдывался: законных оснований для роспуска Рады на тот момент не было, к тому же предвыборную кутерьму могла использовать для дестабилизирующих действий Россия. Да и национал-патриотическая оппозиция, пишет биограф Кравчука Андрей Кокотюха, идею досрочных выборов не поддерживала: "руховцы", дескать, уже успели "прирасти" к своим парламентским креслам.

С другой стороны, Кравчуку ставят в заслугу, что именно при его президентстве страна обзавелась практически всеми необходимыми атрибутами государственности - государственной границей, какой-никакой экономической системой, армией, службой безопасности. Именно при Кравчуке монетные дворы в Великобритании и Канаде напечатали первые гривны; правда, ввели их в оборот только в 1996-м, когда удалось оседлать инфляцию.

А еще Леонид Кравчук, долгие годы бывший главным идеологом украинской Компартии, по его же словам, был глубоко верующим человеком и имел теплые отношения с митрополитом Филаретом (Денисенко), возглавлявшим Киевскую кафедру еще с начала 1960-х годов.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Леонид Кравчук имел хорошие отношения с основателем Украинской православной церкви Киевского патриархата филаретом (Денисенко)

Считается, что после того, как Филарет потерпел неудачу на выборах патриарха Московского в 1990 году, именно Кравчук сильно помог ему в реализации "украинского проекта" - создании и развитии православной церкви Киевского патриархата. Еще тогда, в начале 1990-х, Кравчук считал, что конечной целью развития украинского православия должно стать создание Украинской автокефальной церкви, которую бы признали другие поместные церкви, и даже вел об этом переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Баланс плюсов и минусов президентства Кравчука часто описывают афоризмом его же авторства: "Маємо те, що маємо" (укр. Что имеем, то и имеем).

После поражения

Экономическая ситуация на Украине становилась все хуже. Положение усугублялось тихой войной в верхах: политическая система молодого государства была несовершенной, и президент, правительство и парламент неустанно перетягивали на себя одеяло полномочий. В регионах бушевали споры о том, кто главнее: избранный глава облсовета или назначенный Киевом представитель президента.

О проведении в стране крайне необходимых экономических реформ в таких обстоятельствах не могло идти и речи. В конце концов, в 1994 году на Украине объявили досрочные выборы президента и Верховной рады.

Кравчук считался фаворитом президентской гонки и даже выиграл первый тур выборов. Однако во втором туре первый президент проиграл бывшему премьер-министру, директору днепропетровского завода "Южмаш" Леониду Кучме, который обещал воссоздать экономический союз с Россией, предоставить русскому языку статус официального, и вообще с трудом изъяснялся по-украински.

Те выборы стали первой кампанией, показавшей крайнюю региональную поляризацию политических симпатий украинцев: Кравчука поддержал запад и часть центра Украины, Кучму сделали президентом голоса жителей индустриального юго-востока страны.

Автор фото, Akeksandr Sentsov/TASS Подпись к фото, Очень долго Леонид Кравчук называл своей самой большой ошибкой назначение премьер-министром Леонида Кучмы (слева, снимок 1993 года). Под конец жизни Кравчук изменил позицию: главной ошибкой он называл чрезмерное доверие России.

Кравчук не стал цепляться за власть и стал первым постсоветским лидером, который, проиграв выборы, "передал вахту" преемнику мирным и законным образом.

Даже перестав быть президентом, Кравчук долго оставался в активной политике. Следующие 12 лет он неизменно избирался депутатом Верховной рады.

При этом многие украинцы не стеснялись называть его конъюнктурщиком. В 1998 и 2002 годах Кравчук избирался в Верховную Раду во главе списка партии Виктора Медведчука - украинского политика и кума президента России Владимира Путина, который возглавлял запрещенную с начала войны пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и еще до начала вторжения оказался обвинен в государственной измене.

Накануне "Оранжевой революции" 2004 года Кравчук поддерживал Виктора Януковича, называя себя его "ВИП-агитатором", а в сентябре 2005 года заявил, что кампанию Виктора Ющенко якобы финансировал Борис Березовский. Одновременно он солидаризировался с "оранжевыми", выступая против федеративного устройства Украины и за сохранение статуса украинского языка как единственного государственного.

На парламентских выборах 2006 года Леонид Кравчук вошел в последний политический альянс с Виктором Медведчуком, возглавив пророссийский блок "Не Так!". Этот проект набрал всего 1% голосов избирателей, а Кравчук после той кампании ушел из активной политики.

Тем не менее, он продолжал оставаться активным комментатором украинской политической жизни.

Автор фото, Vladimir Sindeev/TASS Подпись к фото, Леонид Кравчук не скрывал своих симпатий к Юлии Тимошенко, а в 2010 году был ее доверенным лицом на проигранных президентских выборах

Кравчук никогда не скрывал своих симпатий к Юлии Тимошенко и даже написал после ее ареста в 2011 году открытое письмо Виктору Януковичу, в котором предостерегал против "сползания Украины с правого демократического пути".

Это не мешало ему сохранять теплые отношения с тем же Януковичем и регулярно бывать на традиционных охотничьих посиделках в загородной резиденции президента.

Петра Порошенко Кравчук критиковал, утверждая, что для того личный бизнес важнее государства.

Сразу после избрания президентом Владимира Зеленского Кравчук заявил в интервью Hromadske.ua: "Зеленский - порядочный человек, честный, ответственный и образованный. Нам все эти годы не хватало именно таких людей".

"Буду стрелять до последнего"

После начала конфликта на Донбассе Кравчук, который во времена независимой Украины входил в пророссийские политические проекты, занял резко патриотическую позицию.

В своем, вероятно, последнем прижизненном интервью, данном изданию LB.ua, Кравчук заявил, что главной ошибкой его президентства было то, что он верил России.

"Я думал, что Россия меняется и в конце концов изменится. Что Россия будет применять к другим государствам не силовой компонент, а дипломатический - будет договариваться с ними. Она же осталась такой, как была. А я знал многое, из чего должен был сделать выводы. Не сделал", - сказал Кравчук.

В нескольких интервью журналисту Дмитрию Гордону он даже заявил, что готов стрелять на поражение, если "кто-то с парашютами" будет десантироваться возле его дома в подкиевской Конча-Заспе.

"Оружие почищено и подготовлено. Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать, и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал", - говорил Кравчук, добавляя, что до сих пор ходит на охоту и попадает в цель со 150 метров.

Автор фото, Vladimir Babkin/TASS Подпись к фото, Несмотря на экономические неурядицы начала 90-х, многие украинцы вспоминают годы президентства Леонида Кравчука с доброй ностальгией

Изменил Кравчук свою позицию и относительно членства Украины в НАТО.

"Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у Украины нет, поскольку она сегодня защищает свою землю от российского агрессора", - заявил он в марте этого года.

Вероятно, зная о такой позиции Кравчука, летом 2020 года президент Владимир Зеленский назначил его главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Впрочем, на протяжении последнего года "минские переговоры" все никак не могли выйти из тупика.

Да и сам Кравчук осознавал, что его миссия скорее бесперспективна.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Леонид Кравчук во главе минской переговорной группы от Украины не добился существенного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе

"Мы можем констатировать: договориться с Российской Федерацией об урегулировании на Донбассе при том, в каком статусе они себя видят, и какие задачи себе ставят, невозможно", - сказал он в феврале этого года.

В конце июня стало известно о том, что Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. Вскоре его пресс-секретарь сообщила, что экс-президент пребывает в реанимации с "очень медленной динамикой улучшения".

В конце августа экс-президент Виктор Ющенко заявил, что Леонид Макарович "борется".