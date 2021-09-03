ЧП на границе с Польшей; государственное ТВ не пустили на детское Евровидение. Главное за неделю в Беларуси

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

15 минут назад

Автор фото, Attila Husejnow/SOPA

На польско-белорусской границе введено чрезвычайное положение, новый список политзаключенных подан на помилование, а государственное телевидение не допустят на детское Евровидение. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", в августе в отношении более 130 человек были вынесены политически мотивированные приговоры. Число политзаключенных достигло 653 человек. По меньшей мере 26 сотрудников СМИ находятся в следственных изоляторах.

Польша вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Польша на месяц ввела режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за наплыва беженцев, пытающихся проникнуть на территорию страны.

Ограничения затронут 183 населенных пункта в нескольких районах Подляского и Люблинского воеводств. Там запретят массовые мероприятия, а жители районов будут обязаны иметь при себе удостоверение личности.

Варшава обеспокоена ростом числа нелегальных мигрантов, следующих через Беларусь: только за август пограничники зафиксировали около 3500 попыток нелегально пересечь границу. Министр обороны Польши сообщил о строительстве забора высотой 2,5 метра на границе с Беларусью.

Автор фото, PETROV/BELTA/AFP Подпись к фото, Лукашенко заявил, что Минск больше не будет защищать Европу от потока нелегальных мигрантов из-за санкций ЕС.

Ранее на резкий наплыв беженцев жаловались граничащие с Беларусью Латвия и Литва, которые обвинили Лукашенко в развязывании гибридной войны.

В ответ на это Минск заявил, что претензии Европы не имеют под собой оснований, да и доказательств того, что мигранты пришли именно из Беларуси, тоже нет. Белорусские пограничники продолжают обвинять своих соседей в жестоком обращении с мигрантами.

Лукашенко передали список еще 100 политзаключенных на помилование

Руководитель Круглого стола демократических сил (КСДС), политолог Юрий Воскресенский подготовил второй список из 100 политзаключенных, попросивших о помиловании. Какие именно фамилии фигурируют в этом списке, в КСДС говорить не стали.

Ранее Воскресенский, который сам проходит по уголовному делу и находится под домашним арестом, передал Александру Лукашенко первый список из 100 "заблудившихся" на помилование. Воскресенский утверждал, что в числе этих людей был создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик (задержан в июне прошлого года). Супруга Лосика Дарья отказалась это комментировать.

Автор фото, Pierre Crom Подпись к фото, На данный момент в Беларуси более 650 человек признаны политзаключенными

Пока неизвестно, когда произойдет помилование политзаключенных из "списка Воскресенского" и произойдет ли в принципе. Однако первые освобождения в Беларуси уже были. 19 августа Лукашенко помиловал четырех сотрудников "Пресс-клуба" - некоммерческой образовательной организации для СМИ.

Основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая вскоре заявила, что Воскресенский не имеет к этому отношения. Оппозиционеры в эмиграции уверены, что Воскресенский действует в интересах официального Минска.

Александр Лукашенко потребовал от Воскресенского "заложить голову за тех, кто просит о помиловании".

Беларусь не сможет принять участие в детском Евровидении-2021

Беларусь отстранили от участия в детском Евровидении-2021. В этом году на международный конкурс отправятся представители 19 стран.

Автор фото, STR/NurPhoto Подпись к фото, Беларусь принимала участие в детском Евровидении с 2003 года и дважды становилась победителем

В мае этого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о приостановлении членства "Белтелерадиокомпании" (государственный вещатель) из-за серьезного ухудшения ситуации со свободой СМИ в Беларуси. "За последние несколько недель нас особенно встревожила трансляция некоторых интервью, очевидно взятых под давлением, - говорилось в заявлении регулятора. - Мы также изучили другой контент "Белтелерадиокомпании", который вызвал у нас особые опасения".

В "Белтелерадиокомпании" назвали претензии со стороны EBU необоснованными, а решение о приостановлении членства - политическим.

Ранее EBU не допустил Беларусь к участию во взрослом Евровидении из-за текста песни, которую регулятор счел политизированной.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Скандал вокруг Беларуси на "Евровидении". Интервью с группой "Галасы 3Места" и дуэтом VAL.

Беларусь собиралась отправить на "Евровидение" группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В своих песнях эта группа высмеивала лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.

Освобожден директор Hoster.by Повалишев, он проходит по делу TUT.by

1 сентября генерального директора Hoster.by (дочерней компании TUT.by) Сергея Повалишева выпустили из СИЗО, однако, как сообщает адвокат, он все еще находится под следствием.

Повалишев был задержан 18 мая в рамках уголовного дела, возбужденного против портала TUT.BY за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК Беларуси, которая предусматривает до семи лет лишения свободы).