Как Хамид Карзай десятилетиями балансировал между моджахедами, талибами и США

Григор Атанесян

Би-би-си

46 минут назад

Автор фото, AFP

После захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация) из страны бежал ее президент Ашраф Гани, а США и их союзники в спешке провели эвакуацию. Однако в Кабуле остался экс-президент и самый известный политик страны последних двух десятилетий - Хамид Карзай.

И это был смелый поступок: талибы несколько раз пытались его убить, от их пуль и бомб погибли многие его соратники.

В 1980-х Карзай боролся с советскими войсками, в 1990-х был в правительстве моджахедов - и поддерживал талибов, пока те не убили его отца.

После разгрома "Талибана" Карзай возглавил страну, опираясь на поддержку США, но потом рассорился с Вашингтоном.

В августе 2021 года талибы вновь заняли Кабул, Карзай же решил остаться в городе - и в афганской политике. Тогда как иностранные войска, дипломаты и беженцы спешно покидали Афганистан через аэропорт, носящий его имя.

С моджахедами и талибами

Автор фото, Getty Images

Карзай происходит из пуштунского союза племен дуррани, а именно из племени попалзай. Это племя играло важную роль в создании единого афганского государства. Его лидером был Ахмад-шах Дуррани, ставший первым шахом Дурранийской империи в 1747 году в Кандагаре.

Абдул Ахад, отец будущего президента, был приближенным последнего афганского короля Захир-шаха и вице-спикером парламента. Хамид Карзай сохранил симпатии к монархическим идеям и после прихода к власти вернул флаг королевства, провозгласив Захир-шаха "отцом нации".

После ввода советских войск в Афганистан семья Карзаев перебралась в пакистанский город Кветта и участвовала в сопротивлении. Хамид Карзай вступил в одну из моджахедских партий. В боях он участия не принимал - был пресс-секретарем и переводчиком. Сыграло роль знание языков - отучившись в Индии, кроме пушту и дари он владел английским, французским, хинди и урду.

В 1992 году президент России Борис Ельцин остановил поставки оружия действовавшему тогда марксистскому режиму, и моджахеды захватили власть в Кабуле. Президент Мохаммад Наджибулла спрятался на территории миссии ООН, где провел следующие четыре года до прихода талибов, которые убили его и повесили тело на светофоре у президентского дворца.

В правительстве моджахедов Хамид Карзай стал замминистра иностранных дел. Но между разными фракциями победивших начался открытый конфликт, и Карзаю пришлось покинуть столицу.

Приход к власти "Талибана" в 1996 году он наблюдал из отцовского дома в Пакистане. Карзай симпатизировал новым хозяевам страны - и даже был одним из кандидатов на пост неформального посла талибов при ООН.

"В "Талибане" было много замечательных людей, много умеренных и патриотичных людей", - говорил Карзай в 1998 году. Однако приезжие арабы и пакистанские агенты испортили движение, уверял он.

С Западом против талибов

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Карзай известен как противник насилия и сторонник дипломатии

В 1999 году отец Карзая был убит - утверждается, что за покушением стояли талибы. Старшие братья к тому моменту уже перебрались в США, где основали сеть афганских ресторанов. Хамид Карзай был избран новым лидером племени.

Следующие несколько лет Карзай провел в попытках установить контакт с Западом. Работавшие в Исламабаде дипломаты рассказывали, что он обивал пороги посольств, пытаясь заручиться поддержкой в борьбе с талибами.

В 2001 году после начала американского вторжения Карзай вернулся в страну с лояльными ему силами. Он получил, как считается, поддержку со стороны США, в том числе бюро ЦРУ в Исламабаде, но едва не стал их жертвой - 5 декабря его отряд по ошибке попал под огонь американской артиллерии. Карзай отделался легкими ранами, несколько бойцов погибли.

В тот же день в Бонне проходила конференция под эгидой ООН с участием афганским политических партий. Там Карзая избрали главой переходной администрации. Карзай вспоминал, что узнал эту новость от корреспондента Би-би-си.

"Медсестры отмывали мое лицо от осколков, от крови, - рассказывал он в интервью журналу New Yorker. - Раздался звонок, и когда я ответил, оказалось, что это Лиз Дюсет из Би-би-си, с новостями из Бонна. Она сказала: вас выбрали главой правительства".

Летом следующего года он стал временным президентом страны - и отправился в Кандагар.

Десятилетие Карзая

Подпись к фото, Корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет первой сообщила Карзаю о том, что он возглавит страну

Карзай руководил Афганистаном 13 лет. С конца 2010 года был исполняющий обязанности президента, в 2004-м победил на президентских выборах, а в 2009-м был переизбран на второй срок.

Афганистан при этом оставался раздробленной страной с сильными региональными лидерами, которые опирались на лояльные им этнические общины. Власть правительства Карзая была настолько ограниченной, что президента в шутку называли "мэром Кабула".

В результате десятилетий гражданской войны в провинциях доминировали полевые командиры, имевшие собственные ополчения. В 2001 году Вашингтон использовал их для разгрома талибов - и после общей победы был вынужден делить с ними власть.

Легендарные командиры вроде Абдула-Рашида Дустума, имя которого связывали с военными преступлениями, стали министрами в кабинете Карзая. В отличие от них Карзай был политиком, а не полевым командиром. Его силовой базой стали войска США и их партнеров по НАТО.

"Соединенные Штаты поставили марионетку и начали непопулярную трансформацию общества, точно так же как СССР более 30 лет назад", - писали американские исследователи.

Параллельно с официальным правительством в Кабуле была собрана группа американских советников - "Команда реконструкции Афганистана". Эксперты называли ее теневым правительством.

Вашингтон хотел контролировать каждый шаг новой власти, а Карзай, переживший несколько покушений, подолгу не покидал пределы президентского дворца в Кабуле. Он был окружен американскими телохранителями из частной военной компании DynCorp. В этом многие видели признак недоверия соотечественникам.

Иностранная помощь вскоре стала тяготить и самого Карзая, но отношения оставались рабочими, пока послом США служил друг Карзая - американец афганского происхождения Залмай Халилзад, который в 1980-х курировал связи Вашингтона с моджахедами.

Халилзад участвовал в подготовке новой конституции Афганистана и во многом определял американскую политику в стране. Журналисты называли его "вице-королем" и писали, что президент ужинал с послом по три раза в неделю.

В 2005 году Халилзад был назначен послом в Ираке. Его преемникам пришлось уже иметь дело с Карзаем, который, похоже, разочаровался в Америке и больше не доверял ее дипломатам.

Когда в том же году Карзай отправился в Вашингтон, он обещал договориться о контроле над действиями иностранных войск - после сообщений о том, что американские солдаты избили до смерти двух афганских заключенных. Однако на встрече с президентом Джорджем Бушем он - к недоумению даже своих соратников - подписал документ, подтверждающий свободу действий американских войск.

Карзай, Британия и США

Подпись к фото, Карзай обвинял Британию и ее премьер-министра Тони Блэра в пособничестве талибам

Считается, что одну из самых сложных задач - борьбу с наркоторговлей - Америка делегировала Великобритании, чьей зоной ответственности стала провинция Гильменд.

Карзай назначил губернатором Гильменда племенного лидера Шера Мохаммеда Ахундзаду. Британцы подозревали его в производстве и торговле наркотиками, и в 2005 году в доме Ахундзады были найдены девять тонн запрещенных веществ. Он был смещен по требованию британцев.

Карзай пытался восстановить его в должности, но Лондон заблокировал назначение. Вскоре Гильменд стал местом ожесточенных столкновений между талибами и войсками международной коалиции.

Позже Ахундзада признался, что после отстранения призвал 3 тысячи своих ополченцев перейти на сторону "Талибана", потому что сам больше не мог им платить.

Запад подозревал в наркоторговле и сводного брата Карзая Ахмеда Вали. Журналисты связывали с его торговлей героином и опиумом, а американские дипломаты обсуждали эти подозрения с афганским президентом. Брату президента грозило уголовное дело в США. В 2011 году его застрелил телохранитель.

Шер Мохаммед Ахундзада и брат президента также подозревали в организации фальсификаций на президентских выборах 2009 года, на которых Карзай был избран на второй срок. Заместитель спецпредставителя ООН в Афганистане Питер Гэлбрейт заявлял, что выборы прошли с массовыми нарушениями. Гэлбрейт был уволен.

В США выборы прошли годом раньше - и отношения с новой администрацией у Карзая не сложились. Команда Барака Обамы не церемонилась со своими партнерами в Кабуле.

Критик Америки

Подпись к фото, Выборы в Афганистане не стали честными и прозрачными

Незадолго до вступления в должность госсекретаря США в 2008 году Хиллари Клинтон назвала Афганистан "наркогосударством" и обвинила его правительство в коррупции.

Карзай был готов к публичному противостоянию. Окруженный к тому моменту советниками-исламистами, из друга Америки он превратился в ее критика. Он стал обвинять британцев и американцев в империализме, секретной поддержке оппозиции, тайном сотрудничестве с "Талибаном" и попытках поссорить его страну с соседним Пакистаном. Телеграммы из посольства США в Кабуле, опубликованные WikiLeaks, описывали его состояние как паранойю.

Однажды на встрече с депутатами он даже пригрозил вступить в "Талибан" - впрочем, эту угрозу никто не принял всерьез.

В 2010 году Карзай заявил, что его администрация получает "мешки с наличными" из Ирана, главного противника США в регионе, но настаивал при этом, что это обычная финансовая помощь.

К концу своего второго президентского срока Карзай все чаще жаловался на заговоры и закулисные интриги. И намекал, что талибы устраивают теракты в интересах США, которые не хотят выводить войска.

Последним шагом Карзая на посту президента был отказ подписывать новое соглашение о размещении американских войск. Это был скорее символический жест - договор подписал следующий президент Ашраф Гани.

Международный аэропорт Кабула получил имя Хамида Карзая через месяц после окончания его второго президентского срока.

Падение Кабула

Автор фото, EPA Подпись к фото, Талибы захватили американскую технику, брошенную правительственными войсками

После ухода из власти Карзай поселился в окруженном охраной правительственном особняке в столице и продолжил критиковать своих прежних покровителей.

Экс-президент говорил, что "Аль-Каида" никогда не действовала в Афганистане и не готовила теракты 11 сентября из его страны. Он называл "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) "инструментом" США, говорил, что не видит разницы между ИГ и США.

В 2018 году Карзай поддержал начатые администрацией Дональда Трампа переговоры с талибами о выводе войск из Афганистана. Возможно, сыграл роль тот факт, что за них отвечал его старый знакомый Халилзад. Но Карзай еще на посту президента пытался договориться с "Талибаном".

В 2019 году в Москве прошла конференция, посвященная будущему Афганистана. В ней участвовали лидеры "Талибана", Карзай и другие оппозиционные политики.

"Талибы - афганцы. Они страдали не меньше, чем остальные афганцы. Они тоже потеряли детей, они тоже потеряли дома, их тоже бомбили и обстреливали, их дома обыскивали", - говорил тогда бывший президент Афганистана.

Сейчас Карзай остался в Кабуле после захвата его талибами и бегства президента Гани. Так же поступил и Абдулла Абдулла, бывший соперником обоих президентов на трех выборах подряд.

Талибы вступили в переговоры с Карзаем и Абдуллой - в рамках обещания сформировать инклюзивное правительство с учетом интересов всех афганцев.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мы считали себя лучше советских солдат": советский и британский ветераны о "Талибане"

Карзай записал видеообращение на фоне своего дома. Окруженный дочерями, он обещал остаться в Кабуле и добиваться мирной передачи власти. А талибы опубликовали фотографии со встречи высокопоставленного талиба Анаса Хаккани, члена террористической "Сети Хаккани" (запрещена в России как террористическая организация), с Карзаем.

Однако вскоре телекомпания Си-эн-эн Си-Эн-Эн сообщила, что бывший президент и оппозиционер помещены под домашний арест в доме Абдуллы, а их охрана была разоружена.