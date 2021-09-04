Шесть голливудских заблуждений о том, как проходят роды

Люсия Бласко

BBC News Mundo

14 минут назад

Автор фото, Universal Studios/BBC Mundo Подпись к фото, Героиня Кэтрин Хайгл в фильме "Немножко беременна" (2007 г.)

Голливуд любит вставлять в свои фильмы сцены деторождения, изображая этот процесс по собственным стандартам. Однако роды в американских фильмах, как правило, не очень похожи на то, что на самом деле происходит в родильных отделениях.

Вспомните охваченных паникой женщин, у которых так внезапно и в самый неподходящий момент стали отходить воды, вспомните мужей, не имеющих ни малейшего понятия о том, как себя вести, и в конечном итоге падающих в обморок от переживаний и неожиданного зрелища - прямо в родильной палате… Такие кадры можно перечислять бесконечно.

А потом из-под деликатно размещенной простыни достают прелестного ребенка с восхитительно милым личиком, глазеющего в потолок или в камеру оператора.

Опираясь на книгу "Будет больно" (This is Going to Hurt), в которой британский врач Адам Ки в подробностях описывает, что именно происходит в родильной палате, и с помощью трех других специалистов мы развеиваем шесть мифов о родах, которые созданы и увековечены голливудской фабрикой грез.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Изображение родов в голливудских фильмах может существенно отличаться от того, как это происходит в реальной жизни

1. Мы не рождаемся лицом вверх

Во время большинства родов сначала из вагины появляется голова ребенка. Так происходит и в кино.

Однако на экране личико новорожденного чаще всего обращено вверх - чтобы мы могли видеть его. В реальности это не так.

Более 90% младенцев перед родами расположены в утробе матери головой вниз (так называемое головное предлежание), ягодицами вверх, подбородок прижат к груди, а ноги и руки согнуты и прижаты к телу.

Лицо младенца в таком случае повернуто в сторону спины матери, и камера никак не сможет увидеть его в момент рождения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда мы рождаемся, мы не выглядим идеально

"Это наиболее естественная поза для младенца во время родов - лицом вниз или по крайней мере вбок", - говорит акушер-гинеколог из Барселоны Дамиан Дексеус.

"Причина такой ориентации проста - так ребенок занимает меньше места и ощущает себя свободней в утробе матери", - объясняет он.

"В фильмах младенцы часто рождаются лицом вверх, с открытыми глазами и даже улыбаясь! Конечно, это очень необычно", - добавляет врач.

Кроме того, младенцы не рождаются такими чистенькими, как это изображают в кино. "Не знаю, то ли такова эстетика кинематографа, то ли это анахронизм", - комментирует доктор Дексеус.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Vernix caseosa - первородную смазку на коже новорожденного - вы вряд ли увидите в кино

Почему анахронизм? Врач объясняет, что в прошлом в больницах было принято обмывать младенца сразу после родов и убирать vernix caseosa, первородную смазку (вещество серовато-белого цвета и творожистой консистенции, покрывающее кожу новорожденного), после чего младенец вручался матери - уже абсолютно чистый.

Такого больше не происходит в странах с развитой медициной, объясняет акушер, потому что исследования показали: для здоровья младенца полезно, чтобы первородная смазка оставалась у него на коже еще несколько часов после рождения.

2. Как на самом деле отходят околоплодные воды

Плодный пузырь, сформированный вокруг эмбриона, заполнен амниотической жидкостью, которую часто называют околоплодными водами. В фильмах мы часто встречаем сцены "внезапного" отхода этих вод, после чего у беременной почти сразу начинаются роды.

Пример из телесериала "Секс в большом городе": у Шарлотты отходят воды, когда она ссорится у входа в ресторан. После чего бежит ловить такси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Секс в большом городе": у Шарлотты отходят воды. Но в реальной жизни это вовсе не означает, что она вот-вот родит

"В этом нет ничего необычного - после того, как начали отходить воды, надо на самом деле поспешить к врачу на обследование, чтобы подтвердить, действительно ли прорвался плодный пузырь, потому что женщина понимает, что теряет жидкость, но не видит, что это", - говорит доктор Дексеус.

Обследование необходимо, потому что не всегда так просто определить, амниотическая это жидкость или моча, особенно если речь идет о нескольких каплях или небольшой влажности.

Однако прорыв плодного пузыря обычно не означает, что роды вот-вот начнутся или уже начались, как это часто происходит в фильмах. На самом деле это лишь часть происходящих в теле будущей матери процессов.

"Гораздо чаще происходит так, что женщина уже понимает после нескольких схваток: она находится в процессе рождения ребенка. Это - часть естественного развития событий во время родов", - говорит Энн Йейтс из Международной конфедерации акушерок (ICM), принимавшая роды на протяжении более 40 лет в самых разных регионах планеты.

"На самом деле, если плодный пузырь прорвался задолго до родов, задолго до того, как ребенок готов родиться, это может означать осложнение", - добавляет она.

3. Поза, в которой рожают

Еще одна распространенная сцена в фильмах: рожающая женщина сидит на высоком родовом столе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это удобное положение для родов, но не самое распространенное в мире

Примеров тоже масса: от героини Кэтрин Хайгл в "Немножко беременна" до героини Дженнифер Энистон в "Друзьях".

Действительно, это удобное положение для родов, но не самое распространенное в мире.

"В Великобритании и США принято, чтобы женщина полусидела с ногами на родовом столе, и ноги при этом приподняты", - говорит доктор Дексеус.

"Но в таких странах, как, например, Испания, наиболее распространенная поза рожающей - лежа, с поддержкой коленей, но ноги при этом так не подняты".

Такая поза - наиболее распространенная и в Бразилии, и именно так обследуют женщин гинекологи.

Есть и еще несколько поз, в которых женщины рожают, но которые редко можно увидеть в кино или по телевизору: стоя, на корточках, сидя на скамейке или лежа на боку.

К тому же поза зависит от стадии родов, в которой находится женщина - она может изменять положение по ходу родов, чтобы ускорить рождение ребенка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Позы, в которых женщины могут рожать, различаются от страны к стране, от культуры к культуре

Йейтс считает, что изображение процесса родов таким, как это выглядит у Голливуда, создает проблемы в реальной жизни.

"Для женщин может быть сложно рожать в той или иной позе - а кинематограф навязывает им представление о том, как это якобы должно быть".

4. Куда делся послеродовой период?

Послеродовым периодом обычно называют первые шесть недель после рождения ребенка. "Послеродовой период - это самая важная вещь из тех, о которых забывают в кино", - подчеркивает доктор Дексеус.

Многое из того, что происходит после родов, редко показывают в голливудских фильмах.

Естественно, вы не увидите отделения плаценты или накладывания швов на разрывы, которые случаются во время родов. Но не только это.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Актриса Брук Шилдс выступает на мероприятии по повышению осведомленности о проблеме послеродовой депрессии

"Послеродовая депрессия показывается в кино очень поверхностно", - говорит гинеколог о состоянии, которое испытывает по меньшей мере одна из каждых десяти родивших женщин (согласно статистике ВОЗ).

В фильмах, как правило, не упоминается о том, каким сложным может быть начало грудного вскармливания, как рождение ребенка может повлиять на здоровье мочевого пузыря и кишечника, и про десятки других перемен в организме, которые могут быть очень непростыми для женщины.

"Не показывают эти фильмы и того, насколько трудным бывает физическое восстановление после кесарева сечения", - добавляет доктор Дексеус.

"Все эти кинообразы, подталкивающие нас к мысли о том, что роды - это нечто простое, на самом деле очень опасны, потому что просто бывает не всегда", - говорит врач.

5. Истошные крики от боли

А вот еще одна классическая ситуация для выдуманных кинематографистами сцен родов: рожающая кричит от боли.

"В прошлом рожающим матерям не давали анестетиков", - объясняет кубинский врач Джозефина Лопес.

"Да, это правда, что схватки болезненные, и когда они длятся долго, женщина бывает измученной. Однако эти боли совсем не обязательно заставляют женщину кричать. Хотя, конечно, у каждой - свой болевой порог, - говорит Лопес. - Если применяется эпидуральная анестезия, то такого обычно не происходит".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Специалисты говорят, что при родах в реальной жизни женщины кричат намного меньше, чем в фильмах

Йейтс считает, что фильмы часто изображают женщину во время родов слабой. "Женщины сильные. Это своего рода общая черта", - подчеркивает акушерка.

"И часто они справляются с родами - которые, без сомнения, болезненны - без единого крика. Да, бывает, они стонут, но почти никогда вы не услышите таких истошных криков, как в фильмах", - добавляет Йейтс.

6. Беспомощные, растерянные отцы

Образ неуклюжего и полного страха мужа рожающей - еще одно кинематографическое клише.

Пример: персонаж Хью Гранта в комедийной мелодраме "Девять месяцев", который делает именно то, чего не должен делать мужчина при родах его жены.

"Нам показывают ужасно перепуганных мужчин, бледных как смерть, когда начинаются роды. Некоторые даже падают в обморок, - говорит доктор Дексеус. - То, как изображаются в фильмах мужчины и женщины, которые вот-вот станут родителями новорожденного, довольно нелепо. Это никак нельзя назвать нормой".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Неужели мужчины в ситуации, когда их жена рожает, действительно подобны персонажу Хью Гранта в комедийной мелодраме "Девять месяцев"?

Как говорит Йейтс, в голливудских фильмах мужчина часто изображается как досадная помеха или как человек, который совершенно не понимает, как себя вести при родах.