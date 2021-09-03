Мстить и убивать или выстраивать государство: какое будущее ждет Афганистан при "Талибане"?

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Aamir QURESHI / AFP

Захватившая власть в Афганистане группировка "Талибан" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) готовится представить новое правительство, состав которого во многом определит будущее развитие ее взаимоотношений с остальным миром и, в первую очередь, с Западом.

После вывода американских войск и падения правительства Афганистан остался без действующей политической системы, его граждане - без защиты, а страна еще глубже погрузилась в тяжелейший экономический и гуманитарный кризис.

Как "Талибан" собирается управлять страной, смогут ли предводители группировки добиться международного признания и какое будущее ожидает жителей Афганистана?

Фейерверки, поздравления, залпы в воздух - так боевики "Талибана" отметили окончание 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане.

Но для многих жителей страны день 31 августа принес острое осознание того, что пути из Афганистана для них закрыты, а будущее полно неопределенности.

Засуха, голод, коронавирус, отсутствие работы, средств к существованию и доступа к квалифицированной медпомощи, умноженные на страх преследований, - это реальность сегодняшнего Афганистана.

По информации ООН, каждый десятый житель страны лишился крова над головой, каждый третий не знает, когда сможет поесть в следующий раз, более половины детей в возрасте до пяти лет страдают от крайней степени истощения, а запасы продовольствия в стране грозят полностью иссякнуть к концу этого месяца. Жители Кабула и других городов проводят дни в очередях в попытке снять хоть какие-то наличные.

Автор фото, JAVED TANVEER / AFP Подпись к фото, Сторонники "Талибана" на празднованиях в честь окончания миссии США в Афганистане

Несмотря на обещания талибов провести всеобщую амнистию, в том числе для афганцев, сотрудничавших с иностранными военными, из разных провинций доносятся сведения о жестоких расправах над теми, кого боевики обещали не трогать. Афганцы, которым удалось бежать из страны, беспокоятся за жизнь своих родных и близких.

"Сейчас все вроде бы спокойно, но молодые люди, включая меня, сильно устали, мы не знаем, что нас ждет в будущем", - рассказал Русской службе Би-би-си житель Кабула Нисан.

Нисану 26 лет, по образованию он компьютерный инженер. Нисан с грустью наблюдал, как еще недавно тысячи афганцев толпились у аэропорта Кабула, пытаясь улететь хоть куда-нибудь.

"Сейчас нет никаких самолетов и никаких рейсов, - говорит он. - Сегодня все мечтают о свободной жизни, но никто не знает, что произойдет".

В условиях активного присутствия на территории страны боевиков "Исламского государства" и связей талибов с "Аль-Каидой" (обе группировки запрещены в России) многие опасаются, что Афганистан может снова стать источником международного терроризма, как это было 20 лет назад.

Признает ли талибов международное сообщество?

Талибы готовятся объявить об учреждении своего нового правительства, состав которого во многом определит, насколько радикальным будет будущее правление и как это отразится на выстраивании международных отношений.

Сами талибы неоднократно говорили, что будущее правительство будет инклюзивным. Однако по всей вероятности, страной, как и 20 лет назад, будет управлять неизбираемый совет, состоящий из нынешней верхушки движения и, возможно, наиболее авторитетных полевых командиров и старейшин.

Эксперты считают, что признание режима Западом может стать одним из приоритетных направлений талибов: легитимация среди прочего поможет открыть доступ к международной помощи, разморозить афганские счета в американских банках и наладить торговлю.

"Поскольку "Талибан" жаждет денег и признания, администрация Байдена должна оказывать на группу стратегическое давление, чтобы та сформировала инклюзивное правительство, а также обеспечила защиту меньшинствам и соблюдение прав женщин", - цитирует сайт Atlantic Council старшего научного сотрудника Центра Южной Азии "Атлантического совета" Нилофара Сакхи.

В условиях, когда Китай, Россия и Иран попытаются выстраивать более близкие отношения с "Талибаном", крайне важно, чтобы Вашингтон перешел на новую стадию взаимоотношений с Афганистаном, полагает эксперт.

Однако многое в выстраивании будущих взаимоотношений с Западом будет зависеть от того, какие стратегические цели талибы сочтут для себя более приоритетными - идеологические или более прагматичные, настроенные на сотрудничество с остальным миром.

"Одни [из талибов] полностью погрязли в средневековье, которое происходило в 90-х годах: они хотят мстить, хотят убивать, издеваться над населением, которое поверило в западные ценности, - рассказал в интервью Русской службе Би-би-си специалист по Ближнему Востоку Андрей Остальский. - Но есть среди них и люди более прагматичные: они понимают, что нужно выстраивать государство. А выстраивать государство в XXI веке на основе средневековых норм просто не получится".

Есть ли надежда, что сторонники прагматичного подхода окажутся более влиятельными в талибском руководстве?

По словам Остальского, сейчас это трудно спрогнозировать: "Мы не знаем, насколько контролируема эта темная талибская стихия, которая сейчас обрушилась на страну, и этого не знают даже сами талибы".

Автор фото, JAVED TANVEER / AFP Подпись к фото, По мнению экспертов, многое во взаимоотношениях с Западом будет зависеть от того, чья фракция перевесит в будущем правительстве "Талибана": фанатиков или прагматиков

При этом эксперты не исключают возможности признания "Талибана" международным сообществом - в основном, ссылаясь на примеры других режимов, с которыми сотрудничает Запад, несмотря на многочисленные вопросы к соблюдению прав человека.

"Талибам следует придумать какие-то правила и по этим правилам жить, - говорит политолог Дмитрий Афанасьев. - Если они эти законы пропишут и этим законам начнут следовать, то с ними будут иметь дело".

"Здесь главное - некоторая предсказуемость, чтобы это не было спонтанно, а появилась какая-то моральная база с общественным устоем. В таком смысле ультраконсервативный режим может существовать" - сказал Афанасьев Русской службе Би-би-си.

При этом в адрес США неоднократно раздавались призывы не верить обещаниям "Талибана" и не переводить отношения с ним на новый уровень до тех пор, пока талибы не предпримут конкретных шагов для изменения ситуации в стране.

Важным игроком в этом процессе может выступить Китай, который вполне готов закрыть глаза на нарушения прав человека, на любое "дикое средневековье", в обмен на экономическую помощь и инвестиции, считают эксперты.

Афганистан богат природными запасами меди, золота, мрамора и железной руды: как писала Русская служба Би-би-си ранее, к этому рынку с интересом присматривались в том числе и китайские инвесторы. У Китая меньше идеологических разногласий с талибами, но и китайский бизнес не готов рисковать миллиардами в условиях гражданской войны и полной международной изоляции.

Как отмечает специализирующийся на теме исламского экстремизма американский журналист-расследователь Дэниэл Гринфилд, далеко не факт, что талибы в принципе окажутся способны сохранять единоличный контроль над Афганистаном в течение сколь-нибудь продолжительного времени.

"До нас русские хотели, чтобы афганцы притворялись коммунистами. Мы хотели, чтобы они притворялись демократами. Но афганцы - не "афганцы", они пуштуны, узбеки, белуджи, хазарейцы, сунниты и шииты, все остальное - всего лишь временная маска", - пишет Гринфилд в статье, озаглавленной "Афганистан не пал: его никогда не существовало".

По его мнению, "Талибан" - еще одна попытка пуштунов захватить власть - встретит сопротивление не со стороны сторонников свободного и демократического Афганистана, а со стороны соперничающих племен и полевых командиров.

"И когда китайцы придут строить шахты и прокладывать дороги, вызывая раздражение у местных жителей, они узнают то, что узнали мы, британцы и русские", - предсказывает он.

В условиях нынешней международной изоляции основным помощником и союзником режима талибов на мировой арене, а также опорным пунктом ООН по предоставлению Афганистану гуманитарной помощи, включая продовольствие и медикаменты, остается Пакистан, также имеющий собственные виды на будущее развитие своего соседа.

В свою очередь, Россия, которая признала "Талибан" террористической организацией и запретила его деятельность на своей территории, в то же время выступила площадкой для переговоров боевиков.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Москва обладает определенными рычагами, которые бы позволили ей поспособствовать легитимизации режима талибов на международной арене.

В четверг глава МИД России Сергей Лавров призвал талибов отказаться от вооруженного столкновения с повстанцами в провинции Панджшер (единственная провинция Афганистана, противостоящая "Талибану") и пойти на переговоры с другими силами Афганистана для создания инклюзивного переходного правительства. Однако при этом Лавров добавил, что Москва не будет выступать в этом процессе посредником.

Как полагает Андрей Остальский, Кремль будет пытаться использовать сотрудничество с "Талибаном" как еще одно оружие в рамках антизападной риторики.

"Это страшно близорукая политика в отношении Афганистана, - убежден эксперт. - Если начнется новая гражданская война, - а это вполне вероятно, - для самой России такая политика может быть чревата последствиями: от нового притока беженцев до терактов внутри страны и возрождения экстремизма".

Как происходил захват Афганистана талибами?

Как "Талибан"* захватил контроль над районами и центрами провинций Серия карт, показывающих, как менялась власть в провинциях Афганистана Серия карт, показывающих, как менялась власть в провинциях Афганистана в июле-августе 2021 9 июля

"Талибан" начал стремительно захватывать одну провинцию Афганистана за другой параллельно с окончательным выводом американских войск из страны. В мае президент США Джо Байден объявил, что он будет завершен к 11 сентября, что, по мнению критиков, подстегнуло активность талибов.

13 августа талибы захватили более половины всех провинций страны и вплотную подошли к столице. Через два дня боевики без боя взяли Кабул, президент страны Ашраф Гани бежал из страны.

После захвата талибами Кабула США и ряд других стран начали активную эвакуацию своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с Западом, которую предстояло закончить к 31 августа.

В четверг 26 августа в аэропорту Кабула произошел взрыв, жертвами которого стали более 170 человек, включая 12 американских военных. Ответственность за теракт взяло на себя афганское подразделение "Исламского государства" "ИГ-Хорасан" (группировка запрещена в России).

Вооруженные силы США нанесли воздушный удар, в результате которого были убиты два лидера "ИГ-Хорасан".

Великобритания завершила операцию по эвакуации 28 августа, когда последние британские военные и дипломаты покинули Афганистан. По данным правительства, С 14 августа Великобритания вывезла из кабульского аэропорта более 15 тыс. человек.

31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, передав контроль над ним талибам. Тем не менее, сотни американских граждан (как правило это афганцы с двойным гражданством) и тысячи сотрудничавших со странами коалиции местных жителей все еще остаются в стране.

Станет ли Афганистан оплотом терроризма?

Автор фото, JAVED TANVEER / AFP Подпись к фото, Автомобильный парад в честь ухода американских военных из Афганистана

После прихода к власти "Талибан" пообещал покончить с терроризмом и не допустить присутствие "Аль-Каиды" на территории Афганистана.

Однако эксперты не исключают, что Афганистан может снова превратиться в рассадник терроризма, как это было 20 лет назад. Эти опасения усилились после теракта в аэропорту Кабула, ответственность за который взяло на себя подразделение "Исламского государства" "ИГ-Хорасан" (группировка запрещена в России).

В то же время талибы отдают себе отчет в том, что, если под их правлением Афганистан снова станет прибежищем для террористов или источником кровавых атак, интервенция Запада не заставит себя ждать, считает Дмитрий Афанасьев.

"Будут это США или другие страны пока сложно сказать, но то, что Запад не станет терпеть некоторую базу мирового террора - об этом можно утверждать с высокой долей уверенности, - говорит Афанасьев. - Поэтому "Талибану" для собственного выживания нужно найти какой-то компромисс, найти баланс и признание мирового сообщества".

Конфликт между талибами и ИГ оказался поворотным пунктом, благодаря которому стало возможным взаимодействие и размораживание отношений между талибами и США и даже Россией, особенно в вопросах борьбы с терроризмом. Один из высокопоставленных американских генералов Марк Милли заявил, что США могут сотрудничать с "Талибаном" в борьбе с боевиками ИГ.

"По мнению США, "Талибан" - меньшее из двух зол, и следует поддержать талибов, если это направлено против ИГ. Так что, если талибы позиционируют себя как злейшие враги ИГ, это тоже их подталкивает в сторону сотрудничества с Западом", - считает Андрей Остальский.

Что будет с правами женщин?

Автор фото, AAMIR QURESHI/AFP Подпись к фото, Молодые женщины, наслышанные о зверствах "Талибана" 20 лет назад, не спешат возвращаться на рабочие места

Под властью талибов 20 лет назад в Афганистане применялись законы шариата в их наиболее строгой трактовке. Девочкам было запрещено получать образование, женщинам - устраиваться на работу, носить современную одежду и выходить на улицу без сопровождения мужчин.

За супружескую измену женщин забивали камнями, обвиненным в краже отрубали руки, а похитителей детей вешали на всеобщее обозрение. Известны случаи, когда девушкам отрезали фаланги пальцев за использование лака для ногтей.

С приходом к власти "Талибан" заявил о "смягчении" своей позиции: боевики обещали, что будут уважать права женщин "согласно афганским нормам и исламским ценностям", а на прошлой неделе даже призвали женщин-медиков вернуться на рабочие места.

Говорят талибы также об участии женщин в новом правительстве, правда, не на ведущих ролях.

Первого сентября в эфире одного из частных телеканалов ненадолго появилась ведущая-женщина. Это произошло впервые с момента захвата боевиками "Талибана" власти в стране.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Они сказали идти домой". Даст ли "Талибан" женщинам Афганистана работать и учиться

"Талибы очень чутко реагируют на то, как к ним относятся в мире, - рассказал Русской службе Би-би-си политолог Петр Гончаров. - Они будут стараться сделать все необходимое, чтобы поддерживать имидж организации, которая вернулась в Афганистан, чтобы сделать жизнь там нормальной и одновременно жизнь по шариату, по исламским законам. Вопрос, насколько это возможно совместить".

Однако правила и нормы работы для женщин при талибах по-прежнему не определены, как и то, смогут ли они одеваться по своему усмотрению и выходить из дома без сопровождения мужчины, а также смогут ли девочки посещать школу.

В апреле этого года журналистам Би-би-си удалось побывать в некоторых афганских районах, занятых талибами. По словам местных жителей, талибы настроены жестко: они избивают мужчин, если те сбривают бороды, запрещают слушать музыку, отбирают и ломают аудиотехнику, если находят ее. Даже за малейшим нарушением следует физическое наказание.

Внутри "Талибана" действует особое подразделение - Amri bil Marof (в буквальном переводе - "принуждение к добру"). Это своего рода полиция нравов, которая следит за соблюдением установленных талибами социальных норм.

"Для афганских женщин, попробовавших жизнь городской интеллигенции, это полная катастрофа, - считает Андрей Остальский. - Это катастрофа для лучшего, самого просвещенного слоя Афганистана. К сожалению, это гарантированный кошмар, и надежды на то, что им дадут какие-то свободы, нет".