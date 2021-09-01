"Слишком запоздалое решение". Как будет работать гаражная амнистия в России

57 минут назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

С 1 сентября в России вступил в силу закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними (так называемая гаражная амнистия). Эксперты полагают, что эта мера в какой-то мере сможет защитить права владельцев гаражей, но принять ее следовало гораздо раньше.

Госдума приняла закон в третьем чтении 23 марта, а в начале апреля его подписал президент Владимир Путин.

Авторами документа выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В пояснительной записке к закону указано, что на кадастровом учете в России стоят более 5,5 млн объектов гаражного назначения, но зарегистрировано из них только 3,5 млн.

Кого коснется новый порядок?

Новый режим оформления гаражей в собственность распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие нового Градостроительного кодекса России.

В упрощенном порядке можно будет бесплатно оформить как капитальные гаражи, так и некапитальные строения, если они соответствуют ряду требований.

Например, если гараж представляет собой некапитальное строение, то его можно приватизировать в том случае, если участок под ним ранее был предоставлен на праве бессрочного пользования гаражному кооперативу, в котором состоял его владелец.

Участок под капитальным гаражом может быть как предоставлен владельцу гаражным кооперативом, так и выделен любой организацией или государством. Капитальные гаражи, согласно закону, могут быть как отдельными строениями, так стоять в один ряд, имея общие стены, крышу и коммуникации.

Под амнистию не подпадают гаражи, находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения; подземные гаражи; гаражи, предназначенные для хранения коммунальной и транспортной техники и оборудования.

Также под действие закона не подпадают гаражи, которые являются пристройками к частным жилым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения (в том числе если в гараже организована мойка или автомастерская). Популярные в 1990-х годах гаражи-"ракушки" тоже выведены из амнистии.

Упрощенный порядок оформления гаражей продлится до 1 сентября 2026 года.

Как оформить гараж в собственность?

Пользователь гаража должен написать заявление о предоставлении ему земельного участка, к которому необходимо приложить документы, подтверждающие, что гараж построен до 30 декабря 2004 года.

"В законе специально не указан закрытый, исчерпывающий перечень документов, доказывающих легитимность того или иного гаража: это даст возможность владельцам узаконить такое строение, предоставив абсолютно любые имеющиеся на него справки, чеки или выписки", - пояснял соавтор закона Павел Крашенинников.

В частности, заявитель может предоставить справку о выделении земельного участка под строительство бокса, книжку члена гаражного кооператива, договор о подключении гаража к электроснабжению или даже квитанции об оплате электричества.

После того как передача участка в собственность будет оформлена, власти должны в течение пяти рабочих дней передать документы в Росреестр. Всего с момента направления заявителем технического плана гаража до оформления его в собственность должно пройти не более 20 рабочих дней.

После оформления в собственность на гаражи можно будет начислять налог на землю и имущество.

Зачем была принята амнистия?

В июле прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что он лично поддержал законопроект о гаражной амнистии, так как сам в свое время пострадал из-за отсутствия такой нормы.

"Законопроект подготовлен. Я лично его буду поддерживать, потому что это восстановление справедливости. Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил… Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, его мы, к сожалению, не смогли удержать", - рассказывал премьер, выступая в Госдуме.

Как отмечает автоюрист Лев Воропаев, у тех, кто строил гаражи в советские времена, практически нет никаких правоустанавливающих документов о праве собственности на это имущество, поэтому распоряжаться им (например, передать по наследству или продать) до сегодняшнего дня было крайне сложно.

"Закон направлен на защиту прав собственников на эти гаражи, но как бы он ни был хорошо прописан, нельзя исключать, что могут быть узаконены и те гаражи, в которых не хранятся автомобили и которые используются под склады или для какого-то бизнеса. Конечно, с этими точечными случаями необходимо будет бороться", - объяснил эксперт в беседе с Би-би-си.

Автор фото, Yevgeny Karmayev/TASS Подпись к фото, Построенные в советское время гаражи до сих пор не оформлены в собственность

Из-за отсутствия законодательной базы по собственности на гаражи их ранее могли без проблем сносить, не считаясь с фактическими владельцами, отмечает автоэксперт Вячеслав Субботин.

"Ни один гараж не был защищен, власти и застройщики что хотели, то и делали. За 30 лет было снесено несметное количество гаражей, особенно в мегаполисах, были целые гаражные войны и настоящие трагедии. Программа "народного гаража" тоже провалилась, так как это никому не было выгодно. Поэтому наведение порядка было необходимо", - говорит он.

Защитит ли закон владельцев гаражей?

Хотя гаражная амнистия и предоставляет гражданину официальное право собственности на свое машиноместо, далеко не все автомобилисты смогут чувствовать себя уверенно даже после его вступления в силу, полагают опрошенные Би-би-си эксперты.

"Это вряд ли остановит "акул строительства". Предоставленные документы наверняка можно будет признать неправильно оформленными или недействительными с учетом отсутствия четкого списка этих документов. Кроме того, есть закон, позволяющий перемещать эти объекты в случае крупных строек: так было, например, при строительстве объектов на Олимпиаде в Сочи", - рассуждает Вячеслав Субботин.

По мнению главы "Движения автомобилистов России" Виктора Похмелкина, закон необходимо было принять гораздо раньше, и сегодня многие автомобилисты уже не смогут им воспользоваться.