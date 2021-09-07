Польша ввела ЧП на границе с Беларусью. Это ответ на гибридную войну или игра Варшавы?

Святослав Хоменко

Русская служба Би-би-си, Киев

27 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Формальной причиной для введения режима чрезвычайного положения стал миграционный кризис на границе Польши с Беларусью

Польский сейм утвердил введение режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью на месяц. Этот режим вводится на территории страны впервые за три десятка лет новейшей истории Польши.

Режим ЧП фактически действовал в приграничной полосе с прошлого четверга, когда соответствующее распоряжение подписал президент страны Анджей Дуда. Но согласно польской конституции, этот шаг своим голосованием должен был подтвердить парламент страны.

Формальной причиной введения режима ЧП стал миграционный кризис на польско-белорусской границе. Впрочем, польские власти не скрывали, что дополнительным фактором, который побуждает ее действовать настолько решительно, было скорое начало масштабных росийско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Однако польские наблюдатели называли и другие возможные причины, по которым власти предприняли этот шаг: от борьбы власти с независимыми СМИ до стремления правящей партии поднять свой просевший рейтинг.

Польша стала третьим государством-соседом Беларуси, введшим особые меры на границах: ранее режим экстремальной ситуации на всей своей территории объявила Литва, а Латвия ввела чрезвычайное положение в приграничной с Беларусью полосе.

Колючая проволока

О том, что президент Анджей Дуда решил ввести чрезвычайное положение на территории 168 населенных пунктов, расположенных на территории трехкилометровой полосы вдоль польско-белорусской границы, на прошлой неделе сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

"Происходящее на польской границе - это трудная и опасная ситуация. Польша должна принимать такие решения, чтобы обеспечить безопасность Польши и Евросоюза", - объяснил он решение президента.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из методов, которыми Польша пытается бороться с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси, - стена из колючей проволоки вдоль границы

Уже на следующий день на въезде в населенные пункты, перечисленные в подписанном президентом документе, начали появляться таблички "Территория, на которой действует режим чрезвычайного положения".

Вскоре в СМИ появился и список ограничений, которые вводятся в этой зоне:

ограничение на проведение массовых мероприятий;

обязательство каждому гражданину постоянно иметь при себе документ, подтверждающий личность;

запрет пребывания и проведения фото- и видеосъемок на определенных объектах и территориях;

ограничение права на владение и ношение оружия и взрывчатых веществ;

ограничение доступа к публичной информации о проводимых на приграничной территории мероприятиях.

Дуда издал свое распоряжение в ответ на направленное ему накануне представление правительства, в котором говорилось, что только за 25 дней августа этого года польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

Впрочем, о том, что на северо-восточной границе Польши происходит что-то неладное, поляки могли догадаться и без отчета правительства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возведение стены из колючей проволоки на границе с Беларусью стало причиной для организации нескольких акций протеста в польских городах, но не остановило сооружение заграждения

Местные СМИ на тот момент уже не первый день освещали ситуацию вблизи приграничного села Уснаж Гурны. Вблизи его окраины, на территории Беларуси, уже почти месяц кочевала группа из трех десятков мигрантов, явно намеревающихся попасть на территорию Польши. Однако это им не позволяли сделать пограничники и солдаты, постоянно дежурящие на польской стороне границы.

Ситуация вблизи Уснажа стала своеобразным символом событий, происходящих сейчас на границе с Беларусью. А в споре между поляками, которые хотели бы принять на своей территории беженцев из Афганистана, и их земляками, опасающимися того, что вместе с мигрантами на польскую землю придут болезни, терроризм и исламский фундаментализм, власть явно встала на сторону последних.

Сначала Варшава объявила о начале строительства ограждения из колючей проволоки на польско-белорусской границе, в частности, вблизи Уснажа. А затем пришло время и для более серьезных шагов.

"Гибридная война"

"Исключительный характер и чрезвычайный масштаб миграционного давления на польско-белорусской границе проистекает из преднамеренных и запланированных действий белорусских спецслужб, направленных на дестабилизацию ситуации на границе с Польшей и другими странами-членами ЕС… [Эти действия] принимают форму гибридной войны, которую ведет белорусский режим", - говорилось в правительственном представлении о введении режима ЧП.

Польские власти утверждают: Лукашенко стремится погрузить Европу в миграционный кризис, подобный тому, который бушевал на континенте в 2015 году.

Премьер Матеуш Моравецкий на специально созванной пресс-конференции заявил, что у польских правоохранителей есть доказательства того, что наплыв мигрантов на границе с Беларусью создан искусственно, при участии официального Минска. По его словам, мигрантов на границу с белорусской стороны привозят в служебных автомобилях сотрудники тамошних спецслужб и белорусские пограничники.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правоохранители вблизи приграничного села Уснаж Гурны внимательно следят, чтобы на территорию Польши не попал ни один из трех десятков кочующих поблизости афганцев

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что все "уснажские мигранты" на самом деле не страдают в "серой зоне", а пребывают в постоянном контакте с белорусскими спецслужбами, которые поставляют им питание, спальники и даже пауэр-банки для зарядки мобильных телефонов.

В конце концов, продолжал он, согласно международным договорам, афганцы, даже если им нужна помощь, обязаны попросить убежища не в той стране, которая им больше нравится, а в том государстве-подписанте Женевской конвенции о статусе беженцев, границу которого они пересекли первым. То есть, подчеркнул Каминский, в Беларуси.

Но дело, продолжил он, не только в 32 несчастных афганцах, которые уже месяц живут возле Уснажа. "На протяжении последнего времени мы идентифицировали 46 самолетов, прилетевших в Минск из Багдада... В них прибыли около 10 тыс. иракцев. В Ираке сейчас нет политического кризиса, там не ведутся военные действия. Это люди, которые ищут лучшей жизни", - заявил он в ходе парламентской дискуссии, спрогнозировав, что все прибывшие в Беларусь мигранты неизбежно попытаются попасть на территорию ЕС.

"Весь Европейский союз держит за нас кулаки", - резюмировал Каминский.

Запад-2021

Дополнительной причиной для введения режима чрезвычайного положения власть назвала российско-белорусские военные учения "Запад-2021", активная фаза которых должна начаться уже в эту пятницу.

Чиновники обращали внимание на то, что в этом году масштаб учений будет беспрецедентным: в них примут участие около 200 тыс. военнослужащих. "Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Прибалтики, а затем может настать время моей страны, Польши", - цитировал премьер Моравецкий бывшего президента страны Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" польские власти считают потенциальной угрозой национальной безопасности (снимок с учений "Запад-2019")

Конкретных доказательств угрозы со стороны этих учений (проводимых уже в двадцатый раз, напоминали власти оппозиционеры) Моравецкий не приводил, если не считать таковыми его слова о том, что уже сегодня на польско-белорусской границе слышны взрывы на соседних белорусских полигонах. Однако апелляция к словам покойного Качиньского, культовой фигуры для нынешней власти и ее сторонников, явно должна была говорить сама за себя.

На днях польское министерство обороны оповестило о проведении крупнейших за последнее время учений по переброске военной техники с западной границы страны в восточную часть Польши.

Но этого, судя по словам представителей польской власти, было мало. Предупредить нежелательные последствия российско-белорусских учений лучше, чем лечить, утверждал глава правительства, призывая депутатов сейма проголосовать за введение чрезвычайного положения.

Где президент?

Для того, чтобы режим чрезвычайного положения заработал "на полную мощность", президентское распоряжение о его введении должен был утвердить сейм. Еще утром в день рассмотрения этого вопроса к зданию парламента вышли несколько десятков активистов, которые развернули перед собой моток проволоки. Он должен был символизировать "колючку", используемую польскими пограничниками на границе с Беларусью.

В самом сейме дискуссия по этому вопросу прогнозируемо была горячей, представители власти и оппозиции обвиняли друг друга в подыгрывании Москве и сдаче национальных интересов. Противники нынешней власти, конечно, не отрицали, что границы Польши нужно охранять. Но действительно ли нынешняя ситуация настолько серьезна, что требует введения первого с 1989 года чрезвычайного положения в Польше, вопрошали они.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о первом в новейшей истории Польши режиме чрезвычайного положения, однако сам на рассмотрение этого вопроса в сейме не пришел

"Господин президент!" - начинали сразу несколько оппозиционеров свои речи с парламентской трибуны под смех своих коллег. Смех был вызван тем, что, несмотря на беспрецедентный уровень угрозы, о которой говорили представители власти, на заседание сейма Анджей Дуда просто не пришел.

Оппозиционеры напоминали, что еще две недели назад правительство утверждало, что восточная граница страны находится на замке, и что нужды обращаться за помощью к погранслужбе ЕС, кстати, базирующейся в Варшаве, нет. Они подчеркивали, что буквально в прошлом году власть не услышала требования ввести чрезвычайное положение из-за бушующей эпидемии коронавируса - но не пошла на это, как считается, из-за стремления во что бы то ни стало провести президентские выборы в выгодный для себя момент. Они упрекали власть в том, что решение о введении режима ЧП было принято без консультации хотя бы в рамках Совета национальной безопасности страны.

В конце концов, говорили критики, смехотворно выглядит и ссылка на какую-то необычайную угрозу, которую может нести проведение учений "Запад-2021". Во-первых, эти учения проводятся уже в двадцатый раз, и все предыдущие разы как-то обходились без чрезвычайных положений. Во-вторых, раз угроза столь велика, то почему Польша не инициирует срочных консультаций со своими партнерами по НАТО, как это было в 2014 году, когда события на территории соседней Украины приобрели угрожающий оборот.

Этот аргумент не прозвучал в ходе парламентских дебатов, но ряд наблюдателей, в том числе политолог из варшавского Университета Стефана Вышинского Антоний Дудек, отметили еще одну странность. Ведь, заявил Дудек "Газете выборчей", если введение чрезвычайного положения объясняется опасностью учений "Запад-2021", то логичным было бы объявить ЧП и в тех районах Польши, которые граничат с российской Калининградской областью: часть этих учений пройдет именно там.

Масштаб угрозы

Объясняет эту "аномалию" Дудек просто. "Я сказал бы, что [введение чрезвычайного положения] - на 90% партийная операция и только на 10% - борьба с "гибридной войной", - говорит он.

"Масштаб угрозы, которую сейчас создал Лукашенко, на самом деле не такой уж и большой, чтобы нужно было аж чрезвычайное положение. За последние тридцать лет у нас были и более драматичные события, но чрезвычайного положения никогда не вводили", - продолжает он.

Критики власти утверждают, что настоящих причин, которые могут побуждать официальную Варшаву к таким неординарным шагам, на самом деле две.

Первая из них - стремление зачистить медиапространство от материалов о том, как власть не может справиться с миграционным кризисом на границе. "Для меня очевидно: речь идет о создании препятствий для журналистов, для общественности в том, чтобы получать информацию о том, что происходит на границе. Если это будет полоса шириной в три километра, то с такого расстояния никто не рассмотрит, что на границе происходит, как обращаются с беженцами", - заявил в эфире телеканала TVN24 судья Конституционного суда Польши в отставке Войцех Хермелиньский (цитата по "Газете выборчей").

Уже на следующий день после подписания президентом Дудой распоряжения о введении режима чрезвычайного положения пограничники задержали журналиста издания Onet Бартломея Бублевича. Ему предъявили обвинения в пребывании на территории, где действует режим ЧП, без разрешения и в "фиксации пограничной инфраструктуры при помощи технических средств".

Зато теперь, говорил с парламентской трибуны член оппозиционной фракции "Левица" Мацей Гдуля, ситуацию на польско-белорусской границе освещают исключительно белорусские журналисты, и это вряд ли тот результат, которого хотела достичь своими действиями власть.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые польские наблюдатели считают масштаб угрозы, исходящий от мигрантов на границе с Беларусью, преувеличенным властями

Наконец, называет политолог Антоний Дудек вторую возможную непубличную причину введения режима ЧП - проблемы правящей партии "Право и справедливость" с популярностью. Согласно результатам соцопросов, в июле рейтинг партии власти опустился на несколько процентов по сравнению с предыдущими замерами.

"В последнее время у "Права и справедливости" была "социологическая одышка". В миграционном кризисе она увидела шанс перелома и решила немного подогреть атмосферу. Несомненно, чрезвычайное положение атмосферу подогреет, вопрос только, не перегреет ли… Уже сейчас видно, что рейтинг партии власти растет, но через месяц-полтора этот кризис уйдет в историю - и интересно, не упадет ли он после этого", - говорит Антоний Дудек.

Некоторые противники власти считают, что нынешним введением режима ЧП власть преследует более отдаленные по времени цели, чем просто накручивание себе чуть упавшего было рейтинга. "Это проверка инструмента, который можно будет применить через два года [в 2023 году в Польше должны пройти парламентские выборы - ред.], если "Праву и справедливости" будет угрожать потеря власти", - объявил накануне голосования член оппозиционной "Левицы" Анджей Шейна.

А в ходе парламентской дискуссии его коллега по партии Камила Гасюк-Пихович заявила: "Если мы позволим вам ввести чрезвычайное положение сейчас, то следующее вы введете просто когда захотите!"