ЧП на границе с Польшей; государственное ТВ не пустили на детское Евровидение. Главное за неделю в Беларуси
- Алина Исаченко
- Русская служба Би-би-си, Лондон
На польско-белорусской границе введено чрезвычайное положение, новый список политзаключенных подан на помилование, а государственное телевидение не допустят на детское Евровидение. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.
По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", в августе в отношении более 130 человек были вынесены политически мотивированные приговоры. Число политзаключенных достигло 653 человек. По меньшей мере 26 сотрудников СМИ находятся в следственных изоляторах.
Польша вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Польша на месяц ввела режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за наплыва беженцев, пытающихся проникнуть на территорию страны.
Ограничения затронут 183 населенных пункта в нескольких районах Подляского и Люблинского воеводств. Там запретят массовые мероприятия, а жители районов будут обязаны иметь при себе удостоверение личности.
Варшава обеспокоена ростом числа нелегальных мигрантов, следующих через Беларусь: только за август пограничники зафиксировали около 3500 попыток нелегально пересечь границу. Министр обороны Польши сообщил о строительстве забора высотой 2,5 метра на границе с Беларусью.
Ранее на резкий наплыв беженцев жаловались граничащие с Беларусью Латвия и Литва, которые обвинили Лукашенко в развязывании гибридной войны.
В ответ на это Минск заявил, что претензии Европы не имеют под собой оснований, да и доказательств того, что мигранты пришли именно из Беларуси, тоже нет. Белорусские пограничники продолжают обвинять своих соседей в жестоком обращении с мигрантами.
Лукашенко передали список еще 100 политзаключенных на помилование
Руководитель Круглого стола демократических сил (КСДС), политолог Юрий Воскресенский подготовил второй список из 100 политзаключенных, попросивших о помиловании. Какие именно фамилии фигурируют в этом списке, в КСДС говорить не стали.
Ранее Воскресенский, который сам проходит по уголовному делу и находится под домашним арестом, передал Александру Лукашенко первый список из 100 "заблудившихся" на помилование. Воскресенский утверждал, что в числе этих людей был создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик (задержан в июне прошлого года). Супруга Лосика Дарья отказалась это комментировать.
Пока неизвестно, когда произойдет помилование политзаключенных из "списка Воскресенского" и произойдет ли в принципе. Однако первые освобождения в Беларуси уже были. 19 августа Лукашенко помиловал четырех сотрудников "Пресс-клуба" - некоммерческой образовательной организации для СМИ.
Основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая вскоре заявила, что Воскресенский не имеет к этому отношения. Оппозиционеры в эмиграции уверены, что Воскресенский действует в интересах официального Минска.
Александр Лукашенко потребовал от Воскресенского "заложить голову за тех, кто просит о помиловании".
Беларусь не сможет принять участие в детском Евровидении-2021
Беларусь отстранили от участия в детском Евровидении-2021. В этом году на международный конкурс отправятся представители 19 стран.
В мае этого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о приостановлении членства "Белтелерадиокомпании" (государственный вещатель) из-за серьезного ухудшения ситуации со свободой СМИ в Беларуси. "За последние несколько недель нас особенно встревожила трансляция некоторых интервью, очевидно взятых под давлением, - говорилось в заявлении регулятора. - Мы также изучили другой контент "Белтелерадиокомпании", который вызвал у нас особые опасения".
В "Белтелерадиокомпании" назвали претензии со стороны EBU необоснованными, а решение о приостановлении членства - политическим.
Ранее EBU не допустил Беларусь к участию во взрослом Евровидении из-за текста песни, которую регулятор счел политизированной.
Беларусь собиралась отправить на "Евровидение" группу "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В своих песнях эта группа высмеивала лидеров и рядовых участников протестов в Беларуси.
Освобожден директор Hoster.by Повалишев, он проходит по делу TUT.by
1 сентября генерального директора Hoster.by (дочерней компании TUT.by) Сергея Повалишева выпустили из СИЗО, однако, как сообщает адвокат, он все еще находится под следствием.
Повалишев был задержан 18 мая в рамках уголовного дела, возбужденного против портала TUT.BY за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК Беларуси, которая предусматривает до семи лет лишения свободы).
Всего по этому делу продолжают проходить 15 человек, сайт и соцсети TUT.BY в Беларуси признаны экстремистскими.
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