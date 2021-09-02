"Мужской разговор". О чем Зеленский два часа говорил с Байденом и что изменит их встреча

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

час назад

Автор фото, President of Ukraine Подпись к фото, Президенты Украины и США провели в переговорах вдвое больше времени, чем планировали изначально

Президенты Украины и США говорили вдвое дольше, чем было запланировано: встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме продолжалась два часа вместо 60 минут. Переговоры двух президентов вряд ли заслуживают звания прорывных, однако, говорят эксперты, только то, что они прошли в спокойной атмосфере, - это уже достижение для украинско-американских отношений.

"Встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно в солнечной атмосфере, но в таком нормальном мужском разговоре", - описал тональность этих переговоров украинский президент.

Би-би-си разбиралась, какими были главные темы разговора между двумя президентами и каких договоренностей они сумели достичь.

Новый уровень?

Главным итогом встречи Зеленского с Байденом стало, пожалуй, то, что эта встреча вообще состоялась. Тем более, президент Украины стал вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, совершившим визит в Вашингтон после прихода Байдена к власти.

А еще совсем недавно отношения между Киевом и Вашингтоном, которые на Украине имели все основания называть стратегическими, находились в тени скандала с попыткой импичмента предыдущего президента США Дональда Трампа. Эта попытка закончилась безрезультатно, но Украина с тех пор приобрела в Вашингтоне репутацию "токсичного актива", взаимодействие с которым чревато неприятностями для политика любого масштаба.

Собственно, едва ли не главной целью визита Зеленского в Белый дом украинские эксперты называли восстановление взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном, стабилизацию отношений между ними, столь необходимую после турбулентности эпохи президентства Трампа. Даже установление своеобразной "правильной химии" между двумя президентами, если угодно.

Автор фото, President of Ukraine Подпись к фото, Вывели ли Владимир Зеленский и Джо Байден отношения между своими странами на новый уровень? Министр иностранных дел Украины считает, что да. Киевские эксперты от таких оценок воздерживаются

Именно об этом - возникла ли между Зеленским и Байденом такая "химия" - спросили у украинского президента журналисты, как только он вышел к ним после окончания переговоров с американским лидером. "Не знаю, возникла ли химия, сложно сказать. Но то, что вместо [предусмотренного программой] часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога", - ответил Зеленский.

Результаты все еще продолжающегося визита в Штаты - накануне Зеленский отбыл из Вашингтона в Калифорнию - представители украинской власти описывают в самых красочных выражениях. "Президенты вывели наши отношения на новый уровень", - написал после окончания встречи лидеров глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Опрошенные Би-би-си эксперты воздерживаются от столь радужных оценок.

Почему не было пресс-конференции?

"Не думаю, что речь идет о новом уровне. Скорее, было качественно развито то, что имелось в отношениях и до этой встречи", - говорит Би-би-си эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

И действительно, подписанное президентами объемное Совместное заявление о стратегическом партнерстве не содержит качественных прорывов ни в одной сфере двухсторонних отношений, в нем бесполезно искать какие-либо сенсации.

Автор фото, Reuters

Но завершение работы над Стратегическим оборонным рамочным соглашением между Украиной и США, возобновление деятельности Комиссии стратегического партнерства между двумя государствами, в конце концов, намек Джо Байдена на новый, далеко не первый для него, визит в Киев - все это дает основания Украине считать визит Зеленского в Штаты вполне успешным.

Правда, критики Зеленского обратили внимание на то, что после продолжительных переговоров президенты не вышли на совместную пресс-конференцию - по их мнению, это свидетельствовало о малозначительности визита украинского президента для Белого дома.

С другой стороны, заявил Би-би-си директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик, удивляться этому не приходится. Визит Зеленского в Штаты проходит на фоне завершения вывода американских войск из Афганистана , и скорее всего, большая часть вопросов вашингтонских журналистов к Байдену касалась бы именно этой темы. Это выглядело бы не очень уважительно по отношению к украинским гостям.

Почему не в НАТО?

Зимой этого года в интервью американскому телеканалу НВО у Зеленского спросили, какой вопрос он задал бы свежеиспеченному президенту США Джо Байдену, получи он такую возможность. "Мистер президент, почему Украина до сих пор не в НАТО?" - ответил Зеленский.

Не известно, обратился ли украинский президент к американскому коллеге именно с такой формулировкой этого вопроса, однако, рассказал Зеленский, о НАТО они говорили долго.

Гость из Киева заявил журналистам, что в разговоре с Байденом он озвучил ему некие "мощные аргументы" в пользу членства Украины в НАТО, которые раньше на самом высоком уровне не проговаривались. О каких именно аргументах идет речь, и как к ним отнесся американский президент, журналисты не услышали.

Впрочем, признал Зеленский, несмотря на поддержку евроатлантических устремлений Киева лично Байденом, никакие конкретные сроки возможного вступления Украины в Североатлантический альянс на переговорах не назывались.

А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос об интеграции Украины в НАТО, не сказала ничего нового. По ее словам, Киев сможет претендовать на полноправное членство в НАТО после выполнения ряда неоднократно озвученных условий: проведение реформ, направленных на установление верховенства права, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста.

"Северный поток"

Одной из приоритетных тем переговоров двух президентов называли вопрос "Северного потока-2". Постройку и запуск этого российского газопровода в Киеве считают угрозой своим национальным интересам, а решение Байдена фактически снять преграды на пути к реализации этого проекта на Украине многие восприняли едва ли не как предательство со стороны стратегического партнера.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Украина воспринимает "Северный поток-2" как угрозу своим национальным интересам

На пресс-брифинге после окончания переговоров с американским президентом Зеленский заявил, что получил от Байдена личные уверения в том, что если дискуссионный газопровод все-таки заработает и в какой-то момент создаст угрозу энергетической безопасности Украины, то Штаты немедленно наложат на него санкции. "С нашей стороны это большая победа", - оценил эту договоренность президент Украины.

С другой стороны, говорят скептики, обещание Байдена, о котором рассказал журналистам Зеленский, нигде не зафиксировано письменно, и нет гарантии, что украинский президент не пересказал собственную интерпретацию его слов.

Тем не менее, в Совместном заявлении президентов речь идет о том, что США и Украина "продолжают выступать против "Северного потока-2", который они рассматривают в качестве угрозы европейской энергетической безопасности", а Вашингтон к тому же обязуется не допустить "использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".

"Выглядит так, что россияне считают, что достройка газопровода автоматически означает его запуск, а американцы, европейцы и мы - что запуск это отдельный юридический процесс, отдельное испытание для Москвы", - говорит Би-би-си Александр Краев.

Донбасс: "какой-то формат"

После встречи с Байденом Зеленский обмолвился журналистам, что предложил американскому визави "имплементировать представителя США на уровне президента" в процесс мирного урегулирования на Донбассе. "США будут думать над моим предложением, потому что до встречи [с Джо Байденом] я не проговаривал эти детали и не передавал эти детали", - добавил Зеленский.

"Это какой-то новый формат урегулирования, не нормандский?" - спросили у Зеленского несколько обескураженные журналисты. Тот только развел руками, широко улыбнулся и ответил: "Какой-то формат".

Опрошенные Би-би-си эксперты по украинско-американским отношениям затрудняются с трактовкой заявления Зеленского.

"Я его не понял. В экспертной среде никто не знает, о чем речь. МИД не уточняет, от Офиса президента мы тоже ничего не дождались", - говорит Александр Краев.

С другой стороны, Владимир Дубовик предполагает, что речь может идти о призыве Киева к Вашингтону самому определиться с форматом своего более активного участия в процессе мирного урегулирования. В таком случае предметом для обсуждение теоретически мог бы быть новый переговорный формат или, к примеру, назначение Вашингтоном специального представителя Госдепа по вопросам Украины.

Ранее одним из основных механизмов международных переговоров о мирном урегулировании на Донбассе были саммиты в так называемом "Нормандском формате" - с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Однако украинские власти неоднократно говорили, что к этому формату должны присоединиться США.

Оборона

Вообще же украинско-американское сотрудничество в оборонной сфере стало одной из доминирующих тем визита Зеленского в США.

На встрече с американским министром обороны Зеленский отдал должное тому, что Вашингтон "правильно" оценивает события на Донбассе - как агрессию Российской Федерации против Украины. Одним из зримых результатов визита президента Украины стало выделение Штатами дополнительных 60 млн долларов военной помощи, включающей в себя бронебойные системы "Джавелин" и другое летальное и нелетальное оружие.

Автор фото, President of Ukraine Подпись к фото, Ожидается, что масштабное оборонное соглашение между Украиной и США будет подписано во время визита американского министра обороны Ллойда Остина (справа) на Украину

Этот шаг уже вызвал реакцию официальной Москвы.

"Мы обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США Украине. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке. Это очень опасно", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Однако решение об увеличении Вашингтоном военной помощи Киеву - это еще не все, что увезет из Америки Зеленский, говорят киевские эксперты. Они обращают внимание на то, что в Совместном заявлении двух президентов говорится о завершении работы над Стратегическим оборонным рамочным соглашением между двумя государствами.

"Это соглашение предусматривает более тесное экономическое, техническое, военное и тренировочное сотрудничество вооруженных сил Украины и США. В нем идет речь об обмене технологиями, информацией, разведданными. Это прорывное соглашение для Украины - оно по сути дает ей статус основного союзника США вне НАТО, он только будет называться по-другому", - говорит Би-би-си Александр Краев.

Подписание этого договора, добавляет эксперт, стоит ожидать во время визита на Украину американского министра обороны - о нем принципиально договорились во время пребывания Зеленского в Вашингтоне, но конкретная дата приезда еще не определена.

Реформы

Наконец, еще одной темой переговоров президентов Украины и США стали реформы на Украине. Впрочем, позиции по этому вопросу у участников переговоров оказались прогнозируемо различными.

Владимир Зеленский на своем брифинге рассказал, что слышал от Джо Байдена "только приятные слова": мол, в Америке все восхищаются проведенными при его президентстве земельной и судебной реформой, а также инфраструктурными изменениями - следует понимать, программой масштабного дорожного строительства, которую многие на Украине называют пиар-проектом действующей власти.

Автор фото, President of Ukraine Подпись к фото, После серии встреч в Вашингтоне Владимир Зеленский отправился в Калифорнию

"Негатива ко мне, моей команде… не было никакого. Ни одного аспекта, ни одного слова", - заявил Зеленский.

Перед визитом в Штаты Зеленский дал несколько интервью, в которых заявлял, что в целом доволен состоянием борьбы с коррупцией на Украине. Мол, в мире нет стран, полностью свободных от коррупции, так что не надо вешать всех собак на Украину.

Однако из Совместного заявления двух президентов можно сделать вывод о том, что что Штаты ожидают от Киева существенного продвижения в целом ряде реформ - в частности, в судебной, которой уже хвастается Зеленский, антикоррупционной или, например, реформе корпоративного управления.

"Тут нужно понимать, что эффективные реформы на Украине - это создание адекватного инвестиционного климата, адекватной демократической системы управления. Речь идет о том, что посредством реформ Штаты создают себе адекватного союзника", - объясняет логику Вашингтона в этом вопросе Александр Краев.