Долгая дорога к "Дюне". У самой долгожданной кинопремьеры года - полувековая предыстория

Кинематографический долгострой

Вначале было слово

Роман считается первым произведением "экологической фантастики". "Герберт с такой полнотой разработал проблемы взаимодействия человека и животных, географии и климата, что "Дюна" стала образцом нового поджанра - экологической фантастики", - писала о писателе и его романе New York Times Book Review. По мере роста популярности романа Герберт стал ездить по университетам с лекциями о том, как экологические проблемы обитателей Дюны аналогичны нашим собственным.

Алехандро Ходоровски

В любви к "Кроту" и во влиянии, которое он оказал на них и на их творчество, признавались режиссеры Дэвид Линч, Николас Виндинг Рефн и Сэмюэль Фуллер, актеры Питер Фонда и Деннис Хоппер, рок-музыканты Боб Дилан, Джордж Харрисон, Роджер Уотерс, Мэрилин Мэнсон, Питер Габриэль. Габриэль говорил, что именно "Крот" стал главным вдохновением для концептуального альбома Genesis The Lamb Lies Down on Broadway.