В мировой прокат выходит фильм "Респект". Как Арета Франклин стала королевой соула и глашатаем феминизма

4 часа назад

Песня

У каждой из этих революций был свой гимн. Борцы за гражданские права маршировали под "We Shall Overcome", символом сексуальной революции стали вызывающе откровенные страстные стоны Сержа Гэйнзбура и Джейн Биркин в их скандальном хите "Je t'aime moi non plus", а музыкальное знамя феминизма гордо несла в своих руках Арета Франклин с песней "Respect".